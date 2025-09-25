Ticho kolem Buráně. Mlčí oběť, mlčí justice. Co se děje za kulisami?

Podle Buráně nešlo o nic menšího než o pečlivě připravený plán, jak ho připravit o podíl v jedné z největších „hazardních“ firem v zemi té doby. Vše nahlásil policii, spolupracoval s vyšetřovateli, byl přesvědčen, že spravedlnost zvítězí. A dlouho to tak i vypadalo – soudy v první instanci daly Buráňovi za pravdu. Dvakrát. Organizátoři únosu byli podle krajského soudu vinni a měli jít sedět.
Jenže pak přišel pro Buráně šok. Vrchní soud v Olomouci vše zrušil a údajné únosce pravomocně zprostil viny. Důkazy? Podle olomouckého soudního senátu nedostatečné. I když se ve spise objevily například odposlechy, v nichž se aktéři údajného únosu baví o tom, že „v Olomouci to zařídí“, soud i státní zástupce se jimi odmítli jakkoliv zabývat.
Pavel Buráň se s tím dodnes nesmířil. A boj nevzdal. „Podepsal jsem s pistolí u hlavy a s injekční stříkačkou u krku,“ řekl již dříve pro naši redakci. Zároveň tvrdil, že v české justici nefunguje právo, ale klientelistická síť propletená vzájemnými vazbami, výhodami a krytím vlastních řad.
Blíží se výročí únosu. Redakce ParlamentníchListů.cz proto znovu kontaktovala samotného Pavla Buráně. Zda chystá nové právní kroky? Jestli došlo k zásadnímu průlomu? Plánuje návrh na obnovu trestního řízení?
„Nezlobte se, zatím vám na vaše otázky odpovídat nebudu,“ sdělil Buráň a odmítl se jakkoliv vyjadřovat. Pouze dodal, že přes všechno, co ví o české justici a o práci těch, kteří se „schovávají za taláry či uniformy“, neztratil víru ve spravedlnost.
Co tím myslel? Připravuje se snad návrat k soudu? Nové důkazy? Nebo snad Buráň čeká na správný okamžik? Odpovědi zatím nemáme. Mlčí i státní zastupitelství. Na dotazy redakce nikdo nereagoval.
Případ Pavla Buráně tak i po jedenácti letech zůstává otevřenou ranou, která vrhá stín pochybností na pověst české justice. A to nejen kvůli příběhu o únosu a nátlaku, ale hlavně kvůli tomu, jak s tímto případem naložily soudy. Ať už přijde jakýkoli zvrat, Pavel Buráň dává celou dobu jasně najevo, že svůj boj za spravedlnost nevzdá.
autor: Jan Procházka