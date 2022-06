Paroubek odstřelil Petříčka: Sobotkův klon! To nerozeznáte od Pekarové, volič si musí odplivnout

„Rusko se bude orientovat více na Asii, nežli na Evropu. My přijdeme o levné suroviny a Čína a Indie je budou dostávat. Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost na světových trzích,“ říká k sankcím proti Rusku bývalý premiér Jiří Paroubek. V rozhovoru mluví o snížení životní úrovně v ČR a zdražování de facto všeho. Nešetřil vládu, která dle jeho slov „nic nedělá“. Řekl, co by měla vláda řešit v rámci svého předsednictví v EU a co by pro ni naopak rozhodně nemělo být prioritou. Promluvil i o tom, že je levice v současné době v troskách a řekl, kdo konkrétně za to podle něj může. Vedení ČSSD pak poslal jasný vzkaz.

Evropští lídři se shodli na zákazu dovozu ruské ropy po moři. Ropovody mají zatím výjimku. I tak se to ale dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Jak toto hodnotíte? Čekal jste takovou dohodu?

On to byl určitý kompromis s ústupky Maďarsku a také Česku a Slovensku. Uvidíme, jak ty věci půjdou dál. Kdy skončí ten konflikt na Ukrajině. Pak by se mohly ty věci vrátit trošku k realismu. Protože teď jsme na nejlepší cestě vzdát se levných ruských surovin a dovážet podstatně dražší z jiných zemí.

Říkáte že jsou určité ústupky i pro Česko, které má mít prý výjimku v podobě možnosti nakupovat naftu ruského původu od svých sousedů po dobu osmnácti měsíců. Stačí to? Co bude potom?

Pak se to podle mého názoru zase prodlouží. Protože nejsme schopni tu ropu nahradit ničím jiným.

Jak toto ohledně ropy ovlivní dál její cenu. Dojde k dalšímu zdražení?

Samozřejmě dojde ke zdražení pohonných hmot. Díval jsem se na začátku týdne na ceny ropy na světových trzích a šly mírně zase nahoru. Ale obávám se, že takováto opatření, která jenom zvýší poptávku po ropě, budou zase znamenat zvýšení cen. Zaplatí to v každém případě spotřebitelé.

Cílem těchto sankcí je prý co nejvíc zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo válku. Bude to mít ale takový výsledek, nebo prostě jen tuto ropu Rusko dodá jinam?

Každá válka končí, když dojdou peníze na patrony. Ale myslím si, že tato sázka EU prostě není chytrá. Rusko tím, že se zbavilo dovozu západního zboží, kabelek Vuitton, šampaňského, francouzských a italských sýrů, ale také třeba aut a progresivních technologií a díky tomu, že šly ceny jak plynu, tak ropy a nyní také pšenice nahoru, tak se jeho příjmy, pokud jde o obchodní a platební bilanci, udrží minimálně na úrovni předchozích let. Takže ten propad hrubého domácího produktu nebude takový, jak si malovali různí rádoby analytici v Bruselu.

Minule jste zmínil, že ty sankce dopadají spíš na nás….

Ano. Zvyšují pochopitelně drahotu. Když se podívám na ceny pohonných hmot, můžeme už teď mluvit o nárůstu o padesát procent meziročně. A ten nárůst bude pokračovat. Ceny energií – víme kolik máme předepsáno na to druhé a třetí čtvrtletí. U plynu je to 55 procent nárůstu tady v Praze, 30 procent třeba ČEZ udává u elektrické energie ve středních Čechách. To vím, protože jsem dostal předpis na venkovský dům. Takže to jsou desítky procent. A třeba chlebová mouka, tam je meziroční nárůst o nějakých 60 procent. U potravin, s výjimkou jablek, nějaké padavky, které meziročně poklesly o 1,4 procenta, jsou vesměs nárůsty o desítky procent. Takže, jestli vykazuje statistický úřad nějakou inflaci na úrovni čtrnácti procent, no tak já si myslím, že už je dnes 20 až 25 procent. A všichni víme, o kolik nám vzrostly nominální mzdy. Zaměstnancům minimálně, ať už tedy ve veřejných službách nebo v soukromých firmách, něco dostávají důchodci, vzhledem k tomu nárůstu vždy opožděně o několik měsíců. No tak o kolik poklesne reálná průměrná mzda a reálný důchod? Myslím, že letos o takových patnáct procent. A to samozřejmě znamená pokles životní úrovně českého obyvatelstva. Tak nevím, jestli tedy ti, co volají po zákazu dovozu ropy a plynu z Ruska a blábolí o tom, jak je potřeba toto řešit v nezávislosti na Putinovi dovozem drahého LNG a dražší ropy z jiných destinací světa, tohle zamýšleli. Ale to se jim všechno vrátí. Jakmile lidé začnou platit na podzim faktury. Když domácnost zjistí, že platí meziročně víc o nějakých osm, deset, dvanáct či patnáct tisíc korun, pokud jde o placení potravin, ale také třeba v nákladech na bydlení nebo i při používání aut. Samozřejmě, můžeme jezdit hromadnou dopravou, to jistě. Ale je otázka, jestli je to cesta k nějakému životnímu stylu, který chceme. Jestli se chceme vrátit o třicet let dozadu, nebo ne.

Kam se dostala ta evropská politika, až na výjimky typu Maďarsko a částečně Německo… Doufám, že Macron po těch parlamentních volbách, kdy upevní svoji pozici, hodí trošku zpátečku a budou všichni hledat cestu k ukončení toho nesmyslného konfliktu. To je jako kdyby mezi sebou válčili Češi a Slováci. Rusové a Ukrajinci mají k sobě stejně blízko. A poškozuje všechny. Nejen, že to ničí hodnoty na Ukrajině, způsobuje smrt vojáků obou stran a také ukrajinských civilistů, ale způsobuje to komplikace řadě dalších zemí. Neříkám, že všem stejně, protože některé země nemají tak vysokou inflaci. Tady to ještě způsobuje hloupá politika vlády, která prostě nedělá nic. Vůbec nic! Například teprve objevili, že vlastně na pětitisícovou dávku, kterou chtějí pro rodiny s dětmi, nemají v rozpočtu žádné peníze. Že si to vyžádá osm miliard. Měli by to prostě dělat kompetentní lidé, kteří mají nějakou zkušenost. Tohle přece není věc, o které se uvažuje dva dny, ale je v éteru tři, čtyři týdny. A pak se nakonec zjistí, že to nemá krytí. Tak se musí udělat úprava rozpočtu, zreálnit rozpočet. Ten průběh HDP je zatím pozitivní. Ale to je jenom otázka, kdy to začne klesat.

Když se vrátíme k tomu nově schválenému balíku sankcí vůči Rusku, tak ten obsahuje další opatření, jako například odpojení významné ruské banky Sberbank od mezinárodního platebního systému, ale i další věci. Jak očekáváte, že Rusko odpoví? Už v jednom z minulých rozhovorů jsme se bavili o tom, že Putin dal za úkol, aby byl vytvořen seznam protisankcí.

Zatím k těm protisankcím nedošlo. Kdyby Putim zastavil dodávky plynu do Evropy, tak by způsobil mnoho nesnází. Zatím k tomu nepřistoupil. Nebo kdyby zastavil dodávky některých průmyslových kovů do Evropy. Zatím k tomu také nepřistoupil. Ale s těmi evropskými sankcemi, jak jsem pochopil, Rusové počítají do budoucna jako s konstantou. Prostě, že to Evropa a Amerika nebudou uvolňovat. No tak se posunou směrem k Číně, k Indii. K tomuto posunu už dochází. Budou se orientovat více na Asii, nežli na Evropu. My přijdeme o levné suroviny a Čína a Indie je budou dostávat. Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost na světových trzích. To opravdu musel vymyslet někdo, tento scénář, který měl velkou hlavu.

Česko prý už vyzbrojilo Ukrajinu za 3,5 miliardy korun a chce pokračovat. Podle ministryně Černochové je tak Česká republika jedním z největších podporovatelů Ukrajiny vojenským materiálem. Je to dobře?

Myslím si, že by se vláda měla starat hlavně o své občany, což nedělá. Posílat starý vojenský šrot na Ukrajinu možná někoho baví, na ministerstvu obrany, protože pak bude samozřejmě požadovat drahé nové zbraně, namísto těch starých sovětských tanků, které se posílají na Ukrajinu. A tam se velmi rychle mění v hromady šrotu. Takže nevím... Nevím, jestli je to cesta správným směrem. Každopádně pokračování konfliktu k ničemu dobrému nevede. A to pokračování je živeno také těmi zbraněmi.

Rusové ničí tu ukrajinskou logistiku takovým způsobem, že je vlastně znemožněna doprava k bojovým liniím, takže i těch zbraní, které tam dojedou.

Blíží se chvíle, kdy se Česká republika už podruhé ujme předsednictví EU. Jaké otázky, problémy by podle Vás v této pozici měla především řešit?

Já bych především řekl, že by neměla na prvém místě řešit otázku přístupu Ukrajiny do Evropské unie. Ukrajina k tomu prostě není zralá. Dobře, jako kandidátská země, to si umím představit. Ale je to zdevastovaná, zbídačená země vládami, které prostě nebyly dobré, které tu zemi vedly řadu let špatným směrem. Oligarchizovaná země, dnes momentálně také bez svobody slova, v podstatě se zakázanými politickými stranami. Je potřeba tyto věci nepřehlížet. Až začne Ukrajina tyto věci řešit, tak je možné uvažovat o přístupu do EU.

Pokud jde o vstup do NATO, tak doufám, že to už nikoho snad nenapadne. Určitě napadne… Ale to byl důvod té ruské invaze, protože Rusové se prostě cítí ohroženi. Kdyby Rusové dovezli teď na Kubu rakety, nebo do Venezuely, případně do Kolumbie, no tak by Američané také asi štěstím neskákali. Také si představují, že to Karibské moře je Mare nostrum – naše moře. Takže myslím, že by zájmy jednotlivých států, ať jsou to velmoci nebo menší státy, měly být respektovány.

A co by tedy naopak vláda v rámci předsednictva řešit měla?

Já vůbec nevidím žádný její ucelený program. Dám jeden příklad. Vláda se připojuje aktivně k takovému tomu zatím virtuálnímu boji proti dnes už zřejmě první ekonomické mocnosti světa, Číně. Ale západ, ať už USA, nebo Evropská unie, zkrátka bohatý západ, nedokáže nabídnout alternativu zemím třetího světa. Zejména v Africe a také v Asii takovou alternativu, jakou je program Pás a stezka od Číňanů. Ti do toho chtějí investovat, pomalu už investují, ten projekt je v plném běhu. Staví se dálnice, rychlostní železnice, staví přístavy za čínské peníze a čínskými firmami tak, aby to bylo co nejefektivnější a nejrychlejší. Čína samozřejmě hledí i na své zájmy, investuje v těch zemích Afriky a Asie, kde očekává, že odtud budou proudit suroviny pro její stále rostoucí průmysl. Ale pochopitelně i těm zemím ten rozvoj infrastruktury pomáhá. S žádným takovým programem západ a EU jmenovitě nepřichází. A měly by s tím přicházet země, které nemají koloniální minulost. Jako bohužel mají Británie, Holandsko, Francie nebo i Německo.

Takže domnívám se, že bychom měli něco pro ten třetí svět udělat, proti chudobě třetího světa, třeba proti nedostatku vody, proti malým pracovním příležitostem. Prostě rozvojové programy, které by se vyrovnaly tomu čínskému velkému projektu Pás a stezka. Ale neslyšel jsem nic o tom, že by vláda uvažovala jít takovouto cestou.

Na webu Vasevec.cz jste se rozepsal o tom, že česká levice je toho času v troskách. Kdo za to podle Vás může a co by měla levice udělat, aby zase získala přízeň voličů?

Myslím, že za to můžou neschopní vůdci levice, počínaje Sobotkou. Celé jeho vedení, které po mém odchodu za deset let dokázalo nejsilnější stranu v zemi, sociální demokracii, úplně zdecimovat. A teď už jsou podle průzkumu SANEP na 2,3 procentech. Protože ve vedení té strany jsou zase Sobotkovy klony. Takže Šmarda, Petříček….. Petříček, když hovoří o ukrajinské krizi, to nerozeznáte od Pekarové – Adamové. Ti voliči levice si samozřejmě před takovýmto rádoby lídrem levicové strany jenom odplivnou. A tihle lidé nejsou schopni z toho vyvodit závěry, že dělají něco špatně.

A co by naopak udělat měli, aby zase důvěru voličů získali?

Podle mne by především celá tahle garnitura měla odejít a vytvořit prostor nějakým talentovaným lidem. Některé takové v sociální demokracii znám. Jsou to taková ohniska pozitivní deviace. Ale tihle lidé prostě nemají šanci se proti těm Pocheům a Pokorným, proti tomu prostředí, které tam bylo vytvořeno, prosadit. Takže ta strana shoří v dalších volbách a bude následovat bohužel osudu Národních socialistů. Ty jsem se pokoušel svého času zachránit, ale prostě když je něco na nule, tak už to na té nule zůstane. To je ztráta důvěryhodnosti pro tu stranu a tu se nepodaří obnovit s lidmi, kteří se v podstatě na vytvoření toho problému podíleli.

