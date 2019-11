Pavel si hraje na „chlapa“, ale kroutí se jak had. Z trenek čouhá Respekt, ne respekt. Děkuji, už jsem zvracel, vzkazuje Tomáš Vyoral

Generál Petr Pavel prezidentem, co na tu představu říkáte? V poslední době je hodně vidět, poskytuje mnoho rozhovorů. Má šanci uspět? Bude následovat cestu Jana Fischera a Jiřího Drahoše, nebo dopadne lépe?

Mašinérie zatím zřejmě testující ohlas u veřejnosti se pomalu rozjela. Ani ne v jednom týdnu snad čtyři rozhovory, včetně veřejnoprávního rozhlasu, a několik článků od správně smýšlejících komentátorů. Ať už z Bakalova impéria nebo od jemu spřízněných duší. V případě, že na Pavla vynaloží takové finanční a další podpůrné zdroje jako na „stahovače králíků“ nebo na „neschovávajícího se Honzu“ a vystaví mu podobnou nekritickou gloriolu, šanci může mít. Vypadá reprezentativně a „slušně“, ať už záměrně či nezáměrně má trochu kukuč T. G. Masaryka, hluboký hlas, umí mluvit a většinu odpovědí na kontroverzní dotazy, které by mohly přijít, mu poradní sbor zatím dobře vyfutroval. Profil má prověřený: ostře se vymezuje proti Číně a Rusku, zatímco EU, USA a NATO jsou nedotknutelné a hodny bezmezného obdivu. Proti Zemanovi, Babišovi, populistům a dezinformacím taky dokáže ztratit slovo a „liberální demokracie“ z něj lítají jako ze Zdeňka Izera „prdele“.

Na druhou stranu, lepší lidé, tedy ti, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní, naštěstí většinou neznají míru. Ve své nadutosti, v níž chybí pokora a respekt – s malým er, ten s velkým jim naopak čouhá z trenek – totiž většinou své zbožšťování a jedinou povolenou pravdu přepálí. Vzpomeňme na gloriolu Václava Havla, Karla Schwarzenberga nebo Jiřího Drahoše. Navíc mám pocit, že Pavla pozvedli dost brzy – ač to zatím chápu jen jako testování – takže může dojít, jak někdo kdysi řekl, v rámci veřejné podpory a ohlasu k takzvané předčasné ejakulaci.

Anketa Chcete generála Petra Pavla za prezidenta? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 13008 lidí

Tohle je pro mě přes čáru. Stejně jako pro mě u vojáka a chlapa „se ctí“ neakceptovatelné, když se v rozhovorech vytáčí jako had, mlží a neustále opakuje, že se mu do politiky nechce a neplánuje to, ale jestli bude donucen určitými hrozbami – rozumějte populisti, Babiš, kritický postoj k EU – pak převezme zodpovědnost a tedy jako v rámci služby státu to pro nás vezme. Tohle není slovo chlapa. To jsou manipulativní a mlžící kecy ze stejné dílny, ve které se za dlouhých večerů plácají svými lepšími hlavami po zádech Kolářové, Žantovští, Pánkové, Halíkové a jim podobní. Děkuji, už jsem zvracel.

Ale času je ještě opravdu hodně a žádný plán zcela nevyjde, takže se nechme překvapit, co a kdo se ještě za tu dobu vyvrbí.

Psali jsme: „Se můžete posrat...“ O generálu Pavlovi padla silná slova. Překvapí vás od koho Generál Pavel prezidentem? Zeptali jsme se ve Sněmovně, co na to říkají. To zase bude infarktů a pohoršení Klaus ml. se pustil do generála Pavla. Tenhle prezidentem? Vrátil mu útok na Zemana, i s úroky „Zemanovi utírají pusu!“ Generál Pavel promluvil. O Hradu i své minulosti. A je zle, velmi zle

Kdo by tedy měl být liberálním vlajkonošem v bitvě o Hrad? Je čas na ženu? Co třeba Miroslava Němcová? A asi nejdůležitější otázka – dokážou se opoziční strany shodnout na jediném jménu?

Mirka Němcová nebo Lenka Bradáčová by klidně mohly doplnit portfolio liberálních pěšáků, kteří se při příští volbě na šachovnici objeví. Myslím, že tady nejde o ženu nebo muže, jakkoliv Templeton Halíci či knížata s čírama by se nad ženou rozplývali. Jde o myšlenky, jde o názory, jde o selský rozum, a hlavně jde o hájení zájmů České republiky. A tohle u paní Němcové ani u paní Bradáčové, s veškerou neúctou, nevidím. Nemyslím si, že by konsensus opozičních stran byl tím nejdůležitějším. Myslím si, že většina voličů volí na základě sympatií a důvěry v daného kandidáta, nikoliv na doporučení té či oné strany. Myslím, že třeba na Petru Pavlovi by se opoziční strany shodnout mohly, ale podle mě to není to nejpodstatnější. V prvním kole prezidentské volby bude opět několik pěšáků a v druhém kole, pakliže proti sobě stane kandidát konzervativně vlastenecký a liberálně nadnárodní, tak už se bez řečí sešikují. Nemusím ani říkat za kterým.

Fotogalerie: - Kocábův Vabank

Dne 16. listopadu nás čeká nová demonstrace Milionu chvilek na pražské Letné. Stačilo by nespokojeným skutečně, aby skončil Andrej Babiš? Napadá mě otázka – jak by tedy měla vypadat „snesitelná“ vláda?

Anketa Uvažujete o účasti na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 15406 lidí

Milion chvilek na tuto demonstraci zve videoklipem, ve kterém se umělci v čele se zpěvačkou Bárou Basikovou vyznávají ze svého znechucení tandemem Andrej Babiš – Miloš Zeman. Ve videu padla i silná věta: „Buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi“, během které raper Galen ukazuje na otevřené okno, jde tedy o odkaz na defenestraci. Jak na vás video působí? Nutno dodat, že na sociálních sítích v hodnocení diváků propadlo, což je pro aktivity Milionu chvilek neobvyklé – sociální sítě jsou silnou stránkou aktivistů. Je i to jistým signálem?

Nevkus. Absence soudnosti. Umělci, čest výjimkám, věrni své roli býti v přední linii propagandy každého režimu se nezapřou. Připomíná mi to Antichartu. Ten, kdo se alespoň nějak nevymezí proti Babišovi či Zemanovi, jako by nebyl právoplatným členem party. Jedná se pořád o totéž chucpe. Ti, kteří na jednu stranu vyzývají k lásce, spojování, slušnosti a diskusi, na stranu druhou hned vyhrožují, rozdělují a nenávist z nich stříká jak pýcha z Tomáše Halíka. Opět to potvrzuje, co jsem říkal výše. Nedostatek pokory a respektu, a opět přepálení své snahy. Lidé jsou na extrémy často citliví. A za mě teda, jak v klipu chybí Hutka, Klus a Koller, tak to prostě nemůže být úplně Yoko Ono.

Ještě na chvilku zůstaňme u tématu 30. výročí sametové revoluce a hodnocení naší společnosti. Profesor Igor Lukeš říká, že po 30 letech je v Česku čas na úklid, souhlasíte? A od čeho se potřebujeme očistit?

Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 15250 lidí

Lukeš je dále zklamán stavem českých médií. „Trápí mě, kolik lidí začalo do veřejného prostoru aktivně šířit ruské profesionální dezinformace,“ uvedl Lukeš. Také ho prý někdy dokážou překvapit mladí lidé, třeba nějakým „šíleným názorem, který evidentně pochází z Parlamentních listů nebo z jiných dezinformačních zdrojů“. Co na to říci?

Igor Lukeš je vždycky velmi zklamán a dohnán k nepříčetnosti, pakliže dostane ve veřejném prostoru prostor někdo s názorem, který se odkloňuje od jeho nezpochybnitelného vidění světa. Mě překvapuje, že Lukeš je vůbec někdy překvapen, protože on coby koncentrovaná akademická schránka nenávisti, demagogie a arogance, většinou ví všechno nejlépe. Takový typický oblíbenec veřejnoprávních médií.

Hudebník Michael Kocáb se v rozhovoru pro Český rozhlas zhrozil nad současnou podobou Visegrádské čtyřky. Kdyby prý Václav Havel tušil, co se ze spolku stane, v hrobě by se obrátil. Myslíte, že to je s V4 skutečně tak špatné? Ohrožuje například naše členství ve V4 dobré vztahy v rámci EU?

Visegrádská čtyřka má pro nás, dle mého, vzhledem k naší geografické poloze a vzhledem k našemu separátně zcela zanedbatelnému vlivu v EU nezanedbatelný význam. V našem regionu je ještě svět rozhodně více v pořádku než na – pro některé zbožšťovaném – Západě. Takže společně máme možnost to, co je v pořádku, alespoň trochu bránit, nebo zpozdit často nevyhnutelné. Že panu Kocábovi zůstává pořád jen ten Václav Havel, je trochu smutné. Ostatně nevím, zda pan Havel v hrobě nerotuje, když vidí, jaká sekta se kolem jeho, z velké části uměle vytvořeného, kultu osobnosti, semkla.

Poslanec Václav Klaus ml. (Trikolóra) měl na základě studentské iniciativy vystoupit na půdě Jihočeské univerzity. Akci prý škola nejprve potvrdila, aby ji později na popud děkanky ekonomické fakulty, Dagmar Škodové Parmové, zrušila. Podle Trikolóry se škola odvolala na apolitičnost akademické půdy, obstojí takový argument?

Je přeci zcela logické, že protirežimní živly s vlastím názorem, které si dovolují kritizovat poměry v nedotknutelné liberální demokracii vedené EU do světlých dnešků a k ještě světlejším zítřkům, nemohou dostávat prostor na akademických půdách. Tam smějí pouze nezávislí a objektivní Moravcové, Fridrichové a Wollnerové z naší, vaší a hlavně jejich ČT, úderníci napojení na politické neziskovky nebo uvědomělí politici z takzvaného demobloku. Protože jen ti dokáží být apolitičtí tak nějak politicky správně a korektně.

Psali jsme: Paní Nora a vraždění jehňátek. Odevzdat odznak, zbraň a rezignovat, doporučuje Tomáš Vyoral Halík Alejkum. Kněz tak pyšný, že mu i pýcha sahá jen po kotníky. Tomáš Vyoral má originální nápad, co udělá s jeho fotografií „Kdo nehlásá ve jménu EU, USA i Grety svaté, hlásá proti nám.“ Komentátor Vyoral tuší, co se po „výhrůžkách“ Pavla Zemana bude dít a koho to postihne Žádné dno jim není dost hluboké! Bělobrádek, Šafr, ozvalo se i peklo ústy satanáše Halíka... Komentátor vrací úder za Gotta. Silné čtení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.