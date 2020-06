Padají veškeré hranice! Patrik Nacher otevřeně popsal praktiky těch, kteří dnes „nálepkují“ Xavera, Lipovskou a Matochu

reklama

Miroslav Kalousek v rozhovoru pro CNN Prima News tvrdil, že kdyby měla TOP 09 k dispozici takové prostředky, jako má Babiš, tak by byla více vidět v médiích. Takhle prý TOP 09 prý příliš prostoru v médiích nedostává. Je to ale pravda? Připomínám analýzu, kterou si nechala vypracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a ta říkala o TOPce něco jiného, konkrétně, že dostávala v ČT a v ČRo více prostoru, než odpovídá jejímu postavení na politické scéně. Bylo to v době před krajskými a senátními volbami, tedy před 4 lety. Myslíte, že se to od té doby nějak výrazně změnilo?

Myslím, že je spravedlivé zejména ve vztahu k veřejnoprávním médiím – protože soukromým to nemůžete nařizovat – aby prostor přibližně odpovídal volebnímu zisku, respektive postavení v Poslanecké sněmovně, svojí velikosti, míře odpovědnosti atd. Když se podívám na monitoring, na různé analýzy, tak účast TOP 09 v České televizi a v Českém rozhlase převyšuje její velikost a míru odpovědnosti.

Rozumím tomu, že pan Kalousek a jiní kolegové by možná brali systém, z něhož by si vycucli jenom to pozitivní. To znamená, odpovědnost má vláda, on za nic odpovědnost nenese, ale mediální prostor by chtěl mít stejný. Když se něco podaří, tak se k tomu přihlásí, a když se něco nepodaří, řekne, co my se sedmi poslanci můžeme dělat, nejdůležitější odpovědnost má klub ANO se 78 poslanci. Tady to je čistý kalkul. Takhle svět nefunguje.

Z druhé strany, v Praze jsme v opozici. V momentě koronaviru v médiích byl, co se týče opatření týkajících se koronaviru v Praze, vidět hlavně primátor, případně náměstek pro bezpečnost, případně radní pro sociální věci. My jako opozice jsme se v zásadě do médií vůbec nedostali. Mě by nikdy nenapadlo si stěžovat na menší mediální pozornost v této zvláštní bezprecedentní době.

Proč?

V Praze jsem vlastně v podobné pozici jako Miroslav Kalousek ve Sněmovně – s tím rozdílem, že náš klub má o jednoho zastupitele méně než klub, ze kterého vychází primátor, a ani přesto by mě nenapadlo si stěžovat. Kdežto Miroslav Kalousek je v opozici, jeho klub je jedenáctkrát menší a stěžuje si na menší mediální pozornost.

Každý rozumný člověk vidí, že to neodpovídá. A u tak mimořádné situace, jako je koronavirus, je přeci jasné, že prim hraje exekutiva, ta je tím, kdo přijímá nějaká rozhodnutí a nese za ně odpovědnost.

Velké diskuse byly kolem volby členů Rady České televize, kdy už zmiňovaný expředseda TOPky Miroslav Kalousek uvedl, že snad vystoupí z katolické církve, a to proto, že kardinál Dominik Duka gratuloval ke zvolení Haně Lipovské. A našli se i jiní; např. Miroslava Němcová řekla, že vstup Lipovské, Xavera Veselého a Pavla Matochy do Rady ČT vnímá jako ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti veřejnoprávního média. Nejsou podobná tvrzení přehnaná?

Zařazuji toto do kategorie, u které sbírám podklady pro třetí knihu, kterou bych nazval nějak ve smyslu Dvojí metr. V momentě, kdy někdo z ANO, nebo z politických subjektů, které nejsou mainstreamově podporované, jako je část ČSSD, SPD, KSČM, Trikolóra, část ODS, kritizuje někoho, kdo je jmenován do nějaké pozice za ty „správné“ ještě než tam něco předvedl, tak div že takového kritika neukamenují. Že je to kritika předčasná, že ten člověk má právo se předvést, že je to vyvíjení tlaku a vytváření atmosféry nenávisti.

Pokud je to opačně, jsou zvoleni tři noví radní, a přestože se nestačili ujmout své pozice, nebyli ani na jedné schůzi, ani novináři se jich nestačili zeptat, s čím tam jdou, tak minutu po oznámení výsledků už jela tato velmi razantní odsuzující kampaň „proti“. Připomenu, že podobné negativní výrazy jsme slyšeli po prvním kole volby, a je vidět, že je to rétorické cvičení plné zášti. Kdybych se zeptal těch lidí, a co se změnilo? V čem se naplnilo to, co říkali?

Je to pořád dokola. Mně tento princip fungování hrozně vadí. Říká, že tito politici o demokracii pořád mluví, ale ve skutečnosti se jí neřídí, nebo ji nemají úplně pod kůží. Ve zjednodušeném překladu říkají – buď bude zvolen kandidát, kterého považujeme za správného, nebo když bude zvolený někdo jiný, tak ho začneme nálepkovat a podobně. A padají přitom veškeré hranice, které si umíme představit.

Také jste si od někoho prý vysloužil nálepku, že jste homofob. Čím to?

Naštěstí šlo o drtivou menšinu. Popsal jsem průběh pražského zastupitelstva v konkrétním bodě schvalování dotace pro letošní Prague Pride. Napsal jsem, že se mi nelíbí toto rozhodnutí, byť ho respektuji. Byl jsem přehlasován. Na rozdíl od těch, kteří mají plná ústa demokracie, toto nerozporuji.

Jen jsem kritizoval obsah a vysvětloval jsem proč. Z důvodu následných dalších opatření týkajících se koronaviru a jejich postupného rozvolňování – což dneska nikdo neví, jak se to bude rozvolňovat, jak budou otevřené, či zavřené hranice, kolik se sem dostane lidí.

Z toho je evidentně patrné, že letošní Prague Pride bude z hlediska počtu lidí nejslabší, ale přitom dotace je nejvyšší. To, že se o tom rozhodovalo ve tři ráno, je už taková třešnička na dortu. Přišlo mi zvláštní i to, že to byla individuální dotace. Že to nebylo v rámci grantového řízení, protože je to každoročně opakující se akce, a ta organizace není v tom nováček.

Tento týden sledujeme vlnu násilných protestů, které otřásají Amerikou poté, co během zatýkání policií zemřel černoch George Floyd. Nutno dodat, že to bylo velmi podivné, až skandální zatýkání. Nicméně teď přicházejí zprávy o zraněných lidech, o vyrabovaných a vypálených obchodech a policejních stanicích. Co na to říci?

Násilí plodí násilí. Vidíme to v přímém přenosu. Na druhou stranu, jsem rád, že se ven dostanou i případy, kdy naopak část demonstrantů chrání toho majitele obchodu před těmi, kteří rabují. Nebo chrání i policisty napadené davem. Jsou tam i tyto pozitivní momenty. O ty bych se opřel. Ale je pro mě naprosto nepřijatelné, aby někdo nepřiměřené násilí vzal jako záminku k tomu, aby se choval úplně stejně. To je blázinec.

Spojené státy zažívají těžké časy, velmi je postihla pandemie koronaviru, teď se k tomu přidaly tyto protesty. Co se děje s USA? Je ohroženo jejich velmocenské postavení?

Nejsem odborník na zahraniční politiku. Na tomhle je ale dobře vidět jedna věc – že všechny velké státy si chrání svoje vidění světa. Když se podíváme na bezpečnostní složky, tak Čína, Amerika, Rusko se v zásadě chovají proti těm demonstracím, kde jim je to nepohodlné, podobně.

Mně vadí zase ten dvojí metr a selektivnost, že na demonstraci konající se v Moskvě se všichni zaměří, a tady vidíme, co takový nepřijatelný zákrok způsobí. Když je stát velký, tak chce ukázat sílu i vůči vlastnímu obyvatelstvu. To je pojítko všech těch velkých zemí, a oni to pak zkoušejí i na menší země.

Ponechme si v tomto zdravý selský rozum a hodnoťme to s chladnou hlavou jako země, která je menší a může být šikovná, dynamická a pružná.

Na závěr jsem se chtěl zeptat na exekuce. S ekonomickým propadem patrně nastane i zhoršení v této oblasti. Lidé se budou více zadlužovat, více budou upadat do exekucí. Jak to vidíte?

Ano, je to tak. Musíme umět reagovat preventivně. Je jasné, že když ekonomická situace nebude dobrá, první, koho to postihne, jsou ti, kdo už dnes jsou v prekérní situaci nebo jim to vychází jen tak tak. Počet exekucí v době konjunktury sice klesal, ale ne tak rychle. Dnes je zjevné, že v době ekonomického poklesu, který je největší od revoluce, to postihne tyto lidi. Proto se snažíme kultivovat exekuční řád a pravidla, abychom aspoň vyřešili věci nakumulované z minulosti. Aby to tyto lidi úplně nesejmulo.

Za mě jsou nejdůležitější tři věci: Zaprvé, institut chráněného účtu, aby lidé měli chráněné peníze. Zadruhé, nějakým způsobem kultivovat mobiliární exekuce, aby to nedopadlo drasticky na zranitelné lidi, jako jsou senioři nebo lidé s hendikepem. Zatřetí, zastavování marných exekucí s jistinou do výše patnácti set, což je můj návrh, který podepsali zástupci sedmi klubů z devíti.

To jsou, dle mého, takové vlajkové lodi, jak to kultivovat, zlepšit, zjemnit, a zároveň nepoškodit seriózní věřitele, protože z toho nesmí vypadnout základní pravidlo – že platit dluhy se musí. Na druhou stranu, je potřeba to trochu přizpůsobit naprosto unikátní situaci, která tady je.

