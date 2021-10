Pokud utvoří vládu Pirstán a SPOLU, přivedou zemi ke kolapsu a lidi do chudoby. Poslanec od Okamury předkládá důkazy o tom, co se děje a chystá

reklama

Co jsou podle vás hlavní témata těchto voleb, o kterých rozhodnou voliči?

Tak především je to naprosto zásadní téma, zda bude náš národ a stát zničen ekonomicky, politicky i v sociální sféře, nebo se zachová šance na naši existenci.

To zní dost děsivě. Můžete to vysvětlit?

Pokud zvítězí Piráti a STAN a SPOLU, tak hrozí to, co jsem zmínil. Piráti podporují Green Deal a šílenou eko-fanatickou politiku EU, která nám extrémně zdraží elektřinu a tím i vše ostatní, zásadně omezí prodej a dostupnost automobilů a tím prodraží i dopravu. To může přivést naši zemi ke kolapsu a občany k chudobě. Ani black-out není vyloučen.

Ale ke Green Dealu se více či méně hlásí i koalice SPOLU. Předseda ODS a lídr SPOLU Petr Fiala uvedl: „Využijme Green Deal jako příležitost pro inovativní české firmy.“ Už teď se kvůli dvojnásobnému zdražení emisních povolenek, které existují kvůli nesmyslnému boji Evropské unie proti CO2, zdraží elektřina. A to se ještě nezavedl Green Deal, který má stát naši zemi biliony korun. Mimochodem Green Deal odsouhlasil v Bruselu premiér Andrej Babiš.

No a co navrhuje hnutí SPD?

Musíme dostavit Temelín a Dukovany. Pokud možno s českými firmami. Musíme se vykašlat na Green Deal, odejít z EU a vybudovat naši energetickou soběstačnost. Jinak nám budou hrozit blackouty a kolaps ekonomiky a společnosti.

Hovořil jste i o tom, že můžeme být zničeni i politicky…

ANO, Pirstán i SPOLU podporují naše setrvání v Evropské unii i NATO. Evropská unie naprosto jasně pošlapává naši suverenitu a ukrajuje další a další pravomoci a rozhoduje o stále více věcech. Pokud chceme, aby naše země byla svobodná, prosperující a soběstačná, musíme vystoupit z EU a budovat naši potravinovou, energetickou, surovinovou i průmyslovou soběstačnost – aspoň v těch nejzákladnějších věcech. Demoblok prosazuje, abychom poklonkovali Evropské unii a Washingtonu. Nechci, abychom byli protektorátem ani EU, ani USA.

A varoval jste i před zničením našeho národa v sociální sféře…

Evropská unie a její čeští přisluhovači z demobloku a ANO podporují masovou imigraci a islamizaci. Ivan Bartoš řekl, že mu nevadí muslimská Evropa. Senátorka za Piráty Šípová uvedla, že podporuje kvóty na imigranty. Lídr Starostů Rakušan řekl, že je pro přijímání imigrantů ze Sýrie. Piráti mají ve svém stanovisku podporu přerozdělování imigrantů a Česká republika by dle nich měla být „solidární“.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 3334 lidí Další oblastí je gender, který rozkládá lidskou a pohlavní identitu. Z chlapečků mají být holčičky a z holčiček chlapečci a pak tu je dle genderistů sto různých pohlaví… Podle Pirátů by si měl každý zvolit své pohlaví. To je přece proti přírodě. Hnutí SPD jasně brání tradiční rodinu a stát by jí měl pomáhat ekonomicky nižšími daněmi a dostupným bydlením.

Lídryně SPOLU Adamová Pekarová řekla, že je pro přijímání imigrantů a pro solidaritu. Přijímání „syrských sirotků“ prosazovala europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Premiér Andrej Babiš podporuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá imigrantům proti našemu státu. Podpořil Globální pakt o uprchlících. Europoslanci ANO hlasovali pro přijímání imigrantů.

Jak zabránit zdražování, které přichází?

Jednak musíme opustit nesmysly z EU jako Green Deal, jednak musíme ekonomiku nechat volně dýchat a nedopustit další lockdowny, jednak nesmíme vyhazovat peníze na nepřizpůsobivé, solární barony a předražené státní zakázky či politické neziskovky. No a také je nutné prosadit naši soběstačnost v průmyslu a zemědělství a je nutné obnovit učňovské školství.

Proč soběstačnost v průmyslu a zemědělství a proč učňovské školství?

Tak si vezměte, že když budeme závislí na dovozu potravin ze zahraničí, budeme závislí na výkyvu cen. Vezměte si jen náklady na dopravu. A co když bude válka nebo pandemie? Tak se k nám nic nedoveze. A teď si vezměte, jak se zdražují výrobky v průmyslu. Pokud si chcete postavit dům nebo opravit střechu, spláčete nad obrovským skokem cen. A pokud chcete sehnat nějakého řemeslníka, tak si dost dlouho počkáte… Pracovník neziskovky a absolvent gender studies vám střechu, auto či potrubí neopraví.

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 16110 lidí

Vy jste mluvil o tom, že hnutí ANO Andreje Babiše podporuje v zásadě stejné věci jako SPOLU a PirStan. S kým tedy utvoříte případnou koalici?

Ano, bohužel to tak je. Jenže Andrej Babiš nepodporuje tyto sluníčkářské nesmysly kvůli tomu, že by jim věřil, ale kvůli tomu, že to je pro něj výhodné nebo pro to, že zbaběle ustoupí. Pokud by měl koaličního partnera, který by ho uměl přitlačit ke zdi a demaskovat tyto šílenosti, nemohl by si dovolit v takových věcech ustupovat Bruselu a Demobloku.

Co tedy nabízí hnutí SPD?

Máme to napsané ve svém programu . Ale nabízíme opak toho, co demoblok. Nabízíme suverénní soběstačný svobodný stát. Podporu rodiny a tradičních hodnot. Právo na sebeobranu a princip „můj dům, můj hrad“. Zestátnění exekutorů a konec exekučních mafií. Stop imigraci. Potravinovou a energetickou soběstačnost. Obranu slušných lidí proti nepřizpůsobivým. Prosazujeme referendum a vystoupení z EU. Prosazujeme slušné důchody pro slušné lidi. Boj proti korupci. Odmítáme pandemickou tyranii. Odmítáme euro. Česká republika a slušní čeští občané jsou pro nás na 1. místě!

