Právník Ortman osvěžuje paměť, co od jara prováděla opozice. Babiš udělal fatální chybu, že podlehl tlaku veřejnosti

Vláda schválila nouzový stav, a to od pondělí. Jedná se z vašeho pohledu o pochopitelný krok nebo k němu nevidíte důvod?

Myslím, že jenom blázen, který vidí, co se děje ve světě, si bude myslet, že by nouzový stav neměl být vyhlášen. Slováci ho vyhlásí teď, vidíme situaci ve Francii, vidíme omezení ve Velké Británii… jde o celosvětový problém a česká vláda na to musí reagovat. A rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu bylo správné.

Kvůli zásadním a plošným nařízením, které vláda učinila na jaře pod ministerstvem zdravotnictví, čelila žalobě advokáta Ondřeje Dostála. Soud mu vyhověl, že tak razantní opatření mohou být vyhlášena jen a pouze pod nouzovým stavem. Domníváte se, že to je jeden z důvodů, proč vláda k vyhlášení nouzového stavu sahá?

Nedovedu si představit, že by mohla reagovat jinak. Nouzový stav znamená mimořádná opatření v době krize a je samozřejmě omezen časově třiceti dny. Dokonce jsem slyšel Prymulu, že restriktivní opatření budou trvat pouze čtrnáct dní, takže rozhodnutí je na místě, akorát si vláda musí pohlídat legislativní čistotu svých kroků, aby po formální stránce nezavdala příčinu k žalobám.

Jinak řečeno podle vás není o nouzovém stavu třeba ani diskutovat.

Otočme si situaci. Vláda nouzový stav nevyhlásí, zvýší se úmrtnost, zemřou stovky lidí a vláda bude obviňována, že způsobila smrt nevinných lidí, protože byla nečinná. A budou to říkat titíž lidé, kteří dnes kritizují vládu, že chce vyhlásit stav nouze. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Jaký je váš názor na takzvaný stav nebezpečí, u něhož Jan Hamáček navrhl změnu Ústavy, aby právě stav nebezpečí mohla vyhlásit také vláda, nikoliv jen hejtmani a primátor Prahy? Stav nebezpečí totiž také omezuje občany na právech majetkových a dalších.

Vidím to tak, že vláda se bude řídit ústavním zákonem 110/1998 Sbírky (Ústavní zákon o bezpečnosti, pozn. red.) a jeho rámec neopustí. To znamená, že vláda nejdříve vyjmenuje, což je ten důležitý krok, jaká práva by měla být omezena, jakási preambule, a pokud bude přijímat vládní nařízení, tak podle toho, co je tam řečeno. To dříve nebylo a šlo o chybu. Myslím, že podruhé se tato chyba opakovat nebude.

Jinak řečeno je podle vás změna Ústavy kvůli stavu nebezpečí opodstatněná?

Ne, stav nouze a ústavní zákon dává dostatečné prostředky, aby vláda mohla jednat. Nevidím důvod ke změně. Jestli se najde nějaká obrana proti koronaviru, nějaké prvky, lék, pominou i všechny stavy nouze.

Jinak řečeno se shodujete s poslancem ODS Markem Bendou, podle něhož stačí dosavadní zákony a změna je nadbytečná.

Současná právní úprava je dostatečná a není třeba na ní něco měnit. Vymýšlet si další nástroje, co půl roku nebo rok nebudou vůbec platit, je prostě nesmysl.

Zmíněný advokát Ondřej Dostál v rozhovoru pro Respekt řekl: „Doporučil bych důsledně sledovat, co vláda vydala, poslouchat reakce voličů včetně menšin, jako jsou kadeřnice a hospodští, a nebát se za ně zabojovat u soudu, když to vláda s restrikcemi přežene.“ Co vy na to?

Když se na tento argument podíváme obecně, česká ekonomika dostala na jaře stopku, následky jsou dost velké a razantní. Kromě 500miliardového dluhu rozpočtu je spousta firem a živnostníků nyní na pokraji svých možností. Měla by na to vláda vzít ohled? Tedy měli by mít právo bránit se u soudu a byl by to správný postup? Nebo by měli, lidsky řečeno, sklapnout paty a vydržet to?

Podle mne drtivá většina všech podniků, ale i velkých továren včetně cestovek prostě zažijí to, co znamená pokles jejich příjmů. Taková je realita a bohužel ji nezpůsobila žádná vláda, ale situace, která nastala. Každého bych vyzýval k obezřetnosti, rozvaze, a aby si uvědomil, že jeho vlastní nároky jsou poměrně nic proti tomu, co hrozí světově.

„Musím říct, že vláda se zachovala jako jedna z mála vlád v Evropě i na světě správně, a proto je v boji s koronavirem celkem úspěšná. Jestliže se podařilo snížit počet nakažených, tak situaci zvládla. Teď vypadá velice dobře a mohou přicházet opatření, která povedou k uvolnění,“ řekl jste mi v květnu. Ta voda je už dávno pryč, jak to vidíte nyní?

Moje slova se vázala k tomu, co se dělo před půl rokem, pak přišlo léto a přišlo uvolnění jako cesty do Chorvatska, povolování akcí, byly různé festivaly, vše se rozvolnilo a situace se vrátila zpátky. Vrátila se celosvětově, nejde jen o problém České republiky.

Ukazuje se, že tenkrát, když Roman Prymula říkal, že by se v létě nemělo cestovat, byl jeho názor rozumný. Opatrnost matka moudrosti. Tady bohužel vláda podlehla tlaku veřejnosti i názoru opozice, že není třeba omezovat svobody a vidíte, kam jsme došli – je to ještě horší než na začátku.

Premiér Andrej Babiš čelí kritice, že se často rozhoduje podle voličů místo odborníků. Máte stejný pocit?

Nejen podle voličů, ale i podle názorů opozice. Jestliže opozice celou dobu volala po rozvolnění a kritizovala, že nemá už být nouzový stav a hlasovala, aby nebyl prodlužován, nemůže teď kritizovat, že se vrátila pandemie po rozvolnění. Kde je konzistence jejich názorů? Neexistuje. A Babiš udělal fatální chybu, že podlehl názoru veřejnosti, že není důvod to držet na uzdě, takže uvolnili opatření a byla to chyba. Vláda nemůže podléhat tlaku veřejnosti, to není možné.

Řekl jste mi rovněž, že sám za sebe nepřijmete ani jeden případ, který by zastupoval podnikatele, jenž by žádal náhradu škody po státu s tím, že všichni neseme důsledky aktuální situace. Zajímalo by mne, zda vás někdo s takovou žádostí oslovil a jak to dopadlo?

Já jsem zaznamenal pokusy o konzultaci, ale nikdy jsem nepřijal ani neudělal žádnou konzultaci na toto téma a na tom svém postoji nehodlám nic měnit. Nejsem na tom tak bídně, abych se chtěl obohatit na úkor státu, který vyhlásil restriktivní opatření, tak špatně na tom nejsem.

Žádosti byly?

Byly asi dvě žádosti, ale ne přímo na právní zastoupení, bylo to poradenská činnost a já jsem se v tom nechtěl angažovat a nebudu se v tom angažovat.

