Poslanec továrník Juříček: Firmám stále chybí zaměstnanci. Živnostníci v nesnázích by se tam měli přesunout, pomohlo by to všem

Jakým způsobem zasáhly vaši společnost obě vlny koronaviru, a jak jste se s nimi vůbec vypořádali? Museli jste přerušit svoji činnost? Nemáte nyní problémy s množstvím nakažených zaměstnanců? Jste schopni dodržovat termíny vašich zakázek, nechybí vám například finance na nákup materiálu?

My jsme měli problémy hned na začátku epidemie, protože máme pobočky i v Číně. Na druhou stranu jsme se ale dokázali včas zásobit ochrannými pomůckami, zejména rouškami. Rychle jsme pak ustanovili krizový štáb, abychom si dokázali lépe poradit. Ta situace byla zpočátku opravdu hrozivá, z půl miliardy běžného obratu, který máme v České republice, jsme spadli v dubnu na 80 milionů, což byl těžký ekonomický propad. Postupně, asi od června, se ale začala situace výrazněji zlepšovat. Tu takzvanou druhou vlnu jsme prakticky moc nepocítili, v říjnu jsme dokonce dosáhli rekordních tržeb, jelikož máme své provozy i odbyt po celém světě. Nicméně k celkovému propadu zisku za rok 2020 zřejmě dojde.

Samozřejmě, jako i jiné firmy, jsme se museli vypořádat s nedostatkem zaměstnanců, kdy v jednu dobu nám jich na podzim chybělo okolo 230, z toho 50 bylo opravdu nakažených, zbytek byl buď v karanténě, nebo museli někteří pracovníci zůstat doma s dětmi, když se uzavřely školy. A to i přes fakt, že jsme striktně dodržovali všechna přijatá opatření a ještě jsme šli v bezpečnosti našich lidí dál, než bylo běžné u jiných společností. Všichni zaměstnanci musí u nás nosit roušky, na linkách jsou odděleni plexiskly, u strojů mohou pracovat nejvýše dvě osoby a jako první v republice jsme začali s pravidelnými antigenními testy.

Nemáte v úmyslu požádat o některý grant z ministerstva průmyslu, a pokud jste to už udělali, jakou s tím máte zkušenost? Domníváte se, že ministerstvo průmyslu pomáhá různým podnikatelům a živnostníkům v dostatečné míře?

Myslím si, že ministerstvo průmyslu a obchodu všem strojírenským firmám, ale i jiným podnikům, dost zásadně pomohlo. My jsme si také požádali o program Antivirus v dubnu, ale také pak v květnu a v červnu, kdy jsme vykazovali velmi nízké tržby. Při čerpání programů jsme sice zaznamenali asi měsíční skluz, ale potom už začaly fungovat celkem normálně. Možná že ten program byl v platnosti zbytečně dlouho a někteří lidé pak raději zůstávali doma na podpoře, než aby šli znovu do práce. Co se týká kurzarbeitu, tak ten teprve vláda připravuje. My ale nepočítáme, že bychom jej čerpali.

Nesetkal jste se u nás v ČR s některými vašimi odběrateli výrobků či dodavateli materiálu, kteří kvůli koronaviru museli ukončit svoji činnost? Jak je na tom vlastně pro nás důležitý automobilový průmysl, pro který dodáváte řadu komponentů?

Problémy s dodávkami komponentů a materiálů měla snad většina strojírenských podniků v Evropě. V Německu a ve Francii fungoval kurzarbeit, takže i renomované automobilové firmy měly omezenou výrobu, některé společnosti se úplně zastavily a my jsme museli hledat náhradní dodavatele, například v Indii nebo v Číně. Tyto problémy přetrvávají doposud, ale musíme se s tím nějak vyrovnat.

Dotkne se i vás přesun výroby z mladoboleslavské Škodovky na Slovensko, ale i do jiných zemí?

Vůbec to nepoznáme, protože dodáváme náš sortiment do 220 destinací po celém světě a je nám jedno, jestli v rámci koncernu Volkswagen posíláme naše výrobky do Bratislavy nebo do Spojených států. My jsme globálním dodavatelem komponentů pro automobilový průmysl a máme i řadu poboček v Asii.

Koronavirus opět rozdělil českou společnost. Jedna její část striktně dodržuje všechna opatření nařízená vládou a ještě by možná přitvrdila, ta druhá naopak protestuje a je pro ni problém nosit i roušky. Ke které z nich byste se spíše přiřadil? A jakým způsobem se ve vaší firmě dodržují hygienická opatření?

Já jsem zastáncem dodržování většiny nařízení přijatých vládou, protože mi připadají rozumná. Jediné, co jsem kritizoval už dříve a varoval předtím, bylo uzavírání škol. Jednak na to děti doplácejí nižší úrovní vzdělání, jednak hodně dospělých pak musí s nimi zůstávat doma na ošetřování, což samozřejmě postihuje firmy – mají ještě větší nedostatek pracovníků a samozřejmě se najdou i takoví, kteří toho zneužívají a chodí jen s nataženou rukou.

Co se týká uzavírání některých živností v oblasti služeb, tak si myslím, že by bylo rozumné, kdyby se někteří tito lidé s velkými finančními problémy přesunuli do větších firem, které nemusely přerušit svůj provoz a s kritickou situací se dobře vyrovnaly. Pomohlo by to oběma stranám, protože v mnoha firmách stále chybí zaměstnanci v určitých profesích a menší živnostníci by si pomohli z existenčních potíží.

Samozřejmě všichni bychom měli dodržovat stanovená hygienická opatření, dokud nebudeme přeočkovaní. Jinak, jak jsem už řekl, v naší společnosti striktně dodržujeme bezpečnostní opatření – zaměstnanci musí nosit roušky, na linkách jsou instalovaná plexiskla a u zařízení mohou pracovat jen dva lidé. Zaměstnance pak pravidelně testujeme.

Jak vůbec vnímáte chování některých vrcholových politiků, kteří na jedné straně kladou lidem na srdce, aby zůstávali doma a dodržovali všechna opatření, a na straně druhé, jako například Jaroslav Faltýnek či Miroslav Kalousek, je moc nedodržují?

Nikdo není dokonalý i mně se někdy stane, že zapomenu roušku, ale je pravdou, že politici a lidé zastávající významné posty by měli jít příkladem. Musíme se všichni snažit být co nejvíce zodpovědní...

Mnoho lidí také nyní vyčítá vládě, že jedná mnohdy překotně a chaoticky. Různá opatření se mění ze dne na den, některá nařízení přitom postrádají logiku (např. boty jste si koupit nemohli ve speciální prodejně, ale zbraň a náboje ano). Souhlasíte s touto kritikou ze strany veřejnosti? Anebo se za současné situace už nedá nic jiného dělat, když jsme tu správnou dobu na prevenci (červenec, srpen) už promeškali. Věříte vládě, že se drží jen doporučení od renomovaných odborníků – epidemiologů, infektologů a podobně?

Hlavní „proud“ všech těch opatření je celkem správný. Dnes je ale už jasné, že se některé zásady měly dodržovat i přes léto. Ohledně uzavírání menších prodejen by se měla zřejmě udělat důkladnější analýza, na kolik je jejich návštěva pro lidi bezpečná. Já si osobně myslím, že se mohly otevřít poněkud dříve. Jinak vládě určitě důvěřuji, že vychází z odborných doporučení renomovaných specialistů v oblasti zdravotnictví.

