Eurohrad? Jakl po Pavlových slovech o ČT přitvrdil

29.06.2026 20:49 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Je Petr Pavel konzervativec, nebo účelový aktivista? Publicista Ladislav Jakl se ve své glose ostře opřel do prezidenta za jeho přístup k analýzám a obvinil ho z účelového aktivismu při prosazování eura či omezování práva veta. Historické sídlo hlav českého státu by prý mohl přejmenovat na Eurohrad.

Eurohrad? Jakl po Pavlových slovech o ČT přitvrdil
Foto: Redakce PL
Popisek: Ladislav Jakl

Publicista Ladislav Jakl ve své glose publikované na stránkách Institutu Václava Klause upozorňuje: „Máme prý konzervativního prezidenta republiky. Nebo by se to aspoň některému pozorovateli mohlo zdát na základě argumentace Petra Pavla, že nikde nečetl analýzu, podle které by současný systém financování České televize a Českého rozhlasu nefungoval. Nevidí proto důvod tento systém měnit.“

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
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Jakl připouští, že jednou z nejdůležitějších konzervativních zásad je, že dokud to funguje, „nehrab se v tom“. Ale má to háček. „A tím je, co prezident četl či nečetl. Megatuny papíru byly popsány analýzami toho, že úkoly, které zákony a další předpisy ukládají oběma mediálním institucím plnit, jsou formulovány nedůsledně, a hlavně neexistuje efektivní mechanismus, jak plnění těchto úkolů kontrolovat a vynucovat. Takové analýzy ale Pavel nečetl. Lidé prostě povinně kamsi posílají miliardy a tam někdo svévolně rozhoduje o tom, jak budou utraceny. Nyní se dokonce ti, kdo takto cizí peníze utrácejí, stávají nátlakovou silou ve své vlastní věci. Zaměstnanci ČT a ČRo otevřeně nedemonstrují pod hesly CHCEME VAŠE PRACHY, ale jiná motivace jejich ‚výstrahy‘ neexistuje.“

Mgr. Lenka Jaklová

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Když se mu to hodí, tak analýzy nepotřebuje

Megatuny papíru byly podle Jakla popsány i tím, jak je mechanismus vybírání poplatků administrativně nákladný a nespravedlivý. „Ani takové analýzy Pavel nečetl, nicméně když se těsně před volbami poplatky zvyšovaly a rozšiřoval se okruh jejich plátců, Pavel to podpořil, přičemž žádné analýzy, které by dokládaly nutnost změny dosud fungujícího stavu, nám neukázal. To je nepotřeboval?“ ptá se publicista.

A odpovídá si: „Asi to bude s jeho konzervativností jinak. Když chce nějaké změně bránit, stěžuje si na nedostatek analýz. Když chce jinou naopak protlačit, o žádné analýzy se neopírá. Nastoupil do funkce a hned přispěchal s tím, že by se Česká republika měla vzdát práva veta v EU. Práva, které je ochranou posledních zbytků suverenity našeho státu. Mával snad Pavel před kamerami nějakou analýzou, ze které by plynulo, že by nám prospělo mlčet a vždy bez výhrad poslechnout největší členské země? Zajímavé. K návrhu tak ohromné změny žádné analýzy nepotřeboval. Ukázal nám nějaké analýzy, podle kterých naše zájmy vždy kopírují zájmy Německa a Francie? Ale kdeže. Prostě když změnu protlačuje, analýzy nepotřebuje. Když změně brání, analýzy mu najednou chybějí, i kdyby jich měl kolem sebe stohy. A když přišel s tím, že se máme vzdát koruny a přejít na euro, ukazoval nám nějaké analýzy, podle kterých nám škodí mít svou vlastní nezávislou měnovou politiku? Mával analýzami, podle kterých je eurozóna – měřeno hlavními ekonomickými kritérii – ideální měnovou zónou, a vůbec tedy nehrozí, že bychom při společné měně nedopláceli na dluhy jiných? No, nemával. Ukazoval nám takové analýzy, ze kterých by plynulo, že naše měna nefunguje a je nutno to změnit a přejít na ‚společnou‘? Neukazoval. Žádné nemá,“ upozorňuje Jakl.

Bc. Pavel Pešan

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Škodí nám samostatnost a svrchovanost České republiky?

Dále se ptá, o jaké analýzy se prezident opíral, když podpořil projekt unifikovaných a centralizovaných Spojených států evropských, podle kterého by České republice zůstalo asi tolik suverenity, jako má dnes Chodsko nebo Haná. „Může člověk, který má v popisu práce hájit naši státnost, suverenitu a nezávislost, zcela vážně navrhovat, že se těchto věcí máme vzdát? Ukázal nám analýzy, že nám samostatnost a svrchovanost České republiky škodí?“ podivuje se publicista.

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Ke změně víceméně pouze technické a organizační, tedy kolem způsobu financování dvou státem zřizovaných institucí, podle jeho soudu analýzy chybějí. „Když prosazuje změny zásadních charakteristických atributů samostatného státu, žádné nepotřebuje, o žádné se neopírá, žádnými neargumentuje, žádné neprezentuje. Kdepak konzervativec. Účelový aktivista to je. Zítra nám navrhne, že se jeho sídlo přejmenuje na Eurohrad,“ uzavřel svou glosu.

Ladislav Jakl je český publicista, rockový hudebník a politický manažer, který je v české veřejné debatě známý především jako jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Klause a výrazná postava národně-konzervativního proudu.

V letech 2003 až 2013 působil jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a prezidentův tajemník. Patřil k hlavním Klausovým ideovým souputníkům a poradcům, přičemž po odchodu z Hradu zakotvil jako analytik v Institutu Václava Klause. S vysokou politikou měl však zkušenost už z počátku 90. let, kdy byl po sametové revoluci poslancem České národní rady za Občanské fórum. V letech 2019 až 2025 zasedal v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kam ho nominovalo hnutí SPD. Za toto hnutí také v roce 2018 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Profesí je novinář a v 90. letech vedl mimo jiné zpravodajství v Lidových novinách. Jako komentátor se dlouhodobě profiluje jako vyhraněný euroskeptik, kritik moderních liberálních a environmentálních trendů a zastánce libertariánských ekonomických pohledů. Své názory shrnul i v několika knihách, například v publikaci Sebedestrukce Západu.

Psali jsme:

Ladislav Jakl: Aktivista Pavel - někdy analýzy vyžaduje, jindy nepotřebuje
Ladislav Jakl: Že rozumí jen síle? Opravdu?
Rozhovory PL- Ladislav Jakl
Ladislav Jakl: Sobectví jednotlivých zemí je brzdou pokroku?

 

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EU , euro , glosa , Jakl , konzervatismus , Pavel , analýzy , Institut Václava Klause , aktivismus , právo veta

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