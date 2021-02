Pavel Zeman a věc, která po letech vyplula na povrch? Nastupuje známý advokát. Závažná slova

ROZHOVOR „Je to prostě předbíhání ve frontě. Jako když stojí fronta, někdo zezadu předbíhá, a přitom si pomáhá majákem, že má přednostní právo. Takoví lidé by měli okamžitě zmizet z veřejného života, říká advokát Jaroslav Ortman. Podobně to vidí u hříšníků, kteří o víkendu slavili na narozeninové oslavě v teplickém hotelu. V rozhovoru také mluvil o Pavlu Zemanovi, od něhož by, jako od nejvyššího státního zástupce, očekával přesné vysvětlení kolem restituovaných pozemků, jinak ztrácí důvěryhodnost.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se snažil zasáhnout do sporu kvůli restituovaným pozemkům, v němž figuroval jeho přítel. Ten vedl spor s příbuznými soudce Jana Czernina z mladoboleslavského soudu, jehož Zeman kvůli věci kontaktoval. Zeman navíc tehdy řešil trestní věc, která mohla celou dohodu ovlivnit. Na kauzu upozornil server SeznamZpravy.cz, který má k dispozici Czerninovo čestné prohlášení, protože se rozhodl po letech promluvit. Za jak zásadní zjištění považujete?

Já je považuji za alarmující. To znamená, že by mělo být podáno patřičné vysvětlení. Zatím jsem kromě obecného prohlášení z úst Pavla Zemana nezaregistroval nic, ale myslím si, že pokud Unie státních zástupců chce podrobné vysvětlení, tak by ho nejvyšší státní zástupce měl dát. V podstatě je největší autoritou mezi státními zástupci, a pokud by došlo k pochybení, tak by celý kredit státního zastupitelství byl špatný.

Pavel Zeman veškerá pochybení odmítá včetně toho, že by se jakkoliv provinil proti etice své profese. Vy ta zjištění považujete za alarmující v případě, že by se prokázala, nebo už samotné podezření je dost závažné?

Podle mě je naprosto chybné, aby nejvyšší státní zástupce vůbec diskutoval, jestli je vhodné jeho příteli vydat nebo nevydat nějaký majetek. Nejvyšší státní zástupce je ve funkci vlastně 24 hodin denně. Nelze říci, že jde z práce a funkci odložil s talárem, to není pravda. Takže jeho práce se vztahuje na celý den, na celý život funkcionáře, a není dobré, že k tomu vůbec došlo, ale pokud k tomu došlo, měl by podat přesné vysvětlení.

Dát přesné vysvětlení nebo rezignovat?

Na rezignaci je podle mne příliš brzy, tak daleko neuvažuji, ani mi nepřísluší k tomu vybízet, ale pokud bude mlčet, tak se stále budou množit otazníky a jeho pozice by byla pochopitelně slabší. Má se k tomu postavit čelem a měl to udělat už dávno, jakékoliv protahování jen k jeho škodě jest.

Tedy vám se nelíbí jeho momentální přístup?

Mně se nelíbí, že zatímco vůči jiným osobám chce z titulu své funkce přesné vysvětlení a nespokojí se s úhybnými manévry, tak ve vztahu k tomu, co vyšlo najevo, vydal obecné prohlášení a nezaujal žádný postoj, to je podle mne špatně. Když důslednost, tak se vším všudy.

Jakou máte vy jako advokát celkově důvěru ke státnímu zastupitelství u nás?

Je to poprvé, kdy je narušena vaše důvěra v nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?

Nejvyšší státní zástupce se tam nedostal náhodou, je velice schopný, erudovaný profesionál, který tisíckrát prokázal, že tu funkci zastává správně. Ale i kdyby byl tisíckrát udělal vše v pořádku, tak i jedno zrnko pochybností, které by tam bylo, což nyní je, vede k oslabení jeho postavení. Je v zájmu nejen Pavla Zemana, ale i celé soustavy státního zastupitelství, aby bylo do věci vneseno jasno.

