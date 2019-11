Poslanec SPD chce zásadně změnit financování ČT: Jinak si budou dál vesele hospodařit bez odpovědnosti

Spekuluje se o zdravotním stavu Miloše Zemana. Před ceremoniálem 28. října strávil několik dnů v nemocnici na „rekondičním pobytu“, během svého projevu, který byl nejkratší za dobu Zemanova úřadu, prezident seděl. Dělá vám jeho zdravotní stav starosti?

Pan prezident má k dispozici tým odborných lékařů, kteří mají na starosti jeho zdravotní stav, tedy obavy nemám. Má špičkovou péči.

Předseda ODS Petr Fiala prezidenta Zemana kritizoval kvůli tomu, kdo byl a kdo nebyl na Hrad pozván. „Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek,“ napsal na Twitteru. Je to tak? Je pravda, že Miloš Zeman vytvořil jakési „síto“, některé pozval, jiné ne. Je v pořádku, že si prezident takto vybírá, kdo bude přítomen a kdo ne?

Pokud je mi známo, klíč k sestavení pozvání hostů na podobné akce není stanoven. Je tedy plně v kompetenci pana prezidenta, jak jej sestaví. Dá se ale chápat, že pokud někdo z takové události „na protest“ odejde, že napříště nebude muset být zván, aby nebyl znovu vystaven pro něj tak „nepříjemné“ situaci jako být přítomen u vyznamenávání důležitých osobností. Vytvořil tak místo pro někoho, kdo si takového pozvání bude vážit. Toť ale můj názor. Pan prezident měl jistě důvody, proč jisté osoby nebyly pozvány.

„V životě jsem zažil spoustu státních svátků. V Rakousku i v Německu, ve Francii i v Británii, v Americe i v Austrálii. V žádné zemi jsem však neviděl při slavnostních ceremoniálech tolik zasmušilých tváří a v projevech necítil tolik negativní energie jako dnes v té naší. Atmosféra na Hradě smutnější než na pohřbech,“ uvedl k atmosféře na Hradě někdejší europoslanec Libor Rouček. Jak působil ceremoniál na vás?

Ceremoniální udílení nejvyšších státních vyznamenání je vždy důležitá společenská událost. Vážnost je namístě. Pokud ale na pana europoslance padla špatná nálada churavých podzimních dní, že tak vnímal i celou ceremonii, je to škoda.

„Jen samolibá improvizace o metálech a repete zloby o komentátorech a sociálních sítích,“ zhodnotil Zemanův projev radní ČT Zdeněk Šarapatka. Jak se líbil vám?

Pan Šarapatka pouze zveřejnil svůj názor. To samozřejmě může. Já tento názor ovšem nesdílím.

„Ubohost na entou. Zeman dává medaili Klausovi, estébákovi Smutnému, Zímovi a vdově po usvědčeném agentovi StB Zilkovi. Horší už to nebude,“ soudí hudební kritik Jan Rejžek. Co si myslíte vy?

Pan Rejžek je hudební a filmový kritik. Udílení státních vyznamenání ale není film ani hudební skladba...

Ve Sněmovně se opět hodně protáhlo schválení výročních zpráv České televize, nakonec však všechny zprávy schváleny byly. Jde o úlevu pro Petra Dvořáka a současnou ČT, nebo se toho schválením výročních zpráv zase tolik nezměnilo?

Jako SPD jsme měli spoustu výhrad k těmto zprávám, mimo jiné jako k netransparentním a celkově špatnému hospodaření ČT a ani na semináři k tomu určeném, kde také k osvětlení nejasností mělo dojít, jsme se řádných odpovědí na naše dotazy nedočkali. Nemohli jsme tedy ani hlasovat pro schválení těchto zpráv i z důvodu našeho dlouhodobého kritického postoje k ČT. V praxi se tak nezměnilo nic. Pouze v případě neschválení dvou zpráv za sebou by to bylo pro ČT zásadní, jelikož by pak padla její rada a mělo by to i další důsledky. To se ale nyní nestalo.

Jaký signál dává schválení výročních zpráv těm, kteří jsou s prací České televize dlouhodobě nespokojeni?

Dokud nedojde k legislativním změnám ohledně tohoto veřejnoprávního média, které se tak zcela nechová, bude si ČT dál vesele hospodařit s koncesionářskými poplatky bez následné odpovědnosti za to, kde finance občanů z těchto poplatků končí, když ne ve kvalitě a vyváženosti zpravodajství. I proto jsme v SPD za zrušení koncesionářských poplatků.

