Petr Mach: EU nabízí jen diktát a eurosocialismus, ekonomickou stagnaci a bídu

Kdybychom tehdy vstoupili do EFTA místo do EU, mohli jsme mít volný obchod bez migračních kvót, bez zákazů spalovacích motorů, bez obřích odvodů peněz do EU a bez dotací. Mohli jsme být dnes konkurenceschopnou a prosperující ekonomikou, lituje našeho vstupu do EU v roce 2003 lídr eurokandidátky SPD.

reklama

Evropská unie za začátku května velkolepě slavila dvacet let od našeho vstupu i s devíti dalšími zeměmi. S jakými pocity jste si toto výročí připomínal vy?

Mějme na paměti, že náš vstup do EU byl založen na obrovské manipulaci. Vláda v roce 2003 vynaložila z kapes daňových poplatníků 200 milionů na kampaň před referendem. Logem kampaně bylo slovo ANO obklopené evropskými hvězdičkami. Kdybychom nešli do EU, mohli jsme vstoupit třeba do Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a přidat se tak ke Švýcarsku, Norsku a dalším.

Ursula von der Leyenová při té příležitosti hovořila o unikátním zlepšení života, který nově přistoupivším zemím členství přineslo. Vnímáte to také tak, že předcházejících dvacet let představovalo pro naši zemi významný civilizační skok?

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22668 lidí

Vidíte to tak, že byrokracie a socialismus přicházející z Bruselu pohřbily naše ideály svobody a volného trhu z devadesátých let?

Vyhnali jsme tehdy socialismus dveřmi, a on se vrátil oknem. Místo svobody projevu máme dnes boj proti údajným dezinformacím. Místo volného trhu máme dotace a regulace a Green Deal. Místo míru máme válku za humny. Vstoupili jsme do strašné organizace, která se stává stále strašnější. Je opravdu nejvyšší čas zatáhnout za záchrannou brzdu.

SPD je některým obviňována, že chce naše vystoupení z EU a izolaci od světa. Jak to tedy je ve skutečnosti?

Demokratická revolta vůči EU postupuje v celé Evropě. Naše euroskeptická frakce může být nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu. Je šance zcela otočit kormidlo. Znovu nechat hlasovat o migračním paktu a Green Dealu a poslat je na smetiště dějin. Chceme místo utužování integrace naopak vrácení práva veta členským státům. Když to nepůjde, musíme mít zadní vrátka – opustit Titanik včas. Mám na mysli referendum o vystoupení z EU. Já bych byl v případě vystoupení z EU pro vstup do EFTA. Tam nemají žádné kvóty, žádné přerozdělování peněz, žádné přehlasovávání, žádný společný parlament. Mají jen volný obchod. Píšu o tom ve své knize Jak vystoupit z EU, která je volně ke stažení na mém webu (https://www.petrmach.cz/publikace/).

Podstatným rysem EU je německo-francouzské snění o velikosti a světové roli. Má podle vás Evropa na to, být konkurencí USA, Číny a Ruska?

Pro zbytek světa začala být bohužel Evropa směšná. EU si pod sebou svými nesmyslnými regulacemi podřezává větev. Uregulujeme se k ekonomické smrti. A když zaostáváme za zbytkem světa ekonomicky, klesá samozřejmě i geopolitický význam Evropy.

9. května si pak EU připomínala výročí podpisu dohod, které Unii založily. Byly podle vás její problémy, o kterých jsme hovořili, zakotveny už v zakládacích dokumentech, nebo přišly až s pozdějším vývojem?

Připomínání 9. května roku 1950 je jen zástěrka. Tehdy nevznikla EU, ale docela sympatická Evropská společenství. Ten špatný trend se nastartoval hlavně v roce 1992, kdy EU vznikla takzvanou Maastrichtskou smlouvou. Kdyby se dnešní EU vrátila, pokud jde o její podobu a pravomoci, před rok 1992, bylo by to O.K. Každá další smlouva od roku 1992 včetně té nechvalně známé Lisabonské dávala další a další pravomoci Bruselu na úkor členských států.

Fotogalerie: - Debata s kandidáty SPD

Evropa jako zóna volného obchodu, bez celních bariér, je považována za jeden z nejdůležitějších výdobytků integrace. Vnímáte ji coby ekonom jako pozitivní záležitost, přes všechny problémy, které to může přinášet například českému zemědělství?

Evropu jako zónu volného obchodu bych bral. EU je ale parodie na volný obchod. EU nám říká, obchodujte si, ale přestaňte vyrábět cukr, obchodujte si, ale přestaňte vyrábět auta na spalovací motory, obchodujte si, když nakoupíte povolenky na emise CO2 a tak dále. EU naší ekonomice nasadila totální svěrací kazajku. Jestli chceme skutečný volný obchod, opusťme EU a pojďme do EFTA.

Psali jsme: „Aby nám EU neuchvátili extrémisti.“ Nerudová prozradila, proč chce do Bruselu „Výpalné“ za migranty: Mach začal počítat. Rakušan jako kdyby žil na jiné planetě Petr Mach: Nerudová dělá ostudu slovu ekonom. Progresivistka, elitářka. Jako Čaputová Rakušan klame veřejnost. Mach a důkazy proti „ukrajinské výjimce“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE