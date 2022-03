Orientace na východ? Ekonom Žák varuje: Za šest měsíců podzim. Musíme se rozhodnout!

reklama

Co říkáte situaci na Ukrajině, očekával jste takový vývoj, byl jste jedním z oné většiny, která se ve svých predikcích mýlila a věřila, že ruský prezident Vladimir Putin bude tu vzniklou situaci řešit, ale podstatně smířlivějším způsobem nežli k tomu nakonec došlo?

Já bych řekl, že jsem zachytil první náznaky při dohodě Ruska a Číny, kterou uzavřeli oba prezidenti hned na samém počátku Mezinárodních olympijských her v Pekingu, v níž se mimo jiné praví, že vztah obou zemí je skálopevný.

Utvrzovala mě v tom právě i ta všudypřítomná rétorika, o olympiádě bez války, kterou paradoxně podporovali i Rusové, takže s blížícím se koncem olympiády už jsem byl v pohotovosti, protože jsem cítil, že se události mohou tímto směrem vyvinout.

Rozhodně jsem si ale nemyslel, že nastoupí takto tvrdě a upřímně řečeno mě také překvapuje, jak se speciálně východoukrajinské město Charkov tak statečně drží, i když je v početní nevýhodě.

Zatímco důležitá místa v době míru nemluví pravdu, tak v době války už zcela bez uzardění lžou.

Fotogalerie: - Uzavřete vzdušný prostor

Máte tedy na mysli politickou propagandu?

Určitě. Ta propaganda jede bez ustání na obě strany, některá je určená ven, jiná má zasáhnout vlastní obyvatele.

Já vnímám celou tu propagandu na obou stranách a ty zprávy se z toho rekrutují značně skepticky, téměř každá z nich má už naplánován přesný čas a způsob k zasažení toho, k němuž směřuje. A jak víme třeba z legendárního filmového snímku Vrtěti psem, válku namísto děl leckdy vyhrávají právě dobře zvolená slova, a to i v takovém případě, kdy se o jejich pravdivosti či přinejmenším objektivitě dá se značným úspěchem pochybovat.

Nemění to ovšem nic na špatné připravenosti ruských jednotek, které zcela evidentně a jasně vykazují velké rezervy v logistice, secvičenosti či v synchronizaci...

Ano, to s vámi musím naprosto souhlasit, že ta připravenost je paradoxně spíše na straně Ukrajinců.

Moskva stále ještě napůl čeká, nechala se slyšet, že Rusko zastaví vojenskou operaci na Ukrajině, pokud Kyjev uzná, že poloostrov Krym je součástí ruského území, přizná nezávislost republikám vyhlášeným proruskými separatisty na východě Ukrajiny, a pokud se Ukrajina ve své ústavě vzdá ambic vstoupit do „jakýchkoli bloků“. V tu chvíli budou podle Kremlu prý boje zastaveny. Dokážete si to v praxi představit? Slíbeno a nedodrženo už toho bylo v poslední době přece jen dost.

Tak jistě si to představit dokážu, vzpomeňte si třeba Breslitevský mír, ale v té současné hurá atmosféře to asi tak snadno nepůjde, i když ona se brzy zklidní.

Psali jsme: Robejšek tuší nové uspořádání: Konec globalizace. Svět rozdělen na nové bloky. A EU? Prohraje Hůř než za 2. světové války. Kuras a dnešní cenzura: Bolavá fakta Atomovku na Čechy, prospěla by. 200 tisíc mrtvých hned, psal Pavel Novotný. Jsme zlí na Ukrajince „Válka na Ukrajině skončí 21. března. Vím to.“ Šokující předpověď

Ukrajinský prezident Zelenskyj den co den burcuje a tlačí svůj národ velmi emotivně a expresivně směrem k boji proti agresorovi jménem Rusko. Zelenskyj ovšem volá marně například po bezletové zóně nad Ukrajinou. Považujete to za slabost Západu, že na tom nehodlá nikterak participovat?

