Piráti: Vláda se chová jako banda fracků

29.06.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření Pirátů k vládní TK ohledně účasti prezidenta na summitu NATO

Piráti: Vláda se chová jako banda fracků
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Zdeněk Hřib:

"Vláda se chová jako banda fracků. Co čekáte, že se asi tak stane pane Macinko a Babiši? Můžu vám to říct velmi přesně.

Polsko už podobnou ostudu zažilo skoro před dvaceti lety. Spor vlády a prezidenta o to, kdo má zemi reprezentovat na summitu, tehdy skončil totálním mezinárodním trapasem. Bylo by super, kdybychom si něco takového mohli s Českem odpustit.

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Prezident jako hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil má prostě vést delegaci na summit NATO. Bez politických naschválů, bez kádrování, bez Babišova papalášství a Macinkova trucování. Vzpamatujte se."

Ivan Bartoš:

"Podle protokolu NATO je zcela jasné, že delegaci má vést prezident. Tedy nejvyšší ústavní činitel.

To, co navrhuje vláda, je naprostý alibismus. Prezident může jet, ale celé si to povede Babiš. Na jednání půjde vláda. A na neformální večeři taky. A vlastně nejvstřícnější by od prezidenta bylo, kdyby vůbec nejezdil? To asi těžko. Že.

Ústavní soud ve svém předběžném opatření hovoří jasně. Je nutné zachovat stávající praxi o účasti prezidenta. A ta vždy zahrnovala plnohodnotnou reprezentaci prezidenta na summitu. Cokoliv jiného je prostě a jenom další trapný krok vedle."

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Článek obsahuje štítky

NATO , piráti , summit

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