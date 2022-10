Přijde „mráz z Kremlu“ a pak... Senátor ODS ukázal, co čeká naši zemi

reklama

Co říkáte na protivládní demonstrace, které proběhly v průběhu září?

Demokracii máme i od toho, abychom mohli svobodně protestovat, pokud to uznáme za vhodné. Obavám mnoha lidí i firem se nedivím a rozumím jim, protože ceny energií jsou skutečně závratné. Na druhou stranu úsporný tarif, který byl schválen, se projeví v zálohách už teď v říjnu. Nečekají nás lehké časy, ale myslím si, že nakonec i tuto krizi, která není malá, překonáme.

Ale dají se očekávat i další demonstrace, společnost je neklidná. Na druhou stranu je třeba ocenit, že probíhají zatím v poklidu, bez nějakých násilností. Jak jsem již řekl, obavy mnohých demonstrujících chápu, ale pak je zde také skupina, která si pro svůj křik, tak jako hůl na psa, demonstraci vždycky najde.

Kde podle vás vláda udělala chyby?

Díval jsem se velmi podrobně na to, co dělají jiné vlády v Evropě a snažil jsem se to analyzovat. Že by existoval nějaký zázračný recept, který by situaci s vysokými cenami vyřešil a byl jednoznačně správný, tak ten jsem nenašel. I když o něm někteří lidé, i na těch demonstracím, často hovoří. Kroky jakékoli vlády v Evropě mají svá pro i proti. Pokud jde o českou vládu, měla by být v tomto směru komunikace některých ministrů daleko srozumitelnější. Někdy je opravdu těžké pochopit, co svými slovy říkají. Někdy nejsou schopni vysvětlit a „prodat“ i prospěšné kroky. A některá opatření měla podle mě přijít dřív, nemuselo se čekat až do září.

Jak hodnotíte stávajícího předsedu Senátu? V obvodu Jihlava byl proti němu veden hnutím ANO před volbami velmi ostrý boj.

Odpověď na to, jaký je můj stranický kolega Miloš Vystrčil předsedou Senátu, nám dali voliči, což je nejlepší měřítko. V druhém rozhodujícím kole senátních voleb Miloš dosáhl v obvodu Jihlava vynikajícího výsledku a soupeřku z hnutí ANO doslova „rozstřílel“. Ale to, co předvedl při útocích na Vystrčila obžalovaný poslanec Babiš před volbami, byla naprostá ubohost, hodná snad opravdu jen jej samotného. Navíc to byla od Babiše naštěstí mimořádně špatná marketingová strategie a byly to peníze a salámy vyhozené z okna. Ale jsou to jeho peníze, jeho salámy a okno jeho obytňáku. Já se na další spolupráci s Milošem Vystrčilem v Senátu těším.

Co říkáte na nové plzeňské zastupitelstvo a fakt, že SPD nebyla do „vládnutí“ připuštěna?

Nejprve mi dovolte, abych poděkoval voličům v Plzni za 13 394 hlasů, které jsem při volbách nového zastupitelstva statutárního města Plzeň obdržel. Bylo to nejvíce ze všech a chci jim za tuto velkou důvěru voličům ještě jednou poděkovat.

SPD, respektive dva lidé z její kandidátky, nebyla, jak vy říkáte, k vládnutí připuštěna až s ohledem na reakci šéfů Pirátů a STAN v Praze. Ti však zase jen reagovali na nesouhlas především vlastních voličů a členů v Plzni na tuto vznikající koalici. Ale SPD bych samozřejmě k vládnutí nepouštěl ani já, s tím naprosto souhlasím.

Zima bude dlouhá a mráz opravdu přichází z Kremlu... Co se dá podle vás očekávat?

Mráz přišel z Ruska a z Kremlu i po roce 1917, kdy se moci chopili bolševici. Pak také po komunistickém puči v Československu z února 1948 i po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Nemůžeme se tomu vůbec divit, Rusko i Sovětský svaz byly vždy nespolehlivými partnery. Rusové a prezident Putin vsadili skrz válku na Ukrajině a ceny energií na vydírání Západu. Bude nás to hrozně bolet, ale Rusko to bude bolet v budoucnu ještě víc. Tato i příští zima budou proto pro Evropu složité.

Kdybych chtěl použít nějakou nadsázku, řekl bych, že tuto zimu by nám mohlo pomoci to globální oteplování… Ale vážně – výsledkem „mrazu z Kremlu“ bude ukončení závislosti na dodávkách surovin z Ruska. Bude to pak pro nás dražší a bude to nějaký čas bolet, ale nakonec bude odstřižení se od Ruska pozitivní.

Pokud dojde v jeho důsledku k přehodnocení celého „Green Dealu“, bude to jen dobře.

Rusko dokonce haraší jadernými zbraněmi. Jak to hodnotíte?

Je to naprostá nezodpovědnost a hazard, na který doplatí samotné Rusko. Před několika lety bych vám zde tvrdil, že Moskva taktické jaderné zbraně určitě nepoužije, že to je bluf, dnes si tak jistý nejsem, protože válku na Ukrajině Rusové zjevně nevyhrávají. Byl by to ale zoufalý krok zoufalých lidí. Byl by to konec jakékoli možné spolupráce a koexistence s Ruskem na mnoho let. Ale v Kremlu dnes podle všeho sedí šílenci, takže těžko odhadovat.

Jak posuzujete činnost-nečinnost Pražského hradu, respektive Lán?

Pokud jde o Rusko, je prezident Zeman k Putinovi v posledních měsících zdravě kritický. V tomto směru nějaká činnost je. Jinak současný stav se odvíjí od zdravotního stavu hlavy státu a v tomto směru už nic zvláštního nečekejme. V lednu jsou další prezidentské volby, v březnu příštího roku nastoupí nový prezident či prezidentka. Těch pár měsíců to už vydržíme, ale odcházení Miloše Zemana z české politické scény už začalo. A to je dobře.

