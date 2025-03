Pokud to myslí vážně, nevidí realitu. Luděk Bednář k těm, kteří chtějí uzbrojit Rusko

Slyšíme veliký nářek kvůli tomu, že Trumpova vláda odňala financování Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky. Předpokládám, že jakožto odpůrce garnitury KSČ jste obě média v 80. letech poslouchal. Jak porovnat jejich tehdejší a současnou produkci?

Na rozdíl od 80. let, kdy část tehdejší české, respektive československé populace poslouchala buď Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky, popřípadě obě rozhlasové stanice, je dnes takových posluchačů poskrovnu, pokud jsou vůbec nějací. Takže nářek některých českých občanů nad ukončením jejich financování Trumpovou vládou se jeví pokrytecký. Možná by poslechovost obou stanic byla větší, kdyby vysílaly pořady, které by se podobaly například podcastům Joea Rogana. To však nedělaly, protože kdyby dělaly, určitě by si toho část české společnosti všimla a řekla by si to. Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2259 lidí

Takové to lehké „citové vydírání“ ve smyslu „Jak se Čech může radovat z toho, že Trump umlčel Svobodnou Evropu“... To je vtipné, že?

Je to spíš tragické než vtipné, protože ti, kdo to říkají, si nevšimli změny geopolitické situace a že současné americké zájmy jsou úplně jiné, než byly za předchozí Bidenovy vlády. Obecně řečeno, Češi na rozdíl třeba od Maďarů či Poláků nikdy neuměli geopoliticky myslet.

Přál byste si jako český a evropský daňový poplatník, aby vysílání RFE/RL převzal rozpočet EU? Ono to tak v plné šíři určitě nebude, ale znějí argumenty, že vysílání do Ruska, Běloruska nebo Íránu stojí za to.

Toto vysílání stojí za to těm, kteří z něho mají finanční prospěch. Českým a evropským daňovým poplatníkům, kteří z něho takto neprofitují, ale spíš na něm tratí, zcela určitě za to nestojí.

Už několikrát jste řekl, že klika, která pracovala proti zvolení Trumpa, se nevzdá. Když teď vidíte tu liberální bojovnost ve stylu „zbrojit proti Rusku budeme i bez Ameriky“, „svobodnou Evropu zachráníme“, „budeme lídrem svobodného světa“... Je to v současné podobě zoufalství, které předchází přijetí reality, nebo to lídři EU myslí vážně?

Pokud to myslí vážně, pak nevidí realitu. A to je skutečně zoufalé.

Mohou se těšit na to, že Trumpovo prezidentství bude jen dočasná epizoda? Nezdá se, že by se současný prezident nechal utlouct „vnitřními nepřáteli“ jako ve svém prvním období. Také MAGA hnutí je silné, podpořené miliardáři i jinými osobnostmi. Máte pocit, že teď už to Trump udrží a předá Ameriku J. D. Vanceovi?

Čtyři roky jsou v politice dlouhá doba, ale bylo by skvělé, kdyby se ve volbách v polovině Trumpova mandátu podařilo republikánům udržet většinu v Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. V takovém případě by se velmi zvýšila šance J. D. Vanceho, pokud by se stal republikánským kandidátem, na nástupnictví po Trumpovi. Nezbývá než doufat, že se to stane. Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9241 lidí

Trochu starost mohou dělat těm, kterým na Trumpovi záleží, ta cla či tarify, které uvaluje na okolní svět a v současné době zdražují zboží běžným Američanům. Prezident sleduje dlouhodobou perspektivu: zatížené podniky postaví v Americe fabriky a národ to krátkodobé nepohodlí kolem dočasného zdražení stráví. Vyjde tento risk?

I kdyby tento risk nevyšel, je potřeba se nevzdávat a pokračovat v tom, co Donald Trump začal. Ať už to dopadne jakkoli, bude to tvrdá bitva.

Poradce českého prezidenta Kolář naříká, že Trump ničí všechno, co zodpovědné poválečné generace Američanů udělaly pro Evropu. Jak chápat to, že z těch „hodnot“ si Kolář a jemu podobní vyzobávají zbrojení a intervencionistickou globální politiku, ale nastolování zelených omezení nebo destrukce rodiny jim nevadí?

Donald Trump Evropu neničí, ale stejně jako zodpovědné poválečné generace Američanů jí pomáhá. Jen jinak, než na co byla zvyklá. Pomáhá jí především v tom, aby se osamostatnila, začala hájit své zájmy a chovala se realisticky. Většina evropských lídrů včetně těch českých však zatím Trumpovy pobídky neslyší a žijí dál ve své „vysněné realitě“. Chovají se pořád, jako by měli za zády staré neokonzervativní USA. Čím dříve si uvědomí, že tomu tak není, tím lépe pro ně.

Jistě máte ve svém okolí lidi, jako je Roman Joch. Ty, kteří říkají, že „Rusko je zlo“, „nesmíme zradit Reagana“ a „nesmíme zradit své dějiny“. Vy jste mezi podobnými lidmi dlouho pracoval. Co jim na takové řeči v současné době říkáte?

Současné Rusko není komunistický Sovětský svaz. Bavme se o tom, co je současné Rusko a jakou roli v něm hrají jeho dějiny.