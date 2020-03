Pár facek! Nemehla. Exministr Staněk k umělcům, co teď natahují ruku. A k jednomu novináři. Tvrdá fakta, co teď musí nastat

reklama

Pane poslanče, po vyhlášení karantény na celou Českou republiku přichází i jednotlivé případy uzavírání některých obcí s větším počtem nákazy, zvláště na Olomoucku. Máte nějaké bližší informace? Nehrozí, že se něco podobného stane desítkám obcí a měst? A vyřeší to šíření koronaviru?

Pokud jde o opaření na Olomoucku, pak jde o skutečně mimořádný případ spojený s vysoce extrémním rizikem možného rozšíření nákazy. Vzhledem k tomu, že kopírujeme situaci v Číně či v Itálii (i když s proaktivními kroky, které nám ušetřily několik dnů až týdnů a doufejme i minimalizovaly počty mrtvých), je velmi pravděpodobné, že k tomu bude docházet. Matematické modely říkají, že by u nás v současnosti mohlo existovat ke 300 pozitivně testovaných asi 5ti až 6ti násobek těch, o kterých zatím nevíme. Tedy asi 1500. To je - vzhledem k tomu, jak nezodpovědná je část veřejnosti - příliš mnoho na to, aby se to neproměnilo v celou řadu lokálních ohnisek. A protože naše vláda zvolila strategii maximálního odkládání invazivního šíření koronaviru, bude muset, ať chce nebo nechce, přistoupit k obkličování těchto ohnisek. Ale není to nic mimořádného, stejně tak postupují rozumné vlády na celém světě.

Jak si ve vašich očích stojí vláda? Řeší situaci koordinovaně a adekvátně? Přes mnohokrát opakované sliby nejsou roušky, nemají je lékaři, sestry a další, kteří jsou “první na ráně”.

Pokud dáme na jednu misku vah nutnost vyrovnat se s řítícími se událostmi, s explozivním zhoršováním situace, kdy počty nakažených letí denně po desítkách až stovkách, kdy je třeba za pochodu vymýšlet strategii, aplikovat na ni pravidla, která byla vymyšlena pro jiné situace (pandemické plány byly doposavad spíše teoretizováním akademiků, co by kdyby), kdy se snažíte uzavřít desetimilionový včelí úl, kde máte několik desítek až set tisíc liberálních včel, co se vám snaží z toho úlu uletět, musíte koordinovat celou řadu specializovaných jednotek, do toho se vám do krve hádají experti, co a jak dělat, a mají o tom úplně odlišné představy atd., atd. a na druhou misku vah, že ukřivdíte jedné testovací laboratoři, veřejně doporučíte, kde je možné se testovat a pak se ukáže, že to ti zdravotníci nestihli, že se ochranné prostředky spotřebovávají stokrát rychleji, než si kdokoli dokázal představit, prostě když tohle porovnám, nezbude mi, než před vládou hluboce smeknout.

Samozřejmě, že je to také politika. A pan Babiš si uvědomuje, že když dobře zvládne tuto situaci, má příští volby s přehledem vyhrané. Ale proboha - nedělá to proto, aby vyhrál volby!

Úplně se děsím fanatiků, jako je pan Vlk, který bije na poplach, aby nenastal bezprecedentní návrat totalitarismu. Kde ti lidé žijí? Cožpak krom zrcadla se nikdy nerozhlédli kolem sebe, nevidí druhé lidi? Rozumí vůbec tomu, že tu máme pandemii, že smrtnost se pohybuje kolem 4 %, což je v této republice, kdyby se nedej bože nakazili všichni, 400 tisíc mrtvých?! Že tahle novodobá morová rána je 30x horší než standardní chřipka?

Je jim jedno, že se tu vláda snaží zabránit šíření viru všemi prostředky a s maximálním nasazením: že ti lidé spí tři hodiny denně, snaží se na nic nezapomenout, bojují s administrativním aparátem, který je zdržuje, s nezkušeností svou vlastní i specialistů v těchto věcech, do toho jim antibabišovští novináři sekají jednu hloupou otázku za druhou, jen aby co nejvíc poukázali na jedno dílčí – pro jednotlivce jistě nepříjemné a možná i fatální – ale z hlediska desetimilionové moderní společností zcela bagatelní pochybení, vhodné jen pro večerní komentáře? Že je potřeba rozjet obrovskou mašinérii o desetitisíci lidech, desítkách nemocnic a tisících zdravotníků, někam honem umístit miliony dětí, zabezpečit statisíce starých lidí, čekajících trpně v domovech seniorů, zajistit zásobování i přes paniku (kterou tak schopně budí média právě tou individualizovanou útočností)?

