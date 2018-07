Paroubek o kmotrech: Bakala kontroloval politiky, třeba Sobotku. Chtěl mě zničit. OKD byty? Škodu lidem musíme nahradit

ROZHOVOR Jiří Paroubek podal přihlášku do boje o Senát za obvod Ostrava město. V rozhovoru pro PL.cz se rozpovídal o svém programu a prozradil, že chtěl v roce 2010 - pokud by se tehdy stal premiérem - řešit případ privatizovaných bytů OKD ve prospěch lidí v nich bydlících. Což se díky Bohuslavu Sobotkovi dozvěděl i Zdeněk Bakala. „Získal 20 až 25 miliard korun, jak se odhaduje, z prodeje těchto bytů. Vyplatilo se mu, aby ve volební kampani investoval pár desítek milionů korun proti tomu, kdo chtěl spravedlivé řešení pro lidi. Vedl proti mně antikampaň před volbami v roce 2010. Ty různé hnusárny, které se objevovaly, byly z velké části z dílny Bakaly a s ním spolupracující firmy Bison & Rose," vysvětluje.

Začnu vaší kandidaturou do Senátu za obvod Ostrava město. 30. července jste si podal přihlášku. Nakonec jste musel shánět podpisy. Jak to šlo?

Pomáhali mi v tom aktivisté z ostravské sociální demokracie, poradil jsem si s tím. Byl jsem tam u toho dvakrát. A zejména podruhé to mělo velice pěkný průběh. Za jedno odpoledne jsme sehnali tři sta až čtyři sta podpisů. Bylo potřeba jich sehnat tisíc, myslím, že je tam i nějaká rezerva.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 11% Odmítám to 82% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 7347 lidí

S čím do toho do souboje o Senát jdete?

Zpracoval jsem program, čím bych se chtěl zabývat. Je to především otázka bydlení. Viděl jsem hodně modelů bytové politiky, výstavby bytů tak, jak se provádí v nejvyspělejších evropských zemích. Jsem v kontaktu s nejlepšími českými odborníky na tuto záležitost. Předpokládám, že můžu v krátké době - pokud budu zvolen - prostřednictvím Senátu předložit několik návrhů zákonů, na základě kterých se může rozhýbat bytová výstavba komunálních bytů, v oblasti sociálního bydlení a také družstevního bydlení. V tom týmu lidí, který utvářím a který vede doktor Přikryl, vycházíme z evropských zkušeností a jsme schopni to v krátké době převést do oblasti předloh zákonů.

Jakými dalšími záležitostmi se chcete zabývat?

Je to životní prostředí, které je na Ostravsku velmi špatné, zejména kvalita ovzduší. Třetí oblastí jsou exekuce. V Ostravě je více než 14 procent lidí postiženo exekucemi. I s rodinnými příslušníky je to možná třetina, možná 40 procent obyvatel celého města. A ve struktuře volebního obvodu Ostravy města to bude spíše horší než v jiných částech města. Chtěl bych se věnovat zákonodárství, které podle mého názoru potřebuje velké změny. Byl bych rád, kdybychom se v tomto řídili vzory rakouské či německé legislativy tak, aby pokud se člověk, který se dostane do těchto vážných problémů, nekončil na okraji společnosti. V současné době se odhaduje, že je to u nás dva a půl milionu lidí, v Ostravě desítky tisíc, z toho volebního obvodu, kde kandiduji, je to možná čtyřicet tisíc lidí, a to je velmi vážné číslo. Nikde v průzkumech veřejného mínění to nevyskakuje, tyhle otázky nejsou pokládány výzkumnými agenturami. Ale statistiky jsou nelítostné.

A pak bych se chtěl věnovat některým záležitostem v oblasti rodinné politiky, protože mám určité zkušenosti teď s vlastním rozvodem. Takže vím, kde je v tomto problém legislativy. Třeba v nedostatečné funkci „Ospodů", orgánů, které mají zajišťovat péči o dítě. Jsou zbyrokratizované, často tendenční. Chtěl bych v intencích toho, co jsem prosazoval - v roce 2006 jsem prosadil v parlamentu zákon o registrovaném partnerství - pomoci prosadit zákon, kterým budou umožněny sňatky homosexuálů. To jsou mé představy v legislativní oblasti. Jsem bývalý premiér, vím, jak ty věci fungují, znám chod státní správy, dlouhá léta jsem pracoval na všech úrovních politiky - ať už regionální, komunální, tak i té centrální. Ať už ve vládě i v opozici. Vím, do kterých dveří na kterém ministerstvu vstoupit, jak věci ovlivnit a prosadit ve prospěch občanů Ostravy a i celého státu. Chci zúročit své celoživotní zkušenosti, které mám.

Psali jsme: Co budeme jíst? Starý praktik o suchu, JZD a zničení našeho zemědělství Tomáš Halík: Tato země není naše! I my jsme tady cizinci a přistěhovalci. Musíme přijmout uprchlíky Kyjev důrazně protestuje proti návštěvě českých politiků na Krymu Černohorský (Piráti): Týdenní maraton výslechů přinesl úspěchy, vyšetřování se chýlí ke konci

Probíhá vyšetřování parlamentní komise v kauze privatizace OKD a okolnostech jejího krachu. Doposud jestli se nepletu parlamentní vyšetřovací komise v minulosti nikdy nic významného nezjistily. Jak tomu bude podle vás tentokrát? Respektive je dobře, že tato komise vznikla?

I když ty komise většinou mnoho nezjistily, tak něco přeci jenom ano. Nějaké informace, které nebyly známé, se dostaly na veřejnost. Také je potřeba určitý problém nějakým způsobem - nechci předjímat, jak bude komise postupovat - uzavřít. Celou záležitost privatizace OKD považuji za špatnou. Chybnou od druhé poloviny devadesátých let, kdy se státu podařilo přijít o majoritu, už tehdy vlastně došlo k privatizaci té společnosti. Pak, když stát prodával minoritní podíl, tak si nedostatečně ošetřil to, co mělo být lépe ošetřeno. To znamená prodej nájemních bytů OKD jejich nájemníkům. Přiznám se, že toto považuji za chybu Bohuslava Sobotky. Domnívám se, že v tomto mohlo být uděláno mnohem více.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Netajím se tím, že pan Bakala měl pod palcem celou politickou elitu té doby s výjimkou komunistů a mé osoby. Takže celou pravici, kterou financoval před volbami 2010, a prostřednictvím pana Pokorného a Sobotky měl pod kontrolou i tuto část funkcionářů sociální demokracie. Ti lidé byli pozoruhodně neteční a pan Bakala nebyl donucen dodržet svůj veřejný příslib, který dal. To znamená, že bude privatizovat byty OKD za rozumné peníze, uvažovalo se tehdy o čtyřiceti až padesáti tisících korunách za byt. Ale on i jeho ekonomičtí experti přišli na to, že v době, kdy skončila regulace nájemného, ekonomické nájemné činí byty rentabilní záležitostí. Pak ten jejich prodej - kdy je mohli prodat za 20 až 25 miliard korun - ho dostává do úplně jiné polohy. Byl jsem připraven - pokud bych se v roce 2010 stal premiérem - tyto věci řešit. Vědělo to i mé okolí, včetně Sobotky. Bohužel prostřednictvím Sobotky se k této informaci dostal advokát Pokorný, který úzce spolupracoval s Bakalou.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže Bakala se snažil mně znepříjemnit život a vedl proti mně antikampaň před volbami v roce 2010. Ty různé hnusárny, které se objevovaly a přičítali jsme je Ivanu Langerovi, byly jen zčásti od něj, z velké části byly z dílny Bakaly a s ním spolupracující firmy Bison & Rose. Myslím, že ta „láska" této firmy ke mně trvá dlouhá léta. Je třeba o těchto věcech hovořit otevřeně, spolupracoval jsem s tím sdružením nájemníků bytů OKD. Samozřejmě, že v rámci kampaně se tím také ještě chci zabývat. Budu čekat na to, jak bude postupovat parlamentní komise. Předpokládám, že celá záležitost skončí několika trestními oznámeními. Musí se hledat nějaké řešení, například jak tu škodu nájemníkům bytů OKD nahradit. Těch chyb bylo totiž pozoruhodně mnoho. Vůbec jak se dostalo těch 144 tisíc bytů OKD do portfolia OKD. Mohly být privatizovány například prostřednictvím města. Určitě by to v té době bylo bez jakýchkoliv problémů provedeno a lidé by se dostali ke svému majetku. Těžko někomu, kdo tam bydlí dvacet, třicet let, říkat, že to není jeho majetek, když si pak má možnost ho koupit za 40, 50 tisíc korun. To by bývalo bylo z hlediska těch lidí optimální. Takhle se jim prodala střecha nad hlavou. Pan Bakala získal 20 až 25 miliard korun, jak se odhaduje z prodeje těchto bytů. Vyplatilo se mu, aby ve volební kampani investoval pár desítek milionů korun proti tomu, kdo chtěl spravedlivé řešení pro lidi.

Vzpomněl jsem si na to, když teď při získávání důvěry vládě létaly na premiéra Babiše lahve. Vy jste tehdy v předvolební kampani zažil něco podobného...

To bylo v roce 2009 před volbami do evropského parlamentu. To bych tehdy přičítal spíše dílně ODS, pana Langera, který opravdu dovedl politickou kulturu do politické žumpy. To už je dneska za námi.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 4% Není 96% hlasovalo: 7486 lidí

Poslanecký klub ČSSD nakonec vládu podpořil s výjimkou Milana Chovance. Jak to s klubem ale bude dál, bude vládu a vedení své strany podporovat, nebo od někoho z jeho členů můžeme očekávat nějakou rebélii?

Myslím, že účast ve vládě je jediná šance ČSSD resuscitovat svoji podporu u veřejnosti. Samozřejmě záleží na výkonech těch ministrů, ale i poslanců. Jediný, kdo je problematický z hlediska podpory vlády, je Milan Chovanec, který tím zakrývá své problémy z minulosti na Ministerstvu vnitra. Zcela nepochybně se časem dostanou na povrch. On se snaží stylizovat do pozice politické oběti. Udělal by nejlépe, kdyby odešel z poslanecké sněmovny, tak jak to udělal Bohuslav Sobotka. Tak, aby do budoucna nezatěžoval stranu a její osud, kterou spolu se Sobotkou dovedl k tragickému volebnímu výsledku. Tento člověk i s ohledem na to, jaká jsou zjištění na Ministerstvu vnitra a jak se pomalu dostávají na veřejnost, tak je politicky neudržitelný a byl by zátěží pro sociální demokracii.

Psali jsme: Na tohle dojel Sobotka, když se na to vykašlal. Expremiér znovu vytahuje velké téma Paroubek: Co dohodli včera Juncker a Trump? Že by měl Babiš pravdu? V tajné službě se možná rodí obří průšvih, který leccos vysvětlí To si vůči nám ani Hitler nedovolil. Stát finančně odírá rodiny s dětmi a vyhlásil jim válku. Důchodový systém je dvojitý finanční tunel. Odborník hovoří o věcech, o kterých jste asi netušili

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban