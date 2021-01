Poslankyně SPD: Nosit povinně respirátory v MHD? Když to chce vláda nařizovat, musí to lidem dodat!

reklama

Jak se stát a vláda osvědčily v rámci očkování – tedy příprava a start celé akce?

Musím nejprve říci, že jsme pro dobrovolné očkování, ale vakcína by měla být dostupná pro všechny, kteří o to stojí a prioritně pro rizikové skupiny. Jako prvořadý problém vidím ve výběru vakcíny, která je náročná na přepravu a skladování. Unáhlenost a vzdát se svého práva výběru, přenechání vše na Evropské komisi... Mohli jsme zapojit své skvělé odborníky a pokračovat ve výzkumu své vakcíny, protože země, která nemá svůj výzkum, je jen kolonií. Je nutné nepolitikařit a dát prostor všem vakcínám, které by po řádných studiích a atestech našich odborníků byly vybrány a zakoupeny. Měli bychom věřit spíše sobě a našim lidem než nikým nevolené Evropské komisi. Z celého očkování se však stala fraška. Očkování chtěl mít pod palcem sám premiér Andrej Babiš, jelikož jde spíše o manažerskou věc, ale jak je vidět, situace se i jemu vymkla kontrole. Všichni víme, komu patří výrok: Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.

Třeba takový Karlovarský kraj, ze kterého pocházím, má naočkované třeba strážníky místo lidí v rizikových skupinách. Určitě nepodceňuji jejich práci, ale nejdříve by měla být vakcína dostupná ohroženým lidem, kteří mají o očkování zájem. Situace došla tak daleko, že ve středu oznámila vláda, že očkování se z důvodu nedostatku vakcín přerušuje na dva týdny a pozastavují se rezervace. Celý problém je, že Česká republika jako členský stát Evropské unie nemůže nakupovat samostatně vakcíny ani vyjednávat s výrobci, jelikož nás vláda ANO a ČSSD zavázala Evropské komisi, která bude zajišťovat rozdělení vakcín mezi jednotlivé členské státy a nákup bude ze strany Evropské komise centralizován. Tomu se říká suverenita.

Registr na testování i očkování vykazuje potíže. Ať už jde o předávání dat reklamním agenturám, rodná čísla, obejití systému a tak dále. Proč je v České republice takový problém vymyslet nějaký IT systém, který dobře a bez větších problémů funguje?

Zde opět narážíme na problém s vakcínou, která se musí nestandardně skladovat. Kdyby šlo o běžnou vakcínu nenáročnou na skladování, zapojili by se také obvodní lékaři, kde by se lidé mohli sami hlásit a lékař by své pacienty objednal, očkoval a hlavně by věděl, jaký je jejich zdravotní stav, zda pro ně není očkování rizikové. Vše by bylo zaznamenáno do jednotného systému. Tak nějak si to představuji a ne, že lidé budou očkováni v nějakých sportovních halách a s vakcínou se bude kšeftovat – kdo dřív. Dokážete si představit, kdyby situace byla opravdu vážná a šlo by o lék nebo vakcínu závislou na přežití? Co by se asi dělo a jak by se s takovou vakcínou nebo lékem kupčilo?

Systém je však nastaven tak, že zájemci o očkování proti onemocnění covid-19 se musí rezervovat přes takzvaný systém Reservatic. Překvapením pro všechny bylo, že museli poskytnout své osobní údaje pro přímý marketing firmy. Tedy každý, kdo chce rychle vědět, že došlo k uvolnění očkovacích kapacit, poskytuje své osobní údaje pro přímý marketing firmě Reservatic s.r.o.; bez tohoto souhlasu službu nedostane. Stát tak v podstatě vhání své občany do toho, že souhlas musí poskytnout, neboť chtějí být očkováni. Navíc je praktika vynucování marketingových souhlasů právně problematická. Zajímavé je, že o očkování ve smlouvě není ani slovo, mluví se jen o rezervačním systému na testování. Problém není vymyslet systém, ale prostě vždy se najde někdo, kdo z toho chce ještě více vytěžit a v tomto případě vláda velmi pochybila, že toto dopustila.

Kritizovala jste, že nákup vakcín jednotně pro členské státy řeší Evropská unie. Proč to nepovažujete za dobrý nápad? A jak by to bylo lepší?

Proč to považuji za problém, jsem již uvedla a nyní se vše jen ukázalo a vyšlo na povrch. Máme nedostatek vakcín a jsme nuceni čekat na to, co dostaneme od Evropské komise. Kdyby Česká republika mohla vyjednávat samostatně jako suverénní stát, tak bychom si mohli nákup vakcín vyjednávat sami a mohli bychom si také vybrat, jakou vakcínu zakoupíme, jako třeba Maďarsko. Měli jsme zapojit své skvělé odborníky a opřít se o jejich znalosti. Vláda ale zapomíná na naše odborníky, a tak Českou republiku zavázala Evropské komisi, že nákup a distribuce vakcín bude ze strany Evropské komise centralizován. Když jsem na to poukazovala během projednávání vládní novely zákona o distribuci očkování proti onemocnění covid-19, tak to nechávalo Poslaneckou sněmovnu chladnou, dokonce to bylo hnutí SPD, které jako jediné nepodpořilo tento zákon jako celek právě z tohoto důvodu. Očekávám, že nyní všichni, kteří pro tento zákon zvedli ruku, budou kritizovat, že vakcíny je nedostatek.

Jak vnímáte, že Evropská unie dohodla s výrobci vakcín, že neponesou následky za případné vedlejší účinky, jež se případně projeví až za několik let? Podle některých názorů neměla Evropská unie na vybranou, jinak bychom byli bez vakcíny…

Tak je to alibismus. Je vidět, že výrobce sám svému výrobku nevěří a dle informací, které proběhly v tisku, byl na výrobu vakcíny velký politický tlak ze strany Evropské komise. Tady vidíme, jak je nebezpečné, když je i do těchto sfér zatahována politika. Výrobci tak nenesou žádná rizika spojená s nežádoucími účinky. Vakcína od Moderny, taktéž Pfizer-BioNTech je povolena podmínečně s dlouholetým testováním a výsledek bude koncem roku 2023. V době, kdy jsou vakcíny firem Moderna a Pfizer podmínečně registrovány, budou společnosti obchodující vakcínu pokračovat v předkládání výsledků z hlavního klinického hodnocení, které bude pokračovat dva roky. Toto hodnocení a další studie poskytnou informace ohledně délky trvání ochrany, schopnosti zabránit závažnému průběhu onemocnění covid-19 a ochránit imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy. Probíhající studie budou dále sledovat otázku prevence asymptomatických případů. Držitel rozhodnutí o registraci bude navíc pokračovat ve studiích pro další doložení kvality vakcíny – doplnění některých farmaceutických údajů, jak bude navyšována kapacita výroby. Přijde vám tohle normální?

Po maléru s první kampaní jako motivaci k očkování stát zvolil reklamní agenturu. Jak si čeští politici vedou v komunikaci s veřejností ohledně koronavirové situace?

Ta důvěra veřejnosti je tak narušena, že to nezachrání už žádná reklamní agentura. Když vezmeme kroky vládních představitelů a jejich vyjadřování od samého začátku pandemie, tak lidé oprávněně ztratili důvěru v opatření. V tomto duchu se pak neslo i samotné očkování ač pan premiér Andrej Babiš tvrdil, že očkování bude bezpodmínečně dobrovolné, tak vyjadřování jeho poradce Romana Prymuly, hlavní hygieničky Rážové a ministra zdravotnictví Blatného bylo protichůdné. A tečkou bylo nepřijetí pozměňovacího návrhu, kterého jsem byla předkladatelkou a měl dobrovolnost očkování proti onemocnění covid-19 zakotvit do zákona. Lidé nechtějí, aby jim bylo cokoliv tlakem nařizováno a podmiňováno cokoli čímkoli. Tohle už nezachrání žádná agentura a ani vláda si už důvěru občanů nezíská. Vláda měla s lidmi od samého začátku komunikovat a podávat lidem informace, jak se virus přenáší, jak mohou chránit sebe a své okolí, aby byl minimalizován přenos. Restrikce jsou nejhorší cestou a nelze je držet věčně, protože společnost se dříve či později vzbouří.

Premiér Andrej Babiš sdělil svůj záměr – povinné respirátory v MHD. Co vy na to?

Vnímám to tak, že kdyby vláda chtěla nařizovat lidem nosit povinně na konkrétních místech respirátory FFP2, je to asi jako kdyby nám chtěli nařizovat, jaké budeme nosit boty nebo oblečení. Další problém je dostupnost a cena respirátorů, pro mnohé občany by to byl vysoký finanční náklad a stát nemá dostatek respirátorů, které by dodal v pravidelných dodávkách občanům zdarma. Protože pokud vláda nařizuje něco nosit, tak by mělo být její povinností to občanům dodat. Pokud tedy vláda neočekává, že člověk bude mít jeden respirátor na měsíc a použije ho vždy při vstupu do MHD nebo obchodu a několikrát na něj ze všech stran sáhne a složí ho třeba do kapsy nebo kabelky po použítí. Pak je jeho účinnost nulová a nositel spíše své zdraví ohrožuje.

Jakým ministrem zdravotnictví je Jan Blatný?

Je velmi vstřícný co do jednání a otevřen jiným názorům, toho si určitě velmi cením, ale na ministerstvu zdravotnictví si už vylámaly zuby jiné persony, a to nebyl covid. A myslím, že to nyní pociťuje i on a určitě netušil, do čeho jde, protože funkce ministra zdravotnictví je více politická než odborná.

Daniel Landa předal Blanický manifest, protestoval a řečnil na demonstraci na Staroměstském náměstí a mluví o virovém protektorátu. Nakolik s ním souhlasíte a proč?

Mnohé z toho, co řekl, je pravda. Popsal situaci a náladu ve společnosti, kterou zřejmě mnozí politici nevnímají, protože jinak si jejich jednání, kroky a výroky nedovedu představit. Poukazuje na cílené řešení současné situace, která současná opatření postrádají a mají spíše likvidační cíl. Vláda má občany za podřízené sluhy a nejedná s nimi jako rovnocennými partnery. Vládní činitelé si vůbec neumí představit, čím musí lidé nyní procházet, žijí v nejistotě, a proto nerespektují nařízení a nedůvěřují vládě.

Obáváte se, že vláda v něčem zneužívá současné situace a nouzového stavu? A že Češi přijdou o některá práva po té, co bude pandemie pod kontrolou?

Epidemiologickou situaci mají řešit nezávislí odborníci, nikoli politici. Vláda uchopila nouzový stav jako mocenský prostředek k vládnutí, ale nemůže očekávat, že si toto nechá společnost věčně líbit. Opatření mají dopad na celou společnost a už to vzbuzuje velké emoce.

Nouzový stav je pro vládu určitě výhodný i z toho důvodu, jelikož se nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Až tohle všechno skončí, budeme se asi divit, kde co a za kolik bylo nakoupeno. Viděli jsme to už při nákupu roušek a respirátorů z Číny, místo, abychom podpořili naše tuzemské výrobce, kteří vyrábějí mnohem kvalitnější výrobky. Přitom by to pro nás mělo být prioritou v této těžké době podporovat naši ekonomiku a ne tu zahraniční. S přístupem vlády vyjdou z této těžké doby bohatí lidé jako bohatší a zbytek národa ještě více zchudne.

Život se už asi do stejných kolejí nevrátí. Minimálně to pocítíme na cestování, které nebude tak svobodné, jak bylo, ale obávám se, že to bude mít mnohem větší dopady. Ten proces, který vláda předvádí, mi připomíná trošku totalitní praktiky, neustálé přitvrzování restrikcí a pak malé povolení a pak znovu utahování šroubů tak, aby lidé byli vděčni, že jim vláda vůbec dovolí koupit si ponožky. Asi každému je znám příběh vařené žáby s metaforou, která poukazuje na nebezpečí pozvolných změn. Tento příběh poukazuje, že pokud živou žábu hodíte rovnou do hrnce s vařící vodou, tak se rozhodně nenechá uvařit zaživa, jestliže ale dáte živou žábu do hrnce se studenou vodou a začnete ji velmi pomalu ohřívat, tak si chudák žába hrozící nebezpečí nejen neuvědomí, ale z hrnce nevyskočí a zaživa se uvaří.

Nový zákon v Polsku má chránit svobodu slova včetně prostoru na sociálních sítích. Nově nebude možné odstranit příspěvek, pokud neporušuje polské zákony. Správně? Měli by si Češi vzít příklad?

Cenzura je nepřípustná – píše se v Listině základních práv a svobod. Situace ve Spojených státech amerických nám ukázala, jak snadná je cenzura na sociálních sítí k utlačování nepohodlných politických názorů. Z toho důvodu je nutné učinit legislativní a právní kroky právě k obraně svobody projevu v České republice a proti cenzuře na sociálních sítích. Hnutí SPD se proto rozhodlo nechat takový zákon připravit.

O víkendu se konal mejdan v teplickém hotelu. Na padesátinách Petra Bendy, jejichž oslava probíhala už od pátku, bylo mnoho známých osobností i politiků. A padají hlavy. Co na takový přístup politiků říkáte?

Přijde mi až hloupé, že něco takového podstoupili, když moc dobře vědí, že novináři čekají na příležitost, aby politiky nachytali, jak nedodržují vlastní nařízení. Chybu může udělat asi každý, ale tohle mi přijde jako fatální pochybení a občané to vnímají jako výsměch v době, kdy kvůli opatřením přicházejí o práci, musejí mít zavřené své provozovny a podniky krachují.

Milan Hnilička se vzdal mandátu poslance, ale v jiné funkci jako šéf Národní agentury setrvá. Je to v pořádku, o čem to vypovídá?

Upřímně, za mě se vzdal mandátu, jelikož v říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a jeho mandát by stejně skončil, pokud by ho neobhájil, ale ve funkci ve sportovní agentuře zůstane, jelikož tam je jeho funkční období mnohem delší. Jak se říká, vlk se nažral a koza zůstala celá.

V Poslanecké sněmovně po 22 letech končí Miroslav Kalousek (TOP 09). Jak ho jako kolegyně z poslanecké lavice hodnotíte? A bude v české politice chybět?

Pan Kalousek je opoziční politik s mnohými zápory i klady, ale jeho přehled a zkušenosti budou Poslanecké sněmovně určitě chybět, nicméně každý jsme nahraditelný. Pan Kalousek je matador české politiky, tudíž má velký přehled a hodně si pamatuje. Je mnoho těch, co ho nenávidí a i těch, co ho mají rádi.