Jedním z nejagresivnějších novinářů je jistý pan Fendrych, který nenávidí premiéra až za hrob. Sebemenší pochybení je pro něj důvodem k vylučování žluče. Ale podívejte se na to, co píše: Ještě 2. 3. pohrdavě volá "Pokud hysterčíte, snadno přehlédnete fakt, že jeden expert za druhým opakuje: koronavirus je asi stejně nebezpečný jako chřipka." No a 16. 3., provede farizejskou otočku o 180 stupňů a stejně suverénně tvrdí: "Babiš neustále opakuje "děláme to on-line" a "děláme maximum". Realita? Situaci trestuhodně podcenili." Tady jsou ty skutečné hyeny, které pro svou nenávist udělají cokoli a kteří rozdělují společnost.

Takže ano – vláda je v mých očích dnes příkladem úspěšnosti. A samozřejmě nejde zdaleka jen o premiéra, ačkoli ten je nejvíc asi vidět. Obrovský vliv tu mají ostatní členové kabinetu, kteří v těchto dnech mají desítky krizových schůzek (např. výraznou postavou je svou věcností a razancí ministr vnitra Jan Hamáček) a samozřejmě také zdravotníci a epidemiologové. za všechny tyto jmenujme pana Prymulu. Zřejmě ani netušíme, oč jiný mohl být náš osud, kdyby z ministerstva včas odešel, jak plánoval.

Zaregistroval jsem kritiku, že ani karanténa celé země moc nepomůže, dokud se budou davy scházet v práci, v supermarketech a MHD, kde ve výsledku jste vedle potenciálně nakažených déle, než někde na koncertu. Co myslíte?

To je nepochopení strategie. Je to pořád dokolečka – my nemůžeme vyhrát boj s koronavirem, není možné ho teď nějakým zázrakem zastavit, zaříznout, zadupat ty zlopověstné viry do země. To je možné v pohádce. I kdybychom byly totalitní stát s občany, zvyklými poslouchat mnohem více než jsou veselí, nedisciplinovaní Čechové, ani tehdy by to nebylo možné. Čína bojovala tři nebo čtyři měsíce a až dnes se otevírají sportovní akce (pokud to není propaganda). My budeme bojovat déle, řekl bych 3-5 měsíců, než to celé odezní a to ještě nesmí být v Evropě nějaký ultraliberální vůdce, který nechá svou zemi napospas infekci – čímž se stane dlouhodobým dodavatelem viru nám všem okolo.

Takže znovu – nejde to vyhrát. Jde o to omezit šíření na co nejmenší hodnotu. Rozložit nakaženost do dlouhých týdnů, aby jednak bylo dost zdravotnických míst pro všechny těžce nemocné a zároveň získat čas, než se objeví funkční vakcína.

Ale abychom si nemysleli, že až se tato vakcína objeví, máme vyhráno. To ne. Protože napřed musí být otestována, nesmí přinést nic horšího, než před čím ochrání. A pak teprve půjde v milionech pro krizovou infrastrukturu, zdravotníky, lékaře, hygieniky, policisty, hasiče, obsluhu veřejné dopravy, dodavatele energie, vody a tepla atd. Poté bude v dalších desítkách milionů vakcín poskytnuta nejpotřebnějším – seniorům, těžce nemocným jinou chorobou atd. A teprve poté bude možno vyrobit sta miliony kusů vakcín, které se dostanou nám všem. A to chvíli potrvá.

Představte si to jako prudký proud vody. Ty díry nejde úplně ucpat, jde je jen různě přiškrtit tak, aby co nejméně z nás tím bylo pokropeno a čekat, než přijde někdo s vakcínou, kterou ty díry definitivně ucpe.

Takže odpověď na vaši otázku je – jakékoli omezení činnosti, odklad o jeden dva dny, může být rozhodující. A tu děravou hráz stejně není možné ucpat úplně. Takže za mě vláda dělá, co může. A pro mě pozitivní, jeden z nejkrásnějších pocitů poslední doby je, že přes idioty a fanatiky, přes spoustu nepoučitelných egoistů a nezkušených mláďat, přes uražené ješitné liberály, je v této zemi několik milionů rozumných, chytrých, soucitných, trpělivých a zodpovědných lidí, kteří - jak pevně doufám - svou disciplínou a sebeomezením (protože o nic jiného nejde, než vzdát se něčeho malého ze svého pro velké věci celku, jak by asi napsal Karel Čapek), tu nejde.

