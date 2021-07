Okamura udeřil: Piráti, lidovci a ČSSD podporují nepřizpůsobivé, západní sluníčkáři zase muslimské a africké imigranty. Své voliče!

reklama

Ve Sněmovně definitivně prošel zákon z pera SPD, kterým se zvyšuje přídavek na děti pro pracující rodiče…

Podařilo se, aby přídavek na dítě byl zvýšen pro pracující rodiče, živnostníky, rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené děti, anebo pro rodiče, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají práci, na pět set korun měsíčně. Takže pracující rodiče dostanou od teď nově díky SPD o 6 tisíc korun ročně navíc. Podařilo se nám reálně splnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě. V této souvislosti je šokující, jak hlasovala Trikolóra - jejich poslanec Václav Klaus ml. hlasoval proti našemu návrhu. Trikolóra nepodporuje pracující občany. Jsem z nich zklamaný.

V posledních dnech se opět rozvířila debata o pandemii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ohlásil, že od počátku září skončí testy zdarma „pro zábavu“. Co říci na to, že vláda nabádá občany, aby se nechali testovat a pak za toto testování vyžaduje peníze?

Anketa Vadí vám, že od 1. září by si neočkovaní měli pravidelné testy na covid-19 platit sami? Vadí 54% Nevadí 42% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7716 lidí

Ve Sněmovně se hlasovalo o snížení podpory solárním baronům…

Ano, konečně. Díky hnutí SPD se podařilo výrazně omezit zisky solárním baronům. Solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010, to je to nejproblematičtější období, se zvýší solární daň o deset procent a současně se sníží jejich podpora. Mělo by to státu i občanům ušetřit miliardy korun ročně. Hnutí SPD bojuje proti vyplácení nehorázných částek solárním baronům z kapes nás všech. Tento podle mého názoru obrovský veřejný „tunel“ prosadily a podpořily ve Sněmovně ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Když vládla ODS, Strana zelených a lidovci, nic s tím neudělali, i když mohli. Kvůli těmto stranám se vytáhly z kapes občanů miliardy. Proslýchalo se, že různí politici měli ze solárních elektráren šílené zisky. Náklady platí občané ve svých složenkách a část dotuje i stát. Hnutí SPD odmítá, aby občané museli platit předrženou elektřinu a aby ji dotoval stát!

Váš volební program nese název Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov. Co jsou jeho hlavní priority?

Stručně uvedu pro přehled základní body:

• Chceme normální život pro naše děti. Podpora rodiny a tradičních hodnot.

• Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, chceme naši potravinovou bezpečnost a zvyšovat soběstačnost.

• Prosazujeme zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastech.

• Konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin.

• Říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na 1. místě.

• Chceme zajištění dostupného bydlení pro mladé pracující rodiny. Jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené. Zároveň programově podporujeme české podnikatele a živnostníky.

• Prosazujeme právo na držení zbraní.

• Je potřeba bojovat s korupcí. Prosazujeme trestnou a hmotnou odpovědnost politiků a prokázání původu majetku nad 20 milionů korun a to zpětně.

• Chaotická vládní opatření vytvořila astronomický dluh. My ale odmítáme zvyšování daní. Podpoříme ale zdanění korporací, které vyvádějí finance z ČR. Stát musí šetřit.

• Chceme energetickou bezpečnost ČR a dostupné ceny energií pro občany ČR.

• Říkáme jasné NE ilegální migraci a islamizaci ČR!

• Chceme právo na referendum o vystoupení z EU.

• Říkáme jasné NE euru, naopak zachování koruny české jako národní měny.

• Odmítáme pandemickou tyranii a omezování práv lidí. Chceme bránit práva lidí, včetně práva na svobodu slova.

Na celý náš volební program se můžete podívat ZDE.

Vaše nová "hymna SPD", kterou pro vás nazpíval Petr Kolář, zaznamenala jen za první den od zveřejnění statisíce zhlédnutí na internetu. Jste spokojen?

Moc mě to potěšilo a děkuju za doslova tisíce kladných reakcí. Kdo ještě neviděl, mrkněte TADY.

Psali jsme: Petr Kolář nazpíval hymnu SPD a pak něco řekl. Je zle. Iva Pazderková se neudržela To nerozdýchali. Kavárna nadskočila nad hymnou SPD. Co tahají, je k nevíře „Za lidi férově hrát, bránit svůj národ, svůj stát.“ Okamura odpálil kampaň. Velké věci Český hlupák, bílá lůza co pije pivo z petky, „odlišného“ zbije a okolí bude mlčky souhlasit, zhrozila se spisovatelka. Chce Česko opustit

V Poslanecké sněmovně jste se během červencové schůze snažili prosadit návrh, který by ukončil zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ze strany opozice byl návrh blokován. Tušíte proč?

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7200 lidí

Ale připomínám, aspoň dílčí úspěch. Minulý týden byla i díky hlasům SPD ve Sněmovně schválena novela zákona o hmotné nouzi. Cílem této novely je, aby nepřizpůsobiví občané, kteří neplatí pokuty za vybrané přestupky a zároveň pobírají sociální dávky, přišli o část doplatku na bydlení i o příspěvek na živobytí. Úřady jim z těchto dávek nyní neuhrazené pokuty mají strhávat. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které by lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí. Proti této novele hlasovali poslanci ČSSD, Pirátů a STAN. Za SPD říkáme, že pracovat se musí vyplatit více než nepracovat, přestože pracovat můžete. Nesmí se vyplácet být na sociálních dávkách a k tomu ještě porušovat zákony.

SPD předkládá ještě svůj vlastní vámi zmíněný mnohem komplexnější návrh. Náš návrh ale neustále blokují Piráti, KDU-ČSL z koalice SPOLU a ČSSD, čímž tyto strany fakticky podporují nepřizpůsobivé. Pro SPD je slušný a pracující občan na 1. místě!

Evropská komise předkládá balíček návrhů, které mají členské země nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030 v rámci Green Dealu (tzv. Zeleného údělu)…

Tato opatření budou likvidovat ekonomiku v oblasti automobilového průmyslu přes energetiku po leteckou či lodní dopravu. Budou znamenat drastické zdražení elektřiny, automobilů, topení či dopravy. Dokonce se chystají i emisní povolenky na vytápění budov, což lidem prodraží topení a bydlení. Připomeňme, že tzv. Zelený úděl EU, z něhož tato šílená opatření vychází, podpořil premiér Andrej Babiš. EU chce do roku 2035 zakázat spalovací motory. To znamená, že auta budou velmi drahá a elektroauto si téměř nikdo nebude moci pořídit. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se musí nabíjet. Šílené…

Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady k dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš…Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur, naši zemi biliony korun, po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice.

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale tímto způsobem pojatý boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Česká republika je z velké části závislá na uhlí a rovněž i na automobilovém průmyslu. Takovéto opatření zničí naši ekonomiku. Andrej Babiš si hraje na obhájce národních zájmů, ale v Bruselu všechno odkýve. EU svému boji proti CO2 říká "Zelený úděl", ale jde spíše o zelený "Velký skok" podle vzoru Mao Ce-tunga, který bude znamenat masakr evropské ekonomiky. Sluníčkářští fanatici se pro své revoluční záměry nezastaví před ničím. Připomeňme jen, že emise CO2 Evropské unie tvoří zhruba 10 procent emisí celosvětových. Takže i kdyby CO2 mělo na klima nějaký vliv, je to jen jako když plivne. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předvolební kampaň se rozjíždí naplno a poslanci využívají ke zviditelnění i taková témata, jako je třeba nový stavební zákon. Vy jste se rozhodli ve sněmovně tento zákon podpořit. Co vás k tomu vedlo?

SPD prosazuje, aby si lidé mohli snadněji a levněji pořídit vlastní bydlení. Proto poslanci za SPD podpořili tuto novelu stavebního zákona, protože jsme pro zrychlení a zlevnění stavebního řízení, kde je Česká republika na ostudném celkovém 167. místě ve světě, a patří tak mezi nejhorší státy světa v délce stavebního řízení. Nejde pouze o to zjednodušit stavební řízení u strategických projektů, ale je potřeba zjednodušit stavební předpisy pro obyčejné občany, kteří staví rodinný dům. A není pravda, že tímto zákonem vznikne úřad s novými 13 tisíci úředníky. Tuto lež schválně šíří koalice Pirátů-STAN a SPOLU. Dojde totiž pouze k transformaci stavajících pracovníků pod jeden úřad. Strany jako ODS, KDU-ČSL či ČSSD za desetiletí jejich vládnutí přivedly situaci kolem stavebního řízení do současného tristního stavu. Jsem rád, že se SPD podařilo situaci konečně rozhýbat ve prospěch občanů.

Psali jsme: Asociace developerů: Nový stavební zákon neruší všechny stavební uzávěry, jen řeší ty nepřiměřeně dlouhé a nutí samosprávy k aktivitě „Tahal jste kačera. Před rokem 89.“ Ondráček a Piráti se zase neměli rádi Zmetek, p*asečiny. Lidovec přitvrdil a po volbách chce rušit Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila nový stavební zákon

Někteří lidovečtí poslanci se posmívali „hlasovací lince ANO, SPD a komunistů“. Co na tyto poznámky říci? Existuje nějaká „hlasovací linka“?

Zoufalé předvolební výkřiky lidovců, kteří se preferencemi propadli hluboko pod 5%, nemá smysl dlouze komentovat. Skutečnou hlasovací linku koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP09) jsme viděli ve středu, když se otevřeně postavili na stranu solárních baronů, aby vydělávali další miliardy na úkor peněženek občanů. Veřejně se mluví o tom, co za to asi od solárních baronů měli dostat. V tomto byznysu se točí stovky miliard... Poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL dokonce veřejně lhal o svém hlasování, na což správně upozornily Parlamentní listy včetně důkazů.

Ale zpátky k vaší otázce. Velký vlastenec Ladislav Rašín, syn prvorepublikového ministra financí Aloisa Rašína, kterého zavraždil v podstatě komunista, v roce 1938 řekl, že „není rozdíl mezi mnou a komunistou, když jde o to republiku hájit a uhájit“. My nejsme komunisté. Nejsme ani fanoušci Andreje Babiše. Ale když jde o dobrou věc pro občany a pro naši republiku, tak pro ni budeme hlasovat s kýmkoli.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.