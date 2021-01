Převrat proti demokracii. Cenzura je nepřípustná, to stojí v listině, zdůrazňuje Okamura. Musíme bojovat, jinak se staneme otroky

reklama

Co jste říkal na demonstraci na Staroměstském náměstí, která protestovala proti vládní koronavirové politice?

Pokračující protesty občanů různou formou na různých místech republiky jsou logickým důsledkem zmatků a nejasné komunikace vlády ČR při zvládání nákazy covidem-19. Hnutí SPD konstruktivně předkládá vládě řadu konkrétních pozitivních návrhů na zlepšení současné situace, ale vláda naše návrhy odmítá. Lidé budou podporovat vládě opatření, která chápou a která vedou k výsledku. Vláda však bohužel dělá pravý opak. Naprosto nepřijatelné jsou mediální nápady, které někteří vládní poradci vypouštějí do médií, například o dalším omezení pohybu na okruh 15 kilometrů od domova. Lze to charakterizovat jako nesmyslnost a nekoncepčnost. Tímto postupem vláda přidá ke krizi zdravotní i vážnou krizi ekonomicko-sociální, politickou i společenskou. Lidé nejsou loutky a nelze věčně bez rozmyslu pošlapávat jejich ústavní svobody.

Účastníci si stěžovali, že je nikdo neposlouchá a není ochoten se s nimi bavit. Je asi zřejmé, že to mířilo spíše na vládu než na opozici, ale co v tomto směru dělají poslanci SPD?

Hnutí SPD předložilo vládě a ve Sněmovně jen za loňský rok kolem stovky konkrétních legislativních návrhů na zlepšení současné situace občanů i firem, ale vláda je jako hluchá a slepá. Pracujeme s odborníky, sledujeme situaci v zahraničí, shromažďujeme podněty od našich občanů a formulujeme to potom do návrhů zákonů, pozměňovacích návrhů či interpelací s cílem pomoci slušným a pracujícím lidem. Jednáme s premiérem a ministry a na základě toho se nám daří některé návrhy SPD prosazovat.

Jen za loňský rok se nám podařilo ve Sněmovně prosadit návrhy SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti, zavedení paušální daně pro živnostníky či zvýšení slevy na poplatníka a zrušení superhrubé mzdy, čímž jsme nechali více peněz v peněženkách všem pracujícím občanům. I díky hlasům poslanců SPD se každoročně zvýšují invalidní a starobní důchody a důchodci také dostali na přilepšenou pět tisíc korun.

A mohl bych jmenovat další. Již ve druhém čtení je ve Sněmovně návrh zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, takže doufám, že nejpozději na jaře projde definitivně Sněmovnou. Je nutné přesměrovat co nejvíce peněz ke slušným lidem. Tlačíme také naše návrhy na zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastích. Bohužel současná vláda jde na ruku exekutorům. Snažíme se s vládou o našich návrzích jednat, protože z opozice toho jinak samozřejmě můžeme prosadit málo. Ale díky tomu, že pracujeme, se nám na rozdíl od stran tzv. demobloku daří alespoň něco prosadit. Naším cílem je ale samozřejmě být po říjnových volbách ve vládě, abychom mohli naplno prosazovat náš politický program.

Co se týče situace kolem koronaviru, znovu opakuji, že vláda by se měla soustředit primárně na ochranu 17 % ohrožených spoluobčanů a ostatní většinu, což je 83 % populace, která není ohrožená, nechme žít a pracovat při základních opatřeních. Takové řešení prosazují i renomovaní epidemiologové. Když nebude fungovat ekonomika, tak nebudou peníze ani na zdravotnictví a na sociální služby. A všichni při pohledu na obrovsky deficitní státní rozpočet vidíme, že stát nemá dostatečné peníze na adekvátní kompenzace zaměstnancům, živnostníkům a firmám postiženým vládními opatřeními, protože vláda odmítá škrtnout zbytné výdaje, jako jsou například drahé zahraniční nákupy armádní techniky, a naše republika se tak ocitla na hraně ekonomické propasti.

V této souvislosti je tristní, že podle sdělení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO vláda za loňský rok nedokázala vyčerpat z odsouhlaseného státního rozpočtu všechny peníze určené na finanční kompenzace. A to v situaci, kdy lidé přicházejí o práci, zadlužují se a firmy krachují. Slibuji, že SPD bude nadále z opozice tlačit na vládu, abychom pomohli zaměstnancům, živnostníkům a českým firmám.

Premiér Andrej Babiš se o účastnících demonstrace vyjádřil, že „to není reprezentativní vzorek, byli tam podivní lidé, zkrachovalí politici“. Co si o těchto slovech myslíte, zejména v kontextu premiérovy novoroční výzvy, že by si lidé měli více naslouchat?

Jeho slova jdou proti jeho novoroční výzvě. Já bych se neodvažoval takto kádrovat několik tisíc občanů na jakémkoli shromáždění, když neznám jejich životy a osudy. Píše mi obrovské množství zoufalých občanů, které vládní opatření dostala do obrovských ekonomických a sociálních problémů. A vláda to prakticky neřeší. Lidé mají ústavní právo veřejně vyjádřit svoje názory, ať se to někomu líbí, nebo ne, ať názorově souhlasíme, nebo ne. To je prostě demokracie.

Na demonstraci vystoupil též exprezident České republiky Václav Klaus. Co říkáte jeho postojům k tématu, které mnozí prohlašují za „dezinformace“?

