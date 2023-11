Podnikatel Jan Světlík: Zlikvidujte si průmysl. Ze 7 na 2200 korun na obnovitelné zdroje. To je Green Deal

reklama

Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci Česka?



To se mi bude hodnotit blbě. Jako majitel Cylinders Holding, tedy firmy, která je jedničkou na světovém trhu ve výrobě bezešvých ocelových lahví, zároveň je však z pohledu českého hospodářství zcela marginální, si můžu něco myslet, ale bude to taky marginální.



Od roku 2008 řešíme zcela jednoznačně vliv čínských výrobců. A tady vnímám monopolizaci světa. Tím, jak se Evropa, hlavně Němci, přestěhovali do Číny, tak jsme si zadělali jako Evropská unie (EU) na obrovský problém. Číňané mají dnes moderní technologie a systémy. My to děláme hloupě, oni to dělají výborně. Vidím problém v budoucnosti.





A chápu, že se lidé v Evropě začali ptát sami sebe, co tu vlastně budou dělat? Viděl jsem to třeba na autosalonu v Mnichově. Tvrdím to patnáct let, a až teď jsme se začali trochu probouzet. Všichni si říkali, co si ten Světlík vymýšlí za problém, ale problém tady je a je dlouhodobý. Číňané mají strategii na několik desítek let. My ne.

V demokracii se plánuje na jedno volební období, kdežto v Číně na desítky let. To je problém?



Číňané mají dlouhodobou strategii a vizi, nastavený azimut nemění ani v desítkách ani ve stovkách let.



S některými rozhodnutími v energetice jsme se v Evropě zbavili konkurenční výhody. V čem je totiž Evropa zajímavá? Byla v posledních dvě stě padesáti letech zajímavá kvůli průmyslové revoluci. Do té doby to byla díra plná lidí žijících v pralesích, možná Germánů či Slovanů. Například Arabové měli tehdy vzdělanost, měli třeba číslice. Evropa se dostala nahoru opravdu až průmyslovou revolucí. A nyní se výhod průmyslové revoluce sami zbavujeme.



Když to přeženu, tak podle vás lezeme „zpátky na stromy“?



My si sice myslíme, že kráčíme kupředu, ale v zásadě se vracíme a Číňané se nám smějí. Export z Číny do Evropy je dotovaný. Náklady na výrobu v Číně nejsou nižší. To, s čím my bojujeme, jsou dotace, které dostávají vybraní čínští výrobci. Jsou to dotace na investice, na energie a na export do Evropy. A není to tak, že se v Číně pracuje za hrst rýže na den.





Ale relativně dlouhodobě chytrá politika Číny dostává Evropu do kolen. Strašně jsme řešili závislost na ruském plynu, ale naše závislost na čínské ekonomice je stonásobně vyšší. Jen si to, bohužel, ještě neuvědomujeme.

Takže zbavování se těžkého průmyslu je hloupost?



Jaké zbavování? Vždyť už u nás těžký průmysl není. Zbavili jsme se automobilového průmyslu a energetiky. Za poslední výspu českého těžkého průmyslu můžeme považovat Třinecké železárny. Ale to je vše. To je firma, která má vybudovaný systém, ve kterém může přežít. Ostatně ho budovali dvacet let a doufejme, že jde o firmu, která nám zůstane. Udělejme vše pro to, ať zůstane. Jinak je všechen průmysl passé a nyní se bojuje o zbytky strojírenství. V zásadě jsme si rozbili energetiku a co nám vlastně zůstalo?



A teď bychom měli odstavit uhelné elektrárny? To už je za jakýmkoliv možným chápáním. S uhlím to totiž není tak, že dnes Franta nakope a zítra vyrábíme elektřinu. Takhle to nefunguje. Je to jinak.



Jste tedy odpůrcem Green Dealu?



Nejsem. Jsem odpůrcem toho, v jakém harmonogramu se Green Deal zavádí. Protože vývoj technologií je pořád v chodu. Green Deal není problém. Problém je jeho absolutní amatérismus ve stanovení určitých cílů a hlavně uplatňování politických cílů. V Evropském parlamentu se předhánějí, že chtějí zákaz do roku padesát, čtyřicet a pak třicet. Když to není ničím podložené, neexistují dopadové studie, tak jde o totální hloupost.





Tlak na elektromobily je zde jen proto, že se to někomu líbí. Tady ale rozhoduje matka příroda, a ne Evropský parlament. Přírodní zákony se nedají změnit v europarlamentu. Tak to prostě je. Samozřejmě že všichni mohou říct, že jsem mimo, ale matka příroda je zde už několik miliard let a parlament pár pikosekund. A to se nedá přehlasovat.



V jednom rozhovoru jste prohlásil, že na dobudování jaderné elektrárny Dukovany si české firmy nesáhnou. Jak jste to myslel?



Definujme si české firmy. Co to je? Pro mě je česká firma ta, co má zde zázemí a tady vyplácí dividendy. To je pro mě česká firma. Třeba Vítkovice akciová společnost je česká firma a spousta dalších.

Ale opravdu je otázkou, kdo jakou zakázku na Dukovanech dostane. Stavební česká firma asi žádná. Prostě si nemyslím, že to bude dělat firma, která živí převážně tuzemské zaměstnance a platí za ně zdravotní a sociální pojištění. Přitom to jsou firmy, které nejvíce živí státní rozpočet.



Doufám, že nějakou strojírenskou zakázku dostane aspoň skupina Witkowitz.



Jak vlastně energetická krize dopadla na vaše podniky?



Hrozitánsky. Jsme exportéři, doma máme možná jen tři procenta byznysu. V Evropě ještě můžete něco řešit, ale zbytek světa vysoké ceny energií v Evropě nezajímají. Není to tam téma. Buďto to musíte nějak vložit do přidané hodnoty výrobku, anebo to neprodáte.





A to jsme v tomhle jako Cylinders Holding ve výhodě. Takových firem zrovna moc není. Kdo může říct, že je světovou jedničkou ve výrobě bezešvých ocelových lahví? A o tom to je. Jsou zde IT firmy, které v určitém segmentu jsou na vrcholu, ale těch světových lídrů zde moc není.



A naopak je tu samozřejmě poměrně velká závislost Česka na automobilovém průmyslu, na spalovacích motorech a těžko si dnes dokážeme představit, co se stane, až nebudou.



Před rokem vláda schválila program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. Jak velká to je pomoc?



Byli jsme strašně rádi, že se k tomu stát vůbec nějak postavil. V zásadě, jestli vám nahradí deset nebo pět procent navýšení, tak díky, fajn, ale moc se tím pro podnikatele nemění. Najednou platíme dvacetinásobek a dostaneme drobné nazpět. Ostatně ten nárůst cen se v Evropě, potažmo v Česku, neměl odehrát.

To zdražení klíčově způsobuje příspěvek na obnovitelné zdroje. Bylo to třicet centů, zhruba sedm korun, nyní je to devadesát euro čili zhruba 2200 korun. A ještě to poroste podle toho, jak budeme naplňovat tu nesmyslnou křivku Green Dealu. A to už je problém.





Já srovnávám Dubaj a Evropu. V Dubaji platíte poplatky, neplatíte daně, i když už zavedli nějaké daně z přidané hodnoty. V Evropě se platí daně a jinak tu šlo o téměř bezpoplatkový kontinent. Ale když nyní spočítáte, kolik nejen v energetice platíme poplatků, tak máte před očima rudo. Devadesát euro příspěvků na obnovitelné zdroje je šílené. Ještě před pár měsíci probíhala debata, jestli by se to nemělo zastropovat na čtyřiceti eurech, protože takhle to dál nejde. Když to tady takhle budeme zavádět, tak se bude krycí příspěvek na obnovitelné zdroje stávat víc a víc noční můrou. Bude to strašně drahé, a tím zlikvidujeme úplně všechno s tím, že nakonec se i lidé budou dostávat do stále větších potíží.



V Evropě ale zbytky těžkého průmyslu ztrácejí konkurenceschopnost a už na starém kontinentu z těchto strategických podniků skoro nic nezůstane. Je to dobře?



EU řeší nové technologie. Nicméně politické závazky, které se přijímají jedním zvednutím ruky v Evropském parlamentu, jsou nepromyšlené. Nejsou dopadové analýzy, neví se, co to bude stát. To je problém.



Osobně věřím vodíku, protože je to čistá energie. Když ho používáte, tak se vám nijak nevytrácí. To není uhlí, to je opravdu obnovitelný zdroj. Vodík je tady od vzniku planety, nicméně ho používáme od průmyslové revoluce.

I historie Vítkovic je historií vodíku, protože pudlovací pec, která zde byla postavena v roce 1829, tak z ní šel právě vodík, ale nejen on. Co šlo z vysokých pecí, z koksárenské baterie? Koksárenský plyn má šedesát procent vodíku. A těch dvě stě let jsme neuměli nic jiného než vodík spálit v trubce. Vodík je tady pořád, ale nyní přicházejí technologie, které ho dokážou zužitkovat na rozdíl od spálení v trubce. Ostatně i tak vznikne pára, tedy H 2 O, a z vody lze zase udělat s využitím sluneční energie opět vodík a kyslík. On totiž vodík neubývá. Je to čistý nosič energie.





My ji zatím pořád moc neumíme skladovat. A teď místo toho, abychom si dali určitý čas na vývoj těchto technologií, ověření a pilotní projekty, tak tuto superčistou technologii zabíjíme tím, že už dopředu říkáme, co se nesmí. Nedáváme si čas na její rozvoj, ale už říkáme, že energie k jejímu využívání musí být jen ze zelených zdrojů. My už nyní té technologii dáváme takové podmínky, které negarantují ekonomickou návratnost. A ti, co pochopili, že vodík je skvělý, si zoufají nad tím, že nám to nevychází. S podmínkami evropských předpisů to prostě nevychází, přitom v Číně, Japonsku a Jižní Koreji to vychází.



Nejdřív musím mít technologie a pak se mohu bavit o tom, jakých zdrojů pro ně se má týkat omezení. To je klíčový rozpor. Vodíková technologie je chudák, protože už dopředu jí politici, co tomu nerozumí, nastavili pravidla, že bude „chodit v zimě v sandálech, krátkých kalhotách, košili, takže umrzne“. Green Deal, ekologizace a snaha najít alternativní zdroje jsou v pořádku. Ale bohužel zde europarlament rozhoduje jako Caligula, vůbec nerespektuje stávající úroveň vodíkových technologií, které vycházejí z přírodních zákonů.

