Petr Kolář pro PL: Na migranty z Afriky nejsme v Česku zvyklí. Jsem vlastenec

ROZHOVOR Kolem Strany přímé demokracie (SPD) zpočátku hlavně média vytvářela dojem, že je to nějaká ultrapravicová a extremistická strana. Je to strana, která se hlásí k českým kořenům, což se mi líbí. Často říkají to, co je slyšet v hospodách, takže to, co si lidi myslí. To nám řekl uznávaný zpěvák Petr Kolář. Působil třeba ve skupinách Precedens a Arakain. Na čtvrtečním startu předvolební kampaně zmíněné strany zazpíval písničku, která se stala její hymnou.

Jak jste se vlastně dostal ke Straně přímé demokracie?

Píseň, o které hovoříte, má refrén „za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát“ a Tomio Okamura ji nazval hymnou SPD...

Ano. SPD si tu písničku zvolilo za hymnu a mám z toho radost. To, co se v ní zpívá, by nejspíš podepsal každý, kdo tíhne k naší zemi a narodil se tady. Je to song, který by mohl být hymnou celého zdejšího politického spektra. Až skončí předvolební kampaň, bude ta písnička žít svým životem pořád dál.

Jste vlastenec?

Jsem a vždycky jsem byl. Pocházím z Českých Budějovic a nyní už žiju skoro třicet let v Praze. Do ní jsem se odstěhoval kvůli větším příležitostem v muzice. Chci, aby v Česku byl klid a relativní svoboda.

Tím, že zpíváte písničku na mítinku SPD jste se, ať apolitický člověk, přeci jen určitým způsobem vymezil. Nemáte obavy z reakcí některých lidí?

Už moc ne. Kolem SPD zpočátku hlavně média vytvářela dojem, že je to nějaká ultrapravicová a extremistická strana. Všichni víme, že to tak není. Je to strana, která se hlásí k českým kořenům, což se mi líbí. Často říkají to, co je slyšet v hospodách, takže to, co si lidi myslí.

Co si myslíte o jejich protiimigrační politice?

V Česku nejsme na migranty z Afriky a jihu Asie zvyklí. Za bolševika sem ale, pravda, jezdili na studia a vlastně za lepším životem Kubánci a Vietnamci. Nicméně to nikdy nedosáhlo měřítek jako v době migrační krize v roce 2015. Chápu, že je třeba pomáhat, ale dělat z toho byznys, je špatně. Globalizace přinesla svá pro a proti.

Jak vnímáte Tomia Okamuru?

Známe se ještě z dob, kdy se věnoval hlavně podnikání. Strana, kde je lídrem, se někam vyvíjí, a to je v pořádku.

Jste volič SPD?

To si nechám pro sebe.

Ve skupině Arakain jste začal zpívat po Aleši Brichtovi, nyní zpíváte pro SPD stejně jako on, skalní příznivec strany. Co to, že jsou vaše cesty tak provázány?

To jsou životní náhody, nikdo to nenaplánoval. Hlavně nás spojuje hudba. Osobně jsem nikdy nehlásal žádná moudra a o politice moc nemluvil, protože jsem muzikant a držím se svého.

Stále nás vlastně spoutává koronakrize. Spousta vašich kolegů z branže vystoupilo proti okrajování svobod v této době. Například Janek Ledecký anebo Daniel Landa. Souhlasíte s nimi?

Určitě. Mluví mi z duše. Daniel Landa byl vždycky tím, který upozorňoval na průšvihy. Do všeho jde po hlavě a všechna čest. Musíme přemýšlet o vytvoření nějakého systému, aby kultura přežila. Bohužel, jmenovaní byli slyšet ještě s pár dalšími osamělými hlasy, a nemělo to takový efekt. Je důležité, abychom do toho šli všichni z kultury. Nicméně se o tom alespoň začalo mluvit.

Až tak, že někteří se o umělcích vyjadřovali s despektem?

Spousta lidí mimo branži nás vidí trochu jinak. Jsme pro ně stálí kočovníci, komedianti, co nic nedělají a jen si zpívají nebo hrají. Ostatně si to myslel i můj táta. Když přišly první úspěchy a viděl, co je třeba pro ně udělat, změnil názor.

Ledecký s Landou dostali dokonce od neziskovky Evropské hodnoty nálepku dezinformátorů. Je to v pořádku?

Vždycky se někdo chytrý najde, a není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Tak to je se vším a myslím si, že s tím kluci i počítali.

Máte tři děti. Jakou budoucnost by si pro ně jejich táta přál?

Budu obecný. Rád bych, pokud budou chtít žít v České republice, aby byli hrdí, že jsou Češi. Já jsem, a zahraničí prožívám jako turista. Za diktátu bolševika jsem měl tendenci zdrhnout, ale to se změnilo. Není se co divit. Jsem narozen roku 1967, a tak jsem v bývalém režimu žil docela dlouho. Ale ty časy jsou pryč. Dnes má každý možnost vlastní seberealizace.

