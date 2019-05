Pravicový historik z Brna: Babiš už skončil, jen to ještě neví. Neříkejte paní Šojdrové matka sirotků, to je škaredé

ROZHOVOR Za jasný vzkaz pro Andreje Babiše, že opoziční sily rostou, považuje profesor Jiří Hanuš, který vyučuje historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a věnuje se dějinám moderní doby, výsledek voleb do Evropského parlamentu. Jako člen Pravého břehu, institutu na podporu pravicové politiky, oceňuje výsledek ODS, která porazila ambiciózní Piráty a ztlumila vítězství hnutí ANO. To sociální demokraté mu připomínají velrybu, kterou vyplavilo moře na břeh, nemůže se hýbat a umírá. Přestože zvolili politiku, která se jim evidentně nevyplácí, tak ji jako berani dělají pořád dál.

Jaký vnitropolitický signál vyslaly výsledky voleb do Evropského parlamentu v České republice? Nebo při účasti 28,7 procenta oprávněných voličů a s ohledem na to, že k evropským volbám chodí hlavně voliči pravicoví, městští a proevropští, nelze příliš usuzovat, jaké je momentální rozložení sil pro sněmovní volby?

Vztah evropských a domácích voleb je složitý, ale o jistý signál jde. I když je účast pořád hodně slabá. Například kdybych byl sociální demokrat, tak vážně uvažuju o tom, co je špatně. Jejich situace se nedá redukovat na evropskou politiku; to je signál pro to, co se děje především doma. A pak je tu jasný vzkaz pro Andreje Babiše: opoziční sily rostou.



Je pro ODS druhé místo a zisk přes čtrnáct a půl procenta dobrý výsledek, když vezmeme v úvahu sílu hnutí ANO a ohlášený cíl Pirátské strany volby vyhrát, nebo měla na víc? A co pro ni může znamenat návrat Alexandra Vondry do vrcholové politiky, když se do Bruselu probil ze zdánlivě nevolitelného patnáctého místa na kandidátce?

Ano, jedná se nepochybně o dobrý výsledek. ODS porazila, i když o nějaké drobné, ambiciózní Piráty, a ztlumila vítězství Andreje Babiše. Takže výrazný posun kupředu. Přesně podle not, které rozdal své obnovené straně Petr Fiala.

Alexandru Vondrovi návrat přeji, i když jsem kroužkoval Ondřeje Krutílka, kterého vyslal do boje Pravý břeh. Myslím, že Vondra bude slyšet, je to výrazný politik, teď pár let odpočíval, nabral sil. Je to výborný vyjednavač, bude pro ODS posilou.



Tradiční rival ODS uplynulých třiceti let – sociální demokracie – utrpěla debakl a čtenáři ParlamentníchListů.cz vtipkují, že Bohuslav Sobotka nyní otvírá šampaňské na oslavu, že se zkázu ČSSD podařilo dokončit. Stal se předchozí premiér opravdu hrobařem nejstarší tuzemské politické strany, nebo si myslíte, že se může objevit spasitel formátu Jiřího Paroubka z období před volbami 2006 a stranu ještě zachránit?

Bohuslav Sobotka asi neotvírá šampaňské – a nevím, co se přesně pije na zármutek. Nepodezříval bych ho, že to nemyslel se svou stranou dobře. Ale tento muž je důkazem toho, že dobré úmysly nestačí. To on otevřel okno příležitosti Andreji Babišovi, on dovolil, aby si ho Miloš Zeman namazal na chleba. Ano, je to truchlivá politická postava. Jestli se objeví nějaký spasitel, nevím, ale spíše bych řekl, že je prostě sociální demokracie v těžké ideové i krizi. Zvolili politiku, která se jim evidentně nevyplácí, ale oni ji jako berani dělají pořád dál. Je to neuvěřitelné. Sebelikvidace v přímém přenosu. Připomínají velrybu, kterou vyplavilo moře na břeh, nemůže se hýbat a umírá.

Koalice TOP 09 a STAN sice ztratila jedno křeslo, ale v Evropském parlamentu se udrželo trio Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Luděk Niedermayer, o němž se říká, že jde o „probruselskou" pátou kolonu mezi českými europoslanci. Nebo voliči především v Praze, kde tato koalice dokonce zvítězila, vidí dál a uvědomují si, že do budoucna jsou evropské zájmy víc než ty národní?

Jak jste na začátku mluvil o těch městských voličích, hlavně v Praze, tak to bude základna pro tyto proevropské politiky. V této souvislosti bych si všiml neúspěchu bývalého babišovce Pavla Teličky a hnutí ESO Jaromíra Štětiny. To je znamení, že tábor superpozitivního vidění Evropy je personálně rozdělen a že se nedokáže domluvit ani na evropské kandidátce. Nevím, jestli někdo vidí dál, to ukážou sněmovní volby. Myslím, že TOP 09 je na sestupné dráze, což ukazují i povolební spory uvnitř této strany.

Lídr kandidátky KDU-ČSL Pavel Svoboda byl považován za jednoho nejvýznamnějších českých europoslanců i proto, že stál v čele významného výboru pro právní záležitosti. Své křeslo ale neobhájil, protože se před něj díky vyššímu počtu preferenčních hlasů dostali Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský. Překvapilo vás, že se ho „matce všech sirotků" díky té kampani podařilo z Bruselu vyšoupnout?

Ano, kroužkování se ujalo a leckoho překvapilo. Já jsem trochu sledoval Tomáše Zdechovského, mám chalupu na Drahanské vrchovině. On se opravdu snažil, což bylo vidět na jeho aktivitě v katolickém prostředí, což mne poněkud iritovalo. Paní Šojdrové bych neříkal tak škaredě. Škoda, že ten svůj projekt nedokázala lépe promyslet a připravit, já bych totiž vůbec neměl problém podpořit něco, co by v této charitativní oblasti dávalo smysl. Jsem proti kvótám, to ale neznamená, že by nemohly fungovat konkrétní projekty na podporu chudých dětí, ať jsou odkudkoli.

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

Vítězem se stalo hnutí ANO. Některé komentáře zdůrazňovaly, kolik procent „ztratilo“ ve srovnání s parlamentními volbami. Na druhou stranu v porovnání s předchozími volbami do EP získalo více než dvakrát tolik hlasů a o polovinu více mandátů. Jaké je tedy podle vás nejférovější hodnocení volebního výsledku hnutí ANO? Jinak také, mohou být spokojeni spíše demonstranti z Václavského náměstí, nebo premiér Andrej Babiš?

Hm, pokud jste se díval dobře na Andreje Babiše, tak to byl sice vítěz a poměrně jasný, ale zase nikterak nadšený. Navíc nyní honí víc zajíců, už se zdá, že mu to řízení státu jako firmy dělá stále větší obtíže. Například ty výměny ministrů, to už není normální a on to ví. Už nemá moc kde brát. To ho trápí víc než demonstranti na Václaváku, i když ti se mu samozřejmě taky nelíbí. Takže bych trochu posunul svůj bonmot z loňska. Premiér už skončil; ještě to neví, ale už to tuší.

Co považujete za nejzajímavější událost eurovoleb v Česku?

Debakl levice. Sociální demokracie a vlastně i výrazné oslabení komunistů. ANO je navíc nevypočitatelné a nedá se říci, že bude v Evropě prosazovat vždy levicovou politiku. Piráti, kteří se pohybují v pomyslném středu, také občas koketují s levicovou agendou, takže ano, prohra levice. A vedle toho nárůst opozičních sil proti hnutí ANO.

Česká televize si do tzv. superdebaty těsně před volbami pozvala předsedy parlamentních stran, místo aby pozvala z každé strany zastoupené v EP jednoho europoslance. Navíc pozvala dva zástupce jedné koalice TOP 09 a STAN, takže ta byla dvojnásobně zvýhodněna v čase oproti ostatním. Neměli bychom požadovat od veřejnoprávního média více péče o demokracii?

Hm, kritizovat veřejnoprávní média je teď v módě. Ale v tomto případě se asi nepřidám. Pozvat předsedy stran mi dává docela smysl, nakonec i kvůli sledovanosti, což se při přenosu ukázalo. O zábavu nebyla nouze, zejména při sledování premiéra a Tomia Okamury. Můžete namítnout, že veřejnoprávní médium nemá co bavit. A jistě, máte pravdu, o něco logičtější by byl jeden zástupce za Topku a STAN. Ale musíte na druhé straně udělat někde pomyslnou čáru, nemůžete pozvat najednou všechny.

Co se dá od nového Evropského parlamentu očekávat ve světle toho, že dvě největší frakce, lidovci a socialisté, přišli o společnou většinu?

To je teď otázka za deset tisíc eur. Lidovci a socialisté oslabili, ale volby úplně nepřekreslily evropskou mapu. Na druhé straně také posílilo zelené hnutí, takže se dá předpokládat, že by se mohl vytvořit socialisticko-liberálně-ekologický blok. Zdá se mi, že Evropský parlament se bude více polarizovat. Chtít predikci od historika by ale bylo bláhové, ale obecně bych byl spíše poněkud skeptický, co se týče nějakých převratných změn. Připomeňme také, že zatím nedošlo k vyřešení nejpalčivější otázky Evropské unie za poslední dekády, totiž brexitu. To je velká neznámá, co se po odchodu Spojeného království stane s evropským klubem.

Přibylo euroskeptických poslanců, i když asi méně, než se čekalo. Přesto může to alespoň trochu změnit čím dál nepřívětivější tvář Evropské unie vůči národním státům, které chce EU podle bývalého prezidenta Václava Klause vymazat z mapy Evropy?

Hodně se toho změnilo a nedá se říci, že Evropská unie gumuje národní státy. Podívejte se na Francii, Polsko a Maďarsko. Je možné vůbec vymazat takové státní útvary s jejich národním sebevědomím z mapy? Ano, došlo k výraznému drolení státní suverenity, což hrozí zejména zemím, jako je naše, pokud si nezformulujeme jasnou a jednotnou politiku českých národních zájmů. A v jedné věci mám jasno – čím více bude posilovat socialistická utopická vize jednotného evropského státu, tím více se bude objevovat národní reakce.

autor: Jiří Hroník