Poslanec Bžoch o chybě ANO: Poslouchali jsme opozici, takhle to dopadlo

ROZHOVOR Poslanec za hnutí ANO Jaroslav Bžoch uznává, že vláda se nechala pod tlakem přesvědčit k rychlému rozvolnění opatření proti koronaviru; zároveň však odmítá kritiku, že nic neudělala a není připravena. Sám naopak tvrdí, že opozice je zdatná v kritice, nicméně s rozumnými návrhy z vlastní dílny nepřichází. „Říkají, že jsme rozvolnili něco, co oni sami chtěli rozvolnit. Pamatuji si schůze Sněmovny, kde jsme koronavirus řešili neustále, a opozice chodila a říkala: Vy všechno zakazujete, samé příkazy, uvolněte to, ať mohou lidé normálně dýchat. Tak ať nenadávají, že jsme něco podcenili,“ vzkazuje do opozičních lavic.

reklama

Trucpodnik. Tak jste v našem minulém rozhovoru nazval cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Ráda bych se vás zeptala, jak ji vidíte poté, co byla uskutečněna, z pohledu přínosů pro Česku republiku, vzhledem k reakcím Číny, nebo ohledně výroku předsedy o potřebě Čechů narovnat si záda?

Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 12441 lidí

Co se týká reakce Číny, ta samozřejmě přehnaná byla, proti tomu se ohradit musíme, protože přeci jenom není normální, aby kdokoliv vyhrožoval našemu druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli. Na druhou stranu rozčilovat se nad tím, že Čína vůbec reaguje, mi přijde úsměvné, protože za prvé všichni věděli, že Čína nějak reagovat bude, akorát nevěděli, jak – a říkám znovu, reakce byla přehnaná. Ale asi kdybych se já rozhodl, že pojedu to Katalánská a budu Kataláncům gratulovat tomu, že se chtějí odtrhnout od Španělska, nenechá to v klidu ani Španěly a určitě by se vůči tomu také ohradili.

Jednou jsme přistoupili na svrchovanost Číny, máme svoji politiku, kde máme jasně dáno, že chceme rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem, a nikdo nám do toho nemůže mluvit. Cesta podle mne ničemu nepomohla. Samozřejmě pro Tchaj-wan byla cesta důležitá a dobrá, ale nám jako České republice v ničem nepomohla. Zahraniční politiku dělá vláda a dělá ji dobře. S Čínou jednáme jako s jakýmkoliv jiným státem a nikomu nepodlézáme. Když Čína dělá něco špatně, vždy se proti tomu ohradíme. Rozhodně se neklaníme Číně, ani nikomu jinému.

Slova o narovnání hřbetu byla zbytečná a spíše v Češích vyvolávala pocit, že jsme druhořadý stát, což nejsme. I z našich zahraničních cest vím, že nás všude chválí, berou nás jako spojence a jako malý, ale velmi dobrý stát v uspořádání demokracie. Vystrčil se pouze snažil najít pro jeho cestu důvody. Vystrčil Je druhým nejvyšším ústavním činitelem, může si jet, kam chce, nikdo mu to zakázat nemůže. Já osobně, kdybych byl předseda Senátu, na tu cestu nepoletím.

Jak tedy vnímáte reakci prezidenta Miloše Zemana, který se jednak k celé situaci příliš nevyjadřoval a potom rozhodl, že se Vystrčil nebude účastnit zahraničních jednání?

To je rovněž takový trucpodnik, protože já si o té cestě mohu myslet svoje, nicméně pokud se setkávají naši nejvyšší ústavní činitelé, neměl by z nich být Miloš Vystrčil vyloučen, ať je důvod jakýkoliv. To, že neposlechl rady ostatních ústavních činitelů a cestu stejně podnikl, je jedna věc, ale dělání si naschválů do vysoké politiky nepatří a měli bychom spolu umět komunikovat i přesto, že máme jiné názory. Tohle nepřinese na naší politické scéně vůbec žádný klid. Prezident na to má nárok, je to jeho iniciativa a vůbec mu ten nárok neupírám, ale tohle by se mělo překousnout. Na schůzce mohli cestu rozebrat, co měla cesta přinést, kdo to odnesl, když některé firmy přicházejí o zakázky. Přeci jen bychom spolu měli umět komunikovat, což je na nejvyšší úrovni žádoucí.

Teď ke koronaviru. Počty nakažených v České republice přibývají rázným tempem. Už i premiér připustil, že rozvolňování opatření před létem přišlo příliš zbrkle. Domníváte se, že jde o jeden z důvodů, proč jsme v současné situaci?

Osobně se domnívám, že jde o jeden z důvodů, když jsme ustoupili tlaku ať už opozice, nebo lidí, že se máme co nejdříve vrátit k normálnímu životu, a že jsme to podcenili. Mohli jsme se vrátit k normálnímu životu, v uvozovkách zapnout celou ekonomiku, nechat ji fungovat, ale ponechat nařízení o rouškách alespoň ve veřejných prostorách. Neměli jsme tolik ustupovat, a byla to chyba. Nicméně tehdy jsme vše měli pod kontrolou, všichni říkali, že koronavirus slábne. A my jsme chtěli lidi nechat volně dýchat, což je věc druhá.

Asi jsme to podcenili, nicméně chápu, že teď tady je každý generálem. Věřím, že ministr zdravotnictví a všichni epidemiologové to mají velmi těžké... virus si dělá, co chce. Zároveň se však jedná o zodpovědnost lidí, protože bydlím v Teplicích, kde měli demonstraci proti rouškám, což mi zrovna v tuto dobu přijde naprosto absurdní. Věřím, že lidé, kteří tady protestují proti rouškám, si ji v klidu nasadí například v Německu, kde jsou povinné všude. Je to samozřejmě i o nás, o lidech, ale možná jsme ta opatření rozvolnili moc rychle.

Fotogalerie: - Rouškolidé

Právě ta kritika směrem k hnutí ANO i k premiérovi míří s tím, že před létem Andrej Babiš místo uposlechnutí varování vyměnil rozhodnutí v podstatě za přízeň lidí, protože roušek či opatření takzvaně měli dost. Co vy na to?

To byste se musela zeptat přímo premiéra. Tlak je veliký a tlaku bohužel někdy nějakým způsobem podlehneme my všichni, co sedíme ve Sněmovně. Ale jsou paradoxní situace, kdy nás opozice tepe za to, co jsme měli dělat – ale jak jsme to měli dělat, už neřeknou. Říkají, že jsme rozvolnili něco, co oni sami chtěli rozvolnit. Pamatuji si schůze Sněmovny, kde jsme koronavirus řešili neustále, a opozice chodila a říkala: Vy všechno zakazujete, samé příkazy, uvolněte to, ať mohou lidé normálně dýchat. Tak ať nenadávají, že jsme to podcenili. Rozhodnutí, která vláda i celý tým dělá, měla nějaký smysl.

Možná bylo chybou, že jsme neposlechli a nezavedli jsme nařízení, ale říkám, nikdo bohužel nepředpokládal, že křivka poletí tak nahoru. Mohli jsme se lépe připravit, ale uvidíme. Nyní se opatření zavedla a věřím, že vše dostaneme zpátky pod kontrolu tak, jak se to povedlo na jaře.

Psali jsme: VIDEO Ministr Toman: Jiní o vodě mluví, my ji chráníme a vracíme lidem Zdeněk Somr (ODA): Každá domácnost má nárok na pitnou vodu. Státu chybí plán Babišova vláda se chová jako malé děti, řádil Fiala na Primě Dvouletý (Soukromníci): Všechny zjištěné informace budí dojem, že dochází k porušování zákona

Sám jste teď zmínil, že jste se měli lépe připravit, ale to je i jedna z hlavních výtek opozice směrem k vládě, tedy že se v tomto smyslu nepřipravila. Proč tomu tak je?

Nemyslím, že by se něco nepřipravilo. Týmy stále pracovaly, saldovaly čísla, výskyt v okolních zemích, udělaly semafory a spoustu kroků, které vedly k tomu, abychom virus měli pod kontrolou. Lepší přípravou jsem měl na mysli opatření na měsíc září, jak bylo řečeno, a neměli jsme ustupovat. Nicméně je otázka, jak spolu komunikují kraje, města a ministerstva, protože samozřejmě není vše pouze na vládě. Bylo by velmi jednoduché říci, že koronavirus se šíří natolik, protože za to může vláda. Samozřejmě tomu tak není, jde i o zodpovědnost lidí a nás všech.

Nevím, zda jsme mohli udělat něco více, ale vidím spoustu kroků, které jsme uskutečnili, ať už lokální nařízení přes semafory, aplikace e-rouška, chytrá karanténa, trasování, navyšování lidí v trasování, navyšování testovacích míst. Nejde vše tak rychle, jak bychom si představovali, vše je spojeno s nějakou legislativou, ale udělalo se mnoho. Když jsme kdysi testovali sedm, osm tisíc testů denně a dnes je to dvacet tisíc, jde o velký pokrok. Ano, s tím budou stoupat i čísla, ale nejde o to, že bychom nic neudělali. Výtky jsou kolikrát nemístné, navíc, když poslouchám, že vláda nic neudělala, tak jsem od nikoho neslyšel, co jsme měli udělat navíc, to už nikdo neříká. Možná jsme podcenili roušky.

Fotogalerie: - V rouškách proti Babišovi a Zemanovi

Protože mluvím jak s politiky z vládních stran, tak i z opozice, a situaci sleduji, nemohu souhlasit s tím, že žádné návrhy od opozice a kritiků z řad politiků nepřicházejí. Jistě víte, že různé návrhy jsou podávány, a to i nápady, kterým později bylo vyhověno. Můžeme se zamyslet nad tím, jaká je role opozice v dnešní krizi?

Rolí opozice určitě je, aby přicházela s nápady, abychom je dávali dohromady, ale bohužel politická situace je taková, že se všichni neustále dohadují. Když opozice přijde s nějakým dobrým nápadem, nikdo z nás nemá problém nápad vzít a nějakým způsobem s ním pracovat. Bohužel i poslední jednání ve Sněmovně se otočilo spíše v útočné, než že by vyvolávalo kooperaci. Pak je pochopitelně těžké navázat spolupráci.

Například, dnes první nápad, který jsem slyšel od opozice, který by se legislativně dal posunout a musí se na něj podívat legislativci, je, že by se z nějakých připravených lékáren mohla udělat odběrová místa. To považuji za dobrý nápad a myslím první konstruktivní nápad, který jsem od opozice slyšel. Nápady nebo rady typu: musíme navyšovat odběrová místa, laboratoře a všechny ostatní, což se vláda snaží dlouhodobě, ale to je plácnutí do větru spíše, než řešení krize. Vláda se samozřejmě snaží a místa navyšujeme, ale na to také musíme mít personál.

O první konstruktivní návrh opozice se určitě nejedná. Od počátku pandemie jich bylo více a dají se zpětně dohledat. Například Starostové a nezávislí navrhli, aby samoživitelé a samoživitelky a rodiče s malými dětmi dostali jednorázově šest tisíc korun. Jak se vám, kromě plošného přispění seniorům, zamlouvá poslat finance samoživitelům?

Samoživitelky jsou samozřejmě jedno velké téma, které se musí řešit. Nedokážu říci, o jaký by šlo zásah do státního rozpočtu. Samozřejmě by se mi líbilo jim přispět, protože koronavirem trpí, musejí zůstávat doma s dětmi.

Musíme oddělit dvě věci. Pomoc finanční lidem a pak zvládnutí epidemie. V tom druhém nám opozice nic nenavrhla kromě již zmíněného a jen kritizuje. V tom prvním bodu nápady mají, ale tam již vláda udělala věcí mnoho a bohužel vždy zůstane někdo nespokojený. Paradoxem je kritika za velký schodek rozpočtu a na druhé straně snaha dát víc a víc finanční pomoci všem, což jde proti sobě. Nicméně matky samoživitelky si zaslouží nejen tyto peníze, ale i větší podporu celkově. Třeba jednoduchou věcí, jako je snížení daně z příjmu na nějaké minimum. I přesto, že vím, že je zde i menšina, která toto a také další dávky zneužívá. To je ale věc systému, a to má řešit ministerstvo práce a sociálních věcí, které ale bohužel moc nedělá a neřeší.

Odhad je tři miliardy korun.

Tak to není tak hrozné. Mně osobně se nápad líbí, ale neslyšel jsem celkově, jak si ho představují. Co se samoživitelek týká, jde dlouhodobě o problém s jejich podporou. To bohužel visí na ministryni Maláčové (Jana, ČSSD, pozn. red.), která místo, aby řešila priority na ministerstvu, řeší platy politiků, což je absurdní.

Domníváte se, že v rámci krize její postupy nejsou vhodné?

Programy, které řešila a vláda se na nich shodovala, byly dobré. Spíše jsem myslel na věci, které nesouvisí s koronavirem, protože měla na svém ministerstvu několik priorit, ať už sociální dávky, samoživitelky a všechny ostatní, a tam práce stojí, za tu dobu nic neudělala. Místo toho se pouští do věcí, jako jsou platy politiků, což mi přijde ještě víc populistické, než populisti.

Psali jsme: Útlum těžby v OKD bude stát 14,5 miliardy, hlásí ministr Havlíček Janáčkova filharmonie: Do Ostravy míří dirigentská legenda Vassily Sinaisky ODS: Je nutné navýšit testovací kapacity, zapojit by se mohly lékárny Držme se reality, požádal ředitel Motola Ludvík kvůli koronaviru. A přišla reakce z ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.