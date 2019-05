Patrik Nacher po útoku na Jakla přiznává, že i on čelil v Praze na ulici konfliktu kvůli politice. A vydává varování, než bude pozdě

ROZHOVOR „Očekávám od všech médií, která popisovala ten útok na Dominika Feriho, že úplně stejně popíšou i tento útok na Ladislava Jakla,“ vyzývá Patrik Nacher (ANO). I on sám se v posledních dnech setkal s rostoucí agresí z řad občanů, byť naštěstí jen ve verbální formě. Podle Nachera je důležité útok na Jakla odsoudit, a to napříč politickým spektrem. Jinak prý politická kultura v Česku může skončit napadáním příznivců „toho druhého“ názoru.

Hnutí ANO si z eurovoleb odneslo lehce přes 21 procent, jak ten výsledek hodnotíte?

Já to vždy hodnotím v nějakém kontextu – v tomto případě v kontextu nižší volební účasti a toho, že jde o takové atypické volby, které nesměřují dovnitř země, ale vně, do Evropského parlamentu. Hodnotím ho také v kontextu permanentních útoků vůči hnutí ANO a demonstrací, které se konaly i v týdnu před volbami. Těch 21 procent a uhájení vítězství, kdy druhý v pořadí měl o třetinu méně hlasů, tedy v kontextu těchto skutečností považuji výsledek za úspěch, ačkoli to číslo samotné může implikovat pokles oproti průzkumům.

Když jste zmínil demonstranty, myslíte, že ten výsledek spíše hraje do karet hnutí ANO, nebo jim?

To je o té interpretaci a já chci nechat na lidech, aby si oni sami řekli, jak ta čísla hodnotí. Jak jsem za poslední dva dny zaregistroval, tak ta interpretace výsledků pokračuje dál v takovém tom černobílém pohledu na svět, kde jsou dobří a špatní. A když ti „špatní“ uspějí ve volbách, tak se to nějakým způsobem relativizuje a snižuje, a když uspějí ti „dobří“, tak se to nafukuje.

To se netýká jen České republiky, ale můžete to vidět třeba při hodnocení výsledků Nigela Farage ve Velké Británii, Marine Le Pen ve Francii, na druhou stranu výrazný pokles dvou klasických stran v Německu. A teď nastupuje ona interpretace těchto výsledků a já nechci dělat to, co kritizuji, takže to interpretovat nebudu. Vidím 21 procent pro hnutí ANO, vidím, že jde o dvojnásobek zisku z minulých voleb, vidím kontext, neboť obhajovat výhru jakožto vládní subjekt je vždy těžší.

Fotogalerie: - Volební plakáty v Paříži

Fotogalerie: - Výsledky eurovoleb v číslech

Vy jste „naťuknul“ výsledky v Evropě. Co říkáte práci našich médií ve vztahu k těm výsledkům z Evropy. Zaznamenal jsem, že spíše vždy, když došlo na výsledky z Británie, Itálie, či Francie, tak se výhra euroskeptiků vždy „vyvážila“ tím, že druhá, třetí, čtvrtá strana vlastně dohromady dostaly více hlasů a že jsou v jiné linii, než ti euroskeptici…

Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 62% ČSSD 3% KSČM 19% Všechny jsou špatné! 16% hlasovalo: 9185 lidí

Pojďme k aktuální kauze s Ladislavem Jaklem – o víkendu ho napadli dva muži v metru, prý jednali na základě jeho politických preferencí. Dá se taková věc nějak omluvit?

Ne, nedá. Já konzistentně, jako jsem odsoudil násilí a útok na Dominika Feriho, odsuzuji i toto a očekávám od všech médií, která popisovala detaily útoku na Dominika Feriho, že úplně stejně popíšou i tento aktuální na Ladislava Jakla. Útok na jakéhokoliv politika je odsouzeníhodný a ostatní politici by se k tomu měli jasně postavit. Je to skandální, a to bez ohledu na to, jaký postoj daný politik obhajuje. Musím k tomu dodat, i z vlastní zkušenosti, že míra agresivity roste.

Opravdu čekám, jestli teď ta mediální penetrace bude stejná, nebo jestli je to tak, že když se to stane někomu, kdo je nějak zajímavý, tak se o tom píše, a u jiného, z nějakých důvodů, které mi nejsou jasné, tomu tak nebude.

Vy už jste se s agresivitou také setkal?

Ano, naposledy na mě nějaký pán křičel kousek od Hlavního nádraží a to poměrně drsně, ve vztahu k Andreji Babišovi. S tím jsem se v takové míře dosud nesetkal. Že kolem vás někdo jde a tak nějak si vás prohlíží, to ano. Ale že by někdo na ulici zvyšoval hlas, to ne. Proto je potřeba něco udělat už teď a nečekat, až se něco stane.

Myslíte si, že tohle může skončit dobře? Protože nejste jediný…

Já si myslím, že za to nesou odpovědnost právě ti, kteří dělí svět na černý a bílý, dobrý a zlý. Řeknu typický příklad: Když jsme třeba pořádali předvolební večeře hnutí ANO a přišli tam demonstranti proti, nikdo jim nic neudělal. Kdyby se jim nedej bože něco stalo a někdo z příznivců ANO by je napadl, byly by toho plné noviny. A teď střih – představte si situaci: jdu po Václavském náměstí, protože bydlím v Opletalově ulici, tam bude demonstrace Milionu chvilek a myslím si, že v té atmosféře by se klidně mohlo něco semlít. Tak by mě zajímalo, jestli by ten mediální výstup byl stejný, nebo jestli by se tam třeba neobjevilo, a přiznávám, že teď spekuluji, něco ve smyslu, že jsem provokoval, proč jsem tam vlastně chodil.

Pokud se vůči tomu politici, bez ohledu na to, jestli jsou zrovna podporováni mainstreamem, nevyhraní, tak to skutečně může skončit napadáním příznivců toho druhého názoru, a to není dobře. Odsuzuji každé násilí, ať už je fyzické nebo i „jen“ verbální.

Psali jsme: Jiří Čunek: Jakl nebyl opilý. Ferimu měli dát přes pusu už rodiče. ANO? Dobrý výsledek Napadený Jakl promluvil: Bolí to, beru léky. Hnula se mi páteř. Nelituji, že jsem šel s SPD. Díl viny má Respekt Jakl v noci bolestí nespal, svědčí jeho kolega Vadim Petrov. A účtuje za rány pěstí: Novináři, studenti... Petr Hampl varuje: Zmlácení Jakla bylo jen první sondou. Komu říkají „ruský šváb“, ať se raději zapíše do kursu sebeobrany

Vy jste začal vydávat tištěný měsíčník Nekorektní a zaregistroval jste si i internetovou doménu nekorektni.eu. Co vás k tomu vedlo?

Vedlo mě k tomu pokračování absurdní politické korektnosti poté, co jsem vydal knížku „Šílenosti doby korektní, aneb konec MeToo (mýtů)“. V té jsem psal o nějaké budoucnosti, o jejím dalším vývoji, ale realita předčila má očekávání. Některé věci, které jsem tam popsal jako z říše fantasy a daleké budoucnosti, se v zásadě naplňují, nebo jsou dokonce překonávány.

Co konkrétně?

Těch věcí je spousta. Ať už je to z poslední doby vyhození děkana Harvardu, který hájil Harveyho Weinsteina, obviněného ze sexuálního obtěžování v kauze MeToo, nebo zrušení slavnostní premiéry filmu herce Liama Neesona, který někde v rozhovoru řekl, že před čtyřiceti lety chtěl ve vzteku napadnout černocha, který mu znásilnil kamarádku.

Naposledy to, jak jistá švédská školačka odmítla stávkovat proti změnám klimatu, tak ji třída odsoudila. To znamená všichni jsou v jednom šiku, nikdo nesmí vyčnívat a když se někdo vymezí a nesouhlasí s tím, tak je ostrakizován. To přece známe z minulosti. Směřuje to už i na děti.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jen co Babiš opustil republiku, jeho poslanci udělali mejdan v bytě za 200 milionů. Pozvala je paní Babišová Kdo nekritizuje Zemana, ten dostane po čuni. Za chvíli budou pomalu vznikat uliční výbory. Poslanec Nacher o kádrováckých lepšolidech Hnus! Moravec čelí vzpouře po včerejšku na ČT: A nešlo jen o jednu věc „Jako bradavice vedle bradavky, kvůli které tu kozu uříznete.“ Piráti opět úřadují v Praze. Z těch jednání mrazí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs