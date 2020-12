Poslankyně SPD ze zdravotnického výboru: Nejsem odmítač očkování, ale ty rychle vyrobené vakcíny proti covidu...

ROZHOVOR „Ač nejsem odpírač očkování, i ve mně - stejně jako ve velké části veřejnosti - budí pochyby rychlá výroba vakcíny a způsob, kterým jsou některé vakcíny vyrobeny. Proto si myslím, že o očkování nebude velký zájem a budeme se s virem muset naučit žít,“ upozorňuje poslankyně Karla Maříková z hnutí SPD. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž řekla, že PES by potřeboval zavřít do boudy, protože pod ním skomírají živnostníci, zatímco korporáty bohatnou. Vyjádřila se i k autocenzuře a politické korektnosti, které maskují strach nazývat věci pravými jmény a zalitovala, že jsme se nepoučili z historie.

Jste členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví. Co vás během druhé koronavirové vlny v řízení státu nejvíce překvapilo?

Vláda stále opakuje stejné chyby jako na samém začátku. Představitelé vlády si protiřečí včetně předsedy vlády Andreje Babiše, a tak vzbuzují v občanech stále větší nedůvěru.

Od čtvrtku se Češi dočkali rozvolnění opatření. Lidé se na některých místech shlukují. Byla byste pro Vánoce v přísnějším režimu?

Naopak to, že přišlo rozvolnění tak pozdě, bude mít za následek, že se lidé budou v obchodech hromadit. Opatření, která tu byla, se tak naprosto minou účinkem. Od samého začátku měli být lidé vedeni k tomu, aby byli k sobě navzájem ohleduplní, jelikož ten, kdo je ohrožen, jsou rizikové skupiny. Společnost tak mohla volně dýchat a nemusela být likvidována ekonomika a nemusely se mrhat peníze na testování zdravých lidí. Bylo-li by to dobře uchopeno od samého začátku, tak věřím, že lidé byli naladěni tak, že by byli vládě součinným partnerem.

Neustále se diskutuje o tom, jak skloubit ochranu zdraví a zároveň nelikvidovat ekonomiku. Právě o té mluví majitelé restaurací, hotelů, ale i malí podnikatelé a živnostníci. Jak se ta rovnováha vládě podle vás daří?

Jaká rovnováha, vždyť nemáme ani relevantní data. Nemůžeme se odrážet od toho, kolik lidí je pozitivních, ale podle počtu příznakových pacientů a ve vážném stavu. Vláda podporuje nadnárodní řetězce, kde můžete koupit cokoliv, ale u malého obchodníka nakoupit nemůžete. To postrádá smysluplnost, nebo je zde jiný zájem? Toto vše bude mít za následek vymizení střední třídy, jelikož lidé ještě více zchudnou.

Souhlasíte s těmi, kdo tvrdí, že bez očkování se koronaviru nezbavíme?

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? Ano 27% Ne 62% Ještě nevím 11% hlasovalo: 17117 lidí

O vývoj vakcíny se pokusilo i Česko, ten však zastavil ministr Jan Blatný, protože v něm neviděl budoucnost. Bylo dobrým nápadem se o vakcínu pokusit, nebo to považujete za promrhané finance vzhledem k varováním, která vývoj provázely od začátku?

Je dost smutné, že se spoléháme jen na názor ministra zdravotnictví Blatného a že má tak velkou pravomoc. Vláda investuje velmi malé peníze do výzkumu celkově, a tak je tento postup ministra pro mě zklamáním. Mít vlastní vakcínu by byla strašně velká výhoda, protože bychom nemuseli být závislí na Evropské komisi, kterou nám vybere. Určitě by lidé měli k vakcíně vyrobené v České republice větší důvěru. Naše peníze za vakcíny by zůstaly u nás v České republice a zhruba pět miliard korun, které utratíme za vakcíny zahraničních firem, nejsou zrovna malé peníze.

Jan Blatný je třetím ministrem zdravotnictví. Jak si podle vás vede?

Životnost ve funkci ministra zdravotnictví není v České republice příliš vysoká, a tak bych ani v tomto případě tomuto ministrovi nedávala moc velkou naději. Jeho PES, který by potřeboval zavřít do boudy, nemá stupeň 0 a čeští živnostníci a podnikatelé pod jeho nařízením skomírají, za to zahraniční korporáty bohatnou. Dle mého názoru je to nejslabší ministr zdravotnictví v této vládě.

Psali jsme: Bartoška zas kouří? To mě nezajímá! Já chci vědět, kdy budou platy jako v Německu, v televizi uslyším názory i těch druhých... Ivan Vyskočil přitakává veřejnosti Víte, jak covid-19 poškozuje váš mozek? Následky klidně až za 10 let. Profesorka Syková, specialistka na onemocnění tohoto orgánu, promluvila. Raději se posaďte Lékař a předák seniorů: Vládnou nám epidemiologové. Cvičit v rouškách? Nesmysl. Ať vrátí diplom. Co vymýšlí Merkelová. Ti lidé asi onemocněli covidem, působí jim na mozek Před covidem převzali unikátní manufakturu, 600 objednávek vylétlo komínem. „Rodinné stříbro", světoznámé, o němž Češi moc neví

„Žijeme v zemi, kde je opět nebezpečné říkat vlastní názor, protože se musíte obávat, že budete stíháni za jiné názory, než jsou připuštěny. Začala být opět omezována diskuze, byla zavedena tvrdá cenzura a opět jsou potírány nepohodlné názory pod rouškou zamezení šíření nenávisti,“ napsala jste k výročí 17. listopadu. Čím to je, že třicet let po revoluci nejsou Češi schopni respektovat cizí názor?

Lidé zapomínají, většina mladých příznivců Bruselu nezažila totalitu a nemají s čím srovnávat. Politické strany, které volí, ztratily národní cítění a totalitní politiku Evropské unie jim servírují jako něco výhodného a skvělého. Když euroskeptik upozorní na totalitní a diktátorské praktiky Evropské unie, tak je okamžitě takzvanými demokraty hanlivě onálepkován, aby se ostatní styděli hájit stejný názor, než je ten správný. Kritika je prostě nepřípustná. Toto zde však už historicky bylo, přesně takto vznikl fašismus a normalizace. Dnes se autocenzurujeme a říkáme tomu politická korektnost. Je to jen hezčí slůvko pro strach nazývat věci pravým jménem. Škoda, že nejsme schopni se z historie poučit. V této zemi politici zapomněli, že demokracie je tam, kde je diskuse a z ní pak vyplyne názor a řešení.

Co podle vás vedlo k odmítání opatření lidmi? Ať už jde o antirouškaře, nebo nelegální párty, které ukončila policie?

Lidé byli během první vlny velmi zodpovědní, sami šili roušky a opatření dodržovali. Vláda však svými zmatenými výstupy, kdy každý představitel říkal něco jiného, a opatření mnohdy postrádala logiku, způsobila, že lidé ztratili důvěru. Místo, aby v takové chvíli přišla diskuse a pravdivá informovanost, tak přišla ze strany vlády perzekuce, což veřejnost ještě více popudilo a vláda ztratila zbytek důvěry.

Tvrdíte, že místo vedení lidí k zodpovědnosti hrozí v České republice bič otrokáře. Zmínila jste to v souvislosti s tvrdšími opatřeními kvůli nákaze koronaviru. Domníváte se, že byla opatření příliš přísná i v době, kdy začaly být nemocnice pod tlakem?

Nemocnice by nebyly pod tlakem, kdyby lidé byli vedeni k zodpovědnosti. Lůžka navíc zabírali lidé, kteří neměli kde trávit karanténu. Uvědomte si, že to způsobilo také to, že personál byl v karanténě anebo byl doma s dětmi, protože byly uzavřené školy. V nemocnicích se pak nacházeli pacienti bez příznaků, kteří vyvolanou panikou v médiích chtěli raději ležet v nemocnici, protože se v médiích šířilo, že se na ně nedostane lůžko. Podívejme se na polní nemocnici v Letňanech, kde nebyl jediný pacient, stála nás od poloviny října do konce listopadu 26,5 milionů korun a bude v pohotovosti až do února. Jak se říká, z cizího krev neteče, to se to mrhá penězi daňových poplatníků.

Vidíte nějaký vhodný příklad řešení v zahraničí? Od koho bychom měli čerpat inspiraci?

Velice jsem byla překvapená ve Spojených státech, kde i přesto, že jsou roušky povinné, tak když si ji někdo na ulici sundá, nevidíte, že by volali policii a udávali se. V obchodech jsou lidé k sobě ohleduplní, nemačkají se na sebe, drží si sami rozestupy a vyčkají než nakoupí u regálu dotyčný před nimi. Demonstrace bez roušek nejsou nic neobvyklého, policie, která dohlíží, aby vše proběhlo v klidu, násilně nezasahuje, jako u nás na Staroměstském náměstí, a je si vědoma, že je lepší nechat lidi vyjádřit v poklidu než situaci ještě více komplikovat kvůli rouškám. Neříkám, že vše tam je ideální, ale takto by to mělo vypadat, lidé by měli umět sami přijmout zodpovědnost, tomu se říká demokracie. Na druhou stranu by si Američané nenechali líbit to, co my zde ze strany vlády.

Hnutí SPD podpořilo daňový balíček a schválilo ho s hnutím ANO a ODS. Balíček však čelí velké kritice nejen kvůli tomu, že rozpočet přijde o 130 miliard korun, ale i kvůli tomu, že nejvíce ušetří ti, kteří mají nejvyšší mzdy. Co si o tom myslíte?

Podařilo se zrušit superhrubou mzdu a nižší daně pro pracující lidi, díky tomu zůstane slušným lidem více peněz v peněžence. Lidé s průměrnou mzdou si polepší přibližně o dva a půl tisíc korun měsíčně.

Ostré výroky, demonstrace, dopis premiérovi, výzvy na obranu nezávislosti… to vše se nyní děje kolem České televize. Radní odvolali starou a zvolili novou dozorčí komisi, čímž vyvolali hněv zastánců veřejnoprávní televize. Tvrdí, že jde o likvidaci nezávislosti televize a na odvolání komise neměli radní právo. Kritizováni jsou hlavně radní Lipovská, Veselý a Matocha. Jak celou záležitost vnímáte vy?

Radní České televize se snaží poctivě dělat svou práci a je jejich povinností upozorňovat na špatné fungování České televize, což může někomu vadit. Rada České televize byla řádně zvolená Poslaneckou sněmovnou a nyní dělá svoji práci, tedy chrání veřejný zájem koncesionářů.

Považujete důvody pro odvolání dozorčí komise za dostatečné? Rozumíte jim?

Tou poslední kapkou a nedůvěrou k práci dozorčího orgánu zřejmě vzbudil nákup pozemků pod budovou ostravského studia České televize. Znalecké odhady ceny pozemků nebyly podle radních v souladu s odhady. Není možné, aby Česká televize nakupovala za předražené ceny. Hospodaří s penězi koncesionářů.

Nakolik je v České republice zásadní role veřejnoprávních médií?

My nějaké máme? Jestli myslíte Českou televizi, tak ta nepracuje, jak má a chová se jednostranně.

