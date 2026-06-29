Krvavý útok ve Stade. Policie mluví o vícenásobné vraždě

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29.06.2026 18:48 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Při střelbě v zařízení sociální péče pro mládež v severoněmeckém městě Stade zemřelo šest lidí. Policie zadržela dva lidi, včetně podezřelého střelce. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický nebo extremistický útok.

Krvavý útok ve Stade. Policie mluví o vícenásobné vraždě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Německá policie

Tragédie se odehrála v pondělí v zařízení sociální péče pro mládež ve městě Stade, které leží západně od Hamburku a má přibližně 50 tisíc obyvatel. Podle německých médií se v areálu nacházejí také prostory určené pro matky s dětmi, uvedla agentura Reuters.

Policie uvedla, že při střelbě zemřelo šest lidí. Původně média informovala o pěti obětech – čtyřech ženách a jednom muži –, později ale policie oznámila, že v nemocnici zemřela ještě šestá dospělá osoba na následky střelných zranění.

Podle policie byli zadrženi dva lidé, včetně podezřelého střelce. Bezprostředně po incidentu vyzvala veřejnost, aby se místu vyhnula, později ale oznámila, že obyvatelům už žádné nebezpečí nehrozí.

Deník Bild zveřejnil záběry, na nichž je vidět automobil s proraženou pneumatikou zastavující u stromové aleje. Ozbrojení policisté následně přiběhli k vozu a zadrželi dvě osoby, které si lehly na zem.

Policie případ vyšetřuje jako vícenásobnou vraždu. Motiv střelby zatím není jasný.

Podle informací, které zveřejnil týdeník Der Spiegel s odvoláním na své zdroje, vše nasvědčuje tomu, že šlo spíše o osobní než politicky či extremisticky motivovaný čin.

Na místě zasahovali kriminalisté, forenzní experti i policisté v civilu, kteří oblast uzavřeli.

Hromadné střelby jsou v Německu ve srovnání se Spojenými státy poměrně vzácné. Reuters připomíná například útok z roku 2023 v Hamburku, při němž střelec zabil šest lidí v modlitebně Svědků Jehovových a následně spáchal sebevraždu. V roce 2016 zase osmnáctiletý německo-íránský útočník zastřelil v Mnichově nejméně devět lidí.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.reuters.com

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Německo , střelba , zahraničí , Stade

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