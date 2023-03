Okamura varuje: Rakušan podporuje okrádání důchodců, ale svým kamarádům chce zvyšovat plat. A pak se zjistilo, co jeho lidé napáchali v České poště...

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21827 lidí

Senát schválil zkrácení valorizace důchodů, jak to prosadila koalice již ve Sněmovně. Očekával jste takový průběh?

Očekával. Senát opět prokázal, že není pojistkou demokracie. Nyní je na tahu prezident Petr Pavel, kterého znovu vyzývám, aby tento asociální zákon Fialovy vlády vetoval, čímž by znemožnil okradení důchodců. Hnutí SPD v případě, že prezident Petr Pavel zákon podepíše, podá ústavní stížnost. Fialova vládní koalice hodila přes palubu tři miliony příjemců starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů. Hnutí SPD stojí pevně za všemi slušnými lidmi v České republice a budeme za ně nadále bojovat. Bohužel tímto zákonem okrádání důchodců ze strany vládní pětikoalice teprve začíná.

Když teprve začíná, tak co tedy očekáváte dále?

Fialova vláda totiž chystá další okradení důchodců. Vládní koalice chce osekat valorizace nejenom jednorázově v červnu, jak původně tvrdila, ale chystá další zpomalení růstu důchodů i pro léta 2024 a 2025. Podle interního materiálu ministerstva práce a sociálních věcí, který získala Česká televize, už by při řádné lednové valorizaci nerostly penze o celou inflaci, ale jen o její část – o dvě třetiny. Fialova vláda svou nezodpovědnou politikou způsobila extrémní zdražování a inflaci, a její neschopnost mají odnést důchodci? To odmítáme! Chápeme, že inflace má dopad na státní rozpočet, ale inflaci lze rozumnými opatřeními snížit na minimum. Premiér Petr Fiala lživě sliboval, že s valorizací nic dělat nebude.

Nekompetentní vláda ale okrádá nejen důchodce, protože i mzdy v Česku se kvůli špatné ekonomické politice vlády loni rekordně propadly. V letošním roce to nebude o mnoho lepší, odhaduje ekonom Lukáš Kovanda. Reálné mzdy v Česku se loni podle Českého statistického úřadu propadly o 7,5 %. „Jedná se o pětkrát hlubší propad než ten z dosud v daném ohledu nejhoršího roku. Až do loňska se totiž životní úroveň lidí v ČR, vyjádřená změnou průměrné reálné mzdy, nejvíce propadala v roce 2013, a to o 1,5 %,“ upozornil Kovanda. Fialova vláda ožebračuje lidi.

Vládní pětikoalice odmítla zmrazení platů politiků, které jste prosazovali na mimořádné schůzi Sněmovny. Překvapilo vás to?

Ne. A je to hanebnost. Důchodce okrádají politici pětikoalice o peníze, ale sami si zvyšují platy! Hnutí SPD dlouhodobě již mnoho let prosazuje zmrazení platů politiků. Po posledních volbách jsme jej předložili ve Sněmovně již dvakrát, přičemž poprvé ho vládní poslanci zamítli a projednání druhého návrhu blokují. My říkáme jasně, že politici musí být solidární s občany, zejména v době ekonomické a sociální krize. O svých platech by si neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by měl být vypočítáván podle výše mezd ve veřejném sektoru.

Mimo to předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan prosazuje zvýšení platů ministrů, senátorů a poslanců, kteří jsou současně například zastupiteli obcí. Takže Rakušan okradení důchodců podporuje, ale svým kamarádům by rád zvýšil plat! Hlavním cílem toho zákona je zařídit, aby se politikům ve městech, obcích a v krajích každoročně platy zvedaly. Jak informovaly Novinky.cz, ve STAN by si změnou mohla část poslanců polepšit, dvacítka z 33 si drží funkce v samosprávách, drtivá většina ostatních komunální politikou prošla dřív. Ve sněmovních volbách 2021 kandidovalo s funkcí v regionu 80 zvolených poslanců. Jak jsem uvedl, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků a odmítá jejich zvyšování!

V uplynulém týdnu proběhlo několik opozičních mimořádných schůzí, u nichž ale nebyl kvůli pětikoalici schválen program. Jedna z nich se týkala rodičovského příspěvku. To je pro vás asi silné téma, že?

Ano. My silně podporujeme pracující rodiny s dětmi. Podpora porodnosti ekonomickou podporou pracujících rodin je podle nás jednou z cest, jak udržet funkční důchodový systém. My říkáme, že je potřeba zvýšit rodičovský příspěvek alespoň o 100.000 korun. Prosazujeme výrazné snížení daní pracujícím rodinám. Je vidět, že Fialova vládní koalice vede tažení proti rodině, protože program sněmovní schůze neschválila a protože chce zrušit slevu na manžela či školkovné.

Když zůstaneme u tématu sociální politiky, Fialova vláda do konce roku předloží úpravy příspěvků pro rodiče malých dětí. Podle plánu ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL dostanou víc peněz ty páry, které se při péči o dítě vystřídají. Nově mají být dva měsíce příspěvku nepřenosné – tedy stát je proplatí jen druhému z rodičů, který o potomka primárně nepečuje. V Česku jde typicky o otce. Střídání nebude povinné, pokud k němu ale pár nepřistoupí, peníze propadnou, informoval server Seznam Zprávy. Opatření Česku nařizuje zavést Evropská komise. Je to podle vás správný přístup, takto rodiče „motivovat“, jiným slovem možná vydírat?

Toto sdělení lze přeložit tak, že ministr Jurečka se ve spolupráci s Bruselem chystá diskriminovat a buzerovat rodiče. Jednak odmítám, aby se nám Evropská unie montovala do toho, jakou rodinnou politiku máme mít v našem státě, a jednak jsem proti tomu, aby Evropská unie a Fialova vláda nutila lidi, aby se na rodičovské střídali. Když to někomu vyhovuje, ať se vystřídá, ale když ne, tak ať tím není finančně poškozen! Má to být podle mě čistě na dohodě partnerů. Odmítáme nátlak ve jménu genderové ideologie. Jde o směrnici EU o worklife balance, která říká členským státům, že musí být určitá část rodičovské, kterou má čerpat druhý rodič, uvedl Jurečka. Takže pro nás další z mnoha důvodů, proč odejít z EU.

A k panu Jurečkovi ještě krátce. Elektronický systém na ministerstvu práce neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků úřadů práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně ukrajinským uprchlíkům. Hnutí SPD považuje tuto záležitost za značné selhání ministra Jurečky, který je za tuto oblast odpovědný a svou neschopností umožnil a toleroval zneužívání a rozkrádání sociálních dávek. Požadujeme jeho okamžitou demisi. Hnutí SPD již před časem vypracovalo a předložilo návrh zákona, který by zneužívání sociálních dávek ukončil, ale poslanci vládní koalice jej ve Sněmovně odmítli.

Další opoziční mimořádná schůze, které nebyl schválen program, se týkala cen potravin. Na druhou stranu pane předsedo, co může ohledně cen potravin udělat Poslanecká sněmovna? Bylo to podle vás nezbytné?

Ano, bylo, my to vnímáme jako velký problém. Ale Fialova vláda to odmítá řešit. Na začátku letošního roku rostly ceny potravin v ČR ještě rychleji, než byl evropský průměr. Podle dat statistického úřadu EU Eurostat u nás stouply v lednu ceny potravin meziročně v průměru o 19,6 %. Příčinou tohoto stavu je i to, že ČR má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny v Evropě, a sice 15 %. Ve srovnání se sousedními státy je tento rozdíl markantní. V Rakousku, Německu a na Slovensku se sazba DPH u potravin pohybuje od 5 do 10 % a Polsko vloni DPH u základních potravin snížilo na nulu. To samé dlouhodobě navrhuje a požaduje hnutí SPD, ale Fialova vláda to odmítá.

Bavili jsme se o ministru Rakušanovi, pod kterého spadá i Česká pošta. Ta je podle všeho před vyhlášením insolvence. Jaký postup by teď navrhovala SPD?

Problém České pošty je ukázkou nejen letité neschopnosti ministrů, ale celých vlád. Po léta byla Česká pošta pro vládnoucí politiky trafika, kam se posílali kámoši kámošů, kteří pobírali milionové odměny za stamilionové ztráty. A odtud se také zřejmě různými cestami tunelovaly peníze třeba na podporu vybraných partají. A teď se dovídáme, že poté, co byla současnou vládou, konkrétně panem ministrem vnitra a předsedou STAN Rakušanem, před pár měsíci dosazena nová dozorčí rada, tak je Česká pošta před vyhlášením insolvence. Vít Rakušan je kariérní politik a nemá žádné zkušenosti s řízením větší firmy. Když ve vládě sedí diletanti, kteří nikdy nic většího neřídili, nikdy se nepohybovali úspěšně v soukromé sféře, nikdy nic sami od nuly nevybudovali, a najednou mají řídit stát, tak se pak nemůžeme divit, že všechno ve státě jde od deseti k pěti.

A co s tím? Česká pošta kromě tisíců zaměstnanců má také pobočky a mnoho budov. Proč tento potenciál neumí vládní politici využít? Já být ministr vnitra, tak jdu například za manažery z vysoce ziskové PPL a přetáhnu je do České pošty a nalákám je na cílovou odměnu za výsledky v černých číslech a dám jim všemožnou podporu. Změny by se měly podle mého názoru týkat i toho, že místo komerční belgické banky a pojišťovny, která na českých pobočkách úřaduje, bych tam dal například státní pojišťovnu VZP, mám na mysli dceru VZP, která nabízí komerční produkty.

Případně bych založil státní komerční spořitelnu, která bude nabízet bankovní produkty za výhodné ceny pro naše občany. Samozřejmě by Česká pošta mohla pracovat i jako státní telekomunikační firma, která by opět občanům nabízela telekomunikační služby za nízké ceny a zisk by potom nešel do zahraničí, ale do státní kapsy. Zisk dvojí, protože laciné služby, které lidem sníží náklady, jsou de facto jejich příjem, o který by se snížily výdaje na sociální služby. Ostatně nejsou to nápady z mojí hlavy, jsou to nápady z jiných vyspělých zemí.

Vláda svolává různé mimořádné schůze a nechává vyhlašovat stavy legislativní nouze, ale nenavrhuje jeden důležitý bod - žádost o vyslovení důvěry v důsledku změny programového prohlášení. Co tomu přepracovanému dokumentu vůbec říkáte? Jde o pouhé „revize“, jak tvrdí pan premiíér?

Fialova vláda podle mě novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. Z programového prohlášení také vypadl návrh na zavedení daňové brzdy, která by při překročení zákonem stanovené daňové kvóty zakazovala růst daní. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, např. z nemovitosti, anebo některé spotřební daně. Vládní představitelé hovoří také o zvýšení povinných pojistných odvodů pro živnostníky či nejnověji o zrušení slevy na manželku či manžela anebo o zrušení tzv. školkovného, což je sleva na dani za náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení.

V prohlášení oproti jeho původní verzi také chybí závazek udržet stávající podobu valorizačního mechanismu důchodů. Vláda tedy hodlá valorizaci důchodů snížit trvale, nikoli jen letos v červnu. Z programového prohlášení rovněž vypadlo i slibované snížení DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů nebo zkrácení odpisů u bytových projektů na 20 let. To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, a zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. Takto zásadní změna programového prohlášení vlády v průběhu volebního období, která mj. znamená i porušení mnoha předvolebních slibů vládních stran, musí vést podle názoru SPD i k novému hlasování o důvěře vládě v Poslanecké sněmovně, protože důvěra byla pětikoaličními poslanci původně dána za jiných podmínek s jinými sliby a závazky.

Afghánský muslimský imigrant v Karlových Varech na silvestra znásilnil ženu a druhou se pokusil zavraždit. Tak zní obžaloba afghánského imigranta, který žije v Německu od roku 2015 se statusem žadatele o azyl. To opět vyvolává otázku: Jak zajistit bezpečnost?

Za takovéto zločiny nese odpovědnost Angela Merkelová a Evropská unie, která sem imigranty pozvala. Spoluodpovědnost nesou také čeští prounijní politici. Nemůžeme se utěšovat tím, že u nás tolik islámských imigrantů není, protože ti, jak se to stalo ve zmíněném případě v Karlových Varech, mohou kvůli Schengenu a EU volně na naše území. Podobně před časem africký imigrant Abdallah Ibrahim Diallo u Lukavce na Litoměřicku znásilnil nezletilou dívku. A že imigranti u nás nejsou hrozbou? To vyprávějte Markovi Petružálkovi, kterému ve Znojmě rakouský Turek podřízl hrdlo! Marek upadl do kómatu, oslepl a ochrnul! To vyprávějte číšníkovi z Prahy, kterého brutálně napadli Nizozemci imigrantského původu! Již mnohokrát jsem upozorňoval, že musíme být připravení chránit své hranice a musíme mít připravenu hráz proti imigrační povodni. Je potřeba zavést nulovou toleranci nelegální migrace.