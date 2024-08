Petr Pelikán: Izraelec řekl „Palestince pobít nebo převychovat v rezervacích.“ Soužití nebude

Po atentátu na vůdce Hamásu Ismáíla Haníju byla z Íránu slyšet silná vyjádření o tvrdé odvetě vůči Izraeli. Po pár dnech se zdálo, že to u silných slov skončí, teď přibývají hlasy, že je válka na spadnutí. Může ji Írán spustit?

Žádný stát nemůže mlčet, když je spáchán atentát na hosta, který přijel na inauguraci prezidenta. Z tohoto pohledu byla íránská vyjádření adekvátní. Co Írán skutečně podnikne, si netroufnu odhadovat. Myslím, že politologové komentátoři, by v tomto případě měli být hodně opatrní, protože nikdo nemá informace ze struktur, které o tom rozhodují. Do nějaké míry lze hledat analogie s reakcemi následujícími bezprostředně po vraždě Kásima Sulejmáního v Iráku a po vybombardování íránského diplomatického objektu v Damašku. Ty byly z našeho pohledu hodně umírněné, i když íránská média vyzdvihovala některé momenty, které se zase naopak pomíjely v západních médiích, aby odveta vypadala trochu adekvátně.

Íránské sdělovací prostředky třeba referovaly o několika loňských incidentech mezi íránskými silami a americkým námořnictvem v Hormuzském průlivu, které u nás prošly bez povšimnutí, a Íránci je popisovali jako svůj úspěch.

Politologům jste doporučil opatrnost. Je tedy situace natolik nečitelná, že ani zmíněné analogie nic nenapovídají?

Osobně bych v tomto případě na analogie raději nesázel, pohana byla příliš velká. Další důležitý aspekt je, že Íránci umějí být trpěliví a odveta může mít více rovin. To znamená, že na jedné straně dojde k demonstrativní, ale poměrně neškodné akci, ke které se Írán může přihlásit, ale za pět let se odehraje dejme tomu útok na židovské centrum někde v Jižní Americe, k němuž se nikdo hlásit nebude, podobně jako se teď Izrael nehlásí k zabití íránského hosta.

Za sebe přiznávám, že nemám dost informací, abych mohl v tomto případě cokoliv předvídat, ale počkejme si, protože nějaké akce se dočkáme v krátké době.

Atentát byl jedním z důsledků toho, co podle Izraele odstartoval 7. října minulého roku raketový útok z Pásma Gazy proti izraelskému území, který pokračoval vpádem bojovníků Hamásu do izraelských osad a vojenských zařízení v okolí Pásma Gazy. Tehdy ozbrojenci zabili více než 1200 civilistů, další stovky osob byly z Izraele uneseny do Pásma Gazy. Proto Izrael, ale i jeho spojenci včetně Česka berou události ze 7. října 2023 jako opodstatnění následného dění v Gaze. Co si o tomhle postoji myslíte?

Výpad z Gazy 7. října loňského roku nebyl v izraelsko-palestinském konfliktu bodem nula, byl jen výrazným výkyvem na křivce vzájemných útoků. Byl ovšem výjimečný v tom, že jinak jsou vysoké počty obětí a zajatců na palestinské straně. Tentokrát byl nezvykle citelně zasažen Izrael, ale to je také jediná novinka.

Nicméně každá zpráva o řádově vyšších počtech zabitých arabských civilistů při izraelské odvetě je u nás obligatorně provázena připomínkou tohoto incidentu. Implicitně se tím jako tyto akce ospravedlňují. Standardně se přitom mimo jiné opakuje, že obětmi byli na izraelské straně civilisté, což nepokládám za úplně korektní formulaci. Útok byl veden i na vojenské cíle, počty zabitých a zajatých izraelských vojáků se neuvádějí zvlášť, nehledě na to, že kibucy mají vlastní ochranné služby a jsou v nich zbrojnice a drtivá většina izraelských mužů i žen jsou po převážnou část života vojáci v záloze a jsou běžně povoláváni do činné služby, jak to ostatně vidíme právě nyní.

Obvykle je ještě součástí zprávy povinná formulka, že počty obětí v Gaze nelze ověřit z nezávislých zdrojů, protože zdroj informace je pod kontrolou Hamásu. Izrael přitom počty obětí neuvádí, přestože o nich musí mít informace, stejně jako nezveřejňuje počty zajatců, tím méně, jak se s nimi nakládá.

Za sebe si nemyslím, že by se současné systematické zabíjení a ničení v Gaze dalo ospravedlnit. Dá se z lidského hlediska určitě pochopit jako msta, to ale neznamená ospravedlnění. Česká republika přitom apriorně podporuje cokoliv, co Izrael udělá. Pokládám to za neobhajitelné nejen z hlediska „vyššího principu mravního“, ale i politicky je to nerozumné. Izrael nám totiž není neskonale vděčen a nesnaží se nám ani pomoc ničím oplácet.

Jak lze tedy charakterizovat to, co se v Pásmu Gazy posledních deset měsíců děje?

Nemá cenu hledat co nejvýstižnější slovo. Máme fakta a pak už záleží na úhlu pohledu. Izrael se od samých počátků své existence snaží vytvořit etnicky homogenní teritorium. Strategicky to má jednoznačně logiku. Je obklopen nepřáteli, přestože si na některých přes převodovou páku USA vynutil mírové dohody, a pátá kolona uvnitř země je pro něj dalším nebezpečím. Je to tedy nutná obrana? Nebo etnická čistka? Spravedlivost toho, co se děje, je sporná, protože ne každý musí nadšeně přijmout dogma, že toto území dal některému národu bůh. Z hlediska obecně lidského je to špatně přijatelné. V každém případě je ovšem otázka, zda je to beze zbytku uskutečnitelné. Já se spíš kloním k názoru, že ne.

Už v tuto chvíli je v odvetě zabitých Palestinců 30x více, než bylo před těmi deseti měsíci obětí na straně Izraele. Je v očích Izraele a jeho spojenců odpovídající poměr 30 ztracených palestinských životů za jeden izraelský život, nebo je ta hodnota ještě jiná? Není počet oběti a utrpení Palestinců především žen a dění už dávno za hranou snesitelného?

I v minulosti vycházely poměry zabitých Izraelců a Arabů kolem 1:50, často i víc. K tomu se teď už spolehlivě blížíme, konečná bilance bude vyšší, zejména když připočteme nemalý počet zabitých Arabů na okupovaných územích a v Libanonu a také množství zmrzačených, z nichž mnozí při nedostatečné lékařské péči zemřou později.

Hranice snesitelného je velmi relativní. Většímu zájmu médií i solidaritě se těší nesrovnatelně menší počty civilních obětí na Ukrajině, a dokonce i nějaký ten další výjimečně zabitý Izraelec. Palestinci u nás soucit nenajdou, je to dobře vidět třeba v internetových diskusích. Nepokládáme je totiž za někoho, s kým bychom sdíleli hodnoty a civilizaci.

Jak se může situace v Pásmu Gazy dále vyvíjet po událostech, které oboustrannou nenávist ještě znásobily?

Tady se mi zdají predikce snadnější. Starozákonní doba už minula, Izraelci nemůžou Palestince vyhladit do sedmého kolene, přestože tato „zlatá doba“ se v izraelských stranách, kterým říkáme dost nepřesně pravicové, také objevuje jako směr, kterým by se měli ubírat. Dovolím si tady zmínit své dvě zkušenosti s izraelskými představami na řešení situace.

O jaké představy Izraelců na řešení situace šlo?

První je z debaty v jednom z našich médií, které se v dosud rané fázi konfliktu účastnila také česká velvyslankyně v Izraeli. Podle ní hodlal Izrael eliminovat Hamás a část obyvatel Gazy také vysídlit do zahraničí. Ptal jsem se jí, zda je slovo „eliminovat“ eufemismem pro „zabít“, zda se to vztahuje také třeba na učitele, úředníky, sociální pracovníky a další neozbrojené příslušníky Hamásu, a také zda to platí na četné další ozbrojené frakce palestinského odporu v Gaze. A zda už Izrael pro svůj plán vyhnat další Palestince, tentokrát z Gazy, našel partnery, kteří budou ochotni je přijmout. Odpovědi jsem se nedočkal, a jak se situace vyvíjí, tento záměr asi nevyjde.

Druhá zkušenost je stará asi měsíc a je z rozhovoru s rodilým Izraelcem, pánem lehce přes šedesát, jenž sám sebe pokládá za liberála. Podle něj by bylo ideálním řešením skutečně všechny, kdo mají něco společného s palestinským ozbrojeným odbojem, pobít a zbylé Palestince zavřít do jakýchsi rezervací, kde by se jim po dvě generace vštěpoval respekt vůči mírovému soužití s vyspělejším, a hlavně silnějším sousedem. Těžko říct, nakolik to myslel doslovně, ale měl to vymyšlené až do takových detailů, jako že by tábory i s převýchovným programem měly platit ropné monarchie Perského zálivu.

Myslím, že za těchto okolností se můžeme nadát pouze toho, že mezi novou generací Palestinců, která přežije v dystopické Gaze, na okupovaných územích a v diaspoře, se už nenajde vůbec nikdo, kdo by byl ochoten aspoň připustit možnost mírového soužití s Izraelci.

Má pro Izrael v tuto chvíli vůbec nějaký smysl zvažovat příměří, k němuž je opakovaně spolu s protistranou vyzýván?

Izraelci a Palestinci nakonec vždycky k nějakému příměří dospěli. Ne, že by své dohody s četnými tajnými dodatky příliš dodržovali, ale dospěli prostě do takového status quo, kdy ani jedna ze stran nemohla z nějakého důvodu dál útočit, anebo naopak už nebylo kam ustoupit. Američani a regionální mocnosti obě strany nakonec k něčemu dotlačí, už proto, že to je důležité také pro obraz jejich politiků na domácí scéně. Ale Izrael chce jít zjevně co nejdál ve svém strategickém cíli oslabit Palestince tím, že jich co nejvíce fyzicky zlikviduje a uvrhne do naprosté existenční bídy, aby se mohli zaměstnat pouze starostí, jak přežít. Určitě vědí, že to není trvalé řešení, ale doufají, že vydrží co nejdéle.