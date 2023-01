Podívejte na Maďary a Poláky, jak dopadli... Švihlíková má jasno, proč se to v souvislosti s Fialou říká

reklama

Jaký byl rok 2022 z pohledu ekonoma?

I jako ekonomka zůstávám člověkem – především to byl rok, kdy se válka přiblížila k našim prahům, a to je hrozná zpráva. Každá válka je tragédie, a ta na Ukrajině se nás týká obzvláště bolestně. Navíc je zneužívána k rozhodnutím, například v podobě militarizace společnosti, která jsou – a to nejen z ekonomického hlediska – nebezpečná.

Ale a bych se vrátila bezprostředně k ekonomice – rok 2022 byl rokem, kdy se téma nákladové inflace vrátilo jako strašák ze 70. let minulého století. Rok, kdy geopolitická rozhodnutí měla a budou mít obrovský dopad na fungování celé světové ekonomiky. Kdy se ukazovala ochota a schopnost států jednat ve prospěch svých občanů i firem. Byl to rok, k němuž – a k rozhodnutím během něj činěným – se budeme ještě dlouho vracet.

Co nás tedy letošní bouřlivý rok 2022 rostoucí inflace, cen energií, pohonných hmot i potravin naučil? Jaké si vzít ponaučení?

Nevím, jestli už skutečně naučil. Zkušenost z roku 2022 se bude do povědomí a do jednání lidí i firem prosazovat postupně. Ukázalo se, že politická rozhodnutí mohou mít zásadní ekonomické dopady i tam, kde se dříve říkalo, že to nejde. Třeba takové zabavení majetku miliardářů. Že energie jsou zásadní pro fungování jakékoliv společnosti a jejich cena klíčová pro sociální smír společnosti i fungování firem. Že existují odvětví, kde by stát měl mít rozhodující slovo. Že česká ekonomika je zanešená patologiemi, které vedou české občany nakupovat v Německu. Že Fialova vláda se stará o zájmy kdekoho, ale Česká republika je na posledním místě.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2022

Guvernér ČNB Aleš Michl se nechal slyšet, že inflace dosáhne příští rok 20 % a že pak výrazně klesne. Sdílíte tento názor?

Trefovat se do přesných čísel je ošidné. Míra inflace se bude odvíjet od situace na energetických trzích, od vývoje v Číně a také na vývoji kurzu koruny vůči euru. Je pravděpodobné, že míra inflace, měřená meziročními indexy, bude klesat. Bude se totiž zvyšovat základna z roku 2022, kdy byla inflace vysoká, takže to opticky bude vypadat lépe. To ale vůbec neznamená, že ceny snad budou klesat nebo něco podobného. Inflační dynamika může zpomalit, to je asi vše.

Jako špatný příklad bylo poslední dobou uváděno Maďarsko nebo Polsko – s tím, že zastropování či snížená DPH způsobily více škody než užitku. Jak to vidíte vy?

Jakou známku byste za letošek udělila české vládní pětikoalici za správu veřejných financí? Víme, že rok 2022 byl zároveň i prvním rokem jejího vládnutí…

Fialova vláda si od počátku stanovila cíl, který nebyl a není v souladu se skutečnými prioritami, jako je energetická politika – i v evropském měřítku – a změny, které vyvolává Green Deal a které mohou zcela zničit průmyslovou bázi České republiky. To jsou priority, neboť zde se generují zdroje, z nichž se pak platí daně.

Fialova vláda to s veřejnými financemi nikdy nemyslela seriózně, protože jinak by těžko části koalice podporovaly opatření jako zrušení superhrubé mzdy a její „náhradu“ vytvářející strukturální deficit kolem 100 miliard korun. Nebo by se vláda snažila napravit opatření, která mají daňově optimalizační charakter, jako třeba stravenkový paušál. Ale jako neoliberální pravice bezesporu využijí argument ozdravení veřejných financí k privatizaci veřejných služeb. Aktuální snahy o nadstandardy jdou přesně tímto směrem.

Českou republiku pálí dlouhodobě několik závažných témat. Mezi nejzávažnější patří systém zdravotnictví a jeho úhrad a důchodová reforma. Jedna vláda za druhou si s tím však nedokáže systematicky a rozhodně poradit. Jak si to vysvětlujete?

Já bych ta závažná témata vybrala jiná – viz předchozí odpověď. Tohle je vládní výběr a za ním je nutně záměr – privatizace veřejných služeb, kde je nejvíce peněz. A to je právě zdravotnictví a systém penzí. Zájem obsloužit svou klientelu je dobře dlouhodobě patrný. Dělat velké reformy může být kontraproduktivní, proto se jednotlivé kroky dělají stylem krájení salámu, kdy pozornost občanů ochabne. Je to styl vaření žáby.

Očekáváte v tomto směru v dohledné době změnu?

Ve snaze omezit dostupnost veřejných služeb od neoliberální práce žádnou změnu neočekávám. Spíše přitvrzení směru postupu.

„Sebereflexe Evropské komise se limitně blíží nule, takže od takzvaných evropských řešení nic nečekám. A nejsem to jen já, kdo nic nečeká, protože jak Německo, tak Rakousko před přelomovým summitem přišly s vlastními balíčky a se zastropováním cen,“ řekla jste v jednom z rozhovorů. Jak si posledních 12 měsíců vedla Evropská unie?

Evropská unie je dnes organizací ovládanou progresivistickou ideologií. Lidé, kteří tam sedí na nejvyšších funkcích, mají pocit, že od těch opatření – počínaje snahou o restrukturalizaci evropské ekonomiky, která jen povede ke zbídačení většiny občanů a ke ztrátě postavení evropského průmyslu, a konče uvalováním 595. balíku sankcí na Rusko – nemohou ustoupit. Je realita nezajímá, je zajímá ideologie. Realita je obtěžuje. Obtěžuje je natolik, že se budou chtít postarat, aby občané o realitě nebyli informováni.

Jsou nějaká opatření, za která byste mohla Evropskou unii pochválit?

Spontánně mě nic nenapadá. Čím to asi bude?

Na závěr roku byl v Bruselu odhalen korupční skandál – vytváření pozitivního obrazu Kataru za úplatu. Těch kolem Evropské unie nevnímáme mnoho, jak se na to díváte s ohledem na její snahy vymýtit korupci mezi členskými státy, včetně České republiky s Maďarskem?

Koho budete volit prezidentem ČR, a proč?

Neuvedu konkrétní jméno. Moje kritéria pro volbu se týkají politických zkušeností, názorové konzistence, sociálního cítění a odporu vůči válce. To jsou moje priority. Odpuzuje mě sebestřednost, obsahová prázdnota překrytá marketingovými fígly, touha zavléct zemi do války a zavést cenzuru.

Jak jste strávila poslední den v roce?

Já Silvestr moc ráda nemám, nevyhledávám povinné veselí. Strávila jsem den v klidu doma a přemýšlela, zhodnocovala rok 2022 a připravovala se na ten rok nový, který bude velmi, velmi těžký.

Co byste českým politikům vzkázala do roku 2023?

Že cenzura nikdy nebyla nástroj na hledání pravdy, ale vždy jen špatný nástroj na udržení moci.

