Přece nemůžete tyhle komiky poslouchat...Generál podle Vyskočila rovnou nasadil úroveň Švejk

„Po delší odmlce zase sedám ke klávesnici. Čekal jsem, že budu psát, až se trochu více zorientuji ve volbě nového prezidenta. Čekal jsem, čím mě nový pan prezident překvapí a stalo se. Opravdu mne překvapil. Jeho první akce směrem k nám občanům se mu doopravdy povedla. Myslím si, že k podpisu ,valorizace důchodů' měl ,přijít-nepřijít' a nejlépe ,oblečený-neoblečený' a také, samozřejmě, ,přijet-nepřijet'. Konečně po tom rozhodnutí a zdůvodnění, proč činil, jak činil a podepsal, má velkou šanci aspirovat na titul ,Prezident Koloběžka I',“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a na toto téma hned pokračuje.

Důchody? To je sakra „vošajstlich“ věc. Pane prezidente, kdo vám tohle vymyslel?

„Tedy klobouk dolů. To muselo dát jeho PR agentuře hodně práce vymyslet tuto obezličku. Vládní kandidát PP, který stále o sobě nechává tvrdit, že vládní kandidát není, chudák neví, co má v takové frapantní situaci dělat? Už jednou těm vládním vlkům vyhověl a jmenoval jim toho ministra životního prostředí. On měl sice nějaký průser, ale proti maléru ,dozimetr' to snad ještě lidi přehlídnou. Konečně ono je to lidem stejně u zadku, kdo tam sedí. Oni jsou jeden, jako druhej. Ale důchody?? To je sakra ,vošajstlich' věc. To by mohlo hodně lidí řvát. Tak to udělejme tak, aby se vládní vlk nažral, ale koza (rozuměj moje pověst lidumila) zůstala celá,“ zvedá Ivan Vyskočil užasle oči k nebi a ptá se.

„Tedy, pane prezidente, kdo vám tohle vymyslel? To skoro vypadá, jako by Vám to nakukal pan Svěrák, co tak nadšeně mával z oken Hradu, jako by se stal prezidentem on sám. To víte, nesmíte poslouchat pana Svěráka! On stále přemýšlí jen v sentencích Járy Cimrmana. To by tak odpovídalo jeho nápadu: ,Podepsat, a vzápětí to napadnout u soudu? Včetně vlastně i Vašeho vlastního podpisu'? To si snad z Vás dělá ten Cimrman blázny. Jak potom vypadáte? To přece nemůžete tyhle komiky poslouchat!“ chytá se herec za hlavu a dál mluví k nové hlavě státu.

Postavit do latě Černochovou? A Válek? Má zajišťovat léky a ne hrát tankové hry….

„Já jsem ve Vás vkládal takovou špetičku naděje, že jako generál tam uděláte ten reklamovaný pořádek. Postavíte do latě tu válečnici Černochovou. Pořádně ji seřvete. Vy přece musíte vědět, co to je válka? Zatímco tahleta paní tomu rozumí asi jako koza náklaďáku. Zbytečně sere lidi kecama, jakou bude mít Vlastík (Válek) radost, že budeme mít tanky Leopardy. Ministr zdravotnictví Vlastík má zajišťovat léky pro české lidi a děti. To nedělá! A ne hrát tankové hry. Na to mu z výšky kálí Bílý Tesák,“ nebere si servítky herec a pokračuje. „Myslel jsem, že to paní pořádně a nahlas vysvětlíte, že nemáme prachy na důchodce, zato máme dluhy kam se podíváme a tak nemůžeme kupovat americká útočná letadla. A pak tu paní vezmete za ouško a přitáhnete ji k mapě světa s otázkou: ,Vidíš to holka? A teď mi řekni na koho tak asi chceš útočit? To ti opravdu hráblo'? A kdybyste celou tu vládu pěkně po generálsku vytáhl na execírplatz a postavil je do latě a přivedl je aspoň trochu k rozumu, tak bych vážně zalitoval, že jsem Vás nevolil!“ pokýval a dodal. „A ještě by to mohlo být jako ve Švejkovi, když si vojáci pozvali komisi se stížností na špatné zacházení. Když komise odešla, tak pak museli vojáci pochodovat před generálem kolem buzérplatzu a skandovat: ,Tak jsme si, lumpové, mysleli, že nám komise pomůže. Drek nám pomohla'!! Jen si za slovo ,komisi' můžete dosadit – ,Pavel'! Tak to by se mi líbilo a vsadím boty, že nejen mně!“

PS Ivana Vyskočila: Ti nahoře se už úplně utrhli ze řetězu

„Asi jsem ten dnešní článek pojal trochu nevážně, jak by řekl pan Fialenko: ,To je jen taková metafora'. Já se tady omlouvám, ale v poslední době se kolem nás dějí věci, že nevím, jestli se mám vztekat, nebo plakat, anebo se smát?“ zamýšlí se herec a dodává.

„Ti nahoře se už úplně utrhli ze řetězu, zákony si mění, jak chtěj, hlásí svobodu, ale normální diskuze se soudí a odsuzuje (viz Skála a spol.). Podporují udavačství. Ta nešťastná paní učitelka před soudem, co ji natočily děti (taky odsouzena). Kydání hnoje na odcházejícího prezidenta Zemana - opravdu hnus.

Vybrat na obrazovku jen ty, co řeknou na odcházející hlavu státu jenom špínu á la Saša Mitrofanov. Fuj, to se až člověku dělá šoufl. Politika dvojího metru řádí jak zběsilá. Korupční skandály a zlodějny se tiše přechází (dozimetr, rozkrádačka na min práce a soc. věcí a další). Demonstrace proti Babišovi – v pořádku! Demonstrace proti fialové demoliční četě? Tak to je jen hnus, dezoláti, šmejdi a proruští trollové. Máme svobodu, ale pozor! Na demonstraci nemůže jít úplně každý??? Někteří za to mohou i vyletět z práce. Ještěže mi ta hlava už tak neslouží a já si nemohu a nemohu vzpomenout - co mi to jenom připomíná...?“ nešetří sarkasmem Ivan Vyskočil a dodává.

„A na závěr Péesky: Já si také myslím, že ukrajinská vlajka nemá na Národním muzeu co dělat! To nestačí ta bezbřehá pomoc? To se ještě musíme tvářit, jako že je tady Ukrajina? Projeli jsme Maďarsko, vzápětí Německo, Rakousko a Chorvatsko a nikde jsem neviděl ukrajinské vlajky. To jen my jsme opět papežštější než papež! Mám se za nás stydět, brečet – tak snad je lepší se smát,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno herec.