Já se nedomnívám, že to je pouze o neschopnosti Západu, to jest NATO, kterému se zkrátka do války s Ruskem příliš nechce. Vladimír Putim také alternativu vzniku oné zóny ihned zmínil v souvislosti s hrozbou otevřené války mezi Ruskem a NATO či Ruskem a USA. Na druhé straně jsou zde také nemalé logistické problémy, protože země o velikosti Ukrajiny si na strážení svého vzdušného prostoru musí být schopna povolat do zbraně nemalé množství špičkových strojů, které je nutné neustále obměňovat, střídat – není to zkrátka ani vojensky tak úplně jednoduché.

Často se říká, že u Kyjeva se bojuje i za Prahu.

Ne, tak já zase nejsem nikterak vysazený na všemožné paralely z historie, i když se vybavují pravidelně. U Kyjeva a všude na Ukrajině teď rozhodně nebojujeme my, bojuje někdo jiný, svýma rukama, ale za naši čest.

Fotogalerie: - Před KACPU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje ostřejší sankce proti Rusku. Nutný je podle něj bojkot ruských exportů včetně ropy a plynu. Naopak Rusové varovali, že přeruší dodávky plynu do Německa Nord Stream 1. A Němci zase odmítají výzvy USA a Ukrajiny k bojkotu ruské ropy a plynu – není se čemu divit?

Já se domnívám, že hlavní směr všech těchto ruských obchodních aktivit všude už směřuje na východ, především do Číny, ale například také má další obrovský trh – a to je Indie. Prostě si nechtějí nechat nic od nikoho diktovat.

Do jaké míry je Česko závislé na dovozu plynu a ropy z Ruska, uvádí se cca 40 procent, pan ministr Lipavský nás ujišťoval, že to vlastně ani nepoznáme, ale...

Neříkejte, že máte auto… (smích) A na pana ministra Lipavského je škoda slov.

Ano, když vám ceny pohonných hmot stoupnou za 10 dnů někde až o 30 procent, tak to už by poznal kromě pana ministra snad každý. Je to skutečně dáno válkou, nebo jde částečně také o věc českých spekulantů? Stát řeší to, jak zasáhnout, měla by se zastropovat cena pohonných hmot, nebo by měl stát vypustit DPH – jak s tím?

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 55% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 41% hlasovalo: 48628 lidí

Ony ty věci jsou tři: Padá kurz, stoupá cena na burzách a pak tam je ještě prostor pro ty zlaté české ručičky, které s tím, aby nevyšly ze cviku, tak trochu zaspekulují.

Zdražuje se vše, nejenom pohonné hmoty a energie, které pochopitelně tomu zdražení také výrazně napomáhají, ale najednou se řeší obilí a další plodiny a suroviny – znovu se tedy ptám, zda jsme celkově stále tak orientováni na východ včetně Ukrajiny?

Orientování na východ je jiná věc, ale my si musíme uvědomit, že za 6 měsíců tady máme podzim, ta potřeba energií bude znovu enormní a my se musíme rozhodnout, jaké komodity a odkud si zvolíme ve škatulce export a co jsme naopak například určitou modifikací výroby schopni zabezpečit si vlastními silami.

Momentálně jsou v podstatě všechny ruské firmy v Česku nebo firmy s ruským podílem v Česku pod přísnou kuratelou. Povede ta cesta sankcí na všech frontách skutečně k tomu, že Rusko za chvíli ekonomicky vykrvácí a Putin stáhne vojska zpět?

Kéž by to tak bylo, ale víte, co se říká: Rus bez iPhonu vydrží mnohem déle – než Čech bez plynu!

Psali jsme: Politický vězeň, chartista, odbojář a člen Trikolory vybuchl zlostí: Senátore Lásko, v naší rodině máme odsezeno 25 let! Takže... Kalousek: Opět vraždí plyn. Němci, zarazte to Žádný zákaz plynu z Ruska nebude. Německý kancléř se po neustálých dotazech už rozčílil Životní styl nemůže být stejný. Drahá paliva, Fialův problém. Ekonom zakročil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.