Eurohrad? Jakl po Pavlových slovech o ČT přitvrdil

Publicista Ladislav Jakl ve své glose publikované na stránkách Institutu Václava Klause upozorňuje: „Máme prý konzervativního prezidenta republiky. Nebo by se to aspoň některému pozorovateli mohlo zdát na základě argumentace Petra Pavla, že nikde nečetl analýzu, podle které by současný systém financování České televize a Českého rozhlasu nefungoval. Nevidí proto důvod tento systém měnit.“
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Když se mu to hodí, tak analýzy nepotřebuje
Megatuny papíru byly podle Jakla popsány i tím, jak je mechanismus vybírání poplatků administrativně nákladný a nespravedlivý. „Ani takové analýzy Pavel nečetl, nicméně když se těsně před volbami poplatky zvyšovaly a rozšiřoval se okruh jejich plátců, Pavel to podpořil, přičemž žádné analýzy, které by dokládaly nutnost změny dosud fungujícího stavu, nám neukázal. To je nepotřeboval?“ ptá se publicista.
A odpovídá si: „Asi to bude s jeho konzervativností jinak. Když chce nějaké změně bránit, stěžuje si na nedostatek analýz. Když chce jinou naopak protlačit, o žádné analýzy se neopírá. Nastoupil do funkce a hned přispěchal s tím, že by se Česká republika měla vzdát práva veta v EU. Práva, které je ochranou posledních zbytků suverenity našeho státu. Mával snad Pavel před kamerami nějakou analýzou, ze které by plynulo, že by nám prospělo mlčet a vždy bez výhrad poslechnout největší členské země? Zajímavé. K návrhu tak ohromné změny žádné analýzy nepotřeboval. Ukázal nám nějaké analýzy, podle kterých naše zájmy vždy kopírují zájmy Německa a Francie? Ale kdeže. Prostě když změnu protlačuje, analýzy nepotřebuje. Když změně brání, analýzy mu najednou chybějí, i kdyby jich měl kolem sebe stohy. A když přišel s tím, že se máme vzdát koruny a přejít na euro, ukazoval nám nějaké analýzy, podle kterých nám škodí mít svou vlastní nezávislou měnovou politiku? Mával analýzami, podle kterých je eurozóna – měřeno hlavními ekonomickými kritérii – ideální měnovou zónou, a vůbec tedy nehrozí, že bychom při společné měně nedopláceli na dluhy jiných? No, nemával. Ukazoval nám takové analýzy, ze kterých by plynulo, že naše měna nefunguje a je nutno to změnit a přejít na ‚společnou‘? Neukazoval. Žádné nemá,“ upozorňuje Jakl.
Bc. Pavel Pešan
Škodí nám samostatnost a svrchovanost České republiky?
Dále se ptá, o jaké analýzy se prezident opíral, když podpořil projekt unifikovaných a centralizovaných Spojených států evropských, podle kterého by České republice zůstalo asi tolik suverenity, jako má dnes Chodsko nebo Haná. „Může člověk, který má v popisu práce hájit naši státnost, suverenitu a nezávislost, zcela vážně navrhovat, že se těchto věcí máme vzdát? Ukázal nám analýzy, že nám samostatnost a svrchovanost České republiky škodí?“ podivuje se publicista.
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Ke změně víceméně pouze technické a organizační, tedy kolem způsobu financování dvou státem zřizovaných institucí, podle jeho soudu analýzy chybějí. „Když prosazuje změny zásadních charakteristických atributů samostatného státu, žádné nepotřebuje, o žádné se neopírá, žádnými neargumentuje, žádné neprezentuje. Kdepak konzervativec. Účelový aktivista to je. Zítra nám navrhne, že se jeho sídlo přejmenuje na Eurohrad,“ uzavřel svou glosu.
Ladislav Jakl je český publicista, rockový hudebník a politický manažer, který je v české veřejné debatě známý především jako jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Klause a výrazná postava národně-konzervativního proudu.
V letech 2003 až 2013 působil jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a prezidentův tajemník. Patřil k hlavním Klausovým ideovým souputníkům a poradcům, přičemž po odchodu z Hradu zakotvil jako analytik v Institutu Václava Klause. S vysokou politikou měl však zkušenost už z počátku 90. let, kdy byl po sametové revoluci poslancem České národní rady za Občanské fórum. V letech 2019 až 2025 zasedal v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kam ho nominovalo hnutí SPD. Za toto hnutí také v roce 2018 neúspěšně kandidoval do Senátu.
Profesí je novinář a v 90. letech vedl mimo jiné zpravodajství v Lidových novinách. Jako komentátor se dlouhodobě profiluje jako vyhraněný euroskeptik, kritik moderních liberálních a environmentálních trendů a zastánce libertariánských ekonomických pohledů. Své názory shrnul i v několika knihách, například v publikaci Sebedestrukce Západu.
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