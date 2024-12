Okamurův Ostravák: Ukrajinští uprchlíci získají české občanství. Nezbavíme se jich. Zásadní volby

Jsme na přelomu roku 2024 a 2025, což je příležitost k bilancování. Jaké byly podle vás nejdůležitější události loňského roku?

Když dovolíte, rád bych to rozdělil na události zahraniční a na události v Evropské unii a v naší zemi, i když to nelze vždy přesně oddělit, protože ty věci spolu souvisejí. Nejzásadnější událostí ve světě bylo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, které bude mít podle mě dalekosáhlé důsledky, i když nikdo ještě přesně neví, co Trump z toho, o čem mluví, uskuteční.

A co vy osobně tipujete?

Já věřím a pevně doufám, že se mu podaří vyjednat mír, respektive příměří na Ukrajině. Zdá se, že ruská vojska mají nyní iniciativu a Ukrajina je již vyčerpaná. I když Ukrajina dostává obrovskou finanční, zbrojní a materiální pomoc ze Západu, má mnohem menší lidské zdroje a mnoho Ukrajinců z Ukrajiny uteklo. I když i Rusové mají obrovské ztráty, je jich prostě mnohem víc a lidské zdroje nenahradíte. Ukrajinci se nemohou vyrovnat počtem vojáků Rusům. V tom má Rusko jasnou strategickou převahu. Ledaže by se do války zapojilo NATO. Ale to by jednak vedlo ke třetí světové válce a jednak armády evropských států nemají do boje vycvičené lidi. Obstála by maximálně tak polská či britská armáda.

Osobně si tipuju, že Trump bude vojenskou podporu Ukrajině omezovat, bude ji udržovat jen do té míry, aby Ukrajina úplně nezkolabovala. Domluví se mír s hranicemi dle aktuálního status quo a Rusko si dobyté území udrží. Na hranicích budou smíšené mezinárodní jednotky, které budou garantovat příměří a na Ukrajině bude typický zamrzlý konflikt do příštího měření sil.

Ukrajinu Trump do NATO nevezme, ale dá jí určité bezpečnostní záruky. A Spojené státy budou pomalu ustupovat od sankcí. Důležitou roli mediátora může sehrát Turecko a zdá se, že Rusko s Tureckem a Izraelem vyhandlovalo Sýrii, když vidělo, že pozice Asada je neudržitelná a že má samo prioritu na Ukrajině. Každopádně musíme prosadit, aby se takzvaní ukrajinští uprchlíci co nejdříve vrátili domů.

A jak vidíte zmíněnou Sýrii?

To byla podle mě druhá asi nejdůležitější světová geopolitická událost. Opravdu těžko předjímat. Určitě vzroste vliv Turecka, které se bude chtít vypořádat s Kurdy. Oslaben je Írán a Hizballáh. Posílen je Izrael. Obávám se, že na většině území Sýrie bude vládnout režim práva šaría a islamistů. Řečem o polepšených teroristech moc nevěřím. A Evropská unie se radši baví s džihádisty než se sekulárním diktátorem Asadem. Každopádně, když syrští takzvaní uprchlíci tolik oslavovali pád Asada a nové vládce Sýrie, je potřeba je začít posílat zpátky do Sýrie.

A jak hodnotíte uplynulý rok v Evropské unii?

Tam byly důležité volby do Evropského parlamentu, kdy sice výrazně posílili euroskeptici a vlastenci, ale neomarxisté a globalisté ovládající socialistické a lidové strany svou vládu uhájili. Nová Evropská komise s Ursulou von der Leyen bude pokračovat v šílené politice Green Dealu, která bude ničit hospodářství v Evropě a životní úroveň Evropanů, i když budou prosazovat zelenou politiku asi s drobnými úkroky a zmírněními. Důležitý bude vývoj ohledně cel, co se týče Ameriky a Číny.

Důležité byly pády vlád dvou klíčových evropských mocností Francie a Německa. V Německu asi posílí AfD, ale CDU-CSU to asi nějak upeče s německými socialisty podobně jako v EU. Francii si netroufnu vůbec předvídat, ale doufám, že vliv Národního sdružení Marine Le Penové poroste. V Německu bude nadále upadat průmysl a automobilky. Uvidíme, zda to přinese nějaký otřes a zda se CDU nějak zásadněji postaví proti Green Dealu. To moc neočekávám. Spíše jen drobné korekce. Bude pokračovat překotná islamizace západní Evropy, původní obyvatelé budou napadáni imigranty a utlačováni vlastizrádnými vládami a muslimové budou získávat většinu v dalších městech.

Na závěr hodnocení naší země.

Fialova vláda dál pokračovala v destruktivní politice extrémního zadlužování, zdražování a ekonomické stagnace a úpadku průmyslu. Koalice se bude držet moci zuby nehty a do voleb už to doklepe. Před volbami premiér Fiala slibuje, že se pokusí odložit emisní povolenky na pohonné hmoty a budovy, ačkoli to sám v EU odkýval. To ukazuje jeho jasný diletantismus. Chová se jako šašek. Piráti demaskovali svou neschopnost digitalizací stavebního řízení a vypadli z vlády. Bylo by hezké, kdyby se do Sněmovny už nedostali.

Důležité je přijetí Lex Ukrajina 7, protože tento zákon jednak dává pravomoci rozhodovat o pobytu Ukrajinců u nás v Evropské unii, dlouhodobým pobytem mohou Ukrajinci postupně získat české občanství a vládní koalice nové ukrajinské voliče. Už bychom se pak ukrajinských imigrantů nezbavili. Takže klíčové bude tento zákon odvolat a takzvané uprchlíky z Ukrajiny vrátit domů. K tomu musí ale vzniknout jiná vláda. Čili v příštím roce pro naši zemi budou samozřejmě klíčové sněmovní volby.

A jaký čekáte výsledek?

Určitě vyhraje hnutí ANO. SPOLU utrpí debakl. Relativně uspějí Starostové, kteří budou těžit z poklesu SPOLU a Pirátů. Ale výsledky SPOLU a Starostů, případně Pirátů, pokud se dostanou do Sněmovny, na vládu stačit nebudou. Pak záleží, kdo bude tvořit vládu s ANO. Věřím, že uspějeme a vládu společně s ANO a případně někým třetím sestavíme my. Záleží, kdo se dostane do Sněmovny.

A co když se dostanou Motoristé a Stačilo!? Nesestaví vládu s Babišem oni bez vás?

To pochybuji. Motoristé se profilují hodně doprava a ekonomicky liberálně, ve Stačilo! zase dominují komunisté. Takže si nedokážu představit, že budou ve vládě sedět příznivci libertarianismu a komunismu. Výhodou SPD je, že nejsme ani socialistická strana, ani strana ekonomicky liberální. Tedy jsme více kompatibilní pro případnou koalici s ANO a jedním ze zmíněných partnerů. Čili v tomto směru máme největší koaliční potenciál.

Co byste popřál občanům do nového roku?

Našim občanům přeji hlavně zdraví, pohodu a dobré mezilidské vztahy. Pokud máme silné rodiny a silná přátelství, lépe přežijeme vnější otřesy. A naší zemi přeji, aby se příští rok dostala k moci vlastenecká vláda, která bude hájit zájmy České republiky a českých občanů a abychom přestali být kolonií Evropské unie a USA.