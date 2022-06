Plníme, plníme, ale za kolik? Fiala neřekl. Poslanec Vích nemlčí

reklama

Premiér i celá vláda v posledních dnech rádi hovoří o energetické bezpečnosti, která je chápána jako nezávislosti na nestabilním dodavateli Rusku. Nemáte obavy, že si pří snaze rychle se odstřihnout od Ruska můžeme umotat do závislosti nebo problémů někde jinde?

To má upravit až budoucí vládní nařízení. Vláda v návrhu navíc zcela zapomněla na čtyři miliony lidí, kteří mají svá bydliště připojena k centrálnímu vytápění, které se rovněž zdražuje a vystavuje je tak neodůvodněné diskriminaci, protože úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem. Hnutí SPD naproti tomu před několika týdny předložilo jasný, konkrétní a uskutečnitelný plán na snížení cen energií a na obnovu české energetické bezpečnosti. Je potřeba řešit opravdové příčiny problémů: Aby společnost ČEZ dodávala na globální komoditní burzu jen přebytky vyrobené elektřiny a veškerou ostatní produkci ať nejprve nabídne domácím českým spotřebitelům za přijatelné ceny. Je také potřeba kupovat zemní plyn přímo od producenta, nikoli od zahraničních překupníků.

Je také potřeba ukončit naši účast ve spekulativním systému emisních povolenek Evropské unie a odstoupit od Green Dealu Evropské unie. To jśou podle mě řešení a nikoliv se doslova odstřihnout od Ruské federace bez toho, aby vláda měla řešení jak a co bude dále.

Co jste vůbec říkal na premiérův projev a jeho výklad příčin současné krize?

Mimořádný projev premiéra Petra Fialy (ODS) nebyl projevem státníka, ale projevem přednášejícího ve třetím semestru politologie. Tlachání a floskule. Přestože současná vláda je u moci půl roku, tak za současnou situaci může předchozí vláda a válka na Ukrajině. Takže takové brečení nad rozlitým mlékem. Jinými slovy, musíme zabezpečit plyn, odstřihnout se od Ruské federace a plníme zásobníky plynu. O tom, že ho kupujeme za 37,- Kč, zatímco ostatní za 7,- Kč, o tom ani slovo. A i o tom, že bez Ruské federace to prostě nepůjde, tak o tom také ani slovo.

Také neřekl, že odstřihnout se od Ruské federace by znamenalo mít další tři Temelíny a troje Dukovany. Jinými slovy. Mlácení prázdné slámy, a hlavně kauza STAN a Rakušan nebyla zmíněna vůbec. Takže skutečnost, že ministr Gazdík komunikoval s obviněnými v kauze Dozimetr v době, kdy byl ministrem prostředky šifrového spojení, nebyla zmíněna vůbec. Současná vláda je banda korupčníků, v čele se STAN, a pokud její předseda Rakušan věděl minimálně tři měsíce, o co se jedná v kauze DPP a nekonal, tak by měli všichni členové vlády za STAN okamžitě odstoupit. Navíc je ministr Rakušan ve střetu zájmů.

Petr Fiala je pouze dále kryje, a navíc ministr Gazdík zůstává stále poslancem. Je to všechno ostuda stávající vlády, která pro naše občany nedělá vůbec nic, a proto by měla podat okamžitě demisi.

Jak moc je vůbec energetika důležitá pro naší obranu a bezpečnost?

Energetická bezpečnost je pro každou republiku velmi důležitá, proto nelze být závislý pouze na jednom zdroji, ale naopak je potřeba zdroje diverzifikovat, a to podle státní energetické koncepce. Představa, že subjekty kritické infrastruktury by byly nějakým způsobem napadeny a byla omezeno jejich funkčnost, to by znamenalo kolaps hospodářství a domácností a tím pádem zásadní pokles výkonnosti ekonomiky se všemi negativními důsledky a dopady. Tím pádem i případný přechod republiky na válečnou výrobu v případě vyhlášení válečného stavu bychom se dostávali do velkých potíží, které by nás mohly přivést do neřešitelné situace a závislosti na pomoc odjinud. To je však pouze teorie, protože každý stát se bude v první řadě starat o zajištění svých vlastních potřeb, a nikoliv prvořadě o potřeby cizího státu.

Kromě bezpečnosti energetické SPD zdůrazňuje také soběstačnost potravinovou. Měli bychom v tomto směru za současné situace konat nějaké speciální „bezpečnostní“ kroky?

Celkově máme dlouhodobý problém s potravinovou soběstačností a jsme v České republice vysoce závislí na dovozech ze zahraničí. I z Ukrajiny, která je stále pod útokem, tedy to s dodávkami pšenice nemusí být valné ani po sklizni. Přitom srovnatelné Rakousko má daleko lepší potravinovou soběstačnost. Podle rakouské Agrární komory by Rakousko jsou plně soběstační v produkci mléka, které navíc mohutně vyvážejí, u hovězího masa je míra soběstačnosti 142 %, u vepřového 102 %. Velkou část spotřeby sýrů (97 %), vajec (86 %) a drůbeže (72 %) unese i jejich zemědělství.

Tak o tom si v České republice (kromě hovězího) můžeme nechat jen zdát. Soběstační už nejsme dávno. Naším dlouhodobým programem by mělo být navýšení zemědělské produkce. Stát by v tomto měl hrát zásadní roli v podpoře našich zemědělců a farmářů, kterým se chovy a pěstování bez státní podpory již nevyplácí. Ceny nahoru také žene skutečnost, že rostou ceny pohonných hmot, a přitom se produkty převážejí z jednoho konce EU na druhý konec, přestože bychom byli schopni je vyprodukovat sami.

Dalším problémem je systém dotací, který přeje velkým zemím jako Francie, Itálie, Polsko, Německo, Španělsko. Dlouhodobým řešením je proto referendum a vystoupení z EU a následně nebýt závislý na dovozech v rámci zemí EU, ale rozhodovat si o dovozech, vývozech a vlastní produkci bez závislosti na EU sami. Když nám bude zima, tak se lépe oblečeme, když budou drahé pohonné hmoty, tak budeme jezdit místo autem prostředky MHD.

Najíst se ale musíme, a tak si myslím, že to nejhorší naše občany ještě čeká, a proto by současná vláda měla zásadním způsobem začít podporovat domácí zemědělce a zajistit i dostatek zásob obilnin pro naše pekaře a cukráře. Zatím je ale vláda v klidu a hraje mrtvého brouka, ostatně jako ve všem. Na naše občany prostě kašlou a prvořadá je pro vládu pomoc Ukrajině.

Máme mít v současné situaci důvěru v naše spojence z EU a NATO, jak nás nabádají hlavně evropské orgány, a snažit se situaci řešit společně, nebo už je průšvih tak velký, že si v Evropě každá jede „na své triko?“

Programové prohlášení nové vlády pětikoalice je v oblasti obrany zřetelně ve prospěch upevňování transatlantických vazeb a našeho členství v EU. Jak se chová EU ale i NATO a jejich nejednotnost vidíme na příkladu dodávek zbraní a munice na Ukrajinu. Některé státy pomáhají hodně (USA, Velká Británie, ČR) některé jenom aby se neřeklo (Francie, Německo) a některé vůbec (Maďarsko, Turecko). Jinými slovy na tuto pomoc nelze spoléhat vůbec.

Je potřeba také zdůraznit, že obrana státu je v souladu se zákonem na zajišťování obrany České republiky souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a členství v mezinárodních organizacích tak nesnímá prvotní odpovědnost za vlastní obranu a Česká republika má samostatně udržovat a rozvíjet svoji individuální schopnost odolat ozbrojenému konfliktu. Takže je potřeba abychom se připravovali v první řadě sami.

Česko se chystá na předsednictví EU, které vláda vnímá jako možnost prezentovat republiku v EU. Máte pocit, že je nějaká možnost skutečně na tomto fóru prosazovat v EU naše národní zájmy?

Předsednictví přebírá současná vláda v situaci, kdy jí otřásá skandál s napojením hnutí STAN na korupčníky a mafiánsky organizované skupiny. Bude to také v době, kdy současná probruselská vláda je jednou z nejhorších v Evropě, co se týče pomoci občanům, firmám, živnostníkům a pracujícím rodinám s dětmi zvládnout růsty cen a zajištění naší energetické bezpečnosti. Rovněž zvolené priority českého předsednictví – zejména zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – neukazují na snahu české vlády využít své předsednické pozice k prosazení a ochraně českých národních zájmů.

Současná vláda měla mít jako jednu ze svých priorit zasadit se o udržitelnost cen energií otevřením jednání o přehodnocení tzv. Green Dealu nebo odstoupením od systému emisních povolenek. Vláda by se také měla zaměřit na prosazení mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Naprosto odmítám, že vláda považuje za další z priorit předsednictví posilování tzv. kybernetické bezpečnosti, za čímž se pouze skrývají snahy o plíživou cenzuru opozičních médií a příspěvků na sociálních sítích.

Je naopak potřeba, aby vláda Petra Fialy (ODS) v průběhu českého předsednictví Radě ministrů Evropské unie hájila zejména české zájmy, a nikoliv ty bruselské!

Vnímáte ohrožení naší bezpečnosti v tom, kdo vykonává funkci ministra vnitra s ohledem na zjištění o zákulisí vládního hnutí STAN?

Určitě ano! V korupčním skandálu na pražském magistrátu vyplouvají na povrch nové a nové skutečnosti. Kvůli kontaktům s údajnou hlavou celé korupční skupiny Michalem Redlem minulý týden rezignoval na svou funkci Jiří Fremr, poradce europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík (STAN) i člen dozorčí rady pražského Dopravního podniku, místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09).

Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro Novinky.cz doslova řekl: „Před pěti let jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují“. Premiér Petr Fiala (ODS) však před tímto obrovským skandálem, který se týká už více stran vládní koalice, strká hlavu do písku.

Přičemž sama ODS je ve skandálu také namočena, protože se ukázalo, že od rodiny Michala Redla kdysi přijala půlmilionový sponzorský dar. Podle mého názoru jsme svědky mafiánských praktik, které prostřednictvím hnutí STAN prorostly do struktur téměř všech současných vládních stran. Jediné čestné východisko je tudíž okamžitá demise celé vlády!

Mělo by hnutí STAN zůstat součástí vlády?

Určitě ne. Ono tam ani nikdy nemělo být. Střet zájmů, korupce, kokainové večírky. Ministr Gazdík, který na vládě je přítomen projednávání utajovaných skutečností, a v době kdy je ministrem vlády komunikuje šifrovaným telefonem s člověkem, který je napojen na Radovana Krejčíře v kauze Dozimetr, a jemuž následně předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan řekne, ať tento šifrovaný mobil rozšlape a vyhodí z okna. A takoví lidé jsou navíc i nadále poslanci? Taková vláda nemůže mít ani náhodou důvěru veřejnosti a měla by odstoupit. Včera bylo pozdě!

