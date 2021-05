Poslanec Bělobrádek: Svrchovanost republiky se nedá vyhandlovat, přesto bychom neměli propadat rusofobii

reklama

Českou politickou a mediální scénou teď hýbe aféra s připravovanou cestou ministra vnitra Hamáčka do Ruska, kam měl údajně jet, alespoň podle článku na serveru Seznam Zprávy, „vyobchodovat“ zatajení vrbětické kauzy za milion Sputniků a rusko-americký summit pořádaný v Praze. Myslíte si, že to může být pravda anebo se jedná o velmi nadnesené tvrzení, které už zpochybňují i některá jiná média? Úterní uzavřené jednání Parlamentu ČR ale nepřineslo žádné jasné rozuzlení celého případu...

Tak informace od autora zmíněného článku se musí brát často s velkou rezervou. Nicméně ta podezření jsou opravdu dost závažná, a proto se koalice Spolu rozhodla svolat uzavřené jednání dolní Sněmovny. Já jsem také rozhodnutý se svými kolegy zorganizovat různá další jednání patřičných výborů a komisí, protože ten stín pochybnosti existuje a já stále nerozumím tomu dřívějšímu záměru pana místopředsedy vlády Hamáčka odcestovat do Moskvy. Možná to byla skutečně snaha o diplomatické jednání ohledně vrbětické kauzy, ale to jsme v rovině spekulací. Celá záležitost je podivná a zarážející, a je proto nutné ji pořádně vyšetřit a pak veřejnosti vysvětlit. Pokud by se však informace z uvedeného článku potvrdily, tak by to byl velký skandál, po kterém by v civilizovaných zemích mělo dojít k pádu vlády. Pokud by se tak nestalo, těžko bychom našim spojencům vysvětlovali, proč taková vláda v ČR i nadále funguje.

Výsledkem kauzy Vrbětice jsou zmrazené česko-ruské vztahy, paritní zastoupení na ambasádách, ale také očekávané sankce ze strany Ruska, se kterým máme velmi příznivou obchodní bilanci. Někteří politikové vyčítají nyní vládě, že se mělo o této kauze nejprve diplomaticky jednat, aby škody, jež zřejmě utrpí český stát v hospodářské oblasti, byly co možná nejnižší. Co si o takových názorech myslet? Jsou namístě? Nepočínala si vláda jako slon v porcelánu, když léta vyšetřovanou kauzu začala pak narychlo řešit bez patřičné diplomatické přípravy? Anebo Rusové překročili všechny únosné meze, a proto musí jít i veškerý obchod či jiné ohledy stranou?

Anketa Z jaké tajné služby máte největší respekt? BIS 1% CIA 3% KGB 20% MI6 3% MOSSAD 73% hlasovalo: 6616 lidí

Já osobně mám obyčejné Rusy rád, stejně jako ruskou literaturu, ruské umění, ruskou klasickou hudbu, ale to všechno nemůže zakrývat ruský imperialismus. Samozřejmě, celá kauza by neměla vyvolat přehnanou rusofobii. S Ruskem bychom měli mít i nadále přijatelné vztahy i v oblasti obchodu, na druhé straně jsou věci, se kterými se neobchoduje a které se za ekonomické výhody nemohou vyměňovat, a to je svrchovanost naší republiky a její důstojnost.

Ale abychom se dostali k počátku celého případu – jak byste nyní zhodnotil postoj celé vlády a prezidenta Zemana k vrbětické kauze? Prezident ve svém projevu uvedl, že existují dvě hodnověrné verze – buď připravili explozi muničních skladů agenti GRU, nebo se jednalo o neodbornou manipulaci s výbušninami. Svůj názor o více verzích po diskusi s premiérem přehodnotila ministryně spravedlnosti Benešová. Co si má o tom veřejnost myslet, když někteří ministři hovoří jinak než premiér, a když prezident si také není zcela jistý oficiální verzí řešení případu, jak ji prezentuje vláda?

Podle informací, které nám poskytla Bezpečnostní informační služba (BIS), konkrétně její ředitel, tak jediná verze, se kterou se skutečně počítá, je ta s účastí ruských tajných služeb. Fakt, že o tom hovoří pan prezident či někteří členové vlády jinak, považuji za velmi nešťastné a za této vypjaté situace to dost znejisťuje veřejnost. Já vůbec už nerozumím tomu, proč prezident Zeman o vrbětické kauze začal hovořit až týden po jejím zveřejnění. Od hlavy státu a vrchního velitele našich ozbrojených sil bych také čekal jednoznačné vysvětlení, když dokumenty, které nám byly předloženy, byly zcela jasné, hodnověrné a velmi dobře připravené. Určitě se nejednalo o nějaké vaření z vody.

Hlava státu podpořila vládu ve vyhoštění 18 ruských diplomatů s tím, že se mělo jednat o špiony. Jedním z důvodů také měla být, zatím nespecifikovaná činnost dvou ruských agentů na našem území, tedy nikoli jejich prokázaná účast na sabotážní akci. Jak to mohou nyní vnímat naši spojenci, kteří už nám projevili svoji podporu? Prezident Zeman vlastně uvedl, že my nevíme, jestli to Rusové provedli, bude se to teprve vyšetřovat, máme jen důvodné podezření... Podobně hovořila ministryně spravedlnosti Benešová a ministru obrany Metnarovi se měl prý prezidentův projev líbit. Není tak zpochybněna reakce naší vlády, která se s žádostí o podporu obrátila na EU a NATO? Není to důvodem toho, že nám ještě velké evropské státy jako Německo či Francie nevyjádřily větší podporu?

O tom, jestli nás více podpoří vámi uvedené země, můžeme zatím jen spekulovat. Je pravdou, že prohlášení různých členů vlády i prezidenta mohla znejistit některé naše spojence. Zahraniční politiku České republiky ale vytváří vláda, to je dáno ústavou, nikoliv prezident. A tady je zcela jasné, co vláda oficiálně říká, tedy že na explozích muničních skladů má jednoznačný podíl ruská tajná služba a konkrétně dva její členové, o kterých informovala většina médií. Jestli oni přímo uložili nálože, nebo to udělaly jiné osoby, je už jedno. Ten jejich podíl, alespoň podle dokumentů, které jsem si mohl prostudovat, je prostě nezpochybnitelný. A také proto nám už vyslovila velkou podporu i řada jiných států, našich spojenců z NATO.

Psali jsme: Ben Kuras: Rusko a Čína, zlo světa, píší v USA. Jenže co dělá Biden? To nás pohřbí Nedodržujete nařízení, vzkázal Babiš do Zlína. A začala mela. Nejsme ufňukaným hejnem pacholat, kontroval krajský politik „Chybí vám uvědomění.“ Tomáš Klus: Lid musí pochopit, co k němu umělci chtějí dostat Nás chtěli vyhladit! Foldyna nad hroby: Evropan? Jsem Čech

Další mimořádně diskutovanou otázkou mezi veřejností v kauze Vrbětice je nyní problém s odtajněním skutečností. Tedy proč se o celém případu dozvěděli lidé teprve nyní, když podle některých zpravodajských serverů (např. Neovlivni.cz) i některých politiků to musela BIS vědět už od roku 2018, že se kolem výbuchu muničních skladů pohybovali ruští agenti z GRU. Zmíněný server například uvádí, že už před 3 lety vyšetřovatelé navštívili ostravský hotel Corrado, kde byli ruští agenti ubytováni. Co podle vás vedlo k odtajnění tohoto teroristického činu až v těchto dnech?

Vyšetřování průběžně probíhalo, ale byl s tím velký problém, protože se v inkriminovaných místech nemohl pohybovat žádný člověk, jelikož se tam dlouhou dobu vyskytovala nevybuchlá munice a existovalo nebezpečí dalších explozí. Dá se tedy říct, že vyšetřování bylo určitým způsobem omezeno na více měsíců.

Celou tuto obtížnou kauzu dozoroval ustanovený státní zástupce, který umožnil zveřejnit určité skutečnosti až tehdy, kdy byl zcela přesvědčen, že tím nebude mařit jiné úkony trestního řízení. Že to mohlo být dříve či později, o tom můžeme jen spekulovat, ale jisté je, že před dvěma či třemi lety nemohl být už ten spis, který jsme si mohli prostudovat, zcela dopracovaný, a tedy vhodný ke zveřejnění. Jedná se o složitou mezinárodní kauzu, takže musela být detailně a pečlivě vyšetřena, a to stojí čas. Že se k němu dostali dříve někteří novináři, je zřejmě faktem, který se mi ale vůbec nelíbí. Nebylo to poprvé, co přísně utajované skutečnosti mezinárodního bezpečnostního významu unikly do médií a my tím můžeme být pro naše spojence dost nedůvěryhodní.

Únik zmíněných informací pak mohl být důvodem, proč vláda najednou zveřejnila tak neočekávaně a překvapivě vrbětickou kauzu. Nechtěla být druhá v pořadí až po médiích. Ale to je čistě jen má spekulace.

Hraje také v odtajnění informací ohledně vrbětického útoku svoji roli současný vývoj politických událostí? Tedy tendr na dostavbu Dukovan, blížící se volby atd.?

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 84% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 8194 lidí

Ondřej Votruba, bývalý ředitel vládní agentury Czechinvest, který také působil na Ministerstvu dopravy či místního rozvoje, se v médiích zamýšlel nad tlakem Hradu na šéfa BIS plukovníka Koudelku. Domnívá se ve své analýze, že prezident měl údajně o vrbětické záležitosti vědět, a proto se snažil české zpravodajce veřejně dehonestovat. To se týká toho známého vyjádření o čučkařích a také nevůle k povýšení plukovníka Koudelky na hodnost generála. Miloš Zeman to však ve svém projevu rezolutně odmítl. Jsou to tedy jen fámy anebo to může mít s kauzou Vrbětice nějakou spojitost?

Já k tomu mohu jen říct, že určitou nevraživost vůči řediteli Koudelkovi má pan prezident od doby, kdy se s ním neshodl na tom, zda byla u nás jedovatá látka novičok vyráběna či nikoli. Nevím tedy, jestli případ Vrbětice má s tím nějakou spojitost, spíše bych to viděl jako nějaké pokračování vzájemného nesouladu mezi BIS a panem prezidentem, což považuji za hodně nešťastné. Vláda, prezident a bezpečnostní složky by měly vystupovat jednotně, nikoli se vzájemně zpochybňovat. Tajné služby by neměly zasahovat do politiky a politici by je měli pouze úkolovat i kontrolovat a nikoliv detailně řídit jednotlivé kauzy.

V médiích zazněla spekulace, že hlavním motivem teroristického činu GRU nebyl tak ani útok na sklady s municí směřující přes bulharského obchodníka na Ukrajinu a do Sýrie, jako spíše znemožnění činnosti další firmě, která prý ve vrbětickém areálu produkuje komponenty do balistických raket pro naše spojence. Může tomu tak být?

Já takové informace nemám. Vzhledem k výbuchům muničních skladů, které se udály i v Bulharsku, se mi však zdá, že verze o tom, aby se zabránilo především expedici vrbětické munice přes bulharského obchodníka na Ukrajinu a do Sýrie, je velmi pravděpodobná. Pokud tam byl ještě i jiný důvod, nemohu to vyvrátit či potvrdit, protože takové informace se ke mně nedostaly. Myslím si ale, že to jsou jen další spekulace.

Už před 7 lety kritizovali někteří podnikatelé, jež ve vrbětickém areálu podnikali, špatnou vnější zabezpečenost muničních skladů ze strany státu, tedy Ministerstva obrany. V oplocení okolo areálu měly být údajně velké otvory, které dokonce využívali houbaři i turisté. To zavání pořádnou švejkovinou... Zakládá se tato kritika na pravdě? A pokud ano, zvýší Ministerstvo obrany či vnitra zabezpečení ostatních muničních skladů a vojenských prostor dokonalejším způsobem? Budete k tomu vy, poslanci, současnou vládu tlačit?

Tak to je samozřejmě ostuda Ministerstva obrany. Začalo to už za ministra Stropnického. A skutečně i já mám informace, že areál byl nedostatečně zabezpečený a také s různou evidencí tam existoval problém. I místní lidé upozorňovali na velkou prostupnost areálu, což by mělo být mementem, že takový přístup je naprosto nepřijatelný, i když prostory v tomto objektu se pronajímají soukromým firmám. My jsme na toto téma uspořádali už několik jednání Sněmovny, protože situace v takových prostorách se určitě musí změnit, jelikož jsou tam skladovány velmi citlivé komodity. Ten minulý, nepříznivý stav prostě nemůže v podobných areálech dál přetrvávat.

Psali jsme: Ústí nad Orlicí: Administrativní budova Perly našla kupce Červíčková (ANO): Města a obce musí dostat víc peněz na svůj rozvoj Nemocnice Znojmo podala v očkovacím centru 20 000. dávku vakcíny proti COVID-19 Divadla možná pojedou od 17. května. Zaorálek promluví na vládě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.