Máme za sebou víkend, v němž se konala oslava narozenin v jednom teplickém hotelu, kde deník Blesk nachytal další české politiky, jak porušují vládní nařízení. Ti odmítají pochybení s tím, že se jednalo o pracovní návštěvu hotelu, nicméně je celkem jasné, že k oslavě uvnitř došlo. Jak to jako právník vnímáte? Není to poprvé, už jsme spolu probrali prohřešky Romana Prymuly, Miroslava Kalouska i Mariana Jurečky a teď další…

Já to vnímám v podstatě jako facku právnímu státu. Jestliže poslanci, ať už Jurečka, Kalousek a v každém případě i Milan Hnilička (ANO, pozn. red.), mají být jakousi elitou národa, tak to, co udělali… tak se nechová elita národa. Představte si, že poslanec skládá slib a přísahá, že bude dodržovat zákony a je vlastně normotvorcem. To znamená, že se podílí na tvorbě zákonů a pak je sám porušuje. Pardon, ale to je horší než plebs. Podle mého názoru je správné, že poslanec Hnilička vyvodil závěry a rezignoval. O co více mě konsternuje, že jiní, kteří porušovali zákony, tak ve funkci setrvali. Kromě Kalouska, který odešel, ale z úplně jiných důvodů.

Máme nyní problém i s očkováním kvůli organizaci i protekcím, tedy předčasným rozdělováním vakcín. Do toho čeští politici nedodržují opatření, jak by měli a problémů je mnohem více. Dostáváme se do fáze, kdy už to nikoho nepřekvapí?

Já tomu říkám lidská malost. Nejdříve byly výhrady, zda se vůbec očkovat a spousta lidí říkala, jak se očkovat nenechá. Teď se o to doslova perou i ti, kteří jsou na vysokých postech. A mně je z toho špatně – aby někdo vzal vakcínu s tím, že zneužije svého postavení, protože je náměstkem ministra nebo ředitelem útvaru a vakcínu nedostal člověk, který ji potřebuje a může na to doplatit i životem, tak to je přece hrozné. Je to prostě předbíhání ve frontě. Jako když stojí fronta, někdo zezadu předbíhá, a přitom si pomáhá majákem, že má přednostní právo. Takoví lidé by měli okamžitě zmizet z veřejného života.

Vidím, že to považujete za velmi zásadní. Jde mi spíše o to, zda jsme my Češi ve fázi, kdy nás maléry nepřekvapují a už automaticky očekáváme, že problémy budou?

To by to s českým národem bylo velmi špatné, kdybych si myslel, že se s tím nedá nic dělat. Je povinností každého, aby na to poukázal a je povinností každého, kdo může, aby žádal vyvození důsledků. Jinak v podstatě jde o marasmus, kde neplatí žádná pravidla.

Minule jste za neukázněné hlupáky označil ty, kteří otevírají či navštěvují ilegálně otevřené restaurace a bary. Co si tedy myslíte o těch, kdo dnes již nezakrytě protestují tím, že mají prostě otevřeno. A co plné sjezdovky a skiareály?

Já musím říci, že stejně jako každý občan špatně snáším situace, kdy mám omezené možnosti vycházení, omezené možnosti nakupování, omezené možnosti komunikovat se svými přáteli a známými. To na psychice nepřidá a je to špatné, ale ještě horší je, že vidím lidi, kteří to sabotují, otevírají restaurace a tvrdí, že pro ně je prvořadé, aby se Česko osvobodilo. To heslo je zavádějící. Lidem, kteří otevírají restaurace, vůbec nejde o veřejnost, těm jde o sebe. Oni se nemohou smířit s tím, že přicházejí o příjmy ze svého podnikání, a tak jdou ve svém rozhořčení tak daleko, že flagrantně, demonstrativně, zcela otevřeně porušují pravidla.

Jak to vysvětlit člověku, který z těch financí potřebuje platit hypotéku, kterou má právě na místo podnikání a k tomu živí děti a prostě nemá peníze? Vy říkáte, že jim jde sobecky o sebe samotné. Nemělo by jít, když jde o uživení dětí a udržení domova?

Když se rozvolní mechanismus, budou otevřené všechny restaurace a skoční nouzový stav, přece víme, jak dopadneme. Můžeme rovnou zavřít nemocnice, protože nemocné nestačí zvládat. Nikomu to není příjemné, ale jestliže jsou jednou nastavená pravidla, tak se nejen v České republice, ale v celém světě musí vymáhat dodržování. A když to někdo nedodrží, musí za to nést odpovědnost a trest.

Majitel restaurace Šeberák v Praze Jakub Olbert mi řekl, že jsou dvě cesty. Tedy buď mít otevřeno, abychom se uživili, nebo kompletně zavřít, ale poskytnout takové kompenzace, aby mohli přežít. Nemůže za to tedy vláda tím, jakým způsobem nabízí pomoc v této situaci?

Je otázka, na co má Česká republika. My asi nejsme na úrovni Nizozemí, Belgie a Spolkové republiky Německo, aby se platily kompenzace v takové výši, jako se tam platí. Tady se nadává, že se zadlužuje stát, že rozpočet je v deficitu. Pokud chtějí ještě vyšší kompenzace, tak to bude ještě vyšší deficit. I vláda musí vážit, co vlastně udělá. Všechno je to otázka možného.

Jak tedy poradit člověku, který je zoufalý a otevírá proto, že už nemá jinou možnost, protože kompenzace nejsou dosažitelné či dostatečné?

Tvrdím, že když tam přijde osm nebo deset hostů, i kdyby tam seděli s lahvovým pivem, tak mu nevrátí zisk do úrovně, jak by měl mít. Tohle je prostě truc. Je to nátlaková akce, já tomu rozumím, že si vymýšlejí i věci, že tam zakládají politické strany, ale jde o truc, nic jiného. Dokud nebude proočkována velká většina českého obyvatelstva, tak tu covid prostě bude. A protože je to problém celosvětový, dokud ho nezvládne celý svět, tak se stále bude vynořovat.

Jde o truc, když daný člověk už nemá jinou možnost?

Otázkou je, jestli může nebo nemůže jinam. Já myslím, že kadeřníci, zlatníci a kdekdo další tím také trpí, ale nedovedu si představit, že všichni otevřou prodejnu a budeme dělat, že se nic nestalo. Potom to znamená jen jedno jediné, že se zvedne vlna covidu. Jestliže je nyní Česká republika rizikovou zemí v Evropské unii, může se stát, že bude zakázanou zemí pro cestování po Evropské unii a nevím, komu tady chtějí co nabízet. Dopadne to ještě hůře.

Dále si myslím, že je velkou chybou, že legislativně nebylo ošetřeno jiné zákonné opatření, které by nahradilo nouzový stav. Jít prostě schůdnější cestou, než aby každé tři týdny vláda žádala o prodloužení stavu nouze.

Myslím, že už se na něm pracuje…

To je podle mě pozdě, na tom už se mělo pracovat dávno, celou dobu to víme. To je velká legislativní chyba v legislativním úseku vlády. Nedovedu si představit stav, že by Sněmovna neprodloužila stav nouze v situaci, kdyby pandemie není pod kontrolou, a tvrdím, že pak by ti, kteří hlasovali proti prodloužení nouzového stavu, nevěděli, co mají dělat. Jinými slovy působilo by to jako Jiří Paroubek (bývalý premiér za ČSSD, pozn. red.) v době, kdy byla Česká republika v předsednitví Evropské unie. Zboural vládu a pak běhal po Sněmovně s dotazem, co se nyní děje? Plán B není. Takže i kdyby došlo k pádu vlády, tak Piráti a Starostové, kteří se už třesou, aby byli v čele, by museli stav nouze zavést také. Přece všichni víme, že to jinak nejde. Byl bych rád, kdybychom si nalili čistého vína a z otázek, které se týkají života národa a jeho zdraví, politiku prostě vymazali.

