Petr Gazdík: Blatný neměl být nikdy ministrem. Petříček? Po tom jde „příznivec Ruska“ Zeman jako lasice

ROZHOVOR „Prezident nemyslí ani tak na zdraví českých lidí, jako spíše na zájmy Ruska,“ tvrdí místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík s tím, že Miloš Zeman si to při své inteligenci dobře uvědomuje. Gazdík sám by si raději přál státníka s nadhledem, který stmeluje politickou scénu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také komentoval, jak si vede ministr zahraničí i zdravotnictví, jak premiér s opozicí začal konečně vyjednávat nebo proč není nutné mít zavřené školy po celé republice.

Rezignovat by podle českého prezidenta Miloše Zemana měli ministři Jan Blatný a Tomáš Petříček a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Řekl to v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz s tím, že mu vadí přístup ke Sputniku V i problémy s očkováním. Měl by někdo ze jmenovaných podle vás rezignovat?

Ministr Blatný možná ano, ale za chaotická opatření, rozhodně ne za odmítání Sputniku V. Za to bych ho naopak pochválil – chrání zdraví nás všech. Pan prezident naopak vystupuje jako ruský agent. Ale především žádný ministr by neměl odstupovat jenom proto, že si to přeje prezident. Ústava je konstruována na kancléřském principu – ministry vybírá a jejich odvolávání navrhuje premiér, premiér za ně nese odpovědnost, premiér je hlava vlády. Nikoliv prezident.

Směrem k prezidentovi mířilo po zveřejnění rozhovoru několik ostrých reakcí včetně pojmů, jako vlastizrádce a podobně. Jak výroky Zemana vnímáte vy?

Víte, rád bych v této nelehké době slyšel od hlavy státu spíše slova povzbuzení a státnické moudrosti. Ne slova, která nahrávají v hybridní válce Rusku.

Proč měl podle vás celý rozhovor tak bouřlivou odezvu?

Právě proto, že prezident nemyslí ani tak na zdraví českých lidí, jako spíše na zájmy Ruska.

Ministři oznámili, že rezignovat nehodlají. Jak si Jan Blatný jako ministr vede? Slýcháme výtky k jeho odbornosti, manažerskému vedení… na druhou stranu Zeman prohlásil, že nebýt pandemie, byl by dobrým ministrem. Byl?

To je další nesmysl. Přece dobrý ministr se nepozná tak, že je dobrý, jen když svítí sluníčko. Dobrý ministr se naopak pozná právě tehdy, když obstojí i v krizových situacích. Myslím, že pan Blatný neměl být ministrem. Ale vzpomínám si, jak kdysi premiér Babiš prohlásil: Aj, ty personálie mi nejdou! Jednou mluvil pravdu.

Jaká je vaše zkušenost ve spolupráci s Janem Blatným?

Je to bezesporu slušný člověk. To je u ministra dobré, ale nestačí to.

Tomáši Petříčkovi Zeman vyčetl prosazování nákupu vakcín od podezřelé společnosti. Podobně dopadlo výběrové řízení na testy do škol přes Ministerstvo vnitra. O čem to podle vás vypovídá?

Ministr zahraničí Tomáš Petříček k tomu řekl, že je trnem v oku kvůli dostavbě Dukovan, kam nechce připustit Rusko a Čínu. Sputnik V má být jen zástěrkou. Může to podle vás nějak souviset?

Jistě, ale nejsou to zdaleka jen Dukovany. Je to celková orientace politiky. Prezident dlouhodobě hledí na Východ, dokonce se nebojí říct, že se hodně klaní na Východ. To ostatní – Dukovany, Sputnik, státní návštěvy – to jsou jen projevy rozdílného pohledu obou mužů. Tady bych ale podotkl, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda.

Miloš Zeman je často kvůli podobným výrokům označován jako příznivec Ruska, který prosazuje ruské zájmy. Zmínil jste to nyní i vy sám. Domníváte se, že tomu tak skutečně může být?

Ne může, tak to je – ať si to uvědomuje, nebo ne. A já si při jeho inteligenci myslím, že si to uvědomuje.

Zeman je hlavou státu přesně osm let. Jakým je podle vás prezidentem?

Přál bych si místo něj státníka s nadhledem, který nerozděluje politickou scénu, ale stmeluje ji a moderuje politickou diskusi. Ne člověka, který chce vždy překvapit a šokovat.

Několik poslanců Pirátů mi řeklo, že od té doby, co Sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu, začal premiér Andrej Babiš s opozicí konečně jednat. Je to tak?

Je to tak. On sám to dokonce během politického jednání s opozicí i přiznal, možná nechtěně: Dřív jsem to nepotřeboval, když jsem měl hlasy komunistů. A najednou hlasy věrných komunistů neměl.

Pozitivně jste kvitoval vyjasnění kolem podoby maturit českých školáků, které proběhnou v běžném režimu, jen ústní zkouška bude dobrovolná. Školáci se zatím do lavic nevracejí a mluví se o dlouhodobých následcích nejen kvůli vzdělávání, ale i potřebných sociálních kontaktech. Co byste jako pedagog vládě doporučil? Jak co nejvíce zmírnit tyto dopady?

Kdybychom připustili premiérův kreativní nápad zrušit maturity, tak bychom přece řekli: Milí učitelé, milí žáci a milí studenti, celý rok distanční výuky byl nanic, jen na oko. Opravdu to chceme? Návrat do škol je nutný, za přísných hygienických podmínek samozřejmě. Nikomu nevadí, že jedou i teď, v době největšího vrcholu epidemie, velké průmyslové podniky, ale vůbec nás neděsí, že už rok normálně nejedou školy.

Je podle vás testování žáků a studentů řešením?

Já vidím světlo na konci tunelu v proočkování populace. Do té doby žáky testujme. Ale hlavně vidím jako řešení větší pravomoci do rukou ředitelů škol. Proč máme zavírat školy plošně v celé zemi? Jistě je neotevřeme v krajích, kde právě epidemie zuří nejvíc. Proč ale mají být zavřené tam, kde je situace lepší? O tom by právě měli mít právo rozhodnout ředitelé škol a příslušný kraj.



