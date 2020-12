Praštili se do hlavy, Ledecký a jiní! Covid: Zkušený muž rozsekl i hospody

Asi se praštili do hlavy kolejnicí, jinak nevím, komentuje výroky osobností, jako Janek Ledecký, dlouholetý advokát a někdejší poslanec Jaroslav Ortman. „Ve chvíli, kdy jde o zdraví, jde výdělek stranou. Nevím, jak by se tvářili, kdyby – už také mají svůj věk – je postihla tato nemoc, takže já taková slova považuji za bláznivé nápady,“ řekl ParlamentnímListům.cz. A žaloby proti státu na omezení otevírací doby hospod do 22. hodiny? „Nevím, oč takovým lidem jde. Jednak s tím přístupem nesouhlasím a navíc nevěřím, že budou úspěšní,“ soudí Ortman.

Od oznámení, že se určité služby a obchody mají otevírat a opatření budou rozvolněna, se více začala zmiňovat nechuť lidí zákazy akceptovat. Byly i případy, kdy policie musela rozehnat nelegální party a vniknout do otevřených hospod. Jsou podle vás lidé pravidly už unavení natolik, že se uchylují k protizákonným akcím?

Lidé unavení jsou v každém případě, ale na adresu těch, kteří zákony porušovali a museli být rozehnáni, bych řekl, že jsou to neukáznění hlupáci. Protože i v mém okolí byli lidé, kteří covid měli, a nikomu bych nepřál, aby mu vylíčili, jaké byly podmínky a průběh té nemoci. Není to ani tak závislé na vysokém věku, vím o lidech, kterým bylo přes 40 a už nikdy v životě by to nechtěli zažít znovu. Jinak souhlasím s tím, že rozvolňování bylo načasováno správně.

Tím, kdo hodně trpěl při uzavření služeb prodejen, byli malí živnostníci, podnikatelé a restaurační a stravovací zařízení, zatímco velké supermarkety zůstaly otevřené i přesto, že prodávaly stejné zboží. Jak se na to díváte s odstupem? Bylo moudré poslat všechny nakupující do velkých obchodních domů?

S odstupem je každý pohled jiný než v okamžiku, kdy ho přijímáte. S odstupem si myslím, že malé obchody měly mít nastaveny podmínky, že by jeden nebo dva lidé byli v prodejně a zbytek by čekal venku. Otázka je, jestli by se tam hromadili, zda by nedošlo k přenosu. V každém případě si myslím, že živnostníci a malí obchodníci měli otevírat dříve – z hlediska dnešního pohledu, kdy jsme chytřejší.

Od 18. prosince budou testy na covid-19 zdarma a dobrovolné. Kromě toho se řeší vakcíny, tedy očkování, u nějž tradičně probíhá debata, zda ho určit povinně či dobrovolně. Pro jakou variantu jste vy?

Nikdo nemůže být nucen k tomu, aby byl očkován. To by mělo být dobrovolné. Nevidím důvod, proč by to mělo být stanoveno jako povinnost.

A co přístup na test zdarma? Je to správný krok?

Pro člověka, pro občana je to výhodné, pro stát nevýhodné. Ale zase na druhou stranu je zdraví více než cokoliv jiného, takže ten krok je asi správný.

S očkováním souvisí další věc, což je nápad vzniku takzvaného covidového vakcinačního pasu, tedy dokument, že člověk je očkovaný a není nebezpečím pro ostatní. Roman Prymula řekl, že takový člověk by mohl jet kamkoliv bez potvrzení o testu. Je společnost na něco takového připravena?

Tohle nejsem schopen posoudit. Vynořila se spousta odborníků na imunologii anebo na věci s přenosem. Hádají se lékaři mezi sebou, já nejsem lékař, abych tohle posoudil.

Mezitím, co jsme spolu pár měsíců nemluvili, proběhly demonstrace proti vládním opatřením, kromě toho protestovali restauratéři a podnikatelé. Například umělci jako Janek Ledecký tvrdí, že je třeba jít do ulic a svrhnout vládu s tím, že neustálá opatření ničí tento národ. Co byste jim vzkázal?

To, že se asi praštili kolejnicí do hlavy, protože tady každý hájí své zájmy. Například konkrétně Janek Ledecký a další, kteří mají své firmy, sledují své zájmy, tedy výdělek. Ale ve chvíli, kdy jde o zdraví, jde výdělek stranou. Nevím, jak by se tvářili, kdyby – už také mají svůj věk – je postihla tato nemoc, takže já taková slova považuji za bláznivé nápady.

Říkáte, že výdělek by v takovém případě měl jít stranou. Platí to i v případě žaloby, kterou bude řešit soud, a to proti zákazu provozu hospod po 22. hodině, kterou podala obyvatelka z Královéhradeckého kraje. Podle serveru ceska-justice.cz vypracoval žalobu advokát David Zahumenský s tím, že zákaz provozu hospod v určitou dobu zasahoval závažně do práva na svobodu pohybu, práva na zdraví a na ochranu soukromého a rodinného života. Právo na zdraví se týká také povinného užívání dezinfekce, která může ničit kůži. Jak vnímáte podobné žaloby?

Je to trochu exhibicionismus. Nemyslím, že by tyto žaloby byly úspěšné, ať se lidé podívají do světa, co se děje ve Francii, co se děje v Rakousku, co se děje v Německu a jak dopadla situace v Polsku nebo Rusku, kde to vůbec nezvládli... Nevím, oč takovým lidem jde. Jednak s tím přístupem nesouhlasím a navíc nevěřím, že budou úspěšní.

Znamená to, že se domníváte, že příkaz uzavřených hospod po 22. hodině je jakýmsi omezením svobody a zasahuje do svobody pohybu, ale kvůli zdraví a veřejnému zájmu by to mělo jít stranou?

Já myslím, že je to namístě a je to možné ve stavu nouze. Nevím, proč by stav nouze byl jinak nařizován, takže možné to je. Vždyť proboha jděte někde do hospody ve Francii, vždyť jsou zakázány vleky, nebude se jezdit na horách v Alpách. To je také omezení zákazu pobytu? To jsou vlády v Německu, Rakousku, Švýcarsku nelegitimní a mají být svrženy? Vždyť jsou to bludy.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví chystá centralizaci krajských hygienických stanic pod Státní hygienickou službu. Okamžitě se vyrojily protesty, protože to bude právě hygiena, kdo bude v budoucnu moci zavřít obchody, školy, zakázat akce a omezit pohyb. Kromě toho bude moci sbírat a ukládat osobní data. Souhlasíte s těmi, kdo novelu kritizují, protože tyto pravomoci už nebudou pouze na Poslanecké sněmovně?

Jednak: Co je na Poslanecké sněmovně, to je politizované. On i boj proti covidu se vlastně stal politikou. Je to boj mezi opozicí a koalicí a říkám, kdyby si vyměnili role, aby ti z opozice byli ve vládě, tak se situace změní a budou se kritizovat navzájem stejně. Jinak toto opatření chápu jako urychlení zcentralizování, ale já se obávám, že to může vést k narušení současného stavu. Stav nouze je skutečně výjimečný a opatření, která jsou přijímána, jsou krátkodobá a omezená. Já bych se za taková řešení, jako je centralizace, nepřimlouval.

Ano, kritici právě říkají, že pravomoc bude předána do rukou hygieny, aniž vše projde složitějším procesem, čímž se ruší výjimečnost nouzové situace. S tím tedy souhlasíte, ano?

Ano.

Zlepšila se podle vás situace od nástupu Jana Blatného do funkce ministra zdravotnictví a má vaši důvěru?

Já chci říci, že moji důvěru měli všichni tři ministři zdravotnictví, ať už to byl Adam Vojtěch, Roman Prymula nebo současný ministr Jan Blatný. Chci říci, že ministerstvo nestojí a nepadá s jedním člověkem, což je ministr. To je kolos úředníků, expertů a týmů a ty týmy, pokud vím, byly zachovány. Takže já to považuji za rutinní postup. Jako když vyměníte nějaké razítko a obsah listin zůstává stejný.

Může jít o taktiku Andreje Babiše s tím, že výměnou ministrů shodí vinu za nějaké chyby ze svých beder na toho, koho vymění, jak tvrdí někteří politologové nebo politici?

Myslím, že pád a výměna Prymuly nebyla žádná taktika Babiše, to byl nesmyslný úlet, kterého se pan Prymula svojí nešikovností dopustil. Povšimněte si, že první nejhlasitější kritik, který volal po pádu Prymuly, byli bratři v triku z ČSSD, kteří jsou ve vládě, kteří rozpoutali hysterii, aby do hodiny do dvou Prymula odešel. Pak se k tomu přidala opozice, a když se opoziční politici jako předseda KDU-ČSL nebo poslanec Miroslav Kalousek promenádovali s pivem, obešlo se to bez rezignací a demisí, stačila omluva.

I na to se chci zeptat. Jsou to právě politici, kteří nedodržují opatření. Odstartoval to tedy Prymula, pokračoval Kalousek a nakonec se s pivem na patníku vyfotil šéf lidovců Marian Jurečka, protože si to prý neuvědomil. Jaký příklad to je?

Je to pokrytectví. Když už třeba Kalousek nebo Jurečka volali po ostudě, které se dopustil ministr, že má okamžitě odejít, a pak sami zůstávají ve funkcích a řeknou, že se zmýlili, je to trapné. Buď měli být zticha ve chvíli, kdy se toho dopustil Prymula, pak bych byl chápal, že jsou zticha, když se toho dopustí oni, ale ve chvíli, kdy volali po krvi a chtěli hlavu, měli nabídnout svoji rezignaci. Nikoliv zůstat a dělat, že jsou něco jiného. Oni nejsou něco jiného, jsou také politici.

Mluvil jste o pádu Prymuly, který byl způsoben návštěvou uzavřené restaurace, ale o tom shazování viny z premiéra na Babiše se více mluvilo v souvislosti se sesazením bývalého ministra Adama Vojtěcha...

Adam Vojtěch je nesmírně slušný člověk, který tomu věnoval enormní čas ze svého dne. Tedy drtivou část dne trávil na ministerstvu a nakonec se stal fackovacím panákem. Myslím, že toho měl lidsky dost. Pak si řeknete, běží vám život, stojí to za to, abyste se snažili pro stát plnit úkoly a nakonec byli fackovacím panákem? Já myslím, že se má lépe nyní, když žádného ministra nedělá.

Už na jaře při první koronavirové vlně jste mi řekl, že byste žádnou žalobu proti vládě nebo o náhradě škody v nouzovém stavu jako právník pracovně nepřijal, protože to nepovažujete za morální. Stále to platí?

Já jsem od doby, kdy jsem toto prohlášení učinil, nikoho v takové věci nezastupoval ani jsem nedával žádnou radu a neučiním tak ani do budoucna. To bych byl ve stejné pozici jako ti Kalouskové a Jurečkové, kteří něco kážou a pak dělají něco jiného. Je to trapné.

