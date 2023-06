Povinná solidarita, to je protimluv. Fialova kolaborační vláda zradila, vzkazuje Okamura

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 19331 lidí

Vládní návrh zákona, kterým se snižuje valorizace důchodů a zpřísňuje odchod do předčasného důchodu, prošel v noci ze čtvrtka na pátek prvním čtením. Očekávalo se, že se jednání může protáhnout do pátku či do víkendu. K čemu došlo, že zákon prošel relativně brzy prvním čtením?

Poslanci SPD bojovali a bránili jsme projednání tohoto zákona v prvním čtení ze všech sil. Já osobně jsem vystupoval několik hodin a vysvětloval opakovaně poslancům Fialovy vládní pětikoalice, že je jejich návrh na další okradení současných i budoucích příjemců důchodů špatný. Podal jsem návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona. Ale ostatní nás k ránu přehlasovali.

Zarazilo mě, že na hlasování o zamítnutí nebyl přítomen Andrej Babiš... Přitom hnutí ANO říkalo, že také budou vůči přijetí tohoto zákona... Nás v SPD je bohužel pouze 20, proti 108 vládním poslancům. Budeme nadále ze všech sil bojovat proti škodlivé a asociální Fialově vládě.

Zrekapitulujte prosím stručně, proč jste proti zákonu?

Fialova vládní pětikoalice chce zvyšovat věk odchodu do důchodu, významně snížit řádné valorizace důchodů a velmi ztížit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Když to ještě více přiblížím, tak vláda hodlá v porovnání se současným stavem mnohem méně zohledňovat růst reálných mezd, a to jen ze třetiny, kdežto nyní je to o polovinu. To povede k zaostávání růstu důchodů za růstem průměrné mzdy. Pokud tedy reálné mzdy vůbec porostou, protože od nástupu této Fialovy vlády již druhým rokem setrvale klesají, což je v celoevropském kontextu smutný a negativní unikát.

Mimořádné valorizace důchodů pro případ růstu inflace nad 5 % navrhuje Fialova vláda, konkrétně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, zcela zrušit a nahradit je nižší sociální dávkou, takzvaným „dočasným přídavkem“ k důchodu na dobu tří až šesti kalendářních měsíců, který se navíc již nestane trvalou součástí výměry důchodů. Takže to povede pouze k dalšímu poklesu reálných důchodů, k propadu velkého množství důchodců do příjmové chudoby a zasáhne to nejvíce nízkopříjmové důchodce. Může dokonce docházet i k tak paradoxním situacím, že v určitém roce k 1. lednu po odebrání dočasného přídavku a připočtení snížené řádné valorizace mohou aktuální důchody všem jejich příjemcům klesnout.

A pokud jde o předčasné důchody?

Občané budou moci na základě toho vládního návrhu nově odejít do předčasného starobního důchodu až tři roky před dosažením standardního důchodového věku, zatímco nyní je to pět let. Dále se mění podmínka potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na předčasný důchod z dosavadních 35 let na 40 let. A to ještě s tím, že některé náhradní doby pojištění se pro tento účel budou zohledňovat už pouze v rozsahu 80 %. Vládní návrh obsahuje i zpřísnění krácení a penalizace předčasného důchodu, kdy se má jeho procentní výměra snižovat jednotně o 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 dní rozdílu mezi zákonným věkem pro odchod žadatele do důchodu a podáním žádosti o předčasný důchod. Dosud je toto krácení mírnější a zohledňuje dobu, která žadateli schází do dosažení řádného důchodového věku.

A poslední zpřísňující podmínkou ze strany vlády je těžce diskriminační návrh, aby procentní, tedy ta zásluhová a vyšší složka předčasného důchodu, nebyla vůbec valorizována. Toto nespravedlivé zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu poškodí zaměstnance v těžkých profesích, občany, kteří pracují od 18 let, i pracující s vysokoškolským vzděláním. A povede i k dalšímu razantnímu nárůstu počtu žádostí o předčasné důchody za současných výhodnějších podmínek, a tudíž i k dalšímu zahlcení již tak přetížených poboček České správy sociálního zabezpečení.

Jak budete dál postupovat?

Hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předloží k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Budeme samozřejmě proti přijetí zákona i v další fázi projednávání ve Sněmovně. Je potřeba, aby SPD získalo mnohem větší podporu ve volbách, abychom mohli škodlivé zákony Fialovy vlády hned zrušit a prosazovat náš politický program.

Chceme být součástí příští vlády. Chceme ukončit a vyměnit Fialovu vládu. Nechceme být v opozici. Jsme kompetentní vládnout a máme připraveny odborníky.

Státy EU se dohodly na migrační reformě, která obsahuje „povinnou solidaritu“ se zeměmi přetíženými žadateli o azyl. Česká vláda, hlasem ministra Rakušana, to podpořila. Proti byly jen Polsko a Maďarsko. Schválený návrh počítá s tím, že přerozdělování imigrantů bude jednou z možností. Dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek zemím EU, které migranty přijímají. Jak se k tomu stavíte?

Fialova probruselská vláda chce udělat z České republiky zemi imigrantů. Podpořila povinnou solidaritu při přerozdělování imigrantů v EU. Takže volba bude – buď přijmeš imigranty z afrických či islámských zemí, nebo budeš platit „výpalné“. S tím naprosto nesouhlasíme. Nechceme si nechat vnutit migranty, ani platit výpalné.

Odmítáme „solidaritu“, která je povinná. To je protimluv. Za jednoho nepřijatého migranta se má platit 20.000 eur, což je 480.000 korun, takže za každé 2000 nepřijatych migrantu jedna miliarda... Polsko, Maďarsko byly proti, zdrželi se zástupci Slovenska, Litvy, Bulharska a Malty, tzn. de facto 6 zemi proti, a z V4 byla „pro“ pouze ČR...

Fialova kolaborační vláda zradila nejen Českou republiku, ale i státy V4. Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) neměli sebemenší mandát tento zásadní a dlouhodobý závazek za Českou republiku v utajení odsouhlasit, tato záležitost nebyla předem projednána v Poslanecké sněmovně ani s parlamentní opozicí.

Psali jsme: Povinná solidarita: Peksa před kamerou seřval Zdechovského, ať nedělá naschvály Masaryk pláče. Ať se Rakušan vrátí do Kolína. Peklo kolem „povinné solidarity“ v migraci „Povinná solidarita“ u migrace. Vláda kývla, Rakušan ji vítá. Ale je tu zlá souvislost Takové hodnoty ať si EU strčí do Brusele. Přerozdělování migrantů znovu na scéně, Okamura má jasno

Budete na to nějak reagovat?

Hnutí SPD okamžitě začalo sbírat podpisy na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k této věci a na program nejbližší schůze v úterý 13. června budeme chtít zařadit tuto záležitost k projednání jako mimořádný bod. Kdyby radši vláda začala řešit to, že Fialova drahota drtí české občany.

Drtí? To jsem ještě neslyšel. Můžete být pane předsedo konkrétní, v čem jsou občané drceni?

Domácnosti si víc půjčují na svoje útraty a mají problém splácet dluhy. Během prvního čtvrtletí se krátkodobé dluhy zvýšily o skoro šest procent na víc než 540 miliard. Klienti začínají mít problém se splácením závazků. Celkový nesplácený dluh v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl poprvé za posledních deset let na víc než 28 miliard. Kvůli vysokým nákladům na život se teď ohroženou skupinou stávají hlavně rodiny s dětmi.

Dále, reálné mzdy v ČR klesly podle Českého statistického úřadu za první čtvrtletí v průměru o 6,7 %. Fialova drahota tak okrádá lidi o peníze, i když nominální mzdy mírně rostou. Zdražování je silnější než nárůst mezd. A Fialova vláda chce navíc ještě tahat všem lidem peníze z kapes formou zvyšování daní. To je hnus.

Navíc, Česká republika trhá v EU rekordy v drahotě potravin. Podle Eurostatu se potvrdilo, že v Česku ceny rostly u většiny položek rychleji než ve zbytku Evropské unie. Třeba za brambory zaplatili Češi v dubnu letošního roku o 107 % víc než v roce 2015. Průměr EU byl ale ve stejném měsíci o 54 procentních bodů nižší, a podobně velké rozdíly statistici naměřili třeba i u chleba.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle vyjádření ministra Jurečky na sněmu Hospodářské komory chystá vláda zrychlení přijímaní pracovních sil z ciziny. Podle Jurečky bude česká ekonomika do roku 2030 potřebovat minimálně dalších 300.000 pracovních sil ze zahraničí ještě navíc k těm, kteří už zde jsou a každoročně dále přicházejí. Ministerstva proto chtějí výrazně zrychlit proces přijímání cizinců a udělování povolení k pobytu a pracovních povolení. Je to podle vás správná cesta?

Hnutí SPD k tomuto záměru přistupuje kriticky, protože takto masivní a hromadná pracovní migrace přináší ve velké míře i velmi negativní jevy, které vysoce převažují její potenciální a diskutabilní přínosy. Podle oficiální zprávy ministerstva vnitra o migraci z loňského roku je na území ČR registrováno celkem 1.053.568 osob cizí státní příslušnosti, z toho 21 % ze států EU a 79 % z ostatních států. Už to samo o sobě je dramaticky vysoký počet ve vztahu k celkovému počtu obyvatel a jeho další navyšování by dále eskalovalo problémy s tím spojené – bezpečnostní rizika, zahlcení systémů zdravotnictví a školství, zdražování bydlení a hlavně ekonomické problémy, protože hromadná pracovní migrace z méně rozvinutých států vede k trvalému snižování ceny práce a mezd i pro české zaměstnance.

Hnutí SPD by nedostatek zaměstnanců a obsazení volných pracovních míst řešilo více způsoby: zvyšováním mezd, aby se i práce v manuálních profesích stala atraktivní a umožnila důstojný život, ukončením zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, což by na pracovní trh přivedlo další desítky tisíc dlouhodobě nepracujících osob, a také reformou všech stupňů vzdělávání, aby školství v dlouhodobé perspektivě reflektovalo potřeby trhu práce a jeho vývoj a legitimní poptávku zaměstnavatelů po určitém typu profesních kvalifikací.

Soudní dvůr EU rozhodl, že polská justiční reforma zavádějící systém kázeňských postihů soudců porušuje právo Evropské unie. Soud vyhověl žalobě Evropské komise v několikaletém sporu s polskou konzervativní vládou ohledně polského soudnictví. To asi neschvalujete, že?

To neschvalujeme. Evropská unie předvádí neuvěřitelnou buzeraci a šikanu. Co je Evropské unii do toho, jaké mají v Polsku soudy? Odmítáme vměšování EU do suverenity členských států EU! Další důvod, proč vystoupit z EU a vytvořit organizaci úzce spolupracujících evropských svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu.