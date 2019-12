Podoba Mikuláše Mináře s Josifem Stalinem. Advokát Ortman varuje, na tohoto člověka si dávejme mimořádný pozor

Letošek byl v Česku z mnoha pohledů velice pestrý. Valnou část roku, v němž jsme si připomínali 30. výročí listopadových událostí roku 1989, provázely demonstrace spolku Milion chvilek. Už toho bylo řečeno mnoho... co by se tak dalo ještě vzkázat jak hlavnímu představiteli spolku Mikuláši Minářovi, tak občanům, kteří se demonstrací účastní?

Začnu tím, že to bylo ukradené výročí, protože vzpomínkově patří k našim dějinám a je to svátek všech občanů. Ale letos se jeho připomenutí spojilo s osobním zájmem a demonstrací proti někomu.

Panu Minářovi bych vzkázal, že si bere špatné vzory. Také Josif Vissarionovič Stalin byl nedostudovaný seminarista, a také to byl člověk, kterého živila revoluce. Byl to profesionální revolucionář. Minářova představa, že bude ještě několik let působit v čele spolku, který ho bude živit, je pro mě degradací celého spolku a celé jeho myšlenky. Oni si z myšlenky udělali byznys, když zjistili, že to vynáší. Četl jsem jeho rozhovor v Právu, v němž přiznal, že nemusí dostudovat vůbec, nebo možná někdy později. Dává tím najevo, že se hodlá živit právě těmito protesty. A člověku, který se nechává živit protesty, nemůžu důvěřovat.

Proto bych účastníkům demonstrací vzkázal, aby si tohle uvědomili. Ve středověku existovali takzvaní krysaři, kteří pískáním na píšťalky vyváděli krysy z kanálů, a ty za tím krysařem šly jak tupé stádo. Tak bych byl rád, aby lidé vzali rozum do hrsti a promysleli si, jestli nejsou vedeni na tu píšťalku stejným způsobem.

Ale nepopudil si Andrej Babiš veřejnost někdy až zbytečně, třeba jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti, reakcemi na audity z EU či na kauzu Čapí hnízdo, nebo slovy, že lidé chodí na Letnou „na koncert“, takže proti němu pak permanentně demonstrovala? Nebo by tihle lidé proti němu demonstrovali, ať by udělal cokoli?

V Česku je nejhorší lidskou vlastností závist. Jezdím do Francie, byl jsem na Korsice a všude tam vídám bohaté i chudé Francouze. Ale tam ten chudý tomu bohatému nezávidí. Úplně klasickým příkladem je Amerika, kdy nejbohatší jsou zároveň nejschopnější, Trump přece má miliardy. Ale v Česku, kdo na sebe upozorní, že má velké peníze a ještě má moc, se stane nenáviděnou osobou.

Andrej Babiš si svými výroky ve vztahu k auditům samozřejmě uškodil. Ale pokud jde o jmenování paní Benešové ministryní, tak ty protesty vůbec nechápu. Ona je člověk, který se v justici vyzná. Byla nejvyšší státní zástupkyní, zná profesi dokonale, je advokátkou, teď tedy kvůli funkci s pozastavenou činností. Vůbec nevím, kdo jiný by měl takovou funkci zastávat. Její jmenování byla dobrá volba.

Chvilkaře podráždil a jednoho z nich vyprovokoval k trestnímu oznámení předseda KSČM Vojtěch Filip, když prohlásil: „Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází“. Je to podání trestního oznámení jen plácnutím do vody, nebo si šéf komunistů těmi slovy skutečně řekl o trestní stíhání?

To byl neuvážený výrok bez jakéhokoli důkazu a nevím, z jakého podezření něco ve vztahu k benešovské nemocnici řekl. To bylo opravdu neuvážené, trapné a měl by se za to omluvit. Uvidíme, co s tím udělají orgány činné v trestním řízení. Očekávám, že to skončí stejně jako většina podobných prohlášení, tj. odložením.

V závěru roku otřásl veřejností masakr v ostravské nemocnici. Někdejší ředitel Vojenského zpravodajství generál Andor Šándor za tím vidí stoupající míru „nenávisti, hrubosti, netolerance, sprostoty a agrese mezi občany“. Dal byste mu v hodnocení atmosféry ve společnosti za pravdu, a cítíte něco podobného ve svém okolí?

To, že u nás panuje agrese, netolerance a ta česká závist, o níž jsem mluvil, jsme přece viděli v průběhu roku, kdy se požadovalo, aby člověk bez rozhodnutí soudu odcházel z funkce, ačkoli vyhrál volby a žádná z jeho údajných kauz nedošla k soudu.

V případě tragédie v ostravské nemocnici si myslím, že to byl šílený čin šíleného člověka, který se dostal do nějakých problémů a s sebou svezl nevinné lidi. Ale podle mého tenhle čin s atmosférou ve společnosti nesouvisí. Atmosféra ve společnosti je špatná, to víme, ale že by ovlivnila čin toho člověka, to pochybuji.

Do atmosféry zmíněné generálem Šándorem přesně zapadá vystupování exhibicionisty ve funkci starosty Řeporyjí Pavla Novotného, který se nechal slyšet, že by nechal pověsit ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Co říkáte tomu, že v ODS zcela zatlačil do pozadí nemastného neslaného předsedu Petra Fialu?

Především Pavel Novotný zostudil jméno Novotný, čili počínání svého otce. Jinak ten člověk má Hérostratův komplex. Hérostratos byl člověk, který v touze se proslavit podpálil Artemidin chrám v Efesu. Hérostratův komplex znají všichni psychiatři, je to komplex člověka, který neumí nic, který nic nezná, ale chce si pro patnáct minut slávy vypomoci tím, že zapálí chrám nebo bude chtít oběsit Lavrova. Já si myslím, že ten člověk by měl absolvovat nějakou psychiatrickou léčebnu.

Jinak, pro ODS to je strašná ostuda, protože když si vzpomenu, za co vylučovala Klause mladšího, kterého vyhnali ze strany – zatímco člověk, který vyhrožuje fyzickou likvidací ministru zahraničí světové velmoci... To nelze nazvat jinak než bláznovinou prvního řádu.

Čím si ale vysvětlit, že předseda strany Petr Fiala se dá zrovna tímto spolustraníkem zatlačit na okraj mediálního zájmu, že ODS je víc než se svým předsedou spojována s výstřelky starosty jedné z mnoha pražských částí?

Lídr je lídr, předseda strany je předseda strany. Ten musí všechno ukáznit a postavit do latě. To dokázali ve svých stranách jak Klaus, tak Paroubek, svého času i Topolánek. To byli lídři. Petr Fiala samozřejmě dělá špatně, když tohle přehlíží, protože je najednou u veřejnosti vnímán jako slabý předseda. Lidé už z ODS pomalu nebudou znát Fialu, ale toho člověka z Řeporyjí, toho Novotného, který má Hérostratův komplex.

V politickém marasmu české politiky, jak bývá nynější stav občas nazýván, by se však mohlo začít blýskat na lepší časy. Máme v tomto smyslu vkládat naděje do projektu poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského „3000 statečných“, kteří mají sehrát podobně pozitivní úlohu jako hrdinové filmu Sedm statečných?

Ta iniciativa je podle mě odsouzena k nezdaru. Pan Čižinský přeceňuje vlastní síly, chce být spasitelem, ale já nevěřím, že se mu to povede.

Navíc tím svým krokem oslabuje opoziční strany, protože kde jinde by příznivce bral. Nebude brát ani Babišovi, ani ČSSD, ani komunistům. Spoléhat, že přesvědčí ty, co k volbám nechodí, by mu asi valný úspěch nepřineslo. Bude tedy brát hlasy pirátům, ODS a dalším opozičním stranám. Čili je to štěpení a z pohledu opozice úplná hloupost.

Nesporně nějaký politický talent mít bude, když zatím uspěl tak, jak uspěl. Ale něco jiného je Praha 7 se 44 tisíci obyvateli, a něco jiného celá republika. Chce získat tři tisíce agitátorů, spojek, řídících pracovníků, kteří budou získávat další. To je sice pěkná myšlenka, ale nevím, kde ty agitátory získá. A i když je získá, tak jestli dokáží oslovit další.

Během roku se do veřejného diskurzu několikrát dostalo téma přijetí původně sirotků, nyní „dětí bez doprovodu“ z táborů v Řecku. Naposledy se mluvilo o čtyřiceti a vláda byla peskována, že není vstřícná ani při takto zanedbatelném počtu. Měli bychom se ustrnout nad nezletilými v tíživé životní situaci, nebo je správné z nějakých důvodů setrvat na pozici, kterou hájí nynější vládnoucí garnitura?

Já bych doporučil zůstat na pozici, kterou zastává naše vláda. Jinak dojde na efekt pootevřených dveří. Když jsme jich přijali čtyřicet, proč nemůžeme sto. Když jsme jich přijali sto, proč jich nepřijmout tisíc. A takhle by to mohlo pokračovat. Takže si myslím, že stanovisko, které zastává vláda, je správné.

Jak velkým překvapením pro vás bylo, že se před koncem roku Nejvyšší soud zastal v letité kauze somálské studentky s hidžábem, s odůvodněním, že Česko musí tolerovat náboženskou rozmanitost?

Ukazuje to na nejednotnost justice a znamená to, že i u Nejvyššího soudu jsou nejrůznější výroky. Ústavní soud měl také několik nálezů, kdy se nález lišil od rozhodnutí soudu nižší instance. Čili, jak vidět, záleží na složení senátu. Ale znamená to také, že ani nejvyšší soudní orgány nerespektují svá předchozí rozhodnutí. Podle mě to jenom vyvolává nejistotu v právním světě a v nazírání člověka na právo. To rozhodnutí přičítám tomu, že se v senátu sešli tři soudci, kteří na to mají svůj názor. Ani nevíme, zda bylo hlasování 2:1, nebo 3:0. Senát rozhodl, jak rozhodl. Jenom říkám, že jestliže pak to je tak, že co soudce, to názor, tak to nevypadá dobře.

Velkým tématem letoška byl boj proti globálnímu oteplování, který nejvíce zviditelnila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Její cíle do značné míry přijala nová Evropská komise v plánu přechodu EU na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Je namístě se z této „zelené revoluce“ radovat, nebo se jí děsit? Budete méně spotřebovávat, méně létat, méně jíst maso, tlačit na konec uhelných elektráren?

Každá civilizace s sebou nese nějaké úskalí. Takže čím je civilizovanější svět, tím víc ho doprovázejí nejrůznější věci, jako důsledek zdokonalování technologického pokroku.

O Gretě samotné si myslím, že by měla především dostudovat, stejně jako ten pan Minář. Protože lidé, kteří nedokončí své vzdělání a dají přednost nějakému poslání, o kterém tvrdí, že je oslovilo, u mě nevzbuzují důvěru. Takže ani Greta u mě důvěru nevzbuzuje.

Své zvyklosti měnit nebudu, nejsem blázen. Kdybych kvůli takovým pochybným hloupostem jedl méně masa nebo nelétal letadlem, to by mě měli zavřít do blázince. Takže nic takového neudělám.

Máme za sebou Vánoce, jež jsou tradiční příležitostí mj. pro setkávání různých generací. Dříve platilo, že se mladší učili od starších a že moudrost starších má být ceněna. Nyní aktivisté upozorňují na to, že starší generace je náchylná k dezinformacím, ať už kvůli řetězovým mailům nebo internetovým prostředkům. A mladá generace se v médiích snaží té starší v tomto směru radit. Jde o výměnu dosud obvyklých rolí, co o ní soudíte?

Autorům takových názorů bych chtěl říct, že jednou budou také starší generace. Takže se také jednou dostanou do situace, že jim ta mladší generace řekne, že by měli být někde zavření, neměli by volit nebo by měli poslouchat ty mladé. Kdo s čím zachází, tím také schází.

Ke stáří patří úcta. A věk znamená zkušenost. Byl jsem vychováván k tomu, abych si vážil starších lidí. Pokud už je v nějakém jejich uvažování omezuje věk, tak jsem je nikdy nezatracoval. Naopak, jsem povinen jim pomáhat. V tom mám tedy úplně jiný názor, než jaký jste v otázce zmiňoval.

Vánoce jsou zejména svátkem křesťanství. Jenže v Česku většina lidí v Boha nevěří, a navíc je i u nás katolická církev poskvrněna skandály se sexuálním zneužíváním. Stejně tak tu panuje dlouhodobý antagonismus mezi kardinálem Dominikem Dukou a knězem Tomášem Halíkem. Má nyní ještě vůbec význam klást důraz na křesťanské hodnoty a vychovávat mladou generaci v jejich duchu, když západní Evropu čím dál více ovládá jiné náboženství, které je s křesťanstvím neslučitelné? Čímž se vlastně vracíme k jedné z předchozích otázek a k verdiktu Nejvyššího soudu...

Jsem přesvědčen, že to smysl má. To jsou tisícileté tradice. Je to přes dva tisíce let od narození Ježíše Krista. A za tu dobu se ve společnosti vžily a ustálily určité hodnoty. Sám nejsem věřící, ale přesto si myslím, že křesťanství a duch smíru, adventu a pokory k Vánocům patří. Vánoce by nebyly Vánocemi, kdyby nebyly spojeny právě s tím křesťanstvím.

