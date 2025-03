Po Ukrajině našel Vidlák nové „dezinformace“, které mohou být pravda

Minulý týden jste zaujal čtenáře větou, že musíte najít nějaké další „dezinformace“, protože všechny se zatím vyplnily. Pojďme udělat takovou inventuru „dezinformací“, které dezinformacemi už nejsou.

Začneme tou největší... dozvěděli jsme se, že válka na Ukrajině vznikla kvůli pozvánce Ukrajiny do NATO. Také už se běžně říká, že ruská agrese zase nebyla tak nevyprovokovaná. V Izraeli teď zase nově „objevili“, že na Ukrajině se stavějí pomníky banderovcům. Podobné věci teď nahlas říkají i Poláci, mluví se o tom, jak Zelenskyj zakázal na Ukrajině konkurenční politické strany... mluví se o tom, kolik stovek miliard ze zahraniční pomoci bylo rozkradeno, kolik zbraní bylo prodáno pod rukou... U nás se zase zjistilo, že uprchlíci opravdu neplatí do rozpočtu víc, než z něj čerpají... Ukázalo se, že z grýndýlu opravdu nebohatneme, ale chudneme... a takhle bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho.

Dobře. A pojďme přemýšlet nahlas. Jsou zde nějaké současné „dezinformace“, které se ucházejí o to, aby „dezinformacemi“ přestaly být?

Pomalu by mohlo dojít na Dozimetr, ne? Nebo na skvělé a eurohodnotné hospodaření Fialovy kampeličky. Těsně před odhalením je také ynteligence Danuše Nerudové... Hele, já toho raději nechám. Oni by pak na mě zase podali v europarlamentu stížnost.

Mimochodem... zakrátko se zřejmě dozvíme, jestli jsme se fakt odstřihli od ruského plynu. V zásobnících už ho moc není, i když zimu asi ještě zvládneme. Ale co bude pak, to nikdo neví.

My si z toho děláme tak trochu srandu, ale v těchto dnech můžeme „slavit“ pětileté výročí začátku covidu-19. Já na to radši ani nechci vzpomínat, ale jakou formu „oslav“ byste zvolil vy?

Já bych navrhoval udělat koláž tehdejších výroků ministrů zdravotnictví. Třeba o tom, že kdo se naočkuje, tak se nenakazí. No dobře, tak možná se nakazí, ale bude mít bezpříznakový průběh... no dobře, tak bude mít lehký průběh... no dobře, tak bude mít těžký průběh, ale neumře... no dobře, možná umře, ale nikoho nenakazí... no dobře...

A samozřejmě, vakcína je zcela bezpečná a na funkci to nebude mít vliv. Především na funkci ministra zdravotnictví... A nic s ničím nesouvisí. Nesouvisí to s poklesem porodnosti, nesouvisí to nárůstem nemocí, všichni jsme zdraví, jenom o tom nevíme.

Stačí to takhle?

Ten příšerný výplach sociálních sítí poté, co nejprve Donald Trump vyhodil Zelenského z Bílého domu a teď navíc Ukrajině zastavil pomoc, jste asi viděl. Celá vládnoucí klika u nás i v Evropě naříká. A nadává Trumpovi. Má se občan bát nějaké nové iniciativy, nebo je to, jak jste nedávno řekl, jen křeč před přijetím reality?

Ona je ta realitLipava neuvěřitelně rychlá. V pátek vyhodil Trump Zelenského, že není připraven na mír, v sobotu se Trump stal jasným nacistou a Putinovým pohůnkem, v neděli v Londýně Zelenskyj zjistil, že evropští kašpaři mu fakt nepomohou vůbec s ničím, v pondělí to Lipavský Zelenskému podělal u Marka Rubia... a jen co všichni vládní papaláši dopsali statusy, jak stojí za Ukrajinou a chtějí dál válčit, tak se Zelenskyj raději přiklonil zpátky k americkému dubisku, nasypal si trochu popel na hlavu a prý hodlá dělat mír.

Takže je klidně možné, že v době, kdy čtenáři čtou tyto věty, tak už se zase vojenská pomoc na Ukrajinu dodává a dohoda o minerálech je už podepsaná...

Já fakt nevím. Ale všimněte si, že naše vláda je neustále krok pozadu a vždycky, když se na něčem usnese, tak už je to dávno zase jinak.

Zdá se, že bez ohledu na to, jak bude vypadat mír na Ukrajině a bez ohledu na to, že Trump už s Ruskem plánuje ekonomickou spolupráci či dokonce sní o odzbrojení, evropská elita zkrátka vidí jedinou cestu: Zbrojit, jinak nás napadne Putin. Je to jediná cesta, o které lze přemýšlet?

Vidíte, další dezinformace, která padla. Asi jsme se už definitivně dohodli, že Rusko není země primitivních mužiků, která už už zkrachuje, ale je to země neomezených možností a obrovské armády, která každou chvíli vyrazí šturmovat na Prahu.

Hele, tomu zbrojení nikdo doopravdy nevěří a nikdo z našich papalášů se necítí být ohrožen. Oni se jen třesou na další desítky miliard na odklánění do vlastních kapes. Kdyby se Ruska někdo doopravdy bál, tak jsme už dávno vystoupili ze systému emisních povolenek i lipské burzy a stavěly by se fabriky na kanóny i granáty. Vzhledem k tomu, že se za tři roky války nikdo ani nepokusil najet na válečné hospodářství, tak se žádný ministr necítil ani na minutu ohrožen Ruskem.

Andrej Babiš to schytává od provládních novinářů, protože zvyšování procent HDP na obranu odmítá. Válka na Ukrajině totiž díky Trumpovi skončí. Chválíte ho za to a věříte mu to?

Začíná to tak vypadat. Ona se nám tu rozjíždí nová válka. Obchodní. Trump zavádí cla... To je takové DPH na zahraniční zboží. V Německu je to už téma číslo jedna. Už tam úplně zapomněli, že chtěli dodávat rakety Taurus na Ukrajinu i na různé zahraniční chirurgy, kteří tam bodají do lidí. Tohle totiž ohrožuje jen zlomek populace... Ale ta cla... ta ohrožují statisíce dobře placených německých pracovních míst.

Ukrajina bude brzy asi takový problém, jakým byl covid, když ruská vojska překročila hranice.

Mimochodem, zajímavé je, co k tomu uvedl Petr Honzejk, vám jistě známý. Takto si příznivci vlády představují nastávající volební kampaň. „V ANO cítí, že tématem voleb by v nových geopolitických podmínkách nemusela být jen životní úroveň v Česku, ale také bezpečnost země a obrana základních hodnot, na kterých stojí náš polistopadový režim. To by pro populisty bylo samozřejmě nevýhodné, takže začali rychle tvrdit, že vlastně o nic nejde, že jsme vlastně v bezpečí a že se můžeme dál ve volbách zabývat běžnými věcmi, jako cenami květáku, za které zcela jistě může Fiala.“

Kdo že to napsal? Hloupý Honzejk? Znamenám si, pro soutěž „Jelito roku“. Hned si tam přidám i Mejstříka, který teď volá po omezení svobody slova... Čili po zavedení toho, proti čemu v roce 1989 demonstroval. Kruh se uzavřel. Jsme zralí na nový Plyšák. Dávní bojovníci za svobodu se pěkně zdomestikovali, zalíbily se jim tučné prebendy a nechtějí si je nechat vzít od nových bojovníků za svobodu...

Už chybí jen Miroslav Štěpán, aby nás varoval, že budeme otroky ve vlastní zemi. Vlastně – to už jsme. Takže tentokrát se revoluce bez něj obejde.

Mimochodem, perla na závěr. Nezisková organizace Fórum 50 % měla dostat 800 tisíc Kč na to, aby připravila české ženy na volby. Peníze nedostanou, protože Trump... Také se bojíte, že české ženy nebudou kvůli tomu připraveny na volby?

Asi se u Trumpa přimluvím, aby ty peníze dostaly... Mě by totiž strašně zajímalo, jak to vypadá, když připravujete ženy na volby. To jako děláte nějaké brožurky? Nebo speciální wellness program se zaměřením na politické strany? Nebo prostě ve prospěch Markéty Pekarové uděláte kampáááň? Nebo si prostě uděláte žranici v pražské kavárně a tam plamenně voláte po rovnoprávnosti?

A nevíte, neexistuje taková neziskovka i na venkově? Nějaké jejich osvětové akce bych se docela rád zúčastnil. Bolí mě zub a potřeboval bych se trochu pobavit.