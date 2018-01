Předák českých seniorů Pernes: Pan Fenič by se měl stydět! Pan režisér si myslí, že je někdo víc?

„Pan režisér by se měl před českým národem stydět! Jeho vyjádření je pod úroveň normálního člověka. Jestli si Fenič myslí, že je někdo víc, tak tím hůř pro něj!“ bouří se proti nápadu režiséra a producenta Fero Feniče předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes. Fenič totiž vyzval Primu a Českou televizi, aby debaty prezidentských kandidátů proběhly vestoje, což podle něj odpovídá principům rovnosti a základním podmínkám fair play. „Jiří Drahoš v politickém rybníku plavat neumí. Je podle mne věcně slabší nežli Zeman, který byl v televizních duelech lepší. Drahoš byl takový nejistý...“ sděluje dále Pernes, jemuž hlavně vadí, že Drahoš může kývnout na přijetí eura. A to je pro důchodce zlé!

Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodujeme mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem. Koho upřednostňují senioři?

Především bych chtěl poukázat na to, že Rada seniorů České republiky vyzývá seniorskou populaci, aby ve druhém kole prezidentských voleb volila současného prezidenta Miloše Zemana. Tuto výzvu máme i na našem webu v kolonce „Slovo předsedy...“. Byla zveřejněna bezprostředně po prvním kole prezidentských voleb a ve středu byla dokonce podpořena i většinou předsednictva RSČR.

Díval jste se na televizní duel Miloš Zeman vs. Jiří Drahoš v TV Prima? Kdo podle vás byl lepší, kdo vás zaujal?

Napřed musím zdůraznit, že jsem se díval na všechny pořady tak, jak šly za sebou. Díval jsem se tedy na Novu, kam Jiří Drahoš nedorazil, a pak na TV Barrandov, kde byl také současný prezident Zeman osamocen, a pak tu byl už opravdový duel na Prima TV. Teď, jak spolu hovoříme, nás čeká duel v České televizi. (Rozhovor byl veden ještě před otevřením volebních místností, pozn. red.) Z hlediska kvality jednotlivých pořadů mne velmi zaujala diskuse na Primě.

Proč?

Už kvůli tomu, jaká tam byla atmosféra. Pokud mám hodnotit, tak v onom duelu byl určitě lepší současný prezident. Drahoš byl takový nejistý...

Co vás na Drahošově veřejné prezentaci zaráží?

To, že je v diskusi nepohotový a věcně slabší nežli Zeman. V některých tématech se doslova utápí. To se ale dá pochopit, neboť nemá informace, které má současná hlava státu. Může tak čerpat jedině z médií a tam ne vždy je všechno úplně přesné. Proto tady jde o „nerovný boj“.

Kdyby si národ zvolil Jiřího Drahoše, byl by podle vašeho soudu dobrým prezidentem?

Neumím to posoudit, protože my jsme kromě Václava Havla, který byl také nezkušený a v prezidentském postu udělal řadu chyb, měli pak už jen prezidenty, kteří předtím prošli řekněme „nižšími stupni“ politických funkcí. To se samozřejmě týká Václava Klause a Miloše Zemana. Klaus prošel ministerskou i premiérskou funkcí, zastával post šéfa Poslanecké sněmovny a i řadového poslance. Zeman i Klaus navíc byli také šéfy velkých politických stran. A to vše je bonus, který se v politice počítá.

Pan profesor Drahoš je výzkumník, pedagog, takže z toho se dá vyvozovat, že o zákulisí politiky toho mnoho neví. A navíc je tady fenomén zákonů týkající se vztahu k seniorské populaci... Jedině ten, kdo si to na těchto zákonech dlouhodobě „odseděl“ ve Sněmovně anebo ve vládě, jim může rozumět. Není to zrovna jednoduchá problematika. Do prezidentské funkce by měl jít jen politicky vyzrálý člověk, a tento názor rozhodně mám nejen já.

Okamžitě po úterním duelu na Primě se rozjela na facebooku horkokrevná debata o tom, jak to Drahoš zvládl. „Drahoš byl neuvěřitelně slabý. Víc, než kdokoli čekal. Viděl jsem prostřihy na tváře Hilšera a Horáčka, kteří byli zděšeni,“ uvedl ten večer na facebooku vysokoškolský pedagog a publicista Radim Valenčík. „Nečekal jsem takovou převahu Miloše Zemana a už vůbec jsem nečekal, jakého slabého protikandidáta si vybere ‚pražská kavárna‘. Co je na tom zarážející je to, že tento člověk představoval reprezentanta české akademické obce,“ podivil se nad výkony Jiřího Drahoše senátor a předseda SPO Jan Veleba. Není obraz „slabého Drahoše v televizi“ prohrou tzv. „pražské kavárny“, která není schopna ze svého středu vygenerovat silného kandidáta na post hlavy státu?

Tato vyjádření jsou poměrně ostrá, já bych nebyl až tak útočný. Jiří Drahoš se každopádně snažil, ale problém je, že „soutěží“ v nesrovnatelné kategorii. Pokud by v duelu v televizi byly dotazy na věci, které on dobře zná, tedy na vědeckou činnost, anebo na řízení Akademie věd, tak by to jeho vystupování bylo určitě o něčem jiném. Ale my jsme u volby prezidenta České republiky!

No právě! O to teď běží... zda by si věděl rady s politickými záležitostmi...

Pan Drahoš v tomto rybníku podle mne plavat neumí. Zatím nepředvedl, že by si s jakoukoliv politickou zapeklitostí věděl rady. V médiích jsem si všiml, jaké má názory na přijímání eura. (Drahoš podotkl, že se chce zasadit o zahájení diskuse. Myslí si, že více argumentů je pro zavedení, ale na přijetí by proti vůli většiny netlačil, pozn. red.) To mne ale nenechává v klidu, protože za stávajícího směnného kurzu by to ožebračilo důchodce, ba dokonce i celý národ; podle analýz by se totiž euro mělo směňovat za 18,60 korun! I proto mám velkou radost z toho, že současná vláda se do otázky přijímání eura příliš nehrne a že je střízlivá, stejně tak jako nynější vedení České národní banky. Kabinet tvrdí, že naše ekonomika na rychlé přijetí eura zatím není připravená. Pokud ale má Drahoš jiné názory, které sice postupně poupravuje, tak pak asi nerozumí ani této problematice...

A co církevní restituce? „Zdanění církevních restitucí považuji za nesystémový krok. Nevidím důvod, aby bylo otevřeno zdanění církevních restitucí,“ poznamenal k tomu na Primě Jiří Drahoš.

Církevní restituce jsou politickou záležitostí a já o nich moc informací nemám. Čerpám jenom z médií. Nevím proto, zda se tyto restituce přijaly ve formě přijatelné pro všechny a zda částky vydávané církvím odpovídají faktickému stavu věcí. Církev ale vždy plnila společenskou funkci a stát jí k tomu taky dával určité prostředky a objekty, což bývávalo ve vztahu k plnění společenského, respektive státního poslání. Takže nikdy zcela přímo nešlo o majetek církví. Ale pak se řeklo, že to jejich majetek je, přitom byly církve v tomto směru vyrovnávány už od roku 1990. Takže řada transakcí v jejich prospěch už byla uskutečněna. A teď je tady vyrovnávání nové?

Každopádně jde o mnoho peněz a navíc církve dostávají státní prostředky na řadu humanitárních a sociálních aktivit v nezměněném rozsahu, takže restituce v novém hávu jsou vlastně peníze navíc. A jak sleduji soudní aktivity jednotlivých církví vůči majetkům krajů i obcí, tak ty zrovna nenaznačují nějakou jejich dobrou vůli. I Rada seniorů musí od 1. ledna zdaňovat všechny dary, které dostává, a když se mám zamyslet nad zdaněním restitucí, tak musím říct, že by systémově mělo být měřeno každému stejně...

Takže v tomto zřejmě s Drahošem nesouhlasíte a navíc, jak vás tak poslouchám, tak o problematice církví víte zřejmě víc, nežli Drahoš... Ale pojďme dál. Všichni víme, že je Miloš Zeman dobrý rétor a že mu televizní debaty nedělají problémy a cítí se v nich jako ryba ve vodě. Podle politologa Lukáše Jelínka je ale i v tomto za zenitem. Co si o tom myslíte?

Jak už jsem řekl, pana prezidenta Zemana jsem sledoval prozatím ve všech volebních debatách. Zatímco na Nově byl nervózní, na Primě už tolik ne, i když i tam byla na něm vidět nepatrná nervozita. Přestože to je zkušený diskutér, tak i on je „jenom člověk“.

Co říkáte nápadu režiséra a producenta Fero Feniče, který vyzval Primu a Českou televizi, aby debaty prezidentských kandidátů proběhly vestoje, což podle něj odpovídá principům rovnosti a základním podmínkám fair play? Připomínám, že ho v tomto televize Prima neposlechla a oba dva kandidáti seděli.

Pokud tohle Fero Fenič opravdu řekl, tak nevím, jak na to reagovat. Podle mého soudu to je neetické a nemorální. Je to v přímém rozporu s kulturní vyzrálostí českého národa. A pokud se k takovému vyjádření uchyluje režisér, tak to je tedy „něco“! Pan režisér by se měl před českým národem stydět!

Jiří Drahoš si ale médiím už postěžoval, že to křeslo, co mu podstrčili na Primě, bylo hodně hluboké a on se nechtěl do něj rozvalit a proto seděl na krajíčku a i proto vypadal tak toporně...

No to je mi věc, svádět to na křeslo! A zatahovat do prezidentského souboje atribut zdravotní způsobilosti jako to udělal režisér Fenič, je tedy síla! Doufal jsem, že takovéto unfér zásahy do českého prostředí nikdy nepřijdou, ale zdá se, že jsem se mýlil. To je ovšem naprosto neuvěřitelná záležitost. Každý z nás má jinou zdravotní erudici a já panu Feničovi přeji, aby nikdy neměl cukrovku a neuropatickou nohu. Jeho vyjádření je pod úroveň normálního člověka. Jestli si pan režisér myslí, že je někdo víc, tak tím hůř pro něj. Jeho vyjádření je pod úroveň a ukazuje, kým ve svém nitru je.

autor: Olga Böhmová