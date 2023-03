Podvodníci a škůdci, rozjel se Okamura. Už i živnostníci prý vidí, co je Fialova vláda a ODS zač

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 17% 2 61% 3 7% 4 8% 5 7% hlasovalo: 9682 lidí

V minulém týdnu koalice přes váš odpor protlačila sněmovnou snížení valorizace důchodů. Vy jste slibovali další ústavní kroky. K čemu se tedy chystáte?

Hnutí SPD podá Ústavní stížnost a zároveň vyzýváme prezidenta Petra Pavla, aby zákon vetoval, a hájil tak zájmy tří milionů důchodců. Vyzýváme také hnutí ANO, aby se přidalo k návrhu SPD na zrušení zákona u Ústavního soudu, jelikož SPD samo nemá potřebných 41 podpisů poslanců. Apelujeme na zástupce hnutí ANO, aby ústavní stížnost nepodávali sami, ale společně s námi, jelikož ústavní stížnost podaná společně oběma opozičními stranami by měla větší váhu i šanci na úspěch. Je potřeba, aby opoziční strany spolupracovali v zájmu všech příjemců důchodů. Okradení důchodců vládou Petra Fialy je podle názoru SPD protiústavní a vláda ho prosadila porušením zákona.

Pokládáme za nepřijatelné nejen projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze, ale také jeho retroaktivitu. Hnutí SPD udělalo ve Sněmovně maximum pro to, aby návrh okrádající důchodce nebyl přijat, a také jsme předložili více než 100 pozměňovacích návrhů pro řádnou valorizaci důchodů. Pětikoalice ale po 97 hodinách jednání nakonec „okradení" důchodců Sněmovnou protlačila, a opět tak dokázala, že se neštítí zneužívat stavu legislativní nouze a jednat v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny.

Co jste říkal samotnému průběhu projednávání zákona?

Naprosto šokující je, že vládní pětikoalice odhlasovala zrušení obecné rozpravy k tomuto zákonu. Zavírají ústa jiným názorům a zavírají ústa opozici. To je jasný krok k nedemokratické vládě.

Také jste se vymezil proti postupu poslance ANO Patrika Nachera, který koalice okamžitě využila...

Ano. Na návrh poslance ANO Patrika Nachera se urychlilo jedno z klíčových hlasování o okradení 3,5 milionu důchodců o valorizaci. Návrh poslance Nachera beru jako podraz na všechny příjemce důchodů. Hnutí SPD navrhovalo obstrukce minimálně do neděle večer, kdy by byla již šance přetlačit vládní koalici, to ale bohužel neprošlo… Takže se znovu potvrzuje, že hnutí SPD je jedinou opozicí ve sněmovně.

Český státní dluh se loni zvýšil na rekordních 2,895 bilionu korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 275 033 korun. Oproti roku 2021 státní dluh nabobtnal o 429 miliard korun. V poměru k HDP dosáhla míra zadlužení 42,9 procenta a meziročně se zvýšila o 2,5 procentního bodu. Je to argument, že se něco změnit musí, jak říká i Fialova vláda?

Jak upozornil ekonom Lukáš Kovanda, Fialova vláda za rok naši zemi zadlužila přibližně jako obě Klausovy, Tošovského, Zemanova, Špidlova a Grossova vlády dohromady! Navíc deficit státního rozpočtu skončil na konci února schodkem 119,7 miliardy korun. To je vůbec nejvyšší deficit za únor v novodobé historii ČR. Přitom pětikoalice slibovala, že bude státní dluh snižovat! Jsou to dle mého názoru podvodníci a škůdci. Hnutí SPD prosazuje vyrovnaný či přebytkový rozpočet. Šetřit lze na státní byrokracii, nepřizpůsobivých, solárních baronech či předražených zakázkách a výdajích na Ukrajinu.

Česko bude mít už od roku 2030 nedostatek elektřiny a bude ji muset na pokrytí běžné spotřeby v zemi začít dovážet. Příčinou je plánovaný odklon výroby elektřiny z uhlí kvůli závazku snižovat emise CO2. Situace se ještě zhorší do roku 2040. Vyplývá to z nové studie s názvem „Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektroenergetického sektoru ČR“, kterou zveřejnil státní správce sítí, společnost ČEPS. Kde vidíte příčinu?

Nedostatek elektřiny budeme mít kvůli Green Dealu EU a zelenému šílenství Evropské unie, kterou v tomto servilně podporovala Fialova i Babišova vláda . Hnutí SPD odmítá Green Deal Evropské unie i emisní povolenky. Připomeňme, že Green Deal EU v Bruselu odsouhlasil tehdejší premiér Andrej Babiš a hlásí se k němu i Fialova vláda.

Ještě připomenu, že Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje.…Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

A mezitím sledujeme dramatický nárůst cen potravin, do kterého chce vstoupit už i ministr Nekula. Je to podle vás iniciativa správným směrem?

V zemědělství u nás podle Českého statistického úřadu oproti loňskému lednu, za této vlády, výrazně vzrostly například ceny brambor či vajec. Brambory podražily o 43,1 procenta, a vejce dokonce o 82,7 procenta. Celkově v rostlinné výrobě ceny stouply o 17,7 procenta. Kromě brambor podražila také zelenina o 39,1 procenta a obiloviny o 27,5 procenta. V živočišné výrobě ceny vzrostly o 37,8 procenta, což je podle ČSÚ dosud nejvyšší meziroční růst. Kromě vajec stouply i ceny prasat o 51 procent, ceny drůbeže o 29,1 procenta, ceny mléka o 36,4 procenta a ceny skotu o 19,7 procenta.

Například okurky stojí v některých obchodech i 35 korun za kus, a to jsou již i ve slevové akci. Papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram, to v přepočtu může vyjít i na 45 korun za jeden kus. Ledový salát se pak dá pořídit za 50 korun za kus, některé obchody chtějí za hlávku květáku i 90 korun. V ČR se aktuálně prodává prakticky jenom dovozová zelenina. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zůstanou ceny vysoké ještě několik měsíců, než se objeví první lokální úroda. Letos se navíc odhaduje další pokles českých pěstebních ploch zeleniny o pět procent, stejně jako loni. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší.

Kde je podle vás příčina toho, že jsou u nás potraviny tak drahé?

Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. Zde by svou roli měl sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy, která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme, proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu! Ale v případě zdražování to nejsou jen potraviny, co Čechy pálí.

Co jiného tedy máte na mysli, co zdražuje a pálí občany?

Největší dopad zdražování Češi pociťují v oblasti výdajů na bydlení, vnímá to tak 64 procent z nich. Čtvrtina domácností pak již musela kvůli současné situaci využít k pokrytí běžných výdajů vlastní úspory, nebo dokonce půjčku. Vyplývá to z průzkumu, který pro finanční skupinu ČSOB realizovala výzkumná agentura STEM/MARK. Téměř čtvrtina Čechů pak nemá rychle k dispozici dostupnou rezervu. Patnáct procent domácnosti není podle průzkumu vůbec schopno vytvářet měsíční úspory.

Fialova vláda zhoršuje českým občanům život. Česká republika si ve srovnání s loňskem, co se týče žebříčku prosperity zemí EU, pohoršila o tři příčky, zejména kvůli vysoké inflaci a nízké přidané hodnotě produkce. Vyplývá to z nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili a dnes zveřejnili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech. Podle mě další důkaz, že nás Fialova vláda vede do záhuby a že jde o vládu škůdců. Dokazuje to též, že se Fialova vláda nemůže vymlouvat na válku na Ukrajině, protože jejím ekonomickým dopadům čelí všechny země EU.

Hodně se v poslední době díky nápadům ministra Válka hovoří o zdravotnictví. To je pod nadvládou TOP 09 ožehavým resortem vždy. Vy dlouhodobě kritizujete třeba nedostupnost zubařské péče. Co říkáte na současný stav české zdravotní péče?

Ten je katastrofální. Když jste zmínil zubaře, tak jeden až dva miliony českých občanů nemají aktuálně svého stálého zubního lékaře. A dvacet procent z občanů, kteří jsou registrovaní u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého.

Jde o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Je to přece jeden ze základních úkolů veřejné správy a politické reprezentace. To, že miliony našich občanů nemají žádnou stomatologickou péči, pro ně znamená i velká zdravotní rizika a pro systém zdravotnictví i budoucí vysoké náklady, které přitom nebyly nevyhnutelné.

A za této situace místopředseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vážně navrhuje, aby v budoucnu už žádná zubařská péče, tedy ani ta základní, nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tragickou situaci v oblasti stomatologické péče, stejně tak jako dlouhodobý nedostatek mnoha základních léků a léčiv na našem trhu, vůbec neřeší a fantazíruje o jakýchsi dvojích standardech ve zdravotnictví a o komerčním zdravotním připojištění.

Ještě na skok z prahy do Bruselu. Evropská komise podá žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie na osm členských států včetně České republiky. A to kvůli tomu, že jsme dosud nezavedli pravidla, která mají chránit oznamovatele protiprávního jednání (takzvané whistleblowery) dle představ a direktiv Evropské komise na základě evropské směrnice z října roku 2019. Je zrovna toto věcí, kvůli které by dnes v EU měly padat žaloby?

Přitom česká vláda vloni v listopadu příslušný návrh zákona schválila a nyní jej v Poslanecké sněmovně posuzuje ústavně-právní výbor. Je tedy evidentní, že ze strany Evropské komise jde o účelovou diskriminaci a šikanu České republiky a o projev vrchnostenské arogance.

Vysokou představitelkou Evropské komise, její místopředsedkyní, je Věra Jourová, významná členka hnutí ANO, kterou na její současnou pozici nominoval tehdejší premiér Andrej Babiš. Evropská komise v poslední době stupňuje všestranný tlak na členské státy, zejména pak na státy střední Evropy, jejichž občané projevují nesouhlas s posilováním kompetencí Evropské unie na úkor národních států a s jejími politikami, například v oblastech migrace, energetiky, či klimatické politiky, proto čím dál častěji používá nástroje jako jsou žaloby, sankce či hrozby odebrání peněz z evropských fondů. Hnutí SPD proto prosazuje konání referenda, ve kterém by se čeští občané vyjádřili k setrvání či vystoupení České republiky z Evropské unie. Strany vládní pětikoalice i hnutí ANO toto referendum odmítají.

V posledních třech měsících zrušilo svá živnostenská oprávnění přes 40 000 podnikatelů. Vláda se tváří, že se nic neděje, ale tohle je zcela mimořádné číslo. Proč podle vás živnostníci právě nyní končí své podnikání?

Hlavním důvodem je povinné přidělení datové schránky všem osobám samostatně výdělečně činným, což v loňském roce zákonem prosadila vláda Petra Fialy a ODS, přes odpor hnutí SPD. Jedná se o bezprecedentní jev, protože za poslední léta průměrný počet zrušených živností za měsíc nikdy nepřekročil 4 000, o to včetně doby epidemie covidu a omezení možnosti podnikat. Přičemž letos v lednu zrušilo své podnikání 11 000 živnostníků. Dramaticky roste i počet živností zrušených za jeden rok. Zatímco v roce 2020 to bylo 44 600 a o rok později 47 710, v roce 2022 už to bylo 80 160 živností.

Co z těchto čísel podle vás plyne?

Z těchto údajů je evidentní, že vláda Petra Fialy výrazně zhoršila podnikatelské prostředí v zemí a její činnost směřuje proti zájmům živnostníků, přestože před volbami slibovala pravý opak. Podmínky pro podnikání významně zhorší i vládou připravované zvýšení povinných pojistných odvodů pro osoby samostatně výdělečně činných. To nevyhnutelně povede k zániku dalších desítek tisíc živností.

Důsledkem bude zvýšení míry nezaměstnanosti, zesílený nápor na sociální systém prostřednictvím dalšího nárůstu počtu žádostí o sociální dávky – a také omezení nabídky zboží a služeb, propad výběru daní a pokles hrubého domácího produktu. Hnutí SPD hájí oprávněné zájmy našich živnostníků, v minulém volebním období jsme prosadili zřízení paušální daně pro živnostníky a i do budoucna budeme bránit všem vládním útokům na české malé a střední živnostníky a podnikatele.