Nedělní projev exprezidenta Klause mi unikl, takže to nemohu komentovat. Nesouhlasím ale s jeho nedávným prohlášením, že ti, kteří nosí roušky, jsou „vítači“ imigrantů. Takto jednoduché to rozhodně není.

V minulém týdnu jsme sledovali události v USA, kde skupina demonstrantů vtrhla do sídla amerického parlamentu. Z rozpoutání této události je viněn prezident Trump, který měl na předcházející demonstraci pronést slova, jež jsou dnes interpretována jako výzva k násilí. Igor Lukeš, historik z Bostonu, se v pořadu 168 hodin vyjádřil, že tito lidé byli v USA „pod kobercem“ a věděli, že do slušné společnosti nesmějí. A Trumpovi vyčítá, že těmto lidem dal pocit, že do slušné společnosti patří, a tím zapříčinil události, které skončily útokem na parlament. Co říci na tento výklad společenských změn poslední dekády?

Základem pro fungování demokracie je důvěra občanů ve spravedlivé volby. Důvěra, že lidé si mohou zvolit své zástupce ve spravedlivých volbách, je klíčová pro jejich respektování demokracie jako vlády práva. Jakmile tato důvěra padne, je otevřená cesta k totalitě a násilí. Je úkolem demokratické společnosti, nehledě na rozdílnost názorů, demokracii prohlubovat, aby občané demokracii věřili. Za to, co se teď odehrává v USA, nesou odpovědnost všichni, kdo důvěru občanů ve spravedlivé volby nezajistili, a ti, kdo vyvolali nedůvěru občanů ve spravedlnost voleb.

Násilí je obecně potřeba odsoudit. Zdali prezident Trump vyzýval k násilí, nechť posoudí nezávislé orgány k tomu určené. Nelíbí se mi ale, že pan Lukeš, kterému dává opakovaně prostor Česká televize, či pan premiér Babiš, kádrují lidi a říkají, kdo do slušné společnosti patří a kdo ne. To si pamatujeme z doby nacistického Německa, kdy byli takto kádrováni židé, či z doby komunismu, kdy byli podobně kádrováni kulaci či lidé, kteří ideově nespolupracovali nebo měli „buržoazní původ“.

V reakci na tyto události následovala velká „čistka“ na sociálních sítích, kdy byly zrušeny účty nejen prezidentu Trumpovi, ale též tisícovkám dalších konzervativců, síť Parler, kam se přesunuli, byla během několika hodin zablokována. Padají slova o cenzuře a o Orwellovi, máte také takový pocit?

Ano, mám. Zdá se, že někdo se snaží události v americkém Kapitolu zneužít k protidemokratickému převratu. Musíme bojovat za ochranu našich ústavních občanských svobod a svobody slova, protože jinak se za chvíli staneme otroky.

U prezidenta Trumpa je zdůvodněním ke smazání účtu to, že prý podněcuje k násilnostem. To nedokážu dopodrobna posoudit, ale pokud by tomu tak bylo, tak by o tom neměl rozhodovat soukromý subjekt (sociální síť), ale soud na základě zákonů, ústavy a listiny práv. Žádný soukromý subjekt přece nemá právo se stavět nad ústavu a omezovat svobodu slova.

Někteří právníci poté začali hovořit o potřebě „znárodnit“ Facebook a další sítě, nebo je alespoň podřídit nějaké formě veřejné kontroly. Jak by mělo být fungování těchto informačních gigantů upraveno podle vašich představ?

Stačilo by, aby majitelé sociálních sítí respektovali nadřazenost našich zákonů a našich ústavních principů nad vnitřními předpisy jejich firmy a jejich sociálních sítí. Každá firma podnikající v České republice přece musí respektovat naše zákony nebo regule EU, ať s nimi souhlasíme, nebo ne. A například v naší listině práv se naprosto jasně píše, že „cenzura je nepřípustná“. Naše ústava musí stát nad předpisy firem vlastnících sociální sítě!

Někteří lidé argumentují, že sociální sítě jsou soukromé vlastnictví a mohou si rozhodovat, jak chtějí…

Tento argument je přece lichý, protože i když je například hospoda soukromé vlastnictví, tak musí hospoda dodržovat zákony země a nemůže prodávat alkohol malým dětem. To samé platí u sociálních sítí a nemohou například propagovat dětskou pornografii. A pokud někdo na sociální síti porušuje trestní zákon, nechť to řeší orgány činné v trestním řízení nebo ať se to řeší v rámci občanskoprávního sporu. Ale je přece nepřípustné, aby cenzora dělal soukromý provozovatel sítě. Či aby to dělaly některé pověřené politické neziskovky.

Všechny tyto věci naznačují velkou hrozbu pro svobodu a veřejnou debatu. Plánuje SPD proti této hrozbě něco dělat?

Ukazuje se nutnost přijmout zákon, který by sociálním sítím zakázal cenzurovat svobodu slova a přikázal dodržování ústavy dané země. Společně s dalšími poslanci SPD i poslanci z dalších stran jsme předložili návrh zákona, který má zakázat cenzuru a zajistit svobodu slova na sociálních sítích. V SPD jsme schopni spolupracovat i s politiky jiných stran na dobrých řešeních.

Vláda Andreje Babiše se ale postavila proti tomuto návrhu. Aspoň víme, na jaké straně pan premiér stojí. Vláda i strany tzv. demobloku nám řadu konstruktivních návrhů blokují. Vyřešit to mohou jen říjnové volby do Sněmovny a pokud získáme širokou podporu. Cenzuru prosazuje i Evropská unie. Čili v konečném důsledku pro obnovení svobody a demokracie musíme odejít z EU.

