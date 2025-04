Přijde to před volbami. Babiš odhalil PL, co očekává. A ukázal program

Co říkáte na cla, která Donald Trump uvalil v podstatě na celý svět včetně Evropské unie?

Cla jsou samozřejmě špatně, neprospěje to Evropě, ale ani světovému obchodu. Zavedení cel jsem kritizoval už v květnu 2018, kdy je Donald Trump uvalil na ocel a hliník z EU. Těžko říct, co tím teď sleduje, možná si chce vytvořit vyjednávací pozici, aby dohodl co nejlepší podmínky pro USA, možná chce oslabit dolar, možná mu jen jeho okolí špatně radí. Každopádně Evropa šíleně zaspala. Donald Trump o tom mluvil ještě před volbami a teď jsou všichni překvapeni, že plní svůj program. Evropa neměla čekat ani na inauguraci a okamžitě měli začít o clech vyjednávat. Zjistit, co prezident Trump chce a co mu může nabídnout. Museli by ale jednat lídři, nemá smysl tam posílat evropské komisaře, to jsou pro ně úředníci, ti můžou jednat po diplomatické lince, ale samotnou dohodu musejí vyjednávat lídři.

Litujete vaší podpory Donalda Trumpa? Fotil jste se s jeho čepicí, říkal jste, že máte stejný program.

Určitě nelituji a ani neotáčím, jak teď někteří novináři píšou. Donald Trump je určitě lepší řešení pro celý svět než Kamala Harrisová a pokračování válečné politiky Joea Bidena. Okamžitě zrušil Green Deal, omezil nelegální migraci, jak slíbil, a udělal řadu dalších dobrých rozhodnutí, a hlavně začal řešit válku na Ukrajině. Tři roky se USA válku ukončit nepokusily a teď vidíme, že se skutečně něco děje. Je jasné, že to nepůjde okamžitě, ale věřím, že se to Trumpovi podaří. A ano, má podobný program jako my, chce ukončit zelené šílenství, bojuje proti nelegální migraci a on má Ameriku na prvním místě a my máme Česko a české občany na prvním místě. To ale přece neznamená, že musím souhlasit se vším, co udělá. Pokud bude prezident Trump dělat takové kroky, které budou nevýhodné pro naše občany, tak je samozřejmě budu kritizovat. A uvalení cel je nesmysl, proto to kritizuji.

Vládní koalice rozjela ve volebním roce nové velké téma – masivní zbrojení. Tři procenta HDP na obranu jako minimum coby zajištění obranyschopnosti státu před potenciálním agresorem. Vy proti tomu nyní nic nenamítáte, ale varujete, že ty peníze aktuálně není možné smysluplně utratit. Proč?

Nemáme nic proti zvyšování obranyschopnosti a zejména posilování vnitřní bezpečnosti našich občanů. Já ale říkám, že není důležité, jestli to jsou 2, 2,5 nebo 3 % HDP, důležitá je efektivita a účelnost těch investic. Dobře vynaložená dvě procenta mohou víc posílit bezpečí lidí než nesystémově a netransparentně rozházená tři procenta. A to je to, co my kritizujeme, protože přesně tuto cestu zvolila vláda Petra Fialy. Nedokážou smysluplně investovat ani ta dvě procenta, podle poslední prognózy HDP jim v rozpočtu obrany na rok 2025 chybí šest miliard k dosažení těch dvou procent HDP. A nebyli toho schopni ani v minulém roce, v prosinci se na to číslo dostali jen proto, že narychlo utratili celou třetinu rozpočtu obrany, účelově zaplatili mimořádnou splátku 10,5 miliardy za F-35, které po nás dodavatel ani nechtěl, a utratili stamiliony za polní kuchyně, teď zase chtějí za čtyři miliardy nakupovat protitankové miny a podobně. A teď tu začnou vykřikovat o třech procentech? My nemáme problém, aby to rostlo, ale chceme vědět, jaké investice to budou a kde na to vezmou? Zvýší zase daně? Zase osekají sociální systém a důchody? Na dluh? Jim nejde o posílení obranyschopnosti, pro ně je to jen PR a téma do kampaně. Chtějí tím odvést pozornost od toho, co tu všechno způsobili, že zvýšili daně, způsobili rekordní drahotu, propadla se životní úroveň, máme rekordní zadlužení a další porušené sliby. Nemají co vykázat jako úspěch, proto se snaží lidi vystrašit.

Premiér Fiala zřejmě žádné pochybnosti o tom, jak resort obrany desítky miliard navíc utratí, nemá a zdůrazňuje, že už loni vydali slíbená dvě procenta. Tenhle argument neberete?

Ne, protože to, že někde vykážete číslo, ještě neznamená, že jste ty peníze utratili dobře. Oni se chlubí, že splnili závazek dvou procent HDP na obranu, ale nikdo už neříká, že obrovská část těch peněz byla za zálohové faktury a za věci, které armáda ani nepotřebuje. Stíhačky F-35 kupujeme nejdráž ze všech, a navíc mají dorazit až za deset let. Pokud pan Fiala nesmyslně straší, že Putin má zaútočit za čtyři až šest let, budou nám nové stíhačky platné jak mrtvému zimník. Vůbec ale neřeší to nejdůležitější, z armády masivně odcházejí vojáci a nové se nedaří nabírat. Bez vojáků přitom není armáda a nějaká letadla nám pak budou k ničemu. Proč neinvestují do lidí? Kde jsou peníze na výcvik, na výstroj vojáků? Tři a půl roku ministryně Černochová na vojáky kašle a teď, půl roku před volbami, jim najednou začne slibovat zvýšení platů. Kdyby to myslela vážně, tak se o vojáky stará celou dobu a nedělá to jen kvůli tomu, aby ji zvolili. Hnutí ANO vždy podporovalo naši obranyschopnost, to my jsme dali do pořádku armádní rozpočet, který ODS před námi snižovala, a to tak, že jim dokonce poslal generální tajemník NATO vytýkací dopis. Výdaje na obranu jsme zvýšili více než dvojnásobně, modernizovali jsme naše ozbrojené síly a za dobu, co jsme byli ve vládě, jsme přilákali celkem 6 000 nových vojáků. Obranu musíme posilovat efektivně, transparentně a tak, aby to nebylo na úkor zvyšování daní nebo snižování důchodů. Tedy přesně naopak, než to dělá Fialova vláda.

Nejen Fialova vláda, ale i Evropská komise chystá razantní navýšení zbrojních výdajů. Hovoří se o 800 miliardách eur, které by Brusel poskytl členským zemím. Jak to hodnotíte? Nejde jen o další ambiciózní a zároveň nereálný plán von der Leyenové, podobně jako v případě Green Dealu?

Tohle je přesně ten bruselský styl. Oni vždycky přijdou s nějakým obřím číslem, které vypadá impozantně, ale když se na to podíváte blíž, zjistíte, že to je jen další plán na přesun peněz od daňových poplatníků k vybraným firmám. Nebo peníze vytisknou, takže výsledkem bude další inflace, a tedy další pokles životní úrovně, protože nebudou mít peníze na zdravotnictví, školství a sociální služby. Evropská komise se rozhodla, že zničí tradiční průmysl Green Dealem a místo toho peníze nalijí do zbrojního průmyslu, který má ale do ochrany životního prostředí daleko. Místo toho by raději měli přijít s projektem nějakého celoevropského protiraketového deštníku, který by financovali z unijních peněz a který by ochránil evropské občany.

Mimochodem, jaký je podle vašeho názoru osud Green Dealu a dalších zelených radikálních opatření? Je čas začít otevřeně říkat, že ho nechceme upravovat, ale kompletně zrušit?

My to říkáme. Bylo to jasné od chvíle, kdy Donald Trump usedl do Bílého domu, zrušil Green Deal v USA a vyzval průmyslové firmy, aby svůj byznys přesunuly do Spojených států, protože jim vytvoří lepší podmínky než Evropa. Pokud na to Unie nezareaguje, bude to průšvih a bez nadsázky nás to může ekonomicky značně poškodit. Z Green Dealu udělalo ten zelený fanatický nástroj až české předsednictví pod vedením pana Fialy, které prosadilo a schválilo Timmermansův zelený sen, balíček konkrétních opatření Fit for 55. To je ten zákaz spalovacích motorů, nové zelené daně pro domácnosti a osobní automobily, zákazy plynových kotlů a podobně. Znovu opakuji, pokud se jim nerozsvítí a nezrušíme to, bude to znamenat průšvih pro celý evropský průmysl.

Za jednu z priorit programu označujete i levné ceny energií, v čemž se shodujete s ostatními opozičními stranami. V tomto bodě nehrozí v případě možné koaliční vlády žádná neshoda a mohli byste se do řešení pustit natvrdo. Prostřednictvím jakých řešení by stát ceny energií snížil?

Exekuce, pane redaktore, o té to je. Já nemám rád řeči, ale vždy chci konkrétní kroky. Náš recept je, že vykoupíme ČEZ za peníze ČEZ a ceny energií snížíme. Daňové poplatníky to nebude stát nic, protože namísto, abychom peníze z ČEZ vytahovali a používali je na umělé snižování schodku rozpočtu, vyplatíme jimi minoritní akcionáře, a lidé a průmysl z toho naopak budou mít přímý prospěch tím, že pak snížíme cenu elektřiny, jako to udělali ve Francii nebo na Slovensku.

Donald Trump v kampani slíbil, že po roce vládnutí budou ceny energií poloviční. Umíte odhadnout, na jakou cenovou hladinu byste se chtěli dostat v ČR?

Musíme vytvořit konkurenceschopné prostředí pro firmy, musíme vrátit ceny na únosnou míru pro naše občany a musíme samozřejmě rozvíjet jádro. Myslím, že se také klidně můžeme dostat na poloviční ceny. Hlavní problém je regulovaná složka, která dosahuje až 50 % z té celkové ceny. My elektřinu levně vyrábíme, levně prodáváme, ale draze pak kupujeme zpět. To samozřejmě nedává žádný smysl.

Chystáte se na převzetí vlády podobně jako Trump a budete mít opatření dopředu připravena?

Zatím ve vládě nejsme, všichni se pořád snaží vytvořit dojem, že už tam v podstatě sedíme, že už to máme jisté, ale to je nesmyl. Teď zase novináři píšou, že nám podpora klesá. Lidé se rozhodují až na poslední chvíli, tak uvidíme, jestli je přesvědčíme, že se s námi skutečně zase budou mít líp. Pokud ale uspějeme, určitě budeme mít připraveny konkrétní zákony a body z programu, které začneme okamžitě plnit. Jsou to ty zmíněné levné energie, dostupné a levnější bydlení, snížení věku odchodu do důchodu zpátky na 65 let, nový přísný azylový zákon, zrušení koncesionářských poplatků a samozřejmě konkrétní kroky v boji s šedou ekonomikou. Makat budeme okamžitě, ale bohužel nejsme ve Spojených státech, kde Trump složí přísahu, sedne v Oválné pracovně za stůl a jen podepisuje. U nás je ten proces jiný a zabere bohužel o mnoho delší dobu.

Koalice SPOLU varuje před vámi a dalšími opozičními stranami coby údajným nebezpečím. Budete se proti tomu bránit?

Stále jen straší. Putin, Maďarsko, Slovensko, Východ, válka, Babiš. Vědí, že když se jim podaří lidi dostatečně vystrašit, nebudou chtít řešit jejich lži a porušené sliby a nebudou muset skládat účty za jejich působení ve vládě a vysvětlovat, proč pro naše občany neudělali v podstatě nic. My budeme dál připomínat fakta a reálné výsledky. Lidé si sami mohou porovnat, jak se jim žilo za Babiše a jak se jim žije teď pod Fialou. Když jsme vedli stát, rostly platy i důchody, a to nejen nominálně, ale lidé si za ně mohli reálně víc koupit. Oni teď ukazují jen ten nominál, ale mezitím všechno rekordně zdražilo, zvýšily se nájmy, zásadně se zdražily energie, kumulovaná inflace je za Fialovy vlády 33 % a ty peníze mají úplně jinou hodnotu. Lidé si prostě za ně koupí mnohem méně. To jsou fakta, která žádná kampaň pětikoalice nevymaže. My ale nebudeme hrát jejich hru. Naše kampaň bude jen o faktech, o řešeních a o tom, jak zajistíme, aby se lidé měli zase dobře. Bude o českých občanech, o bydlení, o levných energiích, o bezpečnosti, o tom, jak lidem zvýšit životní úroveň, zlepšit podmínky pro život a zajistit důstojné stáří. Bude o českých firmách, jak jim zajistíme konkurenceschopné prostředí, o podnikatelích a živnostnících, o mladých rodinách a studentech. Na ty všechny se chceme zaměřit. To je pro naši budoucnost rozhodující.

Očekáváte před volbami podobné útoky jako v roce 2021?