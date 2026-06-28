„Denacifikace až po totálním ovládnutí Ukrajiny.“ Emeritní senátor Doubrava

USA dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa. Z utajovaných dokumentů tamních tajných služeb je patrné, že hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci lhal Kongresu a záměrně kryl únik viru SARS-CoV-2 z Amerikou financované laboratoře ve Wu-chanu. Některé laboratoře jsou i na Ukrajině. Po ohlášení své rezignace to zveřejnila šéfka americké Národní zpravodajské služby (DNI) Tulsi Gabbardová. Co vy na to?
Celý případ zmíněných laboratoří svědčí o farizejství americké politiky. Vzpomeňme si, když Rusové na Ukrajině objevili některé z těch laboratoří, tak Američané a celá Evropa křičeli, že to není pravda. Když se to začalo dostávat ven i z jejich strany, tak si s tím zase moc nevěděli rady. Fakt, že Fauci o tom dokázal lhát i Kongresu, mluví sám za sebe. To je prostě zahraniční politika USA. Už jsem několikrát řekl, že Američané po druhé světové válce vlítli do 156 zemí a rozvrátili je. Představte si ale, jak obrovské měli štěstí, protože v nich zrovna našli ropu a další, pro ně velmi potřebné, suroviny. No, není to štěstí?
Zpravodajská komunita v USA je sice mocná, ale jsem čím dál víc přesvědčen o tom, že dnes je hlavním propagátorem války s Ukrajinou Velká Británie. Tedy MI6. Ti jsou podle mě v současné době mnohem nebezpečnější než celá americká zpravodajská komunita dohromady. Vždyť kolikrát to byli právě oni, kdo zarazil sjednávání dohod mezi Ruskem a Ukrajinou. Vzpomeňte na rychlý přílet Borise Johnsona do Kyjeva a okamžité shození již podepsané dohody ze stolu!
Do jisté míry zpravodajská odhalení potvrzují zprávy, které byly dlouhá léta brány za dezinformace. Jaké z toho vyvozujete závěry?
Je v tom hodně špíny. Na Západě se vyřvávalo, že covid pochází z Číny, ale nikdo neřekl, že tamní laboratoře, kde ho zkoumali, financovaly USA. Proto souhlasím, že Ruská federace měla plné právo tyto laboratoře blízko svých hranic na Ukrajině zlikvidovat. Rusové tam našli dost důkazů, že musí bojovat za svou zemi a svrchovanost. Oni tím nezachránili jen sebe, ale i nás všechny, nebo alespoň velkou většinu z nás.
Dnes se vede boj o česká veřejnoprávní média. Ve zveřejňování protiruských informací byla jednotná. Takže naletěla?
Nenaletěla. Byl to jejich úkol. Když Česká televize ukázala záběry z tornáda na jižní Moravě a vydávala je za výsledek útoku Rusů raketami na obytné domy na Ukrajině, člověk se musel smát, i když to byla vážná lež. A omluvy, že se to stalo omylem, jsou kecy. (Česká televize na jaře 2022 prý omylem použila archivní záběry zničených Mikulčic po tornádu z jižní Moravy jako ilustraci k reportáži o válce na Ukrajině. Pozn. red.) Byl tam barák se zasklenými okny, před nímž stálo zdevastované auto údajně rozbité americkou raketou. Tehdy jsem chtěl znát výrobce skel do těch oken, protože bych si je pořídil také. Až tak hluboko „naše“ veřejnoprávní televize klesla.
Stávka v České televizi je lumpárna, žádná snaha o zachování její nezávislosti. Tu jim nikdo nebere. Ti lidé jsou zmanipulováni a zneužiti ve skutečnosti k tomu, aby se zabránilo kontrole hospodaření televize. Na kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií totiž neměl právo ani Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Všichni ti řvouni na podporu ČT by si to měli uvědomit. Když ČT pláče nad tím, že by měla přijít, jak tvrdí, až o miliardu korun, tak to je hodně peněz. Tvrzení, že kvůli tomu bude muset propustit 700 zaměstnanců? To je přece divné.
Kam a do čeho tedy takové peníze jdou? Proč nejsou přístupné informace hlavně o platech vedení? Proč jsme se nemohli dozvědět, kolik peněz se přemisťovalo na konto takového pokladu, jakým byl jistý Václav Moravec. Ten tam byl ostatně drahý i za pětikorunu! Podívejte se na programové složení ČT! Vaření, soutěžní pořady nevalné úrovně a tak dále. Podívejte se na Silvestry! Uvědomte si, jak velká část programu se skládá z pořadů z dob minulých. Svědčí to sice o kvalitě těch pořadů a vidím je rád, ale kdyby ČT neměla archiv, tak toho moc nepředvede. Proto pečlivě tají výši platů svých zaměstnanců, proto mají hrůzu z kontroly NKÚ, proto mají hrůzu ze skládání účtů státnímu rozpočtu. Taková je pravda!
Pevně věřím, že si změnu statutu televize a rozhlasu vláda obhájí a v budoucnu budou peníze, které tato média dostanou, pod kontrolou. Takže skončí strkání peněz do kapes tak „skvělých“ komentátorů, jako Moravec a další. Ti drželi minulou vládu a dnes tvoří opozici té současné. Podívejte se, jak třeba dopadl Karel Rožánek, který si dovolil udělat reportáž o skutečném životě v Rusku. Už není zahraničním zpravodajem ČT v Moskvě. Ostatně, s ním jsem se tam také setkal.
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.
Už několikrát jste férově přiznal, že vás americký prezident Donald Trump velmi zklamal? Co bylo tím posledním hřebíkem do rakve vaší důvěry?
Írán. Těžce mě už nahlodala jeho gangsterská akce ve Venezuele. Nemohu pochopit, jak si někdo může může takto počínat. Stálo to řadu životů Venezuelců. USA se tak chovaly vždy. Vždyť vznikly vyvražděním původního obyvatelstva a do dnešních dnů se tím chlubí. Vraždění se jim asi zalíbilo tak, že v něm pokračují. Ne u nich, ale všude ve světě!
Nicméně fakt, že se Trump, takový mírotvůrce, za kterého se prohlašoval, nechal Netanjahuem natlačit do války proti Íránu, svědčí o mnohém. Podle mě už toho také trpce lituje. Ví, že dostali řádně na pr*el a to takovým způsobem, že je to hned deset hřebíků najednou do jeho rakve. Vždyť se dokonce mluví o impeachmentu, tedy jeho odvolání. Před časem jste se mě zeptal, jestli bych si s ním sedl ke stolu a zahrál si s ním Člověče, nezlob se!? Řekl jsem, že ano. Protože nejsem jako ten převlékač kabátů, který by nejraději naši republiku, včetně naší mateřské řeči, zaprodal Germánům, a který Trumpa považuje za natolik odporné stvoření, že by si s ním ruku nepodal. Klidně bych si s ním sedl a popovídal o tom, co si myslím, že dělá špatně.
Na druhou stranu se přiznám, že před Trumpem smekám za to, jak na posledním setkání G7 totálně ignoroval toho „zeleného feťáka“ z Ukrajiny, když se ten k němu poníženě vrhal, aby mu podal ruku. Kdykoli tento záběr vidím, vzpomenu si na jiného klauna, který se s baťůžkem na zádech v podstatně poníženějším postoji tetelil před jakýmsi představitelem Tchaj-wanu. Nicméně na Ukrajině se stále objevují americké zbraně, a to je špatně.
Právě Trump vyhlásil konec války s Íránem. Dá se tomu věřit?
Vidím to tak, že jde jen o odklad před americkými volbami do Kongresu. Ty budou jedním z prubířských kamenů síly republikánů, protože hodně ztrácejí. Nemám z toho radost, ale tak to je.
O konci války na Ukrajině se mluví pořád, ale nic. Skončí v blízké době?
Příměří Ruská federace nepřijme. Ani nemůže. Vladimir Putin přeci mluvil o denacifikaci Ukrajiny a ta je možná jen po totálním ovládnutí celé Ukrajiny. Nebude to jednoduché, protože do jejího zbytku se stěhují samí, a ti nejhorší, fašisté. Bohužel, už ve školách fašismus tlučou dětem do hlavy, jako u nás myšlenky LGBT+. Je otázka, jestli Rusové budou moci a chtít ovládnout celou Ukrajinu. Myslím, že ne. Pak ji tedy předají mírotvorným silám, kterých tam není málo a budou jim pomáhat. To se ještě letos nepodaří, ale příští rok by mohlo. Nebýt zho**dilců ve vedení především evropských států, kterým kraloval český premiér Fiala, byl by dávno na Ukrajině mír.
Ostatně nevěřím, že zbraně, které zasahují cíle v Ruské federaci, jsou ovládány Ukrajinci. To potvrzuje, že na Ukrajině proti Ruské federaci tajně a skrytě bojuje NATO.
Nedávno vám vyšla reportážní kniha Má cesta osvobozeným Donbasem. Budete se k ní ještě nějak vracet?
O knížce budu hovořit druhého července od tří hodin odpoledních na Novotného lávce v Praze. Knížka se skládá z pravdivých informací o situaci v osvobozeném Donbasu. Půjde o autogramiádu tří autorů, kteří napsali knihy pro Petr Bureš TV. Knihu si lze pořídit právě na zmíněné TV anebo u mě. Vřele všechny zvu.
Někteří analytici předpovídají válku USA s Čínou. Může opravdu vypuknout?
Američané si na Čínu sice brousí zuby, ale už dávno ví, že na ni nemají. Svědčí o tom i poslední vyjadřování Trumpa ohledně Tchaj-wanu. Jen ti naši kreténi nechápou situaci a nedokážou pochopit, že bratříčkování s Tchaj-wanem je pro naši budoucnost velmi nešťastné. Předseda Senátu Miloš Vystrčil je v jejich čele a já si ho vždy představím, jak přikrčený s batůžkem poklonkuje tamnímu prezidentu Williamu Laiovi. Moc se za něj stydím. Už proto, že byl i mým předsedou, když jsem působil v Senátu, se stydím dvojnásob.
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