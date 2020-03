Pokud se bude stupňovat panika, hrozí i rabování. Chaotická vláda, marketingové výstřely. Poslankyně a starostka Černochová nabádá ke klidu

reklama

Případy potvrzené nákazy koronavirem v České republice se začínají množit. Situace na hranici paniky ale byla v zemi už několik týdnů předtím. Lidé začali masivně nakupovat trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, roušky. Je k tomu důvod? Pořád jde v desetimilionové zemi o pár desítek případů…

Jedná se skutečně o zbytečnou paniku, k níž objektivní důvody nejsou a která celou situaci pouze zhoršuje. Nikde nebyly zaregistrovány žádné problémy s výpadky zásobování nebo nedostatkem potravin, tedy hrozba nedostatku není. Chápu, že lidé mají strach, ale na ten je nejúčinnější cestou postupovat s chladnou hlavou a racionálně. Všichni by se měli chovat přiměřeně dané situaci, dodržovat důsledně základní hygienická pravidla a návyky, vyhýbat se nadbytečnému výskytu ve větších davech, být pozorní ke svému okolí, vyhýbat se zjevně nemocným lidem, zbytečně necestovat zejména do rizikových oblastí atd. Pokud se budeme všichni řídit rozumem, pak je to ten nejlepší příspěvek k utlumení a zastavení epidemie.

Mluvila jste dříve o tom, že zásobu potravin aspoň na dva týdny by doma každý z nás měl mít neustále. Jak se zdá, většina obyvatel to tak neměla. Nemůže tenhle „run na obchody“ situaci zhoršit?

Samozřejmě že může. Je to podobné, jako když lidé začnou masivně vybírat své úspory z bank. Má poznámka o zásobách byla preventivního charakteru a týkala se běžného stavu. Současná situace může být pro všechny v tomto smyslu snad i ponaučením. Naše společnost obecně ztrácí preventivní instinkty a připravenost na krizové stavy. O tom hovořím dlouhodobě. Netvrdím, že by každý měl pod svým domem kopat protiatomový kryt a skladovat tuny zásob, ale k odpovědnému životu patří například znalost zdravovědy, základních krizových postupů nebo schopnost přežít několik dní bez každodenního nákupu. Schopnost vědět „co dělat, když…“ pomalu ztrácíme a je to chybou.

Existuje podle vašeho názoru nějaký univerzální balíček toho, co by každý člověk měl doma mít a v jakém množství, kdyby přišla nepředvídatelná situace?

Tak určitě existuje celá řada takových návodů. Každý si musí zvážit ale i sám, co subjektivně potřebuje ke svému životu, ať už jde o léky, potraviny, věci každodenního užitku. Obecně mohu hovořit o kategoriích věcí, jako jsou právě medikamenty, potraviny, zdroje světla a energií, základní nástroje, ochranné pomůcky atd. Pak bychom se mohli bavit i o tom, kdo z nás má doma připraven tzv. evakuační balíček, který je nedocenitelný v případě nařízené evakuace při mimořádných událostech, jako jsou požáry, povodně, ale i havárie většího rozsahu etc.

Množí se názory, že celý problém okolo koronaviru je uměle nafukován, třeba i některými médii, která z toho dělají velké drama. Nakolik by reálné zhoršení situace mohlo mít vliv na vnitřní bezpečnost a klid ve společnosti?

To téma je skutečně velmi zveličované. Bohužel je to přirozené, protože žijeme v informační době, kdy se média předhánějí v tom, kdo přinese dříve jakoukoliv senzaci či informaci. Nechci tvrdit, že se nic neděje, některé lidi může koronavirus ohrozit na životě a neblahé budou i důsledky pro ekonomiku. Jak jsem ale již řekla, musíme jednat racionálně. Pokud by se panika stupňovala, mohou se prohlubovat i jevy, jako je vykupování potravin, nebo dokonce nějaké rabování. Obávám se i kombinace paniky a šíření koronaviru s krizí na řecko-turecké hranici. Nechci ale kreslit katastrofické scénáře, spíše chci vyzvat veřejnost k zachování klidu, protože to je pro eliminaci hrozby to nejdůležitější.

Chystáte nebo zavedli jste už nějaká preventivní opatření na Praze 2? Kromě rušení masových veřejných akcí jsou vůbec nějaké možnosti, co mohou regionální samosprávy podniknout?

Některá opatření jsme již přijali. Platí zákaz návštěv v domovech pro seniory v Praze 2, uzavřeli jsme pro veřejnost i některá místa, jako například kryt Folimanka. Snažíme se v maximální možné míře veřejnost informovat o tom, jak postupovat, jaká preventivní opatření by měl činit každý člověk. Jistě se nabízí i další řada možností, kdyby se situace zhoršovala, jako například distribuce hygienických prostředků, uzavření všech veřejných budov atp. Ale nechci předbíhat.

Co se týče celostátní situace, jak hodnotíte postup vládních orgánů? Jde o systematické a racionální kroky?

Zdálo se, že vláda zprvu postupovala racionálním způsobem, ale v tuto chvíli mi některé její kroky připadají jako chaotické. Za mě je určitě nepochopitelný zákaz účasti veřejnosti na biatlonu. Připadá mi to jen jako marketingový výstřel, protože veřejných akcí se koná samozřejmě celá řada, nejen tato jediná. Zároveň mám pocit, jako by se členové vlády předháněli v silnějších nástrojích, které uplatnit. Mám na mysli návrh vicepremiéra Hamáčka na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky, který záhy premiér Babiš kritizoval. Mám dojem, že vláda sice situaci řeší, ale na paměti má také PR zisk, který z ní může vytěžit. Stejným chováním se vyznačuje i primátor Hřib, který se snaží předběhnout v informování povolané orgány a dopouští se přitom zmatení lidí, kteří nevědí, který zdroj mají sledovat více. Je to nebezpečný trend.

Měl by stát nebo specificky Ministesterstvo zdravotnictví dělat něco víc nebo jinak?

Měl by více stát nohama na zemi. Vláda by měla v tuto chvíli zcela vypustit myšlenky na politický marketing a soustředit se na odpovědné a promyšlené kroky, které přinesou efekt a ochrání společnost. Celá veřejná správa by měla prověřit a případně revidovat a doplnit tzv. typové plány, aby se nestalo, že jednotlivé složky a orgány budou překvapeny, že nemají vyjasněné některé kroky, kompetence apod., jak nastalou situaci především rychle a efektivně vyřešit.

Zaregistroval jsem názory, které tvrdí, že nedává smysl pouze zakázat lety z a do kritických oblastí, pokud nekontrolujeme hraniční přechody a všechny, kteří chtějí do země vstoupit. Lze tak vůbec epidemii zabránit?

Já toto opatření nekritizuji, protože nepochybně nějakým způsobem snižuje riziko šíření koronaviru. Větší smysl samozřejmě dává v případě Číny, neboť z Itálie k nám míří velké množství lidí i po zemi. Pokud by se pozemní cesta ukázala také jako značně riziková, pak by určitě stálo za zvážení zavést i kontroly na hranicích. Musíme se smířit s tím, že úplné izolace nedosáhneme, ale každý krok, který k ní směřuje a není v danou chvíli nepřiměřený, má smysl.

