Okamura popsal „návštěvu z Antify“. Zoufalá pětikoalice už nemá co nabídnout, říká

Na sociálních sítích jste v pátek zveřejnil s fotografiemi informaci, že organizace Antifa zaútočila na váš dům, kde bydlí i vaše rodina. Co se stalo?

Ano, na můj dům zaútočila extremistická proimigrační Antifa, kterou veřejně podporuje vicepremiér Fialovy vlády Ivan Bartoš z Pirátů. A mimo jiné nalepili na můj dům samolepky s násilnými motivy, kdy jeden člověk kope do hlavy druhého, dále hází na odpůrce kameny, texty vyzývající k přijímání imigrantů, a výzvu, aby mě lidé u mě doma zřejmě tímto způsobem obtěžovali. Antifa ve svých symbolech otevřeně propaguje násilí. V USA je Antifa označena za teroristickou organizaci.

Očekávám, že těchto útoků vůči mně a mojí rodině bude přibývat, protože se blíží volby, Fialova vládní pětikoalice je v zoufalé situaci a nemají lidem co nabídnout. Já se samozřejmě zastrašit nenechám a budu nadále ze všech sil demokraticky prosazovat politický program, který jsem slíbil občanům. Podpořte nás ve volbách do Evropského parlamentu, náš volební výsledek bude tou nejlepší odpovědí na tyto praktiky.

Fialově vládě nedůvěřuje 78 % lidí! Plně vládě dlouhodobě věří pouze 2 % občanů. A svou nespokojenost se současnou politickou situací v průzkumu CVVM vyjádřilo 65 % veřejnosti. Vláda se k těmto výsledků staví ve stylu „ my máme vlastní čísla“, vás to, hádám, překvapuje méně.

Opravdu není divu. Fialova vláda likviduje českou ekonomiku a životní úroveň občanů i jejich svobodu. Likviduje české školství i zdravotnictví a mnoho dalších oborů. Vláda hájí zájmy Evropské unie, USA a Ukrajiny, ale suverenitu našeho státu pošlapává. Tato vláda si nezaslouží, aby vládla. Hnutí SPD chce být součástí příští vlády a vrátíme naši zemi do normálu, aby byl český občan a Česká republika na 1. místě.

Když jste zmínil Ukrajinu, tak podle nové legislativy mají mít ukrajinští uprchlíci možnost zažádat o dlouhodobý pobyt v České republice. S udělením dlouhodobého pobytu počítá další novela zákona „lex Ukrajina“. Uprchlíci s tímto dlouhodobým pobytem budou moci po pěti letech požádat o trvalý pobyt. Je to podle vás správná cesta k řešení situace s ukrajinskými uprchlíky?

SPD s tím nesouhlasí, protože je to cesta, jak mohou noví ukrajinští imigranti získat české občanství. Fialova vláda tak de facto připravuje půdu pro to, aby masy Ukrajinců měly české občanství a aby je volili. Trvalý pobyt je totiž jednou z podmínek udělení českého občanství. Podle nás je naopak načase, aby se ukrajinští imigranti, kteří tady inkasují ve velkém sociální dávky, začali vracet domů, jelikož na drtivé většině Ukrajiny je bezpečno a probíhá tam normální život. Vždyť tam sami Ukrajinci tam jezdí ve statisících na dovolenou a i čeští dopravci posilují spoje. Říkám za SPD jasně – peníze Čechům, ne Ukrajině!

Připomínám, že v Česku je nyní 338.736 nových imigrantů. Jde jak o lidi, kteří si status dočasné ochrany prodloužili, tak o „uprchlíky“, kteří o ni požádali v letošním roce. Dosud bylo vydáno téměř 600 tisíc víz dočasné ochrany.

Když jsme u těch nákladů ukrajinské války, tak premiér Petr Fiala ve středu večer v rozhovoru pro televizi CNN Prima News řekl, že vláda vyčlenila na nákup munice pro Ukrajinu „vyšší stovky milionů korun“. Dodal, že příspěvek podle něj odpovídá velikosti České republiky. Budete se o to jako opozice zajímat podprobněji?

Fialova vláda na české občany kašle, ale pro Ukrajinu peníze má. Posílání zbraní a peněz Ukrajincům po celou dobu podporuje také hnutí ANO. Jediné SPD je proti. A zcela skandální je v této souvislosti také skutečnost, že premiér Fiala odmítl sdělit přesnou výši podílu ČR na celkových nákladech, ačkoli jde o peníze českých daňových poplatníků. Některé státy naopak výši svých příspěvků zveřejnily. Například Nizozemí uvedlo, že přispěje 250 miliony eur, Belgie 200 miliony eur, Německo a Portugalsko každý 100 miliony eur atd., přičemž se celkem doposud k této iniciativě přihlásilo 20 států.

Poslanci SPD budou chtít znát celkovou výši této částky! Opět se ale potvrzuje fakt, že prioritou Fialovy vlády nejsou zájmy českých občanů a sociální a ekonomická situace ČR, ale podpora dalšího válčení na Ukrajině. V bezpečnostním, ale i v ekonomickém zájmu ČR je podle SPD naopak právě ukončení tohoto konfliktu co nejdříve a následná mírová jednání – a nikoliv zásobování ukrajinské armády další výzbrojí a municí anebo dokonce přímá účast našich vojáků.

Minulý týden prezident Petr Pavel po schůzce s ministrem práce Marian Jurečkou za pětikoalici a se zástupci hnutí ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem řekl, že se shodli, že je potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Posléze to popřel Andrej Babiš i oba předáci hnutí ANO. Vaše hnutí na jednání pozváno nebylo, jak se tedy stavíte k dohodám z Hradu?

Situace se mezitím vyjasnila, takže je již jasné, že se hnutí ANO s pětikoalicí dohodlo minimálně nad další diskusí nad zvyšováním věku odchodu do důchodu a domluvili se na další schůzce na toto téma, což potvrdili jak zástupci vedení hnutí ANO, tak prezident i ministr Jurečka. Toto nikdo nerozporoval. Jestli tam byla další dohoda, to nevím. Hnutí SPD není součástí těchto jednání a dohod. Tady je zásadní rozdíl mezi ANO a SPD. My v SPD odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu a nebudeme o tom ani diskutovat. Je to pro nás principiální věc. Máme v tom jasno.

Mám z toho tedy trošku dojem, že to byl první krok k námluvám mezi hnutím ANO a pětikoalicí či některými stranami pětikoalice. Když hnutí ANO zjistilo, jaký odpor vyvolalo, že by podpořili zvyšování věku odchodu do důchodu, začali couvat. O zvyšování věku odchodu do důchodu mluvila veřejně paní Schillerová z ANO již minulé volební období, takže by to nebyla novinka. Faktem je, že na tiskové konferenci po jejich společném jednání se zástupci hnutí ANO proti slovům prezidenta neohradili.

Hnutí SPD se nemusí z ničeho vykrucovat. Dlouhodobě říkáme, že zásadně odmítáme jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na odchod do starobního důchodu nad 65 let a návrhy na zpřísnění podmínek pro výpočet důchodů budoucích seniorů oproti současnému stavu, které by vedly ke snižování reálných důchodů i jejich poměru k předchozí mzdě.

Jen dodám, že zarážející je i přístup prezidenta Pavla, který k jednání o reformě důchodového systému nepozval zástupce SPD, čímž opakovaně ignoruje názory a uráží více než půl milionu českých občanů, kteří volí hnutí SPD. Nejde tudíž v žádném případě o prezidenta všech občanů.

Nejvyšší kontrolní úřad ve výroční zprávě za loňský rok varuje, že Česko není dostatečně připravené na krize a mimořádné události. Odpovědné instituce podle něj podcenily mnohé události, včetně pandemie covidu-19, a dostatečně se z nich nepoučily. Někdy jen podnikly formální kroky bez zásadních výsledků. A je prý pravděpodobné, že stát bude v kritických momentech opakovat podobné chyby, což může vést k významným škodám, plýtvání penězi i k ohrožení zdraví obyvatel. Máte pane předsedo pocit, že právě kvůli tomu si občané ze svých daní platí státní instituce?

Nejvyšší kontrolní úřad také konstatoval, že vysoká inflace vedla k poklesu reálných příjmů, nedošlo k ekonomickému růstu, nepodařilo se snížit zadlužení, ministerstvo obrany nevyužilo efektivně finanční prostředky a digitalizace je nízká. Fialova vládní pětikoalice prostě totálně selhala a je to černé na bílém. Státní rozpočet vykázal ke konci března deficit 105 miliard korun. Schodek se tak proti únoru prohloubil o 2,5 miliardy korun, oznámilo ministerstvo financí. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 288,5 miliardy korun. Vysoké deficity státního rozpočtu vedou k prohlubujícímu se zadlužování země a ke stoupajícím nákladům na splácení úroků.

A pokud budou vznikat obrovské škody na zdraví a životě obyvatel či na majetku, odpovědnost ponesou dosavadní exekutivy včetně Fialovy vlády. Fialova vláda dodává zbraně na Ukrajinu, ale na bezpečnost českých občanů nedbá. Strany dnešní Fialovy pětikoalice kritizovaly Babišovu vládu za to, že nebyla připravena na řešení pandemie typu covid-19, ale přitom za několik let svého vládnutí Fialova vláda pro připravenost naší země na krizové okamžiky prakticky nic neudělala. Všude vidíme destrukci základních funkcí státu, kdy bohužel stát mnohdy buzeruje slušné lidi, ale nepřizpůsobiví a kriminálníci jsou kvůli pseudohumanitě, korupci a chaosu chráněni. Současně naprosto ztrácíme svou soběstačnost a konkurenceschopnost téměř ve všech klíčových oborech.

Podle propočtu Českého statistického úřadu stoupl deficit veřejných financí na 3,3 % hrubého domácího produktu z 3,2 % v roce 2022. Dluh státu loni meziročně vzrostl o 216 miliard a na konci roku činil 3,111 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu vzrostly od roku 2019 téměř o 29 miliard na loňských 68,3 miliardy korun. Letos se mají výdaje na dluhovou službu opět zvýšit, a to na 95 miliard korun. Víte, co by se všechno dalo pořídit za ty vyšší desítky miliard, které se ročně dávají jen na splácení úroků státního dluhu?

Unijní žalobci z Úřadu evropského veřejného žalobce začínají vyšetřovat roli šéfky Evropské komise von der Leyenové při nákupu předražených vakcín od společnosti Pfizer za miliardy eur. Jeden z hlavních dotazů je, co si esemeskovala s jejím šéfem. Některé zprávy měly být smazány, takže se řeší i maření vyšetřování likvidací důkazů. Vy úroveň „kádrů“ Evropské unie kritizujete dlouhodobě, očekáváte tedy, že předsedkyně Leyenová bude hnána k odpovědnosti?

Vidíme „kvalitu“ unijních představitelů v praxi. Opilce Junkera nahradila v předsednictví Evropské komise před lety von der Leyenová, která chce svůj post obhajovat. Ta měla aféry již v době, kdy působila jako německá ministryně obrany.

Na podivné okolnosti jako první upozornily The New York Times, které popsaly esemeskové vyjednávání o podmínkách zakázky přesahující 20 miliard eur. Podle jejich informací po této výměně vzkazů došlo k výraznému navýšení objemu dodávky a také k navýšení ceny za jednu vakcínu o plných 25 %. Později se ukázalo, že vakcíny minimálně za čtyři miliardy eur byly k ničemu a musely se zlikvidovat. Smlouva totiž EU nutila vakcíny odebírat ještě v době, kdy už nákaza klesala.

Takže takoví lidem nám vládnou v Bruselu, zatímco z České republiky se fakticky stala provincie Evropské unie…

Provincie? No tak, pane Okamuro...

Ano. Naše postavení provincie či kolonie dokumentuje například počet předpisů EU, které ČR musela povinně zahrnout do vlastního právního řádu. Právo Evropské unie se v současnosti skládá z více než 30.000 předpisů, z nichž zejména nařízení jsou přímo aplikovatelná. Úřad ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti) tak aktuálně eviduje přibližně 2500 předpisů EU, které byly za 20 let členství Česka v EU začleněny do českého právního řádu.

Evropská unie za dobu dosavadního českého členství v ní, tedy od 1. května 2004 do letošního 26. března, přijala podle podkladů, které poskytla mluvčí ministra Jana Taušová, 55.465 předpisů. Z nich bylo 1580 směrnic a 27.299 nařízení, a dále 20.615 rozhodnutí a 5971 dalších právních aktů, které bývají přímo účinné. Platných je podle mluvčí v současné době více než 30.000 z nich.

Známý expert na evropskou integraci Michael Bruter z London School of Economics odhadl míru závislosti vnitrostátní legislativy na EU na 85 %. Bývalý německý prezident Roman Herzog spolu s vedoucím Centra pro evropskou politiku Lüder Gerkenem citovali studii německého ministerstva spravedlnosti, podle níž mezi lety 1998 až 2004 84 % legislativy aplikovatelné v Německu pochází z EU, pouze zbývajících 16 % je domácího původu…

Takže v naší zemi již téměř o ničem nerozhodujeme. Cílem hnutí SPD je, aby čeští občané znovu rozhodovali o své zemi a aby jim jejich země znovu patřila.