Pavel Novotný: Koněv byl ksindl. Zeman je monstrum. Babiš zločinec, ale pozor, může být prezident. Jejich voliči, běž se zabít. Greta je nemocná, ale já...

Maršál Koněv byl ksindl, říká bez rozpaků starosta Prahy-Řeporyjí, bulvární novinář a podnikatel Pavel Novotný (ODS). Ten v rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz vyzývá voliče Zemana a Babiše, aby se šli zabít, nebo alespoň nevolili. Premiérovi předpovídá dvojí budoucnost: Buď bude ve vězení, nebo bude příštím prezidentem. Komunistickou exposlankyni Semelovou by starosta nechal bolestivě mučit a zelenou aktivistku Gretu Thunbergovou považuje za psychicky nemocnou, byť on sám prý klima chrání. Jak?

Státní zástupce Šaroch navrhuje zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, protože změnil právní názor. Různí právníci dávají najevo, že jde o velkou výjimku a v praxi se to stává málo. Je dobře, že opozice hned začíná mluvit o ohrožení právního státu a důvěry v nestrannost těchto institucí?

Promiňte, pane redaktore, nespletl jste si mě s někým? Nezlobte se, ale já nejsem Doubrava nebo Foldyna, prostě nějaký malý Jarda, který bude naskakovat na kapciozní a sugestivní otázky. Tohle vyhoďte, nechci vás shazovat, stačí, co musíte trpět za šikanu jiných novinářů kvůli tomu, kde pracujete a pro jaký póvl musíte psát články. Nedávejte mi prostě tyhle návodné, místy bych řekl až kapciózní otázky. O ohrožení důvěry v právní stát určitě nemluví jen opozice a jen potom, co byl pan státní zástupce nahrazen polským dvojníkem placeným Agrofertem.

O ohrožení právního státu mluví každý příčetný člověk dlouhou dobu. Nevím, proč mi podsouváte opozici. Lidská bytost s alespoň lehce podprůměrným intelektem ne mluví, ale ví, že v případě Andreje Babiše něco jako nestrannost nejen zmíněných institucí dávno nemá cenu ani vyslovovat, je to k smíchu. Mocenský pakt arcilhář Babiš – dědek s rozpadlou osobností z Hradu dávno takovému člověku důvěru v některé instituce sebral. Důvěru ve stát ne! Stát je důvěryhodný, my, inteligence, ve stát stále věříme a máme náš bezpečný, k životu příjemný stát rádi. Že s ním tihle dva bratři v triku kopulují jako s děvkou, je vinou jejich elektorátu, který tvoří výhradně lidé naivní, alkoholici, narkomané, lidé se stařeckou demencí a dalšími duševními neduhy přestárlých plus samozřejmě zaměstnanci Andreje Babiše.

Já jsem optimista. Pan prezident je velmi nemocný, mimo všeho se mu samozřejmě v důsledku trombózy žil rozpadla osobnost, což je tragédie u vrátného, natož u prezidenta. Takový člověk může hlídat třeba u autodromu, aby do sebe lidé moc nenaráželi těmi autíčky, případně sledovat ve společenské místnosti sanatoria Primu Love, ne dělat prezidenta, ale vyprávějte to českému plebsu. Babiš je psychopatický, mocí opilý všehoschopný zločinec, kterému teče do bot, a dobře ví, cestou dolů na něj pravděpodobně čeká patnáct let kriminálu.

Tak se kůžičkuje s výše uvedeným polomrtvým, nepříčetným, nekompetentním, senilním monstrem, které mu nejen zajišťuje moc, kterou je Babiš posedlý, ale také, než si, proboha, jak dlouho na to ještě budeme čekat, půjde lehnout, může Babišovi milostí a dalšími znásilňovačkami Ústavy a dalších pilířů právního státu také zajistit milost, a já si skoro myslím, že i post budoucího prezidenta.

Naštěstí bude do roka vše jinak. Miloš Zeman fakt vypadá, že už si půjde – nezlobte se, ale to je objektivní konstatování zřejmého – brzy lehnout a Andrej Babiš je na první pohled pod takovým tlakem, že by to s ním také mohlo brzy seknout. Ne, že bych mu to přál. Já bych mu přál, aby se dožil časů, kdy nebude úkolovat, platit a případně obojí všechny, kdo rozhodují o jeho trestní odpovědnosti a zákonech spojených s jeho byznysem, no prostě na blížící se dobu vlády ODS, pravdy, lásky a spravedlnosti a potom dostane normálně 15 let. Jeho dnešní voliči dostanou od slušných stran nějaké programové exity a důvody k přeběhnutí, během kterého neztratí tvář, a svět bude zase v pořádku.

To, co se děje tam úplně nahoře, to kůžičkování se monstra Babiše a zombie Zemana, je strašné, ale brzy to skončí. S jejich voliči se to vyřídí v pekle. Já to vidím dobře.

K panu státnímu zástupci Šarochovi uvádím, že je namístě respektovat jeho rozhodnutí a presumpci neviny. Naštěstí na nejvyšším státním zastupitelství už se o tom, že se jedná o dvojníka z Polska ví, tedy rozhodnutí je to dočasné a pan Babiš stíhán samozřejmě bude. Za takovou do nebe volající, hospodářsky mimořádně závažnou trestnou činnost nelze někoho nestíhat, leda by měl za zadkem Frankensteina, co může udělit milost, ale než stihne Ovara Andy po svém spravedlivém odstíhání ukecat, tento odejde do věčných lovišť.

Všechno bude v pořádku. Jako v pražských Řeporyjích. Ráj na zemi, příčetné vedení a Babiš v posledních volbách až čtvrtý. ODS, když se ptáte, v těchto zmiňovaných eurovolbách první o sedm bodů. SPD tam nemáme vůbec. Hele, to je svět, kterému je radost dělat představeného. Svět, ve kterém žijí vaši čtenáři, to je ghetto plné zbídačených, potrhaných, pološílených lidí, kterým z velké obrazovky káže Okamura pátým rokem o hordě neexistujících uprchlíků a Babiš o poctivosti své i svých buřtů a do toho jim všem stříká, obrazně řečeno, sperma do obličeje Miloš Zeman. Já vám řeknu, pro ty bych chtěl dělat noviny. Musí to být nesmírně psychicky náročné a musí vás číst hodně pablbů, kteří to všechno platí, protože jestli vy nemáte dvě stě tisíc měsíčně, pak nechápu, že jste se dávno nešel zabít.

No nic, co tam máte dál? Nemám dnes moc času, mám za chvíli vítání občánků a odpoledne oddávám dva lesbické páry, než půjdu na kafe s Ferim, mimochodem, jednou z něj bude skvělý ministr vnitra. Tak povídejte.

Pane Novotný, než budeme pokračovat, zaujal mě ten termín kůžičkování.

To je výraz, který by měli vaši čtenáři ale znát. Vězeňský argot, vekslácký výraz pro lísání se k někomu, to je jazyk nejnižších společenských vrstev, snažím se k vašim čtenářům mluvit jazykem, kterému rozumějí. Tohle je suterén, nejhlubší dno poslední stoky, tak jsem použil výraz z vězení a náleven ghett. Kdybych dával rozhovor periodiku z opačného spektra, já nevím, České televizi, Respektu nebo Řeporyjskému Echu použil bych pro to, co dělají ti dva, namísto kůžičkování termín, já nevím, spolukonspirátoři, ale to si zde dovolit nemohu. Vaši čtenáři fakt nepatří mezi nejostřejší tužky v penálu, pane redaktore. Jo a prosím, neříkejte mi pane Novotný, říkejte mi pane starosto, děkuji, já vám také říkám pane redaktore. Nechci působit nadutě, ale jsem zvyklý, že mě i vaši čtenáři, a že to nejsou žádní lumeni, oslovují v dotazech na mém profilu zde většinou vážený pane starosto, tak po vás snad nechci nějak moc.

Já jsem vážený občan v politické funkci, byl bych rád, kdyby mi byla prokazována patřičná úcta. Ve společnosti si na to nepotrpím, naopak, ale když přijdu mezi prosťáčky, přeci jen jsem zvyklý na to, že je mi projevována patřičná úcta a respekt.

Pane starosto, bylo by pro Českou republiku lepší, aby věc kolem Čapího hnízda už skončila?

Jednoznačně. To by totiž byl zároveň začátek konce Andreje Babiše. Kauza Čapí hnízdo mu nesmírně prospívá a to prospívání čehokoli Andreji Babišovi skutečně není v zájmu České republiky. V jejím zájmu je uvěznění Andreje Babiše a odchod Miloše Zemana tam, odkud ho zpátky na Hrad nevrátí ani jeho jinak evidentně všehoschopné voličstvo.

Kauza Čapí hnízdo je hnací motor Babišovy popularity. Dokud kauza žije, může Andy fňukat, že je obětí spiknutí. Jeho voličům stačí pocit, že po něm všichni jdou, v kombinaci a pocitem, že tak bohatý člověk, přeci nepotřebuje krást. V okamžiku, kdy by Čapák nebyl, neměl by Babiš proč fňukat, nebylo by spiknutí a lidem by okamžitě došlo, že Babiš je normální zloděj, který si nakradl. Nejsem si zcela jist, že teď hovořím srozumitelně pro čtenáře. Tohle je vysoká liga public relations, můj kamarád, Babišův image maker Marek Prchal by vám to vysvětlil lépe.

Já nemohu než zkusit to říct jinými slovy, počkat… Jak to vysvětlit retardovaným? Hele, Babiš zloděj, ty to nesmět vidět, ty být debil, tedy to být jednoduché, oni předstírat, že Babiš spasitel, ostatní nepoctivá hovada a ty moudrý, že to vidět a volit ho. Zatímco Babiš v reálu být nepoctivé hovado a ty kretén, že mu není rovno.

Tak snad je to takto lepší. Jsem přesvědčen, že kauza Čapí hnízdo už v této fázi delší dobu odvádí Babišovým odpůrcům medvědí službu.

Po Babišovi nikdo účelově nejde. Moje mladší dcerka vám to řekne o půlnoci, když ji probudíte, že Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou bubáci a zlí lidé, zatímco pánové Fiala, nebo třeba Kalousek jsou hodní, chytří strejdové. Že s Babišem nebo Zemanem by se bála si hrát, že jí jeden ukradne kasičku a druhý jí poblinká, zatímco s panem Fialou nebo Kalouskem by klidně odešla za ruku do sklepa, protože jsou to solidní, důvěryhodní lidé.

Ale to je moje dcera. Není jí ani pět a hraje šachy. Vašemu čtenáři, většinově voliči těch dvou, je pětapadesát, nemá krom exekucí nic a hrát umí maximálně bednu nebo na třetího. Takový člověk nemá proti marketérům Babiše nebo arci lžím a demagogii Okamury žádnou šanci.

Pokud stíhání opravdu zastaveno bude, jak by se to odrazilo na chystaných protestech kolem 17. listopadu?

Nevím, proč by se proti tomu mělo protestovat. Když už, tak by se za to mělo střílet. Ale žijeme v civilizované, demokratické společnosti, pane redaktore, v Praze, a zejména o listopadovém výročí chodí do ulic inteligence, studenti, to jsou lidi, co se skřípěním zubů a obavami, ale přeci jen ctí výrok soudní moci, respektují, že padl výrok o zastavení stíhání a dívají se na pana Babiše jako na zatím nevinného. Co je Babiš dle soudů? Zatím netrestaný agent komunistické Státní bezpečnosti. Tečka, hotovo dvacet. Pane redaktore, bavíme se o rozumných lidech, co chodí na akce Milionu kapek pro demokracii a tak dále. Ti pracují s fakty a umí si najít relevantní zdroje, umějí naslouchat, měnit názor, uvažovat v širších souvislostech. Svět, ve kterém musí volič SPD, čtenář vašeho webu, nebo divák Zpráv Jaromíra Soukupa bloudit jako Foldyna na matematické olympiádě. Je to svět, který je v pořádku. Když se sejde kvůli Babišovi, tak to bude proto, že si to slíbil v létě na Letné. Půjdu taky, je dobré si stoupnout mezi ty na Letné a jasně se tím vymezit proti zlu jménem Babiš, Benešová, Zeman a zároveň poprosit pana Tofiho, nebo pana Gipsyho, nebo Christova o nějakou pěknou písničku a poslat těm, co bloudí zmatení mezi Tomiem, Milošem a Čápakem, lásku a otevřenou náruč a zvolat haló, no ty tam, prostoduchý český xenofobní pitomče s jitrnicí na čele, jsme tady, nezlobíme se na tebe, prober se, přestaň chlastat, umyj se, omluv se rodině a přátelům, že jsi byl doteď koule u nohy, přepni na Václava Moravce a začni volit ODS, TOPku nebo jiné normální, slušné subjekty. Je-li ti to proti srsti, prosím, jdi se zabít, nebo alespoň nevol. Jsi blb, tvůj hlas by neměl mít stejnou váhu jako třeba hlas váženého pana starosty Novotného z Řeporyjí, nebo váženého pana profesora Fialy, nebo váženého pana zpěváka Gipsyho. To jsou příčetní, zodpovědní, inteligentní lidé, ti mají rozhodovat o budoucnosti nás všech, ne ty, který je akorát na obtíž, stát s ním má jen výdaje, a když se máš jednou za čtyři roky projevit vděčně a solidárně k lidem jako Novotný, kteří točí ekonomiku, tak jdeš namísto ODS volit extremistického, populistického lháře s šikmýma očima, kterému prospěchářství kouká z šikmých očí, případně agenta StB.

Pane redaktore, víte, Andrej Babiš je i můj premiér, stejně jako je Miloš Zeman i můj prezident, jsou to i premiér a prezident těch ostatních lidí na Letné, ale my všichni dodáváme jedním, naléhavým hlasem, že by bylo pro stát a národ nesmírně osvobozující, kdyby už šli konečně do prdele.

Pane starosto, premiér slibuje do roku 2021 průměrný důchod 15 tisíc korun a průměrný plat učitele 45 tisíc do tří let. Povede se mu to?

Pane redaktore já na otázky, co říkám na to, co Babiš slibuje a jestli se mu to povede, nebudu odpovídat, nezlobte se. Já jsem slušný člověk, skutečně nerad se vyjadřuji vulgárně, dělám to jen u vás při rozhovorech, není mi to dvakrát po chuti, jsem člověk vyžadující noblesu a mám rád diskusi na úrovni. Já doufám, že v roce 2021 bude Babiš sedět, Schillerová bude dávno upálená jako čarodějnice a Zeman přesně v tom kotli, kde se bude smažit upálená Schillerová. Co slibuje Babiš, to si připomínejte vašim čtenářům, mě to nezajímá a myslím si o tom, že je to asi tak stejně důvěryhodné jako Soudkyně Barbara.

Když zmiňujete neustále Schillerovou, co by naše země, co se týče správy financí, nejvíce potřebovala?

Jednoznačně Miroslava Kalouska. Snad se v ODS nebudou zlobit. Na všech ministerských postech by měli být lidé z ODS akorát finance by měl vést Miroslav Kalousek. Nejlepší ministr financí, jakého tato země měla. To by naše země nejvíce potřebovala.

Zdvihla se vlna nevole kvůli pomníku maršála Koněva. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) tvrdí, že jde o další způsob dezinformační kampaně Ruské federace u nás. Je tomu tak? Ondřej Kolář také tvrdí, že KSČM je pátou kolonou Ruska v České republice, o čemž prý svědčí fakt, že komunisté získali korespondenci mezi radnicí Prahy 6 a ruskou ambasádou. Je to průkazné tvrzení o tom, že komunisté jsou skutečnou pátou kolonou Kremlu?

Vezmu to jednotlivě, aby to bylo úplně jasné. Koněv byl ksindl, jeho socha měla být dávno pryč. Starosta Prahy 6 je hrdina a člověk, který to jednou dotáhne spolu se svým místostarostou Jakubem Stárkem hodně daleko. Tady ukázali, že přesně vědí, co jsou Rusové za pakáž a co nepatří do veřejného prostoru.

KSČM je svým způsobem pátou kolonou Ruska. Jedná se o organizaci hlásající zločineckou, zrůdnou ideologii a KSČM měla být dávno zakázána zákonem a její příznivci na ulicích poplivávání. Já vůbec nechápu, proč taková Semelová za to, co řekla o Horákové, dávno nemusí na kolenou leštit kartáčkem hajzl na Pankráci, kde doktorku Horákovou popravili. Ostříhat jí vlasy a nechat ji nahou, celou od fekálií klečet ve výslechovce starého Grebeníčka v Uherském Hradišti pod podobenkou Heliodora Píky a skřeky skuhrat o to, aby jí krom jazyka nebyla rozžhavenými kleštěmi ještě postupně odtrhávána od těla kůže.

Nevadilo by vám, kdybych zcela mimořádně učinil jedno prohlášení jménem městské části Praha-Řeporyje? Víte, já aktuálně formuluji její oficiální stanoviska a jedna věc nesnese odkladu.

Prosím, pane starosto.

Oficiální stanovisko městské části Praha-Řeporyje o výrocích Marty Semelové k procesu s Miladou Horákovou: Marta Semelová je ubohá bolševická svině! Děkuji pane redaktore. Co tam máme dál?

Zajímal by nás váš postoj k ekologickým tématům, o kterých se teď hodně v souvislosti třeba s Gretou Thunbergovou mluví. Současný systém prý často zamezuje lidem žít šetrněji a snižovat uhlíkovou stopu, když třeba cestování po Evropě vlakem je mnohem dražší než letecká přeprava. Všichni by prý měli se záchranou planety začít u sebe. Co na takové výzvy říkáte? Připojíte se k tomu? Třeba tím, že budete jít méně masa?

Gretu Thunberg konkrétně komentovat nebudu, není duševně úplně v pořádku. Je to nemocné šestnáctileté dítě. Samozřejmě souzním s jejími apely týkajícími se zásadní potřeby změny přístupu k přírodním zdrojům a ochraně klimatu. Samozřejmě neuvažuji o tom, že bych přestal létat. Létání mám rád. Je to rychlé a jako pražský politik si to mohu bez problémů dovolit. Co nesnáším, je běh a cvičení, a tak jsem se dohodl s Tamarou Klusovou, která pro změnu odmítá létat, ale ráda běhá a cvičí, že se vypárujeme. Tedy já létám, ale protože Tamara ne, tak za sebou zanecháváme méně uhlíkové stopy, než kdybychom létali oba. Kdyby měl někdo z vašich čtenářů pindy, že je to kravina, tak je to jen proto, že neumí počítat, což mě zrovna u vašeho publika nepřekvapuje. Tím, že díky mně nelétá Tamara, samozřejmě nelétá ani Klus, který si, jak známo, dělá, co Tamara chce, plus jejich tři děti, tedy jen a pouze díky mému, po otci Židovi zděděnému, obchodnímu talentu, nelétá pět lidí, to je pětkrát uhlíková stopa ušetřená minus moje uhlíková stopa, tedy čtyři uhlíkové stopy. Jak je to u nich s běháním, které pro změnu vykonávají za mě, nevím, je mi to jedno, zda běhá Klus, Klusová i Klusáčata nebo jen Klus a Tamara si se stopkami a fakany natáčí instagram. Podstatné je, že neběhám já; a tady bych ještě dodal, že co se běhání týče, ať je to, jak je to, nezanecháváme za sebou uhlíkovou stopu nikdo. S rodinou se jinak snažíme žít šetrněji dávno, moje chytré děti vědí, že je správné třídit odpad, a tak naší služce denně připomínají, aby tak činila. Na vaši otázku ohledně konzumace masa odpovídat nebudu. Nesnáším vegetariány, protože k tomu vedou děti. Netuší, že všichni vegetariáni a vegani se jednoho dne potkají na Homolce s chudokrevností. Bohužel, k různým těm zelenino a raw a vege trendům inklinuje řada inteligentních, městských lidí, a tedy i já mám mezi nimi mnoho přátel, vegetariánka je třeba moje sestra, vážená paní zastupitelka Řeporyjí Lenka, a dostal bych od přátel a sestry vynadáno. Na druhou stranu, stejně mi zase vynadají už za to, že se s takovým póvlem, jako jsou Parlamentní listy, vůbec bavím, to si neberte osobně, pane redaktore, také jsem pracoval pro peníze, pro bulvár nebo pana Soukupa. Já vím, že stavíte, to je v pořádku.

Kdyby za vámi někdo přišel s otázkou, co uděláte pro záchranu klimatu, jaké odpovědi by se dočkal?

Já dělám pro změnu klimatu hrozně moc. Podívejte, vytrvale připomínám lidem, že je důležité nerozdělovat a nepaušalizovat, i když pan prezident rozděluje. Že není třeba urážet voliče Andreje Babiše, jsou to oběti dokonalé kampaně. Že paušalizovat je třeba jen v případě voličů SPD, což jsou debilové a pičusové s potřebou neustále verbálně šikanovat ty, o kterých si myslí, že mohou za jejich zkurvené životy. Pro zlepšení společenského klimatu se také budu snažit dále jít příkladem jako komunální politik, který se snaží ukazovat svou prací debilům, že ne vše je tak, jak se může na první pohled zdát, tedy, že třeba Okamura, Babiš nebo Zeman mohou být zlí, vypočítaví lidé a Pavel Novotný hodný, chytrý člověk, prostě, že jsou často obětí rychlých soudů a demagogie. A také budu dál říkat, že Marek Vít je podvodník, Kateřina Kristelová psychopatka a článkokopka a vařená brokolice zlo. Dělám pro zlepšení klimatu hodně. Třeba i tím, jak se vytrvale pokouším otevřít oči pitomcům, kteří čtou Parlamentní listy. Moc mi nepomáháte, a přitom vaši čtenáři by tolik potřebovali slyšet, že pravdu mají pan Fiala a pan Kalousek, když říkají, že plody Babišovy nezodpovědné politiky budou sklízet ještě naše děti a napravovat je budou muset kompetentní, pravicové vlády, co přijdou po něm. A samozřejmě, že Václav Havel bych největší Čech a velký státník, kterému se klaněl celý svět, zatímco Ovar je jen pro ostudu všude, kam přijede a kde otevře pusu. Že se Západem i Východem máme v obou případech jasné historické zkušenosti. Proto je třeba přitulit se k Západu a podporovat disent v Rusku. Být obezřetní před Čínou a vyvěšovat tibetské vlajky nejlépe celoročně, jako v Řeporyjích. Že přes všechny výhrady, jsou americké jaderné hlavice to jediné, co doopravdy drží svět pohromadě. No a samozřejmě, že druhé je třeba dělit na dobré a špatné, a ne černé a bílé, ale to už skutečně říkám něco, co intelekt vašeho čtenáře, omezený tak na schopnost otevřít si po ránu prvního lahváče a zmlátit starou, nemůže pobrat. Kéž by každý člověk byl jako pánové Havel a Novotný, tedy pracovití, inteligentní lidé, kteří mají co říct, a hlavně, říkají za všech okolností pravdu. Amen. Víte, já rád říkám na konci amen, i když nevěřím v Boha a jsem syn Žida; takový fetiš, vím, že to vaše čtenáře vytáčí, když kážu, případně, obrazně, kálím přímo tady ve vašem generálním štábu a oni s tím nic nezmohou krom nějakého výplodu v diskusi, které pak dlouhé týdny slouží k obveselení mého obecenstva, které sem chodí jako do zoologické koukat se na voly.