A v tom vzdávám hold těm obyčejným občanům téhle země, kteří se nechvástají tweety na Twitteru, ale snaží se tuhle zemi a své starší a nemocnější, tedy slabší spoluobčany, ochránit.

Mezi mediálně nejskloňovanější jména minulého týdne bezpochyb patřil Jan Hrušínský. Ten prohlásil, že cílem uzavření divadel a kulturních institucí je ve skutečnosti snaha “premiéra Bureše” zlikvidovat jeho Divadlo Na Jezerce nebo malé živnostníky. Co jste tomu prohlášení říkal?

Že kdyby tady ještě byl starý pan Hrušínský, mistr herec, dal by mu nejspíš pár facek.

Teď se začínají ozývat různé umělecké soubory a divadla s žádostmi o mimořádné dotace, protože nemohou hrát a tedy ani vydělávat, přesto platí vysoké nájmy apod. Měl by jim stát vyhovět?

Pro boha, proč? Ani náhodou. Lidé si už mimochodem všimli, že nejvíc se ozývají ti, co jindy řvou proti stejné vládě, k níž nyní natahují ruku o peníze.

Aby bylo jasné – nejsem proti státní pomoci. Ale v žádném případě, aby se jednomu sektoru přidávalo a ostatním ne. Takže jestli hercům, pak také pekařům, taxikářům, autobusovým dopravcům, kuchařům, pokladním, učitelům, vrátným, stěhovákům, číšníkům, majitelům restaurací, obchodů, jejich prodavačům, uklízečům, ostraze a skladníkům, kteří všichni přicházejí teď o mzdy a často i o práci jako takovou, všem poskytovatelům hotelových služeb, všem kteří pronajímají byty, jejichž výše uvedení nájemníci teď nebudou mít na placení nájemného, všem pracovníkům OSVČ, kteří byli ze dne na den propuštěni nebo aspoň ztratili na dlouhé měsíce práci. A když už budeme kompenzovat, tak nechť se také zaplatí ty miliony přesčasových hodin zdravotníkům, policistům, hasičům, hygienikům atd.

Ale na to asi vláda mít nebude, co? Na to žádná vláda mít nebude a proč by také měla mít?

Vláda velmi správně – aspoň zatím a doufejme že i nadále – v tomhle neustoupí. Protože by jí to voliči, co si teď dobrovolně utahují opasky, neodpustili. Vláda zatím proto dobře mluví o odpouštění pokut a penále, odsouvání plateb jako jsou daně, o snižování úroků atd. A v nejhorším případě pak o bezúročných nebo jen minimálně úročených půjčkách. Ať klidně vyhlásí nějakou obdobu Zákona o půjčce a pronájmu, jako byl ten v těžkých časech Druhé světové války.

Všichni jsme na jedné lodi a není nejmenší důvod, proč by jedni měli mít výhodu před ostatními. Pročež, vládo, buď v tomhle neoblomná a neudělej tu nejhorší možnou chybu – že těm, kteří budou hodně řvát a budou mít velkou podporu svých ustrašených ministrů a poslanců, přidáš, a lid, své voliče, necháš finančně krvácet.

Co když některým z nich bez mimořádné pomoci hrozí krach?

Proboha, vždyť jsme snad v kapitalismu ne? Podnikání je riziko. To za prvé. Nejsme v socialismu, kde nás chrání – ale také šmíruje a drží pod krkem – otec stát. Ještě kdyby křičeli dělníci, to by se dalo pochopit. Ale křičí ti, co se nejvíc ohánějí svobodou a výsadou plivat na cokoli ve jménu osobní svobody. Nuže, i podnikatelská ztráta je součástí této svobody.

A za druhé, cožpak v těch nejlepších možných finančních letech, co jsme teď prožívali, si tihle lidé neudělali sebemenší polštář? Cožpak to všechno vyházeli na dovolené, na drahá auta, bláznivou zábavu, cožpak si nedávali stranou nic, opravdu žili v době největší konjunktury z ruky do huby?! Pokud ano, pak jsou to ovšem úplná podnikatelská nemehla, neschopná se o sebe postarat a pokud si neudělali zálohu, z níž by vyšli, nemají žádné investice, které by teď mohli škrtnout a peníze vrátit do podnikání, pak si nezasluhují, aby jim bylo pomáháno. Vždyť ve špatných časech, které nás nyní čekají, se okamžitě ponoří, nebudou schopni přežít. Tak to nedávno v rozhovoru říkala, tuším, že paní Šichtářová a má pravdu. Nešanujme ty, kteří jsou už potopení. Ekonomika je tvrdá, a bude třeba ji ozdravit, i když se to mnoha "vezoucím se" nebude pranic líbit.

Něco jiného jsou ti dole, kteří jsou teď na ulici. Ale pro ně má stát dávno připravenou a ozkoušenou záchytnou sociální síť. Existují zde služby úřadů práce, sociální podpora, atd. Takže odpověď zní: ne, osobní krach z neschopnosti stát nemá a nesmí napravovat.

Někteří kritici Andreje Babiše poukazují i na jeho neustálou účast na všech tiskových konferencích. Neměl by raději ustoupit do pozadí a nechat to řídit profesionály?

Kdyby tam nebyl, budou titíž křičet jako na lesy, kde je premiér když je zemi nejhůře? Podívejte se, opozice a také všichni ti, kteří vládu nenávidí a je to pěkných pár set tisíc lidí, nikdy neřeknou – hele, ten premiér tohle udělal dobře. Tamto se mu nepovedlo, tuhle něco řekl špatně, tamhle něco chybí, ale on nemá pod sebou deset tisíc miniBabišů, které řídí jedním mozkem. Tam jsou jiní lidé s chybami a nápady, úplně normální. Nemůže být všude, nemůže zodpovídat za vše.

Až tohle skončí, bude se porovnávat pět hledisek a ty budou zásadní – bude se porovnávat 1) jaká byla smrtnost, 2) kolik bylo celkem nakažených, 3) jak hluboký byl ekonomický propad a 4) jak dlouho trvalo, než se země zase ekonomicky vzpamatovala. Tím 5. hlediskem (které je od začátku pro jeho nepřátele samozřejmě minusové) bude osobní pohled, jaké to tenkrát bylo, jak jsem to já jako občan téhle země cítil, zda jsem se hodně bál, zda jsem měl hodně problémů. A zda tento strach byl způsobený vládou nebo ostatními lidmi a institucemi, a nebo i některými médii, pro které je to teď zlatá doba, stejně jako za jakýchkoli katastrof či válek.

Troufám si tvrdit, že porovnávání těchto 4 hledisek s ostatními zeměmi nebude – vůči počtu obyvatel České republiky, jejímu věkovému průměru a HDP – vůbec špatné. A to páté hledisko, to bude odpovídat procentům, které Hnutí ANO získá v příštích volbách. To bude ten dojem, s nímž půjdou lidé k volbám. Bez ohledu na řvaní Fendrychů a celé plejády zahořklých novinářů kolem časopisů Respekt, veřejnoprávního zpravodajství a tak dále – i když tady bych nerad ublížil, protože se ukazuje, že v ČT jsou lidé, kteří dnes dokáží moderovat objektivně a mají svou hrdost a čest, stejně jako je řada komentátorů v novinách, kteří dříve tuhle vládu nemuseli a nyní aspoň mlčí. Díky jim všem za to!

Jak podle vás v krizové situaci funguje Evropská unie? Šéfka EK Ursula von der Leyenová v pátek kritizovala ty státy, které zavírají hranice.

Strašlivě. Někdo už správně řekl, že máme všichni obrovské štěstí, že nedělají nic. Žene se to kolem nich tak rychle, že nedokáží vůbec reagovat. Vystoupení paní Leyenové, že zavírání hranic jde proti duchu unie, musí i těm, kteří jinak podporují unii, otvírat kudlu v kapse, jak se říká, zvláště pokud jsou sami senioři nebo mají sami nějakou chronickou anamnéze nebo mají blízké, které by tato její bezohledná liberální "taktika" přivedla s krutými bolestmi do hrobu.

Úředníci "tam daleko v Bruselu" jsou zcela odtrženi od reality. Navrhuji takovou jednoduchou metodu, jak se s nimi vypořádat – do Evropské unie jako do nejdůležitějšího (a nejdražšího) evropského orgánu by měla být povinná účast ve volbách. A to pod nějakou menší pokutou, třeba tisíc korun. Najednou by tam totiž byli zvoleni úplně jiní lidé. A pokud by přes tu pokutu nepřišlo aspoň 60 % lidí k volbám, Evropská unie by se jako něco, co si lidé nepřejí, sama dobrovolně do roka rozpustila! (směje se).

