Okamura je někdy na přes hubu. Kdyby hloupost nadnášela… No fuj paní Merkel, že se nestydíte vydírat a vyhrožovat za problémy, které jste způsobili! Poslanec KSČM hovoří

Nový předseda ČSSD Jan Hamáček i první místopředseda Jiří Zimola v podstatě souhlasí s tím, aby šli socialisté do vlády s Babišem, Zeman jim doporučuje, ať nechtějí ministerská křesla. Sjezd přišel s usnesením, kdy vyzval ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd ale nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády. V médiích už zaznělo, že potřebují mít vyjednávací pozici a kdyby jasně řekli, že Andreje Babiše ve vládě odmítají, dali by bianko šek SPD. Vznikne vláda ANO s podporou KSČM a ČSSD, nebo s podporou KSČM a SPD? Co by bylo lepší?

Model chytré horákyně v podání B. Sobotky se v politice posledních let levici neosvědčil, a přesto se stále sociální demokracie pokouší být drahou nevěstou, která si tak dlouho vybírá ženicha, až zůstane na ocet. Jinými slovy stále doufá v dohodu s KDU-ČSL nebo se STAN. Sice prý levicová, ale s otevřenými dvířky napravo, co kdyby... ANO 2011 moc alternativ nemá a pokud stojí za svým předsedou, ani mít nemůže. 108 nebo 115 či dokonce možná i 130, může si vybrat, pokud nechceme předčasné volby. Proto se KSČM oprostila od úvah, kdo bude u moci, a soustředila se na to, co může udělat pro voliče. Nemusí se vracet k politice nalevo ani k politice pro dolních 10 milionů, protože tam vždy byla. Volič sice uvěřil více slibům a rozdal mandáty, ale také ho nezajímalo trestní stíhání ani svazky StB, volič chtěl věřit ve splnění slibů. A jedinou cestou ukázat voliči, jak to s těmi sliby bylo myšleno vážně, je umožnit menšinové jednobarevné vládě odhalit své pravé úmysly.

SPD je napadána v souvislosti s výroky o táboru Lety u Písku. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v této souvislosti u Moravce pochyboval o tom, jak je možné, že se člověk jako Tomio Okamura vůbec dostal na post místopředsedy Poslanecké sněmovny. Za vážnou situaci považuje to, že „byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické, a to nemluvím o populismu a demagogii“. Co si myslíte o kauze Lety a o snaze odvolat Okamuru z postu místopředsedy Sněmovny?

Kdyby hloupost nadnášela... Ano, pan Okamura má své chvilky a někdy je na přes hubu. Může mít různé jiné názory a různá jiná fakta o událostech, o kterých se moc neví nebo nejsou v popředí zájmu, ale je právě na veřejně činných osobách o těchto věcech hovořit a vysvětlovat. Bohužel právě je v módě vše krátit, zjednodušovat a kategorizovat a potom to vypadá tak, jako by lidé kolem SPD Tomia Okamury komunikovali se svými voliči pouze přes SMS. Občané ovšem také musí vidět, že ve společnosti jsou i takoví politici, a nemůžeme je tajit, schovávat či odvolávat, oni se musí odhalit sami. Protože „vox populi, vox dei“.

Jiří Weigl ale upozorňuje, že jde o jakousi snahu namočit do holokaustu i Čechy, že v případě Let šlo prý o „český koncentrák“… Jak se ostatně díváte na polský zákon, který zakazuje označovat koncentrační tábory z druhé světové války umístěné na území Polska za „polské“?

To už bohužel není jen na facku, ale jedná se o pokus zákonem přepisovat dějiny a dělat se hezkými a vždy šlechetnými, stojícími na té správné straně. Zatajování nepříjemné pravdy se nikdy nevyplatilo. A řekněme si na rovinu, v třicátých letech minulého století tleskala Hitlerovi více než půlka Evropy.

Prezident Zeman pokračuje dál v kritice vůči lidem, kteří se vůči němu vymezují. Politologa Jiřího Pehe označil za nejhloupějšího českého novináře, takzvané pražské kavárně pak Zeman vzkázal „shut up“, ti, kdo křičeli na kardinála Duku, jsou „pisklouni“. O čem to svědčí? Uráží pražskou kavárnu, nebo je jeho kritika namístě?

Je již doba odložit politickou korektnost? Pan prezident Zeman říká ano, tato doba nastala. A dle výsledku nedávné volby je to názor většiny voličů. Urážka je dle mého názoru slovo, které k těmto výrokům nepatří. To, co říká, není urážka, ale názor vyjádřený expresívně. A pokud se někdo v těch výrazech poznává, svědčí to o klasickém přísloví o „potrefené huse“.

„Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa,“ říká komentátor Petr Honzejk a vůbec není sám, kdo vidí jen katastrofické scénáře, pokud by k vystoupení České republiky z EU došlo. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý předpokládá po czexitu krach firem, propouštění, a to možná i na desetiletí. Už samotný začátek debaty na toto téma podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara vyděsil japonské investory, kterým musel údajně vysvětlovat aktuální politickou situaci. Co o tom soudíte?

To jako fakt? Tito výše jmenovaní lidé si nezaslouží publicitu, která je jim poskytována. Přivítal bych seriózní debatu obsahující názory obou táborů, ne jenom těch, kteří si za ty roky navykli žít z nízkých mezd a strachu lidí ze ztráty zaměstnání. Těm já nevěřím ani dobrý den.

Psali jsme: Czexit přinese bídu. Hlavně vám, co chodíte do fabriky. „Montovna“, smějete se jí, ale 28, 30, 35 tisíc vám dává. Pak bude zamčená, varuje ekonom Zahradník

Dublin IV nám vnutí za každou cenu, to jsem slyšel v Bruselu. Czexit se blíží, přivezl nové informace senátor

Dolejš: Okamura by se měl za své výroky o romském holokaustu omluvit. Ne se vymlouvat. Jinak...



Novinářka Petra Procházková nechce, aby o našem členství v EU „rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky“. Na sociální síti facebook se takto rozepsala o referendu. Doufá, že nepřipustíme, aby o složitých a odborných věcech rozhodovali lidé, které to vlastně ani nezajímá a dokáží jen opakovat tupá laciná hesla o tom, jak nám EU zakazuje to či ono. Přidala i výzvu: „Piráti! Vzpamatujte se! Tohle není transparentní svoboda, co předvádíte, ale totální hazard a nezodpovědnost.“ Co říci k názoru, že v referendu by rozhodovali „tupci, ignoranti…“ a tak dále? Hnutí ANO referendum o EU odmítá. Co si o tom myslíte?

Já jsem také tupec, ignorant, nevzdělanec s manipulovatelným mozkem a budu rád moc rád za právo občana vyjádřit se v referendu. Pokud bude nastolena otázka, potom se budou jak zastánci, tak odpůrci jó snažit mě přesvědčit o své pravdě, a tím mne mimoděk učiní vzdělaným a chápajícím. Důležité pouze je, aby přišel dostatek lidí k referendu, aby to byl opravdu většinový vzorek společnosti. Proto se přikláním také k velkým číslům účasti pro platnost referenda.

Navzdory hospodářskému růstu řada lidí žije v relativní bídě a v exekucích. Zároveň se od nás vyváží pryč obrovské množství kapitálu. Co s těmi problémy dělat? Čím to je? Jsme tak hloupí, že neumíme hospodařit, jak se svými osobními financemi, tak vytvořit vlastní hospodářství, aby nás neměli v hrsti cizinci? Je to chyba politiků?

Chyba je, že jsme všichni doufali v lepší dobu a mnozí zavírali oči před „transformačními problémy“, česky řečeno zlodějnami. Toho chytře využili zahraniční investoři a skoupili vše zajímavé a hlavně monopolní. To, co se nyní děje, je jen důsledkem této zlodějské politiky, na které se podepsaly rovným dílem všechny polistopadové vlády. Možná ne přímo, ale určitě tím, že umožnily všem těm kamarádíčkům, kmotrům a sponzorům dostávat lukrativní zakázky, řídit firmy a privatizovat.



Nejen o krizi liberální demokracie hovořil profesor Tomáš Halík v Otázkách Václava Moravce. Populismus nabízí podle něj nový politický model, který zpochybňuje model liberální demokracie a právního státu a přichází s modelem přímé demokracie, „která znamenala likvidaci právního státu a kultury, která tu vznikala od osvícenství“. To vše má souvislosti i se sociálními sítěmi, kde si lidé „hýčkají svůj tekutý hněv“ a právě toho populisté využívají. Změnit by se podle něj měla i média. „Nejde o to, aby byly zastoupeny všechny názory, ale aby tam byli lidi, kteří mají co říct,“ konstatoval. Co vy na to?

Lze výjimečně souhlasit s tezí o změně médií, ta totiž za posledních 20 let zničila ten osvícenecký model právního státu. Začalo to válkou v Jugoslávii a nutností omlouvat a vysvětlovat neospravedlnitelné porušení mezinárodního práva. Tehdy jsme si pod taktovkou USA a paní Madeleine Albright nechali vzít mezinárodní právo a osmělili tím dosud „bázlivé“ představitele k následování. Bohužel, vypuštěného vzteklého psa jen tak do kotce zpátky nezavřete.



Blíží se kulaté výročí „vítězného února“. Je ohrožena demokracie? Co demokracii ohrožuje, a jak tomu zabránit? Jak reagovat na tvrzení, že je demokracie ohrožena i útoky na veřejnoprávní média? Jakub Janda například varuje, že po útoku na Český rozhlas přijde útok na Českou televizi, pak na neziskovky a na kohokoliv, kdo nebude chtít držet ústa. Takový scénář je prý jednoduše čitelný z řady států. Šéfredaktor Forum24 Pavel Šafr vybízí čtenáře, aby přispívali jeho serveru, protože je potřeba chránit nezávislá média. Je to skutečně tak špatné? Na druhou stranu se tu hovoří o cenzuře „dezinformačních“ serverů či facebooku…

Babička vždy říkala, zameť si nejdříve před svým prahem, než budeš hledat špínu u sousedů. To v médiích platí dvojnásob, a tudíž bych přivítal odborný etický panel, kde by bylo možno jednotlivé flagrantní případy diskutovat a hledat z jejich průběhu poučení, a to jak ze zpráv informačně dezinformačních, tak dezinformačně informačních. Bohužel, pravdivá informace dnes není vysílána ani z průběhu sklizně ovoce nebo dopadu počasí.

Kancléřka Angela Merkelová ve videovzkazu účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářky rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. Vyzvala opět k projevení solidarity. Jak na to reagovat?

Na to se dá říci jen: „No fuj paní Merkel, že se nestydíte vydírat a vyhrožovat za problémy, které jste spolu s těmi, kteří bombardovali Bělehrad, Libyi, Irák, Sýrii… způsobili!“

Michael Žantovský upozornil na slova předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera na mnichovské bezpečnostní konferenci. Tam Juncker přišel s požadavkem rozšříit princip většinového hlasování v Evropské radě na otázky evropské zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. „Podle Junckera Evropská unie nemůže vystupovat na mezinárodní scéně jako náležitě silný partner, pokud nebude v těchto otázkách vystupovat jednotně, a to i za cenu uplatnění názoru většiny proti nesouhlasícím členským zemím,“ poznamenal Žantovský a všímá si Junckerových slov, že takovýto posun je možný i bez změny Smlouvy o Evropské unii. Podle Žantovského je to tak zásadní věc, že by si zasloužila referendum…

Samozřejmě, že bez otevření základních přístupových listin EU by to nešlo. Už nyní je Evropská unie jinou, než když jsme tam vstupovali, a referendum je jediné oprávněné řešení omezení suverenity členských států. Na Lisabonu se zbaběle podepsal jak prezident Klaus, tak premiér Topolánek, a to bez referenda, a nenávratně nám tak vzali část pravomocí a ubrali sílu hlasu v EU. Nový pokus pana Junckera je jen pokusem vytvořit základ úřednické federace, ulehčující si práci. To, co zažíváme nyní, je pouze alibismus. Až EU požene k soudu Blaira za lži o zbraních v Iráku, Berlusconiho se Sarkozyho za Libyi a Merkelovou za migraci, potom uvěřím v sílu práva v EU.



Uplynuly čtyři roky od horké fáze tzv. Majdanu. Jak hodnotit to, jak ukrajinská revoluce změnila svět? K čemu vývoj směřuje?

Regulérní rozpad země na knížectví oligarchů, EU nemá miliardy na podporu Ukrajiny a Rusko nechce ani Doněck, natožpak Luhansk, ze stejných finančních důvodů. Ukrajinci zůstali sami se svými problémy a americkými samopaly... Je mi z toho smutno, je mi líto těch lidí, kteří byli obětováni na oltář mocenských bojů.

Psali jsme: „Možná tímhle žijete v Praze tady po kavárnách, ale v zemi taková situace není!“ Ovčáček, Hašek, Pospíšil a další rozpoutali u Jílkové brutální bitvu

Stropnický připustil toleranci vlády od KSČM. Vždyť jste podepsal Několik vět, píší mu zděšení novináři

Se posral! „Hra o trůny“ pokročila: Babiš má jasno, už si vybral a dost naštval kavárnu. Rozkol v ANO kvůli SPD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík