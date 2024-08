Piráti a lidovci? To už nejde dohromady. Senátor Čunek pálí do černého

Ve Vsetíně jste zakázali mobily ve školách. Opatření začne v září platit. Co říkáte té vlně kritiky, která se proti němu zdvihla?

Držení mobilu a být stále online, již není jen módním trendem, ale stavem mysli. Je to psychická závislost mnoha dospělých, ale především dětí. Myslí, že mají prst na tepu doby. Všichni však víme, že to až na několik velmi náročných povolání jako lékaři s příslužbou a dalších, tak není. Nicméně zmíněná závislost způsobuje, že je toto téma až výbušně zajímavé. Co však se zjištěním, že čtyřicet procent žáků potřebuje psychologickou pomoc a mobily při výuce snižují až o třicet procent schopnost vstřebat učivo? Výzkum je dnes tak přesvědčivý, že to není o diskuzi ani názoru. Není, na co čekat.

Jak to budete řešit technicky?

Každý, kdo něco dělá, by měl mít promyšlený druhý krok. Než jsme se zákaz rozhodli prosadit, tak jsme zjišťovali, jak jej realizovat. Našli jsme poměrně levné řešení. Zhruba za dva tisíce korun koupíme skříňky se zámkem a nainstalujeme je do jednotlivých tříd. Učitel v první hodině zkontroluje, že žáci vypnuté mobily uložili do přihrádek se jmény. V poslední hodině je kantor zase vrátí.

Takzvané „Čunkodomky“, tedy kontejnerové domy pro Romy také ve své době sklidily velkou kritiku. Už je ve Vsetíně budete mít skoro dvacet let. Jak to s nimi vypadá?

Kritika se z valné části vytratila už s tím, že jde o jediný projekt Evropské unie, který vydržel tolik let. Všechny ostatní podobné projekty sázející na dobrovolnost a automatické polepšení zkrachovaly. Část společnosti si sice myslí, že každý člověk si o sobě má rozhodovat sám a vždy se rozhodne pro to lepší, tedy pro celek, ale není to pravda. Naší přirozeností je, že se všichni rozhodujeme podle toho, co bude lepší pro nás a naše blízké. Všichni jsme pohodlní.

Společnost by měla vést lidi k tomu, aby negativní věci proměnili v pozitivní anebo je potlačili. Co se týká takzvaných „Čunkodomků“, tak ty stojí a fungují tam stále stejné podmínky, za kterých tam mohou Romové bydlet. Kdo neuklízí a překračuje domovní řád, musí odejít. Za čas však budeme muset provést nějaké opravy. Za dvacet let užívání totiž všechno bere za své. Ještě to ale není tak akutní, takže to zatím neřešíme. Nicméně tento způsob, který jsme tady zavedli, se ukázal pro skupinu sociálně problematických lidí jako výjimečně dobrý a funguje.

Podobná opatření někteří považují za chůzi proti proudu. Co vy na to?

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4735 lidí

Nyní je zmocněnkyní pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, což je pohroma naší společnosti. Tam, kde byla, doteď tráva neroste. Na ministerstvu školství zaváděla inkluzivní školství, tedy, že všechny děti s jakýmkoliv handicapem budou chodit do stejných tříd a budeme jim dávat asistenty a tak dále. To jsou neuvěřitelné věci, od nichž se nyní odstupuje. Když se však podíváte, kolik miliard to stálo a kolik dětí tím bylo nějak zasaženo, tak se vám chce plakat. A tito lidé to stále mají v ruce. Každý premiér si totiž hned začne myslet, že tuto mainstreamovou skupinu musí uspokojit, čímž se stále utíká od skutečných problémů. Děti jsou takovým lidem vydány na pospas.

A zpět k mobilům. Hodně z nás přemýšlí, co s tím. Do toho přišly výzkumy Organizace spojených národů (OSN) a dalších světových organizací. Přišly na to, že používání mobilů může být drogou a vytváří závislost. To se týká i počítačových her. Zároveň to však poškozuje děti při vzdělávání, takže se toho naučí o třicet procent méně, než ty, co do mobilů stále nenahlížejí. U nás je toho velkým propagátorem neurolog Martin Jan Stránský. Narodil se v Americe českým rodičům a působí u nás. Uskutečnil ve Vsetíně přednášku, kam byli pozváni ředitelé škol z okresu, učitelé i veřejnost a tam proběhla diskuse. Nějakou zdlouhavější diskusi považuji za nesmyslnou. Když má někdo černý kašel, tak se o tom také dlouho nediskutuje, ale hned se začne léčit.

Do toho přišel ještě další průzkum, podle něhož až čtyřicet procent dětí v Česku má psychické problémy, které vyžadují komunikaci s psychologem. Ověřoval jsem si, jestli nejde o nějakou lživou zprávu. Ukázalo se však, že jde o poměrně validní průzkum. Čekal jsem, co na to vláda. Od jednoho z ministrů jsem slyšel, že budeme muset vychovat více psychologů. To je dost pomatený přístup. Vše se spojilo dohromady a tak jsem si řekl, že tady ve Vsetíně na nic čekat nebudeme a zákaz mobilů alespoň ve školách, kde můžeme, uplatníme. Ostatně na všech informačních webech v anketách nad osmdesát procent čtenářů zákaz podporuje. Je vidět, že mají vlastní rozum. Když se podíváte za hranice, tak dnes mnoho evropských států zavádí plošný zákaz mobilů ve školách.

O vládě Petra Fialy se hovoří, že je ještě mnohem horší než vláda Petra Nečase. „Nejhorší vláda v historii České republiky,“ je často slyšet. Souhlasíte?

Nesouhlasím, že je nejhorší. Nicméně, když dáte dohromady absolutní liberály jako Piráty, kteří by zrušili rodinu a žvýkali u toho trávu, jimž zdárně sekundují Starostové a TOP 09, a konzervativní ODS a KDU-ČSL, tak se to zákonitě neslučuje. Proto je vláda tak nevýkonná. Navíc ji nevede manažer, ani člověk s praktickými zkušenostmi. To je problém. Ohledně zákazu mobilů jsem očekával, že to je jediná věc, ke které se profesor Fiala jako pedagog přihlásí, ale nic se nestalo. Asi se v tu chvíli objímal s von der Leyenovou.

Jak moc je pro vaši KDU-ČSL zapojení do vládní pětikoalice, kterou dnes někteří nazývají pětilepra, škodlivé?

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8891 lidí

Cyril Svoboda tvrdí to samé s tím, že by lidovci měli vystoupit z pětikoalice. Prý by měli i za cenu možného vypadnutí z Poslanecké sněmovny po příštích volbách opět budovat svou plnou suverenitu založenou na konzervativních a křesťanských základech a tím i důvěryhodnost strany…

Podle mě je to přirozený požadavek. Sjezd lidovců musí být hlavně o tomto. Jestli se rozpustíme ve Spolu anebo ne.

Právě se Svobodou jste brán za odpadlíka od hlavního proudu lidovců. Teprve čtyřicetiletý, takže dost mladý, místopředseda Petr Hladík jej chtěl vyloučit. Co si o tom myslíte?

Vyvolalo to nevrlost u většiny lidovců a bylo to od Hladíka nezrale hloupé. Je to znak bezradnosti společnosti, že jen proto, že je někdo mladý, tak je lepší politik. A v životě to platí možná jen pro olympiádu či práci v šantánu. Tam vyžadují mladé a hezké. V politice by se naopak měla vyžadovat zkušenost. Nemyslím třeba ta Bidenova, ta už je hodně za dobou trvanlivosti. Nicméně v politice je třeba zralosti dané odžitým životem.

Znám tady na Vsetínsku lékaře, kterého si všichni vážíme. Ten mi kdysi na pochyby o tom, že má být nějaká nezkušená holka Pekarová Adamová třetím nejvyšším ústavním činitelem ve státě, odvětil: „Ale prosím tě, alespoň tam bude nějaká hezká holka!“ Dnes se chytá za hlavu a říká, že to je šílené. Lidé si neuvědomují, že politici mohou být opovrhováni a tak dále, ale ten stát někdo řídit musí. Když si zvolí hezkou holku, tak to určitě nebude moudrá rada a moudré řízení, co s ní můžeme získat. Proti mladým nic nemám, ale měli by jít do politiky až poté, co si zabezpečí svůj rodinný život a naberou zkušenosti.