Okamura ke kauze Křeček: Milion chvilek a jiní? Jak po nástupu Hitlera. Mám informace, jak to bylo

ROZHOVOR Protikandidáti Stanislava Křečka na pozici ombudsmana se podle místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury odepsali sami. „Dojem ze setkání s kandidáty byl u poslanců více než rozpačitý. Dokonce byl z hlediska způsobilosti tak otřesný, že to vzbudilo i u váhajících poslanců velké pochyby, jestli jsou tito lidé vůbec schopni vést takový úřad,“ popsal výběr veřejného ochránce práv předseda hnutí SPD. Plány fyzicky zablokovat Křečkovi vstup do úřadu považuje za popření demokracie stejně jako chování spolku Milion chvilek pro demokracii. Sluníčkářští aktivisté se stranami takzvaného demobloku a se spřáhnutými novináři podle Okamury postupně ukazují svoji totalitní podstatu.

Shodou okolností jste přezval z rukou Stanislava Křečka slib nového veřejného ochránce práv. Zastupoval jste Vojtěcha Filipa z KSČM, který byl náhle odvezen do nemocnice. Vyrojila se řada nepříjemných reakcí k tomu, že jste slib převzal právě vy…

Bylo to náhodné jen do jisté míry, protože jako místopředseda Sněmovny běžně zastupuji při různých úkonech kolegy nebo i předsedu Sněmovny, ať co se týká podávání interpelací, nebo dalších formálních záležitostí. Děje se velice často, že v zastoupení předsedy podepisuji dokumenty a dělám i další úkony. Spíše bych odpověděl tak, že tentokrát jsem v zastoupení dělal věc, která asi byla mediálně velmi viditelná, nicméně co se týká obsahu práce, běžná.

Přiznám se, že právě kvůli nepřítomnosti předsedy Sněmovny Vondráčka a i prvního místopředsedy, kterému přeji brzké uzdravení, jsem neměl vůbec čas sledovat reakce. Jediné, co mám, jsou informace od naší tiskové mluvčí, že reakce od našich voličů na sociálních sítích jsou mimořádně kladné. Zaznamenal jsem úsměvně protestní reakci, kdy se jakýsi Jakub Patočka (šéfredaktor Deníku Referendum, pozn. red.), sluníčkářský aktivista, který zřejmě nechápe, jak funguje Poslanecká sněmovna, v podstatě vymezil proti tomu, že jsem v zastoupení Poslanecké sněmovny uváděl Křečka do funkce ombudsmana zrovna já. To další komentář nezasluhuje, protože jde o běžnou rutinní práci.

Jakub Patočka chce fyzicky zabránit ombudsmanovi Křečkovi nastoupit do úřadu. Jak vnímáte tento způsob aktivismu? Křeček řekl, že k volbě stejně už došlo, tudíž to nemá smyslu…

Myslím, že je velice dobře, že se sluníčkáři postupně demaskují. Přesně na těchto případech veřejnost vidí, že takzvaní sluníčkáři neboli zastánci demokracie ve skutečnosti vůbec demokraty nejsou, pouze se zaštiťují v uvozovkách pravdou a láskou, ale ve skutečnosti prosazují neomarxistickou totalitu. Myslím, že jde o velmi nebezpečný trend. Sluníčkářští aktivisté, kteří jsou zastoupeni stranami takzvaného demobloku a se spřáhnutými novináři v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem. A protože postupně stoupá nervozita, jak se blíží volby a preference demobloku nestoupají, tak zároveň ruku v ruce s tím stoupá jejich agresivita a postupně ukazují svoji fašizující a totalitní podstatu.

Vidíte paradox v tom, že ochránci veřejných práv se bude bránit v naplnění demokraticky zvolené funkce?

Ona totiž volba ombudsmana už ve skutečnosti nemůže být demokratičtější. Kandidáty na ombudsmana nenavrhuje ani Sněmovna, ani vláda, ani politické strany ve Sněmovně. My si pouze jako poslanci můžeme vybrat z kandidátů, které navrhne přímo volený prezident a Senát, kde jsou přímo volení senátoři. Volba Poslanecké sněmovny probíhá tajnou volbou a u sčítání hlasů jsou zástupci všech devíti parlamentních stran. Volba je mimořádně demokratická a je zcela nezpochybnitelná.

Na to mohu jen říci, že se musíme jasně postavit proti těmto sluníčkářským nedemokratickým názorům, které tady mimo jiné prezentuje organizace Milion chvilek. Zpochybňovat takto flagrantně takto demokratickou a transparentní volbu opravdu zasluhuje, abychom všichni zpozorněli a abychom všichni nahlas řekli: My chceme zachovat demokracii a svobodu a je třeba odmítnout podobné nedemokratické jednání. Podobní sluníčkoví aktivisté, politici a novináři uznávají demokracii jen v případě, kdy volba dopadne podle jejich představ. V případě, že nedopadne podle nich, začnou vykřikovat, že to není demokratické – což přesně kopíruje politiku nástupu Hitlera v třicátých letech minulého stolení v Německu. Jde o mimořádně nebezpečný trend. Za SPD říkám, že budu do posledního dechu bojovat za demokracii.

Jak vnímáte kritiku směrem k ombudsmanovi kvůli jeho kvalifikaci či věku? A jakým ombudsmanem podle vás bude?

Co se týká voličů SPD, tak si volbu velice chválí. Takže kritika zaznívá opět pouze ze stran demobloku, sluníčkářů a aktivistů a spřáhnutých médií. Znovu opakuji, že jsme si mohli vybrat ze tří kandidátů. Dva byli navrženi Senátem – tedy navrženi ombudsmankou Annou Šabatovou, s níž jsme byli hrubě nespokojeni. A pak jeden kandidát od prezidenta Miloše Zemana. Znovu zdůrazňuji a znovu opakuji, že občané nejsou o způsobu volby dostatečně informování, proto to upřesňuji.

Právě občané hovoří o vysokém věku ombudsmana Křečka. SPD od počátku prosazovalo – a byli jsme jediná strana, která otevřeně prosazovala Stanislava Křečka. A jsem rád, že kandidát prosazovaný hnutím byl nakonec zvolen. Ať si každý kritizuje, koho chce, ale když byli dva kandidáti navržení Senátem a doporučeni Annou Šabatovou, která řekla, že půjdou v jejích šlépějích, tak z pohledu SPD byli absolutně nevolitelní.

Domníváte se, že vaše slova potvrzuje nízký počet hlasů pro protikandidáty? Tedy, že se opozice nedokázala ve větším počtu shodnout?

Hlavím důvodem, který jsem v kuloárech při volbě – nikoliv veřejně – opakovaně zaznamenal, byla nezpůsobilost. Poté, co se některé poslanecké kluby seznámily s kandidáty osobně, tak zjistily, že jsou mimořádně nezpůsobilí k výkonu funkce ombudsmana na úrovni, jakou by si poslanci představovali. Vím, že to byl hlavní argument, kdy se váhající poslanci přiklonili finálně ke Stanislavu Křečkovi. To je hlavní důvod, o němž schválně v České televizi a v dalších médiích nikdo nemluví. U poslanců si to kandidáti v podstatě pokazili sami tím, že je nedokázali přesvědčit o své kompetentnosti a způsobilosti.

Naopak mám informaci, že dojem ze setkání s kandidáty byl u poslanců více než rozpačitý. Dokonce vím, že dojem byl – až bych řekl – tak otřesný z hlediska způsobilosti, že to vzbudilo i u váhajících poslanců velké pochyby, jestli tito lidé jsou vůbec schopni vést takový úřad. A to je skutečný důvod, není to žádná koalice někoho, jak lže Milion chvilek, protože zde ani žádný vládní kandidát nebyl. Není to ani jiný důvod, nějaký rozvrat demokracie, což jsme si řekli v úvodu, že jde o přesný naopak. Demokracii rozvrací právě Milion chvilek, nechtějí se k němu přiznat, a to je skutečným důvodem, proč tito dva kandidáti propadli a proč i v jedenaosmdesáti letech byl Křeček zdaleka ze třech kandidátů nejkompetentnější.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michaela Kudláčková na Chvilkové skupině sdružující fanoušky Minářova spolku napsala: „Nově zvolený veřejný ochránce práv (PRÁV!) měl skládat slib do rukou komunisty. Ten však byl odvezen do nemocnice. Ochránce lidských práv tedy bude skládat slib do rukou neonacisty. Ono by to byla utopie, kdyby to nebyla pravda.“ Pavel Blažek dodával, že Okamura je spíše populista a demagog. „Okamura je nácek. Sice hloupý, a tudíž méně nebezpečný než oba Klausovci, ale nácek,“ nesouhlasila další diskutující. Co vy na to?

Já těmto občanům přeji, aby měli šťastné životy s úsměvem, aby si svůj život užívali pozitivně, protože jen plivat špinavé sliny, lhát a nenávidět – to není návod na šťastný život.



