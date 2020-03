Politik ANO, který prochází peklem: Vyhrožují mi měsíce. Že dostanu přes držku, loktem do ksichtu. Teď a tady řekl vše. Jména, politiky, vlivy, peníze…

Opravdu je to tak vážné, jak tvrdíte?

Je to vážné a pro mě nepochopitelné. Kdyby mi tohle někdo řekl před dvěma lety, nevěřil bych, že se to může vůbec dít, natož pak, že se to bude dít mně.

Kde vidíte příčinu?

Asi se všichni shodneme na tom, že nástroje politického boje poslední dobou zhrubly. Ale Kolín, kde působím jako zastupitel za ANO, je v tomhle asi opravdový unikát. Někteří zasvěcení přirovnávají toto město politicky k baště komunismu z 50. let, jiní říkají „stát ve státě“ ve stylu vládnutí hluboké totality, další mluví o kolínské Chobotnici. Faktem ale zůstává, že nezaujatému pozorovateli se skutečně při zhlédnutí záznamů z kolínského zastupitelstva může zdát, že se vrátil v čase do let dávno minulých. Projevy zástupců vládní strany jsou často odměněny potleskem a neskrývaným obdivem, kritika těch druhých je zastupiteli ZpK (STAN) přerušována a bagatelizována a její autoři pak veřejně zpochybňováni. To pak pokračuje v místním Kolínském Presu, který ovládá člen hnutí pana Rakušana Martin Slavík.

Atmosféra ze zasedání zastupitelstva může ovlivnit i obyčejné občany, tak to myslíte?

Ano, přesně to jsem měl na mysli. Občané vidí, jak jsou kritici koalice dehonestováni a v někom to může vzbudit pocit, že je to standard, na kterém není nic divného. Pak se nelze divit, že v lidech, kteří jsou pod vlivem této propagandy a těchto příkladů svých zastupitelů, roste přesvědčení, kdo jsou ti zlí a s kým je třeba se vypořádat. Tito lidé pak nevidí nic špatného na tom, když kritiky kolínského vedení urážejí na sociálních sítích, nebo jim dokonce vyhrožují. Pokud slyší z úst samotného starosty Kolína na adresu opozičního zastupitele, že je mu z něj špatně, nebo pokud se další zastupitelé v rámci zasedání zastupitelstva vyjádří směrem k opozičnímu zastupiteli slovy: Já vás tady nechci, já nechci, abyste byl zastupitel! Není tedy překvapení, že na podobnou notu naskočí a v prostředí sociálních sítí reagují podobně i další občané, jak uvádíme níže (k dispozici máme i jména konkrétních pisatelů, pozn red.):

„Nazdar vy PRASATA! Takže a velice vážně, budete se hodně divit, až vás někdo chytne pod držkou a tu vám upraví podle libosti!!!“

„Lžete stejně jako Babiš, pomlouváte solidní lidi jako pana Rakušana… Pár facek byste potřeboval!“

„To je drsný, tenhle prolhaný amorál má děti…?“

„Víte, jak se pozná svině? Koukněte se do zrcadla…“

Třešničkou na tomto smutném dortu jsou pak výhrůžky dokonce i od příslušníka Policie ČR. Té Policie, která nám má pomáhat a chránit nás:

„Hermanečku, ty tlamo vypasená, aby ses nedivil, až ti někdo dá loket s rozběhem… seš nevídaný koledník, vážně si koleduješ, až ti někdo dá lívanec za krk. Jsme slušné město, nechceme tu nepokoje, které vyvoláváš…“

Absurdnost kolínského prostředí už jen dokresluje vzkaz bratra kolínského novináře pracujícího pro SeznamZprávy pana Blažka:

„Co si, ty smrade, tady dovoluješ psát takový hámotiny? Nějaký následky? Tak na ty si dej pozor sám!“

To jsou skutečně nebezpečné výroky, máte z nich strach?

Strach je přesně to, co Kolín charakterizuje. Místní mocní dělají vše proto, aby svoje kritiky umlčeli, nebo zastrašili. Navzdory tomu se ale můžete kolínskou politickou scénou i pobavit. Třeba když si přečtěte slova bývalého stranického kádru a zapálené členky KSČ paní Fuksové, v současnosti členky hnutí pana Rakušana a samozřejmě již poučené z chyb, která naopak směřovala starostovi Kolína:

„Byl jsi dokonalý, takže mi vůbec nedošlo, že je to vlastně tvoje PRVNÍ zasedání Zastupitelstva, které jsi vedl! Kdyby mi to došlo, když jsme se po Zastupitelstvu loučili, s velkou radostí bych ti to řekla! :-) Tak ti to aspoň "říkám" teď! :-) Byl jsi dokonalý!“ Tomu chybí snad už jen oslovení Klemente… Výborně by to zapadlo do nějakého budovatelského filmu, nebo možná spíš parodie. Jenže je to kolínská realita. Hodně smutná realita.

To zní skoro až neuvěřitelně…

Jestli vám tohle zní neuvěřitelně, jsem zvědavý, jak vám bude znít to, co vám řeknu teď. Je toho totiž ještě daleko víc…Kdybych mohl použít oblíbenou hlášku z Pelíšků, napínavými historkami se jen hemžím.

Když se ke mně o přestávce kolínského zastupitelstva přitočil městský právník Kasal a zašeptal mi do ucha slova, která se ve slušné společnosti neříkají, byl jsem naprosto zaskočen a šokován, i když podobný zážitek mám i z přestávky Krajského zastupitelstva s jiným opozičním politikem, nepřijde mi to úplně normální. Prozatímním vrcholem je ale zážitek, který se mi stal po skončení jednoho kolínského zastupitelstva. To se ke mně zezadu za tmy přiblížil jistý pán, jehož práci pro město jsem na tom zastupitelstvu kritizoval (bývalý šéf odboru na kolínské radnici, nyní uklizený jako jednatel AVE Kolín) a vyhrožoval mi, že jestli ho nenechám na pokoji, vyřídí si to jinak, a to prý nechci! Fotografie z FB profilu tohoto pána a tón jeho hlasu (po zkušenostech z minulých zastupitelstev jsem si nechal zapnutý diktafon a vše si nahrál) nenechají nikoho na pochybách, co tím myslel…

Tak to už přestává být legrace, člověk si říká, kde se to v těchto lidech bere?

Podle mě je to právě tím, že pokud vidí, jak se ke mně chovají lidé, které si zvolili, považují to za normu a takové činy si prostě tímto ospravedlňují.

Skoro se zdá, že pro to máte pochopení?

Je to možná pochopitelné, v souvislosti s tím, jakou atmosféru v Kolíně místní mocní vytvořili, ale není to omluvitelné. S obavou o to, kam až může situace v Kolíně dojít a kam už vlastně došla, jsem se rozhodl to takhle nenechat a oznámil vše Policii ČR. Prostě už se nenechám dále zastrašovat, nenechám si vyhrožovat a už vůbec nenechám podobné lidi si myslet, že jejich metody výhrůžek, jak vystřižených z 50. let, mají místo v této době, v tomto městě a v této republice. V tomto duchu jsem postupoval i při zmíněných výhrůžkách kolínského policisty, to ale šetří jiný orgán.

Máte strach?

No, není to příjemná situace, někdy, když se blížím za tmy k autu, tak mě napadají různé myšlenky. Na druhou stranu jsem kus chlapa a něco vydržím. O co mám ale opravdu strach, to je moje rodina. Není příjemné, když si o vás manželka přečte, že jste buran, jak mě také místní mocní nazvali. Nejsou jí příjemné ani výhrůžky na sociálních sítích, bojí se a já se jí nedivím. Zrovna tento týden mě „dokopala“ k tomu, abych pořídil zabezpečovací zařízení. I z toho vidíte, že to není žádná legrace.

Kde vidíte důvody takového chování vašich oponentů?

Faktem je, že jsem jako kolínský zastupitel upozornil na některé věci, které nejsou, podle mě, ale i podle mnoha jiných, tak úplně v pořádku. Na zastupitelstvu jsem řešil třeba rekonstrukci ulice Pražská, která se jednak neuvěřitelně protáhla, ale co je hodně podivné, firma GEOSAN, která ji prováděla, poslala hnutí STAN sponzorský dar. Vít Rakušan se tehdy bránil tím, že to nebyla stejná firma, ale spíš si naběhl, protože to opravdu nebyla úplně stejná firma Geosan group, ale šlo o Geosan development, jejíž struktury končí až v jednom z daňových rájů. Netřeba dodávat, že adresy obou firem jsou totožné, stejně jako lidé, kteří za nimi stojí.

To zní neuvěřitelně, pokračujte…

Šťoural jsem i do Kolínské klíčenky, což je velmi nebezpečná věc a navíc i pochybná zakázka. Kritizoval jsem nevyužívanou cyklověž za 13,5 milionu, nebo velmi sporné výběrové řízení na MHD v Kolíně, které stálo město peníze navíc, nebo třeba odměny, které si kolínští mocipáni tak rádi udělují za svoje mimořádné výkony.

Můžete být konkrétní, zdá se to trochu přitažené za vlasy.

Nevěříte, že? Ale je to tak, Vít Rakušan si na odchodnou z funkce starosty nechal odhlasovat odměnu 95.000, - korun, zhruba stejnou odměnu si před Vánoci nechal schválit i místostarosta Najbrt a současný starosta Kašpar. Tomu kamarádi odhlasovali dokonce 150.000 korun.

Co říci závěrem?

Snad jen to, že i když se mi spousta lidí snaží ztrpčit a zkomplikovat život, k vyhrožování a zastrašování přidávají dokonce i žaloby, já se jich neleknu. Moc mě mrzí, že to odnáší i moje rodina, ale právě proto to nemůžu vzdát. Nechci, aby vítězila bezohlednost, zastrašování a sprostota